Все об аллергии у вашего малыша

Аллергия и аллергические реакции вот то, что волнует мамочек, начиная с первых дней жизни их детей. А многих аллергии сопровождают всю жизнь.

Мы собрали все ваши вопросы, объединили их и задали специалисту из «Научно-практического центра детской дерматологии и аллергологии». Надеемся, что вы обязательно найдёте ответ на интересующий вас вопрос, но, если у вас появятся новые вопросы – мы обязательно продолжим наше сотрудничество с замечательными специалистами Центра. На ваши вопросы отвечает врач высшей категории аллерголог-иммунолог Дудырева Ольга Павловна

-Лечу детскую аллергию уже несколько месяцев. Недавно пришел анализ IG Иммуноглобулин общий. Результат - все по нулям. Значит ли это, что аллергии у ребенка нет?

-IG E может быть в пределах нормы при аллергических состояниях , так как они могут быть вторичными, обусловленными очагами инфекции. Нужно исследовать и оценивать специфический IG E с конкретными причинными группами аллергенов.

-Сейчас начинается весеннее обострение (поллиноз), аллергия на распускание почек, этим заболеванием страдают не только дети, но и мамы, хотелось бы узнать, какие препараты нового поколения есть в наших аптеках и какие из них самые безопасные (не вызывающие сонливости).

-При поллинозе эффективно применение препаратов антигистаминнового ряда 2 и 3 поколения. Они безопасны, не вызывают сонливости, гепатотоксичности и других побочных эффектов. Кроме того эффект после их применения возникает через 15-30 минут и продолжается до 24 часов. Это препараты разных групп: фексофеназина (фексазин, телфаст), цетиризина (цетрин, зиртек), лоратадина, (кларитин, кларитодин, ломилан, эриус).

-С какого возраста необходимо (можно) сдавать анализы на аллергены?

Какова профилактика весеннего полиноза (если вообще есть) у грудничков?

-Обследование на аллергены методом in vitro можно проводить с месячного возраста. Это исследование специфического IG E и общего IG E . Скарификационные кожные пробы по рекомендациям традиционной школы из ЦНИИ аллергологии проводятся с 3-месячного возраста.

-Мы сдавали анализы на аллергены, результаты отрицательные. Около 15 позиций.

Но дочь упорно проявляет все аллергические симптомы. Особенно весной и летом. Нам дальше надо пробы брать или уже понять, что она окончательный аллергик? И как выбрать подходящее ей противогистаминное средство? Мы перепробовали уже весь ассортимент аптечных полок.

-Вероятнее всего у Вашего ребёнка диагноз поллиноз – состояние, обусловленное реакциями организма на аллергены. Данное заболевание может быть наследственным, но может возникать в результате нарушения работы иммунной системы на фоне очагов инфекции. Вашему ребёнку показано обследование в многопрофильной больнице, стационарно, в аллергоотделении.

-У меня и у ребенка аллергия на солнце. Стоит только приехать в Турцию или в Египет, на третий-четвертый день высыпает крапивница, которая медленно, но постепенно захватывает сначала руки-ноги, потом грудь, живот, добирается до шеи и лица ....Жутко чешется. В этом году сама пила таблетки и сыну давала, удалось купировать все это дело, но все равно руки были охвачены крапивницей.

Как с этим жить и как сделать так, чтобы по приезду в жаркие страны можно было отдыхать с удовольствием, а не чесаться до умопомрачения?

-Вам и Вашему ребёнку необходимо пройти обследование на аллергены путём кожного тестирования. Возможно у вас реакция на пыльцевые аллергены, а возможно и на солнечные лучи. По результатам исследования, врач-аллерголог назначит вами ребёнку или специфическую аллергоимунную терапию или неспецифическое гиносенсибилизирующее лечение.

-Ребенок с 2 месяцев выдавал кожную аллергическую реакцию- причину не установили. Прикормы вводили постепенно, осторожно. В 10 месяцев ест все, что положено ребенку по возрасту (включая фрукты, соки, молочные каши), реакций нет, следует ли, тем не менее, провести аллергопробы? Есть ли вероятность, что в старшем возрасте аллергии вернутся?

- Возможно, у Вашего ребёнка было не проявление пищевой аллергии, а аллергические высыпания на фоне дисбактериоза. Если заболевание было пролечено, то и причин для возникновения аллергических реакций в дальнейшем нет. А если у ребёнка форма пищевой аллергии, то при расширении диеты могут возникнуть реакции – в таком случае нужно будет обследовать ребёнка на аллерготесты.

-Сдали анализ крови, у ребенка (3 месяца) повышено число эузинофилов - 6, при норме 3. Наш педиатр сказала, что это свидетельствует об аллергии (у мужа аллергия на пыльцу растений), другой врач сказал, что для ребенка такого возраста этот результат может быть нормой. Кто прав?

Аллергической реакции не было ни на один продукт, который я ела, хотя я уже ем практически все, в т.ч. продукты, считающиеся аллергенными, хотя и конечно в небольшом количестве. Единственно, у нас появилось в 2 месяца сильное раздражение на Pampers, диагноз поставили - пеленочный дерматит, теперь используем памперсы Fixies, раздражение - краснота и шелушение периодически возникают снова, но уже несильные, сыпи нет - считается ли это аллергической реакцией?

-В анализе крови Вашего ребёнка действительно повышен показатель, отвечающий за аллергические реакции в организме (норма – до 3%) . Поставленный диагноз пелёночного дерматита Вашему ребёнку правомочен, но всё-таки ещё возможна и пищевая аллергия. Отследить реакцию на пищу непросто - она может возникнуть и в течение первых 3 часов, и в результате замедленного механизма реакции на 2-е и 3-е сутки. Поэтому Вам нужно обратиться к аллергологу и правильно вести пищевой дневник.

-У ребенка (3 года) на некоторые продукты происходят высыпания на коже, к какому специалисту лучше обращаться, к дерматологу гастроэнтерологу или аллергологу?

-Вам нужно обратиться к аллергологу, чтобы провести обследование на пищевую аллергию. С 3-х лет возможно обследование скарификационным кожным тестированием и методом ведения пищевого дневника.

-1. Если при вводе прикормов была кожная реакция (либо покраснение щек, либо пятна на теле, либо крапивница), можно ли пробовать "подозрительные" продукты в дальнейшем, если да, то через какой промежуток времени.

-2.Как можно объяснить реакцию на все детское питание промышленного производства (каши, смеси, овощные и фруктовые пюре и соки), которое пробовали?

-3.Как при очень однообразном рационе решать проблему обеспечения ребенка витаминами? Ребенку 1 год и 5 мес. Грудное вскармливание продолжается.

-4.На сколько верно то, что если изо дня в день питаться одним и тем же, очень ограниченным набором продуктов (по причине аллергии), может развиться пищевая непереносимость этих продуктов.

-У Вашего ребёнка должен быть подтверждён диагноз пищевая аллергия. Ваш ребёнок не обследован – нужно провести исследование на специфический иммуноглобулин Е, общий IG E и диагностический метод путём ведения пищевого дневника. Если выявится реакция на конкретный пищевой продукт, то вводить его в рацион нельзя. Сроки ограничения эмминации - зависят от степени выраженности реакций. Лечение, и в том числе коррекционное в витаминах назначают пациентам такие специалисты, как аллерголог и педиатр.

-С введением прикорма у ребёнка на животике и под подбородком появились 2 небольших пятна. Сначала думала на кашку кукурузную, перестала давать - не прошло. Потом как-то утром дала тыкву, много съел, наутро под подбородком пятно еще больше и красное. Тыкву исключила, уже недели 3 не едим, а пятно все равно не исчезает. Хотя на животике нет.

Место-то еще такое, что веревочки от шапки натирают, кожа с кожей соприкасается.

Ребёнка не беспокоит. Беспокоит меня: почему не проходит. Не знаю, стоит ли идти к врачу?

Я уже мазала ромашкой, жидкостью кастеллане пару раз, бепантеном, не проходит.

Чего посоветуете?

-Посоветую обязательно проконсультироваться у аллерголога и дерматолога. Ребёнку нужно провести обследование на предмет грибковой и пищевой аллергии.

-Как определить, аллергический кашель или нет? Кашляем уже с месяц, врач: легкие чистые, горло чистое, ну, попейте эреспальчик. После эреспала перестала кашлять на 2 дня, через день - еще хуже закашливается. В основном после сна. У мужа как раз аллегический ринит на цветущие растения, так что беспокоиться стала. Но и просто так к аллергологу не хочу идти, потому что "был бы человек, а диагноз найдется".

-У Вашего ребёнка отягощена наследственность по аллергии, имеются эпизоды кашлевого синдрома в течение 1 месяца. Вероятность формирования аллергического заболевания высока, также нужно исключить инфекционное заболевание (респираторный хламидиоз). Необходима консультация аллерголога.

-Дочке 13 лет. Постоянно какие-то аллергические высыпания на лице в виде мелкой сыпи. Когда развешивает белье, вокруг цветы или кошка, сразу чихает, говорит, что все чешется....Хотели в 9 на пробы, пока сдали все анализы - билирубин повышен, пробы не стали брать - сказали печенку подлечить. Короче, меня интересует, как выявить - аллергия это или внутрикишечное что-то. А то она готова на таблетках сидеть ежедневно. Ведь это тоже нельзя?

- У девочки неизвестен аллергоанамнез, наследственность. Возможно причина аллергических реакций или в инфекциях, или в заболевании гепатобилиарной систему. Ребёнку необходима консультация в аллергоцентре у специалистов: 1. гастроэнтеролога с проведением УЗИ органов брюшной полости (в таком возрасте бывают гастродуодениты – состояния, которые могут вызвать аллергические реакции, глистно-паразитарные инвазии). 2. аллерголог – рекомендовано кожное аллергообследование после санации очагов инфекции.

-Моей дочке 1 г. 4 мес. дерматит на коровье молоко, творог, курицу, куриный суп, омлет, говядину. Да еще полно на что.

Едим одни яблоки, супы из свинины, капусту, огурцы, печенья, козье молоко.

Что это из-за чего, уже замучились, ребенок съел бы все. Когда это пройдет?

-Если у Вашего ребёнка диагноз: пищевая аллергия, то возможно лечение методом индивидуальной диетотерапии, которая включает в себя диагностику при помощи пищевого дневника, обследования на специфические иммуноглобулины Е и общего IG и назначения гипоаллергенной индивидуальной диетотерапии. Всё это должен назначать и контролировать врач-аллерголог.

-У моих двойняшек до 1,8 не было никаких проявлений дерматита, ели все и с удовольствием. Недавно (нам сейчас 1,11) сначала появилась сухость ножек, потом на попе проявились ярко красные пятна и с тех пор не проходит. Сдали анализы на дисбак - вроде бы все в порядке, но все равно пропили различные препараты - реакции никакой, пятна не ушли. Заменили воду. Сейчас экспериментируем с исключением продуктов - вроде бы гораздо меньше стало проявлений, после того как исключила совсем картошку и все куриное. Выяснилось также (так совпало что пару недель не ели помидоры, а потом съели немного и сразу щеки и попы покраснели), что внезапно стали аллергически реагировать на помидоры, хотя с года ели их в любом виде и очень любили.

Что Вы посоветуете? Сдавать аллергопробы? Просто не давать то, на что есть реакция? Почему вообще так случилось, что реакция на продукты началась только через год? И может ли в дальнейшем она снова сойти на нет?

-Ваших детей обязательно нужно обследовать и на предмет пищевой аллергии – провести исследование специфических IG E пищевыми аллергенами и на общий IG E показатель аллергических реакций, а также на глистно-паразитарную инвазию и на вирусные инфекции.

-Может ли в 3 года вдруг появиться аллергия на овсяную кашу? (раньше ел нормально). Возможна и реакция на зубную пасту?

-Практически аллергии именно на овсяную кашу быть не должно. Возможна перекрёстная реакция на витамины группы В или наличие такой патологии, как дисбактериоз или глистно-паразитарная инвазия (в организме возникают ферментные нарушения и возникают кожные высыпания).

-Если мама аллергик с детства (не искуственик, наследство) какой процент того, что ребенок тоже будет этим страдать?

-При условиях соблюдения гипоаллергенного быта, диеты, отсутствия профессиональных вредностей в течение 3-5 лет до беременности, отсутствия обострения Вашего аллергического заболевания, исключения контакта с компьютером, ремонтными работами во время беременности - при соблюдении всех этих условий, риск наследственного аллергозаболевания у ребёнка снижается до 50%. В дальнейшем, после рождения ребёнка, необходимы консультации у аллерголога, педиатра-диетолога, по вопросам правильного вскармливания Вашего ребёнка.

-У ребенка в крови обнаружены лямблии и хламидии pneumoniae. Кроме того низкий уровень Ig A (0,1) и высокий Ig М (3) ,Ig Е общий (108) и ЦИК -129 ед. Последнее время появляется крапивница (день- два держится и проходит). Вопрос, - к какому доктору надо обращаться, к иммунологу или аллергологу?

-По поводу Вашего ребёнка нужно обратиться, прежде всего, к инфекционисту, а затем к иммунологу.

-Существует ли однозначная связь между атопическим дерматитом и лямблиозом (другими паразитами). Это к вопросу о тех, кто ищет и не может найти причины аллергии. Какую диагностику (пошагово) нужно пройти, чтобы максимально охватить круг возможных причин?

У племяшки частенько возникает аллергия, но врачи не могут определить на что. Вот мы решили, что нужно попробовать устранить основные источники аллергии (удалить от ребёнка). Дошли до подушки. Подскажите, из каких материалов должна быть подушка, чтобы вероятность возникновения у ребёнка аллергии ~0.

-Глистно-паразитарная инвазия может вызывать разнообразные аллергические реакции в зависимости от того, какой орган или система поражены (атопический дерматит, крапивница, аллергический ринит, поллиноз, бронхиальная астма). Обследование нужно начать с исследования кала на глистно-паразитарную инвазию. Затем исследование крови методом ИФА на паразитарные инфекции: токсопароз, токсоплазмоз, лямблиоз, описторхоз. И только после этого обследовать ребёнка на аллергены. Все назначения рекомендует врач-аллерголог, поэтому начать нужно с рекомендаций.

-Есть ли смысл в рекомендациях не сдавать анализ на аллергены до 3-х лет? Насколько правдивы результаты анализа, сданного в полтора-два года, может ли спустя некоторое время реакция на какой-либо аллерген пройти сама собой, надо ли периодически пересдавать анализ?

2)Есть ли прямая связь между аллергодерматозами и наличием недолеченных кишечных инфекций? Можно ли пролечив инфекцию избавиться от аллергодерматозов?

-На аллергены обследуются дети, начиная с 1 месяца методом определения специфического IG E с пищевыми аллергенами (т.к. возрастной ценз пищевой аллергии до 3-5 лет). Пищевые аллергены могут меняться, поэтому тесты рекомендуют аллергологи повторять по мере необходимости.

-Здравствуйте! У моего сынишки последнее время появилось раздражение вокруг глазок. Я начала давать ему «Кларитин» в сиропе. Пока даю - краснота спадает и начинает шелушиться все, перестаю давать - опять все краснеет и воспаляется. Раньше у нас никогда не было аллергии, ни я, ни папа не аллергичны, у старших детей тоже не было таких проявлений. Что делать? Больше нигде такого раздражения нет...

-Ребёнка нужно обследовать на внутриутробные инфекции и проконсультироваться у аллерголога, дерматолога, инфекциониста.

-Посоветовали нам приобрести очиститель воздуха от аллергенов. Что это такое, для чего и где они продаются. У ребёнка астма.

- Детям и взрослым больным астмой специалисты рекомендуют приобрести очиститель воздуха с ионизатором. Одной из модификаций является «Лампа Чижевского». С помощью таких аппаратов воздух очищается от вирусов, бактерий и одновременно ионизируется ионами кислорода. Продаются такие приборы в магазинах «Медицинской техники и приборов».

-Подскажите, пожалуйста: у моей мамы бронхиальная астма и аллергия на животных.

Мы собираемся в следующем году заводить кошечку. Детям будет 4,5 и 1,5 года. Какова вероятность, что возникнет аллергия у детей. И можно ли выявить заранее склонность к аллергии на животных?

- Наследственность при аллергии играет ведущую роль. Склонность к аллергии выявляется специалистами путём сбора анамнеза, переносимости у Ваших детей пищевых продуктов ранее, учётом наличия других аллергических реакций. Вероятность возникновения аллергии у детей высока, при имевшихся каких либо ранее признаков аллергических реакций.

-Моему ребенку 5 месяцев, он на искусственном вскармливании + овощные пюре. На яблочный сок и пюре появляется диатез на щечках, к вечеру исчезает, остается небольшое шелушение. Такая реакция проявляется с 3 месяцев (после введения, рекомендованного врачом). Может быть дизбактериоз следствием такой реакции (дизбактериоз после рождения, сейчас пролечен)? Означает ли, что на яблоки у ребенка в будущем будет аллергия? Можно ли вводить другие фрукты и с каких лучше начать?

-Вам нужно проконсультироваться с врачом аллергологом и педиатром-диетологом по поводу введения прикормов, но только после того, как ребёнок будет обследован на пищевую аллергию. Маловероятно, что в Вашем случае дисбактериоз является причиной (ведь он пролечен, а реакция продолжается). Вы ничего не сказали о наследственности, а возможно причина в этом.

Благодарим «Научно-практический центр детской дерматологии и аллергологии»