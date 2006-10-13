Когда будущих родителей спрашивают, каким бы они хотели видеть своего ребенка, они начинают неудержимо мечтать. Их чадо непременно должно обладать умом Сократа, фигурой звезды Голливуда и умением Билла Гейтса зарабатывать деньги. Но спроси сама себя, что самое главное? Правильный ответ – здоровье. Для того чтобы одарить им желанного малыша, нужно подготовиться к его появлению на свет.

Все по плану

Нередко от врачей можно услышать выражение «12 месяцев беременности». Понятно, что в природе ничего не изменилось, просто это значит: девять месяцев «интересного положения» плюс время подготовки к нему, которое позволяет укрепить твое здоровье и повышает шансы родить здорового ребенка. Давно доказано, что большинство осложнений, развивающихся во время беременности, можно предотвратить правильной подготовкой к ней – обследованием, диагностикой возможных проблем, их коррекцией и восполнением дефицита витаминов.

Следи за собой

Ты, вероятнее всего, беременна, если:

Наступление менструации надолго задерживается;

Несмотря на то что ты уже неделю не дегустировала ничего новенького, тошнота утром или в любое другое время суток стала твоей регулярной спутницей;

Грудь кажется отяжелевшей и припухшей;

С обонянием творится что-то невероятное, стали невыносимы любимые духи;

Хочется дня на два впасть в беспробудный сон;

Продукты исчезают из холодильника с необыкновенной быстротой и в самых странных сочетаниях;

Участились ночные походы в туалет, да и днем тебе приходится по нескольку раз ускользать даже с самого важного совещания;

Ты заметила за собой нетрадиционные капризы и прихоти;

У тебя появилась пигментация на лице или вокруг сосков.

Лабораторная работа

Кабинет гинеколога – один из первых, куда нужно зайти. После того как врач проведет общее обследование репродуктивной системы и возьмет мазок на микрофлору, тебе необходимо будет сделать общие и клинические анализы мочи, крови (на сахар, группу и резус-принадлежность, СПИД и биохимическое исследование).

Кроме того, обязательно сдай анализы на скрытые инфекции. Даже если ты убеждена, что у тебя их нет и быть не может, нелишне подтвердить свою уверенность. Известно, что некоторые из заболеваний протекают бессимптомно – ты можешь даже не догадываться об их существовании. Тебе (и в обязательном порядке тому счастливчику, которого ты выбрала в будущие отцы) необходимо провериться на половые инфекции, вызываемые патогенными микроорганизмами и вирусами: микоплазмоз, хламидиоз, вирус герпеса, цитомегаловирус и трихомоноз. Обследование, как правило, проводится методом так называемой ДНК (или ПЦР)-диагностики. В случае если инфекция будет обнаружена, прежде чем планировать ребенка, надо ее вылечить и укрепить иммунитет.

Если в твоем семейном архиве не сохранилось протокола о том, как в детстве ты дней пять просидела перед зеркалом, расчесывая красные пупырышки у себя на физиономии, - самое время подстраховаться и сдать анализ на краснуху. Это можно сделать с помощью исследования крови на антитела. Если они присутствуют, то нет повода для беспокойства. В обратном случае, чтобы «не думалось потом», желательно сделать прививку. Краснуха – одна из самых больших угроз здоровью твоего малыша.

Если ты используешь оральные контрацептивы, то за 3 месяца до планируемого зачатия прекрати их прием. Их остаточное количество в организме уменьшает всасывание витамина С, магния и фолиевой кислоты. Интересно, что в первые месяцы отмены гормональных таблеток увеличивается вероятность рождения двойни, так как из яичников может выходить не одна, а две яйцеклетки.

Внутриматочную спираль гинекологи советуют убрать за полгода до того, как вы активно приметесь за дело. Небольшой отдых от инородного тела просто необходим твоему организму перед началом вынашивания ребенка.

Если какое-то время назад ты перенесла воспаление органов малого таза или делала аборт, то перед зачатие необходимо проверить проходимость маточных труб. Это предотвратит наступление внематочной беременности.

Будущему папе на время хорошо бы отказаться от перегревания в бане, сауне или горячей ванне. От этого ухудшается подвижность и качество сперматозоидов.

Если твоя работа и учеба связаны с химическими вредностями, обязательно посоветуйся с доктором и подумай о каком-нибудь более безопасном занятии на ближайшее время.

Учти, что беременность иногда наступает далеко не сразу. У многих пар получается только года через полтора-два. Свои коррективы могут вносить самые неожиданные моменты, включая путешествие на Гаити.

На приеме

Следующий визит нанеси терапевту. Чтобы собрать максимум полезной информации о тебе, врач расспросит о перенесенных заболеваниях и существующих болячках, выслушает как жалобы, так и грудную клетку, измерит артериальное давление. По результатам обследования – направит к узким специалистам – ЛОРу, окулисту, кардиологу. В обязательной программе подготовки к беременности стоит так же и флюорографическое обследование, которое исключит из списка возможных инфекций туберкулез.

Сверлящая тема

Ты, конечно, не раз слышала расхожую житейскую мудрость, что каждый ребенок стоит зуба? Для того чтобы она не оправдалась, необходимо посетить стоматолога – даже если ты боишься бормашины больше, чем укуса бешеной собаки. Но зубы не волосы, новые не отрастают. Кроме того, невинная дырочка может очень не вовремя стать серьезным источником инфекции.

В принципе, подлечиться можно и во время беременности, но лучше это сделать заблаговременно. Во время вынашивания желательно избегать рентгеновских лучей. Кроме того, до наступления беременности при лечении зубов можно применять сильные обезболивающие, которые потом противопоказаны.

Под микроскопом

Возможно, ты уже слышала о модном и вполне актуальном для некоторых генетическом анализе – выяснении хромосомного набора. Полученная информация, конечно, не позволит узнать, унаследует ли твой малыш форму носа дедушки или твою неотразимую улыбку. Однако она окажется очень полезной в тех случаях, когда будущим родителям больше 35 лет, а также если твоя тетя/прадедушка/кузен отличались чудаковатостью или какими-то нестандартными врожденными особенностями. А это именно та ситуация, когда просто необходимо знать, где «подстелить соломку».

Пол по заказу

Планируя беременность, некоторые хотят непременно предопределить пол будущего ребенка.

Кое-кто в надежде на сына направляется на Крит – в пещеру, где родился Зевс. Другие после купания в пенных водах Афродиты на Кипре ожидают девочку. Из рук в руки передаются системы гастрономических предпочтений и фаз луны. Но если ты все поставила на карту, чтобы новорожденный был непременно мальчиком, то прими к сведению: все, даже претендующие на научность методы (например, популярный на Западе Sperm Sorting – «сортировка спермы», - стоящий десятки тысяч долларов) дают существенный процент осечек.

Пить или не пить?

Вопрос о необходимости дополнительного приема витаминов и микроэлементов решается совместно с врачом в каждой конкретной ситуации. И, конечно же, после получения результатов анализов. Если все показатели в норме и ты хорошо себя чувствуешь, то просто сбалансировано питайся и этого будет достаточно. В случае, когда есть показания для приема поливитаминов, обрати внимание на специальные витаминно-минеральные комплексы для беременных и кормящих. Хотя есть данные западных исследований, говорящие о том, что прием будущей матерью поливитаминов может способствовать возникновению разных форм аллергии у новорожденного.

Для правильной беременности очень важна фолиевая кислота. Курс приема – за три месяца до зачатия и в первые 12 недель беременности – отлично укрепляет нервную систему малыша.

Форма по сути

Оцени свою физическую форму. Особое внимание стоит уделить состоянию позвоночника и брюшного пресса. Подтянутые мышцы живота очень пригодятся во время беременности и родов, а крепость спины – после них. Стремительно тяжелеющий младенец будет оказываться у тебя на руках как минимум раз по тридцать за день – а это, согласись, порядочное испытание для самой безупречной осанки.

Начни заниматься плаванием, шейпингом, танцами и всем подвижным, к чему лежит душа. Если же спорт плохо вписывается в твой график, можно хотя бы изредка отказываться от лифта, эскалатора и подниматься пешком.

Если у тебя есть лишний вес, попробуй избавиться от него заранее – во время беременности он станет немалой нагрузкой. Если, наоборот, ты весишь слишком мало, то можно взять курс на набор массы – при истощении шансы забеременеть снижаются. Кефирная диета для первого и лишний килограммчик грецких орехов для второго случая окажутся сейчас как нельзя кстати. Однако если при имеющемся избытке или недостатке делений на весах ты чувствуешь себя отлично, то беспокоиться не о чем – значит, твоя уникальная норма просто не вписывается в стандарт.

Непредвиденное обстоятельство

Частенько беременность обнаруживается внезапно и вызывает крайнее изумление. Как? Откуда? Мы же предохранялись! Оставь сетования. И пусть тебя не приводит в отчаяние тот факт, что по неведению ты проигнорировала рекомендации медиков по подготовке. Конечно, диеты и усиленные тренировки перед супер-стартом не помешали бы, но давай на этом не зацикливаться. Как и в предыдущем случае, обойди рекомендуемых специалистов и сдай традиционные анализы. А затем обрати внимание на то, что никогда не поздно.

Про жидкое и газообразное

Лучшее, что может сделать курящая мать для своего ребенка – бросить это занятие. Дети, родившиеся у курящих мам, обычно меньше и слабее остальных, больше подвержены заболеваниям легких, у них снижен иммунитет. Что касается жидкостей с градусом, то любимые коктейли и ликеры оставь до лучших времен. Допустимо только красное вино и только в гомеопатических дозах, лучше в сочетании с фруктами.

Приятного аппетита

Твое меню должно быть максимально разнообразным: молочные продукты, рыба, хлеб грубого помола, мясо, зелень, свежие овощи фрукты. Вообще перестань есть консервы, копчености, а также продукты, содержащие уксус. Избегай жирного и сладкого (кроме сухофруктов). Вместо этого увеличь количество овощей, свежевыжатых соков и фруктов. В них помимо витаминов много клетчатки, а это стимулирует работу кишечника. Не отказывая себе, употребляй цветную капусту, шпинат, брокколи, бананы, бобовые, экстракт солода. Эти продукты содержат фолиевую кислоту. Курага, зелень и печеный картофель пополнят организм кальцием.

Хороша для беременных и система раздельного питания. По данным врачей, она позволяет заметно снизить риск развития аллергии у ребенка.

Позитив на двоих

Для успешной беременности очень важен психологический настрой будущей мамы – он передается малышу. Побольше радуйся и разговаривай с ним! Смотри мультики, слушай красивую музыку, читай вслух веселые современные сказки. В жизни часто случаются сюрпризы судьбы, но в твоих силах свести их к минимуму. Хочешь радостной беременности, легких родов и здорового ребенка – доверься себе и ожидай чуда!

Журнал «Cosmopolitan» благодарит за помощь в подготовке материала главврача московского роддома №3 Галину Михайличенко и врача-гинеколога Ольгу Милехину.

Елена Кузнецова