Нормы прибавки веса во время беременности

Будущая мама во время беременности прибавляет в весе, но лишние килограммы могут свидетельствовать или приводить к возникновению проблем со здоровьем как у женщины, так и у малыша. Врачи определили, сколько можно набирать на каждой неделе беременности с учётом индекса массы тела беременной. Расскажем о нормах прибавки веса и что сделать для того, чтобы беременной женщине не набрать лишний вес.

Итак, на что обратить внимание и как избежать опасностей?

Что считается нормой: беременность и послеродовый период

Каждая женщина индивидуальна, поэтому не существует какой-либо единой и жесткой нормы по набору веса во время беременности. Однако разработаны средние значения, ориентируясь на которые, врачи своевременно выявляют проблему, а затем принимают меры для ее решения.

Бо́льшая часть веса, набранная в течение беременности, появляется за счет растущего малыша. Одновременно будущая мама прибавляет и несколько «своих» дополнительных килограмм.

Составляющие прибавки веса:

* со стороны ребенка: сам малыш/плод, плацента, околоплодные воды;

* со стороны матери: увеличивающаяся матка и молочные железы, жировая ткань, объем крови и задерживающаяся жидкость (вода).

На протяжении всей беременности вес прибавляется неравномерно: первые 20 недель набор массы тела медленный, вторые 20 недель — довольно быстрый.

Как и за счет чего происходит набор веса:

* матка: в первой половине беременности идет процесс роста мышечных волокон, во второй — матка увеличивается за счет растяжения мышц;

* плацента: вес нарастает обратно пропорционально весу малыша;

* молочные железы: задерживается жидкость, разрастается железистая ткань (отвечает за выработку грудного молока) и жировые клетки;

* объем циркулирующей крови увеличивается равномерно на протяжении всей беременности;

* жировая ткань: 90% откладывается первые 30 недель беременности;

* тканевая жидкость: при нормальной беременности обычно нарастает постепенно и равномерно на протяжении 9 месяцев.

Что и сколько весит к концу нормальной беременности:

* ребенок — 3000 г-3500 г;

* объем циркулирующей крови 1300–1800 мл;

* матка — 800 г;

* жировая ткань — 2200 г.;

* ткань молочной железы — 500 г;

* тканевая жидкость/вода- 2700 мл;

* плацента — 450–800 г;

* околоплодные воды — до 900–1000 мл (доктора ведут расчет в см или мм по неделям беременности).

Набор веса за весь период беременности

По отечественным рекомендациям допустимо набрать 8–12 кг, по стандартам США — 11–17 кг.

Во время плановых осмотров в III триместре доктора пользуются специальной шкалой, согласно которой еженедельная прибавка массы тела не должна превышать 22 г на каждые 10 см роста.

Примеры: допустимая еженедельная прибавка веса при росте 150 см — 330 г, при 160 см — 352 г, а при 180 см — 400 г.

Вес после родов

Обычно через 6 недель женщины весят больше примерно на 6 кг, чем до родов, спустя 6 месяцев — всего на 1 кг.

Однако не нужно забывать, что каждый организм обладает своим обменом веществ. Поэтому некоторым счастливицам удается довольно быстро вернуться к изначальному весу до беременности. Другие женщины прилагают усилия, чтобы похудеть и принять прежние формы.

На заметку

Приведенные величины приблизительны и зависят от многих факторов: веса тела до беременности, наличия тех или иных заболеваний у женщины, количества плодов и др.

Индекс массы тела (ИМТ) и беременность

ИМТ — величина, помогающая оценить степень соответствия нашей массы тела и роста, позволяя косвенно определить недостаток, норму или избыточный вес.

Расчет проводится по формуле: вес в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат.

Пример: рост — 164 см, вес — 72. Возводим рост в квадрат: 1.64×1.64 = 2.6896. Далее 72 делим на 2.6896 = 27. 769 (ИМТ).

Расшифровка полученных результатов:

* ИМТ менее 18.5 — вес недостаточный;

* 18.5 до 24.9- нормальный вес;

* от 25 до 30 — избыточный;

* свыше 30 — ожирение (I степень — 30–34.9, II степень — 35–39.9, III степень — более 40).

Зачем нужно знать ИМТ?

Исходя из значений, рассчитывается ежедневное количество калорий, которые необходимо употреблять, чтобы удержать вес в определенных границах.

Рекомендации по прибавке массы тела в зависимости от ИМТ до беременности (таблицы)

При одноплодной беременности

ИМТ менее 18.5 За всю беременность допускается набрать 12.5−18 кг Во II и III триместрах — по 510 г. в неделю ИМТ 18.5−24.9 За всю беременность — 11.5−16 кг Во II и III триместрах — в среднем по 420 г. в неделю ИМТ от 25 до 29,9 За всю беременность — 7–11 кг Во II и III триместрах — в среднем по 320 г. в неделю ИМТ более 30 За всю беременность — максимум 5−9 кг Во II и III триместрах — по 220 г. в неделю.

При беременности двойней

ИМТ от 18,5 до 24,9 17–25 кг — за всю беременность ИМТ от 25 до 29,9 14–23 кг — за всю беременность ИМТ более 30 11–19 кг — за всю беременность

Таблица набора веса при беременности по неделям в зависимости от ИМТ

Срок гестации Индекс массы тела до беременности менее 18.5 от 18.5 до 24.9 от 25 и более 30 Масса тела 4 недели до 0.9 кг до 0.7 кг до 0.5 кг 6 недель до 1.4 кг до1 кг до 0.6 кг 8 недель до 1.6 кг до1.2 кг до 0.7 кг 10 недель до 1.8 кг до 1.3 кг до 0.8 кг 12 недель до 2 кг до 1.5 кг до1 кг 14 недель 0.5-2.7 кг 0.5-2 кг 0.5-1.2 16 недель до 3.6 кг до 3 кг до 1.4 кг 18 недель до 4.6 кг до 4 кг до 2.3 кг 20 недель до 6 кг до 5.9 кг до 2.9 кг 22 недели до 7.2 кг до 7 кг до 3.4 кг 24 недели до 8.6 кг до 8.5 кг до 3.9 кг 26 недель до 10 кг до 10 кг до 5 кг 28 недель до 13 кг до 11 кг до 5.4 кг 30 недель до 14 кг до 12 кг до 5.9 кг 32 недель до 15 кг до 13 кг до 6.4 кг 34 недели до 16 кг до 14 кг до 7.3 кг 36 недель до 17 кг до 15 кг до 7.9 кг 38 недель до 18 кг до 16 кг до 8.6 кг 40 недель до 18 кг до 16 кг до 9.1 кг

Важно!

Вес при беременности — условно-ориентировочная единица. «Прыжки» в течение недели могут быть как в большую так и в меньшую сторону. Поэтому при оценке массы тела необходимо учитывать общую картину (отеки, повышенное артериальное давление и др.), ориентируясь на все показатели в течение месяца.

На заметку

* При ИМТ менее 18.5 рекомендуется отложить беременность до набора нормальной массы тела, поскольку в 20% случаев рождаются маловесные дети. Однако если беременность все же наступает, будущая мама имеет право набрать несколько лишних килограмм.

* При несоблюдении общепринятых рекомендаций повышается риск возникновения осложнений беременности, некоторых заболеваний у матери и нарушений в развитии плода.

Лишний вес: где таится опасность?

Не всегда причина кроется лишь в переедании. Нередко несколько килограмм сверх нормы являются серьезными «звоночками», свидетельствующими, что со здоровьем матери или малыша не все в порядке.

Что влияет на прибавку веса

1. Возраст: чем женщина старше, тем выше склонность к полноте.

2. Потеря веса на первых месяцах беременности из-за токсикоза приводит к тому, что по мере увеличения срока организм будущей мамы пытается восполнить потерянное, поэтому женщина часто переедает.

3. Многоплодная беременность.

4. Многоводие возникает при некоторых состояниях:

* сахарном диабете как самостоятельном заболевании, так и развившемся на фоне беременности (гестационном сахарном диабете);

* внутриутробной инфекции: кандида, стафилококки и стрептококки, TORC-инфекция и другие;

* тяжелой форме гемолитической болезни новорожденных — когда иммунная система матери «не узнает» резус и/или группу крови плода, поэтому начинает разрушать эритроциты малыша.

5. Отеки/задержка жидкости в организме часто имеет место при гестозе, несущем угрозу как матери, так и малышу. Нарушается работа жизненно-важных органов и маточно-плацентарный кровоток, возможна отслойка плаценты и другие осложнения. Основные проявления: отеки, повышенное артериальное давление и белок в моче.

Чем грозит лишний вес

Возрастает риск развития некоторых заболеваний. Пышнотелые будущие мамочки рискуют «заработать» геморрой, варикозную болезнь, повышенное артериальное давление, радикулит (боли в спине), сахарный диабет и другие недуги.

Кроме того, при избыточном весе плод часто бывает крупным, ткани теряют эластичность за счет накопления в них жира и задерживающейся жидкости. Как результат — роды нередко бывают трудными.

Что можете сделать вы?

Контролировать собственный вес. Никакого инновационного средства не придумано, кроме как сочетание сбалансированного питания и небольших физических нагрузок (силовые тренировки во время беременности не рекомендуются). Подход позволяет не только держать себя в форме, но и натренировать мышцы, которые участвуют в процессе родов.

Подробнее о физических упражнениях, сбалансированном питании и разгрузочных днях во время беременности мы поговорим в следующем материале.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: pexels.com, globallookpress.com