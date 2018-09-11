Нормы прибавки веса во время беременности
Будущая мама во время беременности прибавляет в весе, но лишние килограммы могут свидетельствовать или приводить к возникновению проблем со здоровьем как у женщины, так и у малыша. Врачи определили, сколько можно набирать на каждой неделе беременности с учётом индекса массы тела беременной. Расскажем о нормах прибавки веса и что сделать для того, чтобы беременной женщине не набрать лишний вес.
Итак, на что обратить внимание и как избежать опасностей?
Что считается нормой: беременность и послеродовый период
Каждая женщина индивидуальна, поэтому не существует
Бо́льшая часть веса, набранная в течение беременности, появляется за счет растущего малыша. Одновременно будущая мама прибавляет и несколько «своих» дополнительных килограмм.
Составляющие прибавки веса:
* со стороны ребенка: сам малыш/плод, плацента, околоплодные воды;
* со стороны матери: увеличивающаяся матка и молочные железы, жировая ткань, объем крови и задерживающаяся жидкость (вода).
На протяжении всей беременности вес прибавляется неравномерно: первые 20 недель набор массы тела медленный, вторые 20 недель — довольно быстрый.
Как и за счет чего происходит набор веса:
* матка: в первой половине беременности идет процесс роста мышечных волокон, во второй — матка увеличивается за счет растяжения мышц;
* плацента: вес нарастает обратно пропорционально весу малыша;
* молочные железы: задерживается жидкость, разрастается железистая ткань (отвечает за выработку грудного молока) и жировые клетки;
* объем циркулирующей крови увеличивается равномерно на протяжении всей беременности;
* жировая ткань: 90% откладывается первые 30 недель беременности;
* тканевая жидкость: при нормальной беременности обычно нарастает постепенно и равномерно на протяжении 9 месяцев.
Что и сколько весит к концу нормальной беременности:
* ребенок — 3000
* объем циркулирующей крови 1300–1800 мл;
* матка — 800 г;
* жировая ткань — 2200 г.;
* ткань молочной железы — 500 г;
* тканевая жидкость/вода- 2700 мл;
* плацента — 450–800 г;
* околоплодные воды — до 900–1000 мл (доктора ведут расчет в см или мм по неделям беременности).
Набор веса за весь период беременности
По отечественным рекомендациям допустимо набрать 8–12 кг, по стандартам США — 11–17 кг.
Во время плановых осмотров в III триместре доктора пользуются специальной шкалой, согласно которой еженедельная прибавка массы тела не должна превышать 22 г на каждые 10 см роста.
Примеры: допустимая еженедельная прибавка веса при росте 150 см — 330 г, при 160 см — 352 г, а при 180 см — 400 г.
Вес после родов
Обычно через 6 недель женщины весят больше примерно на 6 кг, чем до родов, спустя 6 месяцев — всего на 1 кг.
Однако не нужно забывать, что каждый организм обладает своим обменом веществ. Поэтому некоторым счастливицам удается довольно быстро вернуться к изначальному весу до беременности. Другие женщины прилагают усилия, чтобы похудеть и принять прежние формы.
На заметку
Приведенные величины приблизительны и зависят от многих факторов: веса тела до беременности, наличия тех или иных заболеваний у женщины, количества плодов и др.
Индекс массы тела (ИМТ) и беременность
ИМТ — величина, помогающая оценить степень соответствия нашей массы тела и роста, позволяя косвенно определить недостаток, норму или избыточный вес.
Расчет проводится по формуле: вес в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат.
Пример: рост — 164 см, вес — 72. Возводим рост в квадрат: 1.64×1.64 = 2.6896. Далее 72 делим на 2.6896 = 27. 769 (ИМТ).
Расшифровка полученных результатов:
* ИМТ менее 18.5 — вес недостаточный;
* 18.5 до 24.9- нормальный вес;
* от 25 до 30 — избыточный;
* свыше 30 — ожирение (I степень — 30–34.9, II степень — 35–39.9, III степень — более 40).
Зачем нужно знать ИМТ?
Исходя из значений, рассчитывается ежедневное количество калорий, которые необходимо употреблять, чтобы удержать вес в определенных границах.
Рекомендации по прибавке массы тела в зависимости от ИМТ до беременности (таблицы)
При одноплодной беременности
|
ИМТ менее 18.5
|
За всю беременность допускается набрать 12.5−18 кг
|
Во II и III триместрах — по 510 г. в неделю
|
ИМТ 18.5−24.9
|
За всю беременность — 11.5−16 кг
|
Во II и III триместрах — в среднем по 420 г. в неделю
|
ИМТ от 25 до 29,9
|
За всю беременность — 7–11 кг
|
Во II и III триместрах — в среднем по 320 г. в неделю
|
ИМТ более 30
|
За всю беременность — максимум 5−9 кг
|
Во II и III триместрах — по 220 г. в неделю.
При беременности двойней
|
ИМТ от 18,5 до 24,9
|
17–25 кг — за всю беременность
|
ИМТ от 25 до 29,9
|
14–23 кг — за всю беременность
|
ИМТ более 30
|
11–19 кг — за всю беременность
Таблица набора веса при беременности по неделям в зависимости от ИМТ
|
Срок гестации
|
Индекс массы тела до беременности
|
|
менее 18.5
|
от 18.5 до 24.9
|
от 25 и более 30
|
|
Масса тела
|
4 недели
|
до 0.9 кг
|
до 0.7 кг
|
до 0.5 кг
|
6 недель
|
до 1.4 кг
|
до1 кг
|
до 0.6 кг
|
8 недель
|
до 1.6 кг
|
до1.2 кг
|
до 0.7 кг
|
10 недель
|
до 1.8 кг
|
до 1.3 кг
|
до 0.8 кг
|
12 недель
|
до 2 кг
|
до 1.5 кг
|
до1 кг
|
14 недель
|
0.5-2.7 кг
|
0.5-2 кг
|
0.5-1.2
|
16 недель
|
до 3.6 кг
|
до 3 кг
|
до 1.4 кг
|
18 недель
|
до 4.6 кг
|
до 4 кг
|
до 2.3 кг
|
20 недель
|
до 6 кг
|
до 5.9 кг
|
до 2.9 кг
|
22 недели
|
до 7.2 кг
|
до 7 кг
|
до 3.4 кг
|
24 недели
|
до 8.6 кг
|
до 8.5 кг
|
до 3.9 кг
|
26 недель
|
до 10 кг
|
до 10 кг
|
до 5 кг
|
28 недель
|
до 13 кг
|
до 11 кг
|
до 5.4 кг
|
30 недель
|
до 14 кг
|
до 12 кг
|
до 5.9 кг
|
32 недель
|
до 15 кг
|
до 13 кг
|
до 6.4 кг
|
34 недели
|
до 16 кг
|
до 14 кг
|
до 7.3 кг
|
36 недель
|
до 17 кг
|
до 15 кг
|
до 7.9 кг
|
38 недель
|
до 18 кг
|
до 16 кг
|
до 8.6 кг
|
40 недель
|
до 18 кг
|
до 16 кг
|
до 9.1 кг
Важно!
Вес при беременности — условно-ориентировочная единица. «Прыжки» в течение недели могут быть как в большую так и в меньшую сторону. Поэтому при оценке массы тела необходимо учитывать общую картину (отеки, повышенное артериальное давление и др.), ориентируясь на все показатели в течение месяца.
На заметку
* При ИМТ менее 18.5 рекомендуется отложить беременность до набора нормальной массы тела, поскольку в 20% случаев рождаются маловесные дети. Однако если беременность все же наступает, будущая мама имеет право набрать несколько лишних килограмм.
* При несоблюдении общепринятых рекомендаций повышается риск возникновения осложнений беременности, некоторых заболеваний у матери и нарушений в развитии плода.
Лишний вес: где таится опасность?
Не всегда причина кроется лишь в переедании. Нередко несколько килограмм сверх нормы являются серьезными «звоночками», свидетельствующими, что со здоровьем матери или малыша не все в порядке.
Что влияет на прибавку веса
1. Возраст: чем женщина старше, тем выше склонность к полноте.
2. Потеря веса на первых месяцах беременности
3. Многоплодная беременность.
4. Многоводие возникает при некоторых состояниях:
* сахарном диабете как самостоятельном заболевании, так и развившемся на фоне беременности (гестационном сахарном диабете);
* внутриутробной инфекции: кандида, стафилококки и стрептококки,
* тяжелой форме гемолитической болезни новорожденных — когда иммунная система матери «не узнает» резус и/или группу крови плода, поэтому начинает разрушать эритроциты малыша.
5. Отеки/задержка жидкости в организме часто имеет место при гестозе, несущем угрозу как матери, так и малышу. Нарушается работа
Чем грозит лишний вес
Возрастает риск развития некоторых заболеваний. Пышнотелые будущие мамочки рискуют «заработать» геморрой, варикозную болезнь, повышенное артериальное давление, радикулит (боли в спине), сахарный диабет и другие недуги.
Кроме того, при избыточном весе плод часто бывает крупным, ткани теряют эластичность за счет накопления в них жира и задерживающейся жидкости. Как результат — роды нередко бывают трудными.
Контроль веса во время беременности: правила питания
Во время беременности женщина не должна питаться «за двоих» — можно легко набрать несколько лишних килограммов. Стоит ли считать калории и можно ли устраивать разгрузочные дни беременной женщине?
Что можете сделать вы?
Контролировать собственный вес. Никакого инновационного средства не придумано, кроме как сочетание сбалансированного питания и небольших физических нагрузок (силовые тренировки во время беременности не рекомендуются). Подход позволяет не только держать себя в форме, но и натренировать мышцы, которые участвуют в процессе родов.
Подробнее о физических упражнениях, сбалансированном питании и разгрузочных днях во время беременности мы поговорим в следующем материале.
Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,
фото: pexels.com, globallookpress.com