Необычные обычные беременности! Рассказы многодетных мам

У многодетных мам свой, особый опыт в отношении беременности. Ведь вынашивая второго, или третьего, или четвертого малыша, маме есть, с чем сравнивать! Так давайте узнаем, похожи ли беременности одна на другую у одной женщины? Что интересного и забавного происходило с мамами и их семьями?

Многодетные мамы делятся опытом

… По сравнению с первой беременностью, вторая была абсолютно другой! Во всем. Первая беременность была почти идеальной, я летала. Во вторую — ползала.

Самое главное отличие — то, что во второй раз я носила под сердцем двойню! Токсикоз — дайте два и по силе, и по длительности! Живот реально огромный, по силуэту я напоминала Карлсона, проглотившего арбуз. Ну и в больнице лежала почти все время после 20 недели.

… Все больше наслаждалась этим состоянием, больше прислушивалась к шевелениям малыша, меньше паниковала. Вела более активный образ жизни, так как понимала, что скоро в свободе появится ограничение. Проживала вторую и третью беременность уже не только с мужем, но и с детьми, рассказывала им о том, какой сейчас малыш, ходила с ними на УЗИ. Вещи малышке уже подбирали братик и сестра. Ощущение не просто счастья, а единства.

… Вторая беременность сопровождалась некоторой тревожностью, думала про первого ребенка, про то, как смогу уделять время им обоим, как вообще сложится быт, третья беременность пролетела незаметно, уже всё знакомо и привычно. Не думала, как справлюсь и как дети старшие отнесутся, уже всё налажено было и спокойно.

Как-то так сложилось, что и в первую беременность, и в последующие меня тянуло на какой-то экстрим. В первую, перед самыми родами уже, ездили по деревне на маленьком тракторе, во вторую начали ездить с палатками на природу, а в третью так вообще прыгала с сосны на веревочном курсе и плавала на горячих источниках.

… Каждая последующая беременность проходит быстрее предыдущей (по ощущениям). Вторая беременность: пролетали недели, как день, третья — месяц за месяцем летят, как недели. Четвертая — как недели, пролетают уже триместры!

… Первые две беременности были у меня в еще довольно молодом возрасте — в 20 и 22 года. Как мне сейчас кажется, не совсем осознанные. А вот третья (в 34) была очень осознанная, продуманная и желанная. Мне все казалось, как в первый раз, хотелось запомнить каждый момент, тем более, появились новшества — фото во время УЗИ, фетальный допплер (раньше трубка была). Чувствовала себя такой молодой, как будто мне снова 22)).

… Во второй и все последующие беременности был страх за здоровье будущего малыша, страх перед самими родами, т. к. в первый раз не знаешь, что именно тебя ожидает. Ну, и постоянное сравнение каждого этапа беременности с предыдущими беременностями, воспоминания о том, как было до этой.

… Мой четвертый сын на всех трёх обязательных УЗИ был девочкой, офигенный сюрприз при его рождении был не только для меня. Я отправила смс на работу, чем сорвала весь рабочий настрой коллектива — все обсуждали, как такое может быть. Муж, кстати, тоже думал, что я шучу. А свёкор выиграл у моей мамы ящик коньяка, он единственный был уверен, что родится мальчик.

… После трех родов панически боялась боли. На большом сроке пила валерьянку. Чем ближе роды, тем страшнее было. Итог: тяжело организму носить груз такой. И чем старше женщина, тем тяжелее. При этом по жизни я неутомимый оптимист. Но ощущение физической нагрузки непомерной до сих пор в памяти. Четвертые роды само по себе оказались очень легкими и предсказуемыми, четко понимался каждый этап родов, как по учебнику. И состояние эйфории после родов также было.

… В 30 недель третьей беременности я пошла на курсы подготовки к родам. Первые две беременности не было времени, денег, сил на это… А в третий раз решила пойти и узнать, как же правильно рожать! Было интересно.

… Каждая беременность была уникальной, вторая и третья беременности проходили уже более спокойно, умиротворенно, я наслаждалась этим моментом, зная, что ждет впереди.

… Все три беременности кардинально отличались друг от друга. Во время первых двух совершенно не было токсикоза, а вот в третью беременность начался токсикоз с 5-й недели и закончился 25 неделей, при этом я ела только одну редиску, похудела очень сильно. Редиску я поглощала килограммами просто, муж с самого утра ехал на рынок или в магазин и закупал несколько мешков, с тех пор я не ем редис вообще!

… Самое необычное — во время 4-й беременности, в 20 недель, живот был еще плоским. И только в 20 недель почувствовала шевеления, на УЗИ бегала чуть не каждый день из-за этого, беспокоилась.

… В первую беременность рыдала по любому поводу и долго не могла успокоиться. Ждала, не могла дождаться, когда наступит следующая неделя. Во вторую (через год после первой) на вопрос: какой срок у тебя, зависала на несколько секунд, высчитывая в уме, сколько же у меня недель.

… Беременность совпала с обустройством квартиры и, в том числе, покупкой новых штор. Хотелось сделать выбор вместе с мужем, но он допоздна работал. И когда настал торжественный момент похода в магазин, то отдел со шторами оказался закрыт. И я разрыдалась около него со словами «Две недели шторки ждала- а-а-а ». На тот момент это — трагедия Вселенского масштаба.

Уставшая и глубоко беременная зашла в автобус после проведенных нескольких пар лекций подряд. Посмотрела на пассажиров и сказала: «Здравствуйте, садитесь!»

… Во время беременностей каждый раз и мне, и мужу снился будущий ребенок, а наутро мы делились воспоминаниями сна, рассказывали, каким он был во сне, что делал.

… Вторых родов не могла никак дождаться, решила все незавершённые дела переделать (показалось, что роды не начинаются из-за этого). Дошивала вещи, которые давно уже бросила недошитые, довязывала носки какие-то , ленточку побежала покупать. Муж реагировал с энтузиазмом. До сих пор вспоминает, какая я была в ту неделю идеальная хозяюшка.

А дату рождения третьего ребёнка мне во сне подсказал странный голос: 19 декабря. Сбылось, родился сын как раз на Николу.

… Самое забавное: оказалось, что четвертый наш ребенок — тоже девочка.

… Если сравнивать все три беременности, то только во время первой меня мучил ужасный токсикоз, последующие беременности проходили легче.

… Первые дети погодки, вторая беременность пролетела незаметно вообще, легко. На фоне маленького первенца питание было правильным, эмоциональное состояние спокойное, второй ребенок нам подарил много любви и ласки, очень заботливый, не верила, что бывают такие дети. Оба мальчики, но разные очень, как белое и черное. Обе беременности протекали хорошо, без токсикоза и прочих неприятностей.

Третья беременность самая важная, сложная. Токсикоз, жуткие приступы мигрени, операция и общий наркоз на 20 неделе, запоры и прочие «радости». Опять, же в эту беременность всё осознанно, всему радуешься как-то иначе. Теперь долгожданная и выстраданная дочка, сестренка для братьев, радует всю семью.

Дети — это то, ради чего стоит жить, это жизнь! Нет ничего прекрасней этого.

… Буквально неделю назад на улице парень решил со мной познакомиться, а у меня уже и животик видно. И вот не смущает это некоторых. Мне так смешно стало: поздно, — говорю, — со мной знакомиться. Я четвертого жду!

… С последним малышом меня отказались положить заранее, хотя я предупреждала, что роды у меня всегда быстрые. И когда пришло время рожать, больница оказалась закрыта на ремонт, а до назначенной 40 км. И пришлось мне рожать в военных условиях — одна в закрытом отделении. Днём рабочие штукатурят стены, а на ночь приходила медсестра. Зато выписали быстро!

Говорят дети и мужья

А как ведут себя самые близкие — многодетные папы и старшие дети? Вся семья заботится о маме, а дети трогательно и непосредственно общаются со своими младшими братиками и сестричками.

… Третий сынуля, когда осознал, что в животике сестренка, стал все время шептать ей (то есть мне в пупок): «Виточка, я скоро что-нибудь придумаю и спасу тебя оттуда!» А мне сердито говорил — «Зачем ты скушала мою сестрёнку?!»

Помню момент, когда я носила четвертую малышку, и сердито возмущалась на старшего «откуда ж ты такой непонятливый?!», Ответ последовал очень логичный: «вот из животика ж твоего, не помнишь, что ли?»

… Старшая дочка (ей 7 лет) подошла ко мне со словами:

— Мама, а тебе не кажется, что ты беременная? Тебе бы к врачу.

Я, конечно, знала, что я беременная, срок был почти 5 месяцев, пол малыша был под вопросом.

— Мама, а ты знаешь, что там мальчик? Там мой братик, Левушка!

— Ну почему мальчик? А почему Левушка? Я бы другим именем назвала.

— А он мне сказал, что он Левушка.

А в конце марта родился Лев!

… Пришло время рожать (третьи роды) перерыв был 12 лет, разбудила мужа в 5 утра, трясусь от страха, отошли воды, а он, вместо того чтобы собираться в роддом, начал около меня бегать с камерой и составлять послание для будущего малыша. Вспоминать забавно)))

… У нас уже были две дочки. Очень хотели сына. До УЗИ, когда ещё не знали, что ждём сына, муж пришёл вечером с работы расстроенный, сел на стул и сказал, что у нас точно девочка — ему на работе сказали, что он поправился!)) К слову, в прошлые беременности, в первую и вторую, с дочками, он набирал вместе со мной! И после всю беременность боялся, что окажется, что вовсе не мальчик, а третья девочка. Родился всё же сын.

… Все три беременности проходили хорошо, без токсикозов и других хотелок. На что мне муж как-то сказал — может, тебя хоть раз стошнит? А вообще, сказал, как ему повезло, что не было у меня диких перепадов настроения.

… Старший сын недавно признался, что двадцать лет мечтал о сестре (хотя ему ещё 19). Средний уточнил, правда ли всё-таки сестра будет, и остановимся ли мы на достигнутом, произнеся фразу «горшочек, не вари». Это теперь крылатое выражение))) Младший практически ежедневно интересуется, когда уже сестра вылезет, и он сможет с ней играть!

… Рожая в первый раз, я даже не задумывалась о возможности присутствия мужа на родах. Во второй раз я предложила мужу рожать вместе, но не настаивала. В третий раз муж сразу сказал — я пойду на роды. Так что сами роды протекали немножко по-другому .

… Когда я была беременна в третий раз, старшим сыновьям было 7 и 5 лет. Они задавали очень много вопросов и рассуждали о нашей будущей многодетной жизни. А как ты узнала, что будет ещё один ребеночек? Как ребенок попал в животик? Что он там кушает? Может ему в пупок молочка налить? А как мы узнаем, что это девочка? А когда сестренка родится, как ты будешь нас всех за ручку держать, у тебя же только две руки? Вообще, старшие дети очень сильно заботились обо мне беременной, особенно самый старший сын. А средний радовался, что он теперь тоже старший)))

… Первый ребенок сын, после рождения сестренки очень просил братика. Третья беременность, УЗИ — девочка. Сын даже заплакал (на тот момент ему было 9,5 лет). Успокоившись и что-то поразмыслив, вынес вердикт: «Мама, ты будешь рожать еще, пока не родится братик!»)))))

… Интересна реакция детей на появляющийся животик. Они начинают придумывать имена, ласковые прозвища и спорить, кто же там внутри. Пол мы пока не знаем. Естественно, мальчишки хотят себе еще подельника, а дочь уже хочет, наконец, сестру.

Фото:

http://www.globallookpress.com

https://www.pexels.com