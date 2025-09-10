Бариатрическая операция. Кому и зачем? Интервью с хирургом

Всемирной Организацией Здравоохранения уже принят термин «пандемия ожирения в XXI веке». По статистике, 60% населения Земли имеют избыточный вес, а ожирением страдают 25% населения. Россия находится на 8 месте в списке стран, население которых страдает ожирением. Выше нас в этом списке островные государства Тихого океана, Америка и Ближний Восток.

Мы побеседовали с главным врачом Городской клинической больницы № 40 г. Екатеринбурга Прудковым Александром Иосифовичем, оперирующим бариатрическим хирургом, про проблему лишнего веса и лечение пациентов с избытком массы тела.

Основной критерий патологического (морбидного) ожирения – индекс массы тела (ИМТ). Чтобы его посчитать, нужно массу тела (в кг) разделить на рост (в метрах), возведенный в квадрат.

Если ИМТ человека больше 40, то ему показано оперативное лечение.

Свердловская область – единственный регион, который внёс в территориальную программу ОМС лечение морбидного ожирения. Оперативное лечение проводят не только жителям нашего региона, но и жителям других регионов, для этого нужен полис ОМС и направление из лечебного учреждения.

Сама операция в ГКБ № 40 бесплатная, стоимость операции в других регионах России 450 тыс. рублей и выше.

Перед операцией нужно обязательно пройти обследование. Можно прийти на операцию и с готовым пакетом анализов и заключений врачей, но хирурги ГКБ № 40 рекомендуют пройти комплексное обследование в условиях круглосуточного стационара в терапевтическом отделении ГКБ № 40. Это услуга платная, как и пребывание в сервисном хирургическом отделении.

После обследования консилиум врачей, а это хирург, эндокринолог, гастроэнтеролог, терапевт, который знает патологию морбидного ожирения, анестезиолог принимают решение об операции.

Если говорить о хирургии, то есть две принципиально различающиеся методики – резекция желудка и гастрошунтирование.

Резекция желудка – это уменьшение объема желудка. Если говорить простым языком, то при операции удаляется часть желудка. При резекции желудка удаляются ещё клетки, стимулирующие выработку гормона голода, грелина. В итоге человек насыщается меньшими порциями еды, сбрасывая постепенно вес.

Плюсы такой методики в том, что после операции сохраняется этапность пищеварения. Эффективность такой операции до 80%.

Но если пациент страдает частыми изжогами или присутствует грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (когда часть желудка выше диафрагмы), то более эффективным будет гастрошунтирование.

Если опять же объяснять простым языком, то из желудка формируется часть объёмом 100-150 мл, через 1,5 метра кишка пересекается и пришивается к желудку. То есть в результате операции уменьшается и объём желудка, и длина пищеварительного тракта, как результат – уменьшается всасывание питательных веществ.

Минус такой операции в том, что желудок становится частично недоступным для диагностики – ни рентген, ни фиброгастроскопия уже невозможны.

Ещё один из минусов шунтирования – пожизненный приём витаминно-минеральных комплексов. После исключения из процесса пищеварения части кишки организм начинает испытывать дефицит микроэлементов и витаминов (они не усваиваются), а это влечёт за собой проблемы с ногтями, волосами, развивается остеопороз. Но, как считают врачи, это не самое страшное, так как после 40 витаминно-минеральные комплексы принимает большая часть населения.

Из плюсов операции – допустимы «зигзаги» в диете, то есть диета не такая строгая как после резекции.

Эффективность гастрошунтирования до 95%.

При выборе операции есть нюансы. Если ИМТ пациента очень высокий, например,78, то первым этапом делают только резекцию желудка.

Немаловажно, что если в результате обследования перед бариатрической операцией выявлены другие патологии – камни в желчном пузыре или гинекологические патологии, то одномоментно вам могут провести сразу несколько операций.

В любом случае, только после комплексного обследования оперирующая бригада предлагает пациентам оптимальный, эффективный и безопасный вариант с учетом особенностей организма каждого пациента.

За год в ГКБ №40 оперируют 700-800 человек с ИМТ выше 35. Женщины обращаются чаще, это 60-65% от общего числа пациентов, среди них чаще встречаются представители следующих профессий – воспитатель детского сада, специалист ногтевого сервиса, учитель, бухгалтер.

Все бариатрические операции в хирургическом отделении ГКБ № 40 лапароскопические, то есть делаются через небольшие проколы в коже. Все операции проводятся с 3D-визуализацией – вся бригада работает в 3D-очках. За ходом операции следят на 3D-мониторе.

Как и после любой операции, в раннем послеоперационном периоде возможны осложнения. Одни из самых грозных – образование тромбов, кровотечение и несостоятельность швов. Чтобы уменьшить риски осложнений, в клинике разработан алгоритм профилактики: назначение препаратов, разжижающих кровь, использование компрессионного белья, а после операции на ноги надевают специальные рукава, которые, сжимаясь и разжимаясь, обеспечивают циркуляцию крови.

Несостоятельность швов встречается очень редко, по крайней мере, хирурги ГКБ № 40 даже не могут такого припомнить. Но тем не менее, возможность внутрибрюшного кровотечения контролируют.

По статистике, «выживаемость» после бариатрических операций составляет 99,9%, это очень высокий показатель.

Все пациенты на следующее утро встают. Среднее время нахождения в стационаре 3,5 дня. Иногородние задерживают чуть дольше, чтобы избежать возможных послеоперационных рисков.

Александр Иосифович ответил на вопросы форумчан.

– Какие есть противопоказания к операции?

– Противопоказания к операции – беременность, алкогольная и наркотическая зависимость, психическое заболевания.

– Какой период восстановления после бариатрической операции?

– Через 1 месяц уже можно полностью вернуться к прежнему образу жизни.

– Что и как едят после операции?

– После операции показано дробное питание небольшими порциями. Все рекомендации в печатном виде выдают пациентам после операции.

– Какой возраст от и до, подходящий для операции?

– От 18 до 65 лет.

– Можно ли делать бариатрию при приеме иммуносупрессоров (от РА)?

– Приём иммуносупрессоров не является противопоказанием к операции.

– Возможно есть рекомендованный список аппаратных процедур и их минимально необходимое количество, чтобы подтянуть кожу после операции?

– Самостоятельно подтянуть кожу вряд ли удастся. Пациенты уже приходят на операцию с внушительным «фартуком». Всё зависит, конечно, от возраста, от состояния кожи, от конституции, но в моей практике таких случаев почти нет. Через 18 месяцев после операции можно сделать круговой бодилифтинг в отделении пластической хирургии ГКБ № 40. У наших хирургов большой опыт таких операций.

- Есть ли психолог или психотерапевт в составе?

– В структуре такого нет, но, если возникают необходимость, мы даем рекомендации, куда можно обратиться.

– Если пациент растягивает желудок после резекции, есть ли медицинские возможности повторить и опять ушить желудок?

– Да. Повторные операции редки, но в нашей клинике возможны.

– Какие анализы необходимо сдавать ежегодно после бариатрической операции?

– Если это была эндокринная патология (щитовидная железа или сахарный диабет), надо контролировать все показатели. Обязательна биохимия, контроль электролитов и витаминов. Через год можно пройти у нас полное послеоперационное обследование

– Почему после операции выпадают волосы?

– Человек или не принимает витаминно-минеральные комплексы, или принимает, но не те. Необходимо сдать анализы и изменить состав.

– Как удерживать вес?

– Следовать рекомендациям, при необходимости посещать гастрохирурга.

– Сколько в % от массы скидывают пациенты после операции?

– Всё индивидуально, но в среднем до 95% пациентов возвращаются к нормальному весу.

Да, эффективность бариатрических операций высока. Но мы обязательно даем пациенту возможность выбора: пробовать худеть самостоятельно, либо с помощью хирургов. Решение об операции должно быть взвешенным, осознанным, пациент должен быть полностью информированным и готовым к совместной с хирургами работе над собственным здоровьем.

С разрешения пациентов публикуем фотографии до и после операции.

Консультации по бариатрическим операциям в ГКБ 40 - +7 908 911 00 90 (с 10 до 15 часов в рабочие дни).