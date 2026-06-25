Выбираем зубные щётки и чистим зубы правильно

26 июня отмечается международный День рождения зубной щётки. Именно в этот день в 1780 году англичанин Уильям Эддис запустил первое массовое промышленное производство этого гигиенического средства.

Накануне этой даты U-mama.ru побеседовала со стоматологом-гигиенистом клиники «Ультра-Дент» Алиной Акжичетовой про выбор зубных щёток для детей и взрослых.

Чистить зубы детям начинают с самого детства. Молочные зубы у малышей чистят щёткой-напальчником. В 3-4 года можно переходить на мягкие зубные щётки, при этом ребёнок может чистить зубы уже самостоятельно, но только под контролем родителей. Котролировать чистку зубов необходимо до возраста 9-10 лет, далее гигиену полости рта можно польностью доверить ребёнку.

Стоматологи не рекомендуют пользоваться электрическими зубными щётками до 14-15 лет, так как у детей другое строение десны, чем у взрослых, и ещё несформировавшаяся эмаль зубов, которую легко повредить электрической щёткой.

Если говорить о выборе зубной пасты, то малышам рекомендуют для гигиены полости рта пасты в виде гелей, безопасные для проглатывания. Это должны быть обязательно пасты со фтором, содержание которого не меньше 1000 ppm, а при смене зубов в 6-7 лет выбирать пасты, где содеражние фтора 1450 ppm.

Взрослые, выбирая какой зубной щёткой, мануальной или электрической, чистить зубы, принимают решение самостоятельно или после консультации со стоматологом.

Если вы чистите зубы электрической зубной щёткой, то около каждого зуба вы должны задержаться не менее, чем на 4-5 секунд. При этом вы можете чуть наклонять щётку вправо-влево около зуба, не отрывая её от поверхности зуба. Не забывайте почистить и внутреннюю поверхность зубов. Не надо водить щёткой по зубам, важно почистить каждый.

При выборе мануальной зубной щётки важно обратить внимание на длину головки и количество ворсинок. Главное правило - меньше «головка», больше ворсинок. Среди мануальных зубных щёток лидируют по качеству зубные щётки брендов Revyline и Curaprox.

ВОЗ рекомендует покупать зубные щётки средней жёсткости.

В целом, процедура чистки зубов мануальной зубной щёткой должна занимать не менее 3-4 минут, а электрической - 5 минут.

Зубы рекомендуют чистить дважды в день - утром после завтрака и вечером перед сном.

Менять зубные щётки надо каждые 3-4 месяца.

Дополнением к зубным щёткам выступают монопучковые зубные щётки для чистки труднодоступных мест, зубные нити, ирригаторы и ополаскиватели.

Помните, что перед применением ирригаторов и ополаскивателей нужно обязательно проконсультироваться со стоматологом. Кому-то использование этих средств гигиены вообще противопоказано.

А вот зубной нитью нужно пользоваться обязательно. Межзубные промежутки зубной щёткой не очистить.

И не забывайте ходить на профессиональную гигиену в стоматологию 1 раз в полгода.

Что касается выбора зубных паст для взрослых, нужно обращать внимание на количество фторидов и индекс абразивности RDA. Для ежедневного использования подойдут пасты с индексом абразивности 50-60 RDA и содержанием фтора 1000-1450 ppm.

Отбеливающие зубные пасты рекомендуют «курильщикам», любителям кофе, красного вина и крепкого чая. Важно знать, что отбеливающие пасты никогда не сделают ваши зубы белее, они лишь уберут налёт.

В рейтинге зубных паст лидируют бренды Biorepair, Elmex, Curaprox, VITIS.

Будьте здоровы!