20 мифов о груди

Миф 1 Миф 1

Имея красивую грудь, необязательно носить нижнее белье

Несколько фактов из анатомии: грудь состо­ит из 15-25 долей, разделенных соединитель­ными перегородками и жировой тканью. Она крепится к грудным мышцам тонкими связками, которые растягиваются под ее тя­жестью с возрастом. Эффективным спосо­бом предотвращения этого является пра­вильно подобранный бюстгальтер, поддер­живающий грудь, особенно во время заня­тий спортом и при беременности. Ключевые слова - правильно подобранный. Исследование группы ученых из Сиднея (Австралия) доказало, что тугое белье на ме­таллических косточках стягивает грудь, при­водит к микротравмам и пережимает лимфоузлы, что повышает риск появления злокачественной опухоли.

Миф 2

Грудь можно «накачать» в спортзале

Не совсем так. Физические упражнения лишь укрепляют мышцы груди, но размермолочной железы не увеличивается. Хотя за счет объема грудной клетки бюст визуально кажется больше.

Миф 3

Вероятность развития рака груди равна 100%, если к этому есть генетическая предрасположенность

«Не только наследственный фактор влияет на возможность возникновения рака груди, - утверждает онколог Марисса Вейсс, орга­низатор интернет-ресурса по вопросам рака молочной железы. - Среди других причин: курение, алкоголь, раннее начало менстру­ального периода до 12 лет и его продолжи­тельность после 50, а также отсутствие пер­вой беременности до 30 лет».

Даже если в твоей семье существует пред­расположенность к онкозаболеваниям — это не значит, что она обязательно коснется и тебя. У заболевших раком груди была обна­ружена мутация генов, получивших назва­ние BRCA1 и BRCA2.

В нормальном состоянии они обладают противоканцерогенным действием, но при мутации противораковая защита снижается и риск развития болезни возрастает.

Миф 4

Рак груди передается только от матери, но не от отца

Неверно. Известно, что рак груди передается и по отцовской линии. Число заболевших раком грудной железы среди мужчин со­ставляет 1% от общего количества больных. «Развитие этой болезни у представителей сильного пола связано с мутацией гена BRCA2», - объясняет онколог Марисса Вейсс. Так что если в твоей семье были слу­чаи заболевания раком груди по мужской линии, обязательно расскажи об этом свое­му доктору.

Миф 5

Рак груди передается только по наследству

Не совсем так. Каждая женщина может забо­леть раком груди, впрочем, как и каждый мужчина. Лишь у 10% заболевших этой бо­лезнью была обнаружена наследственная связь, а около 85% столкнувшихся с раком груди не имели подобных случаев среди родственников. Поэтому все без исключения должны проходить диагностику на маммо­графе и регулярно осматривать свою грудь.

Миф 6

Использование антиперспирантов повышает риск возникновения злокачественной опухоли

Абсолютная ложь. К сожалению, распрост­ранению дезинформации способствует все­мирная паутина. Сегодня большинство ра­ботающих женщин читают новости on-line, в которых можно встретить сведения и о том, что бритье подмышек способствует проникновению в организм канцерогенных веществ антиперспирантов через поврежде­ния, наносимые лезвием, и в результате развивается опухоль. Ни одно из этих заявле­ний не является правдой. Такие товары, как антиперспиранты, очень тщательно про­веряются, прежде чем попасть на рынок. Ес­ли есть инфекция в подмышечной области, то может возникнуть легкое раздражение, но не рак. Нет доказательств, что химические вещества, используемые в антиперспирантах, вызывают заболевание, и результаты ис­следований, опубликованные в Journal of the National Cancer Institute (JNCI), окончатель­но это подтвердили.

Миф 7

О раке груди стоит беспокоиться только в преддверии менопаузы

Действительно, с годами вероятность про­явления болезни возрастает, но рак молоч­ной железы может настигнуть в любом возрасте. Как правило, эксперты рекомен­дуют проводить ежегодные обследования на маммографе начиная с 40 лет. Докторможет направить тебя на диагностику и раньше, учитывая экологические условия жизни и особенно, если в твоей семье были случаи заболевания раком груди в раннем возрасте. Кроме маммограммы, для более эффективного выявления болезни делают ультразвуковые и магнитно-резонансные исследования (МРИ).

Миф 8

Маммограмма позволяет предупредить развитие рака молочной железы

Очень жаль, но это не так. Маммография - метод рентгенологического исследования молочных желез, который применяется как для диагностики заболеваний, так и для про­филактических обследований. Раннее выяв­ление заболевания позволяет увеличить продолжительность жизни, но не спасает от болезни. Поэтому всем женщинам старше 35 лет стоит регулярно делать обследование. Вредное излучение прибора на организм - минимально.

Миф 9

Кормление грудью ухудшает ее внешний вид

Действительно, грудь женщины, которая ро­дила и выкормила ребенка, меняется. Но природа физиологических процессов та­кова, что все равно после 30 лет кожа на гру­ди становится менее эластичной и упругой. И как результат - небольшое (иногда значи­тельное) обвисание молочной железы, или как это явление называют циничные медики — птоз. Так что грудное вскармливание ма­лыша существенно не влияет на естествен­ные возрастные изменения.

Миф 10

В маленькой груди меньше молока

Неправда. Маммологи утверждают, что это не так. Количество молока зависит от вели­чины молочной железы. У маленькой груди она может быть большой и наоборот, но ни­какой зависимости от размера здесь нет. Ча­ще всего пропорции фигуры передаются по наследству, так что если тебя мама кормила грудью до трех лет, то и ты не будешь иметь с этим проблем.

Миф 11

Маленькая грудь меньше подвержена раку

Абсурд. Вероятность возникновения болез­ни не связана напрямую с размером груди, потому что злокачественные образования возникают непосредственно в протоках или дольках молочной железы. Правда, практика свидетельствует, что полные женщины боле­ют чаще. Но это связано скорее с нарушени­ем обмена веществ, а не с размером груди.

Миф 12

Мужчинам нравятся «большие объемы»

Конечно, но не всем. Британцы в 2002 году провели опрос с целью выяснить, грудь ка­кого размера мужчины считают наиболее привлекательной. В исследовании участвовало несколько тысяч человек. 53% опро­шенных мужчин заявили, что они предпо­читают женщин со средним размером бюс­та, 14% - в восторге от обладательниц пыш­ной груди, а 5% привлекают дамы мальчи­шеского телосложения. Остальные 28%, как выяснилось, вообще не придают значения размерам. Психологи же утверждают, что пристрастие к большой груди - это скрытый комплекс маменькиных сыночков.

Миф 13

Грудь увеличивается после секса

К сожалению, ненадолго. Во время занятий любовью кровоток улучшается и молочные железы чуть-чуть набухают. Но после ночи страсти все оказывается на своих местах, так что секс никак не влияет на размер бюста. Впрочем, то же самое относится и к муж­ским половым органам.

Миф 14

Специальный крем легко увеличивает грудь

Практически нет. Широко разрекламирован­ные кремы и пищевые добавки для увеличе­ния груди на самом деле только влияют на упругость и эластичность кожи, препятствуя ее обвисанню и преждевременному старе­нию. В их состав входят либо растительные вещества, имитирующие действие женских половых гормонов - фитоэстрогенов, либо просто гормоны. Поэтому они, с одной сто­роны, небезопасны, а с другой - малоэффек­тивны, так как оказывают действие на есте­ственный гормональный баланс организма.

Миф 15

Прием гормональных препаратов провоци­рует развитие рака груди

Четкой зависимости между увеличением рис­ка развития рака туди и приемом гормональных препаратов специалистам выявить не удалось. Известно, что они стимулируют деление и размножение клеток. Есте ственно, они вызывают деление и раковых клеток, если те присутствуют в организме на момент приема гормонов. Но такие искусст­венно размножившиеся клетки оказываются менее болезнетворными и опасными, а у врачей есть возможность быстро обнаружить и удалить на стадии, когда рак еще поддаете лечению. Это еще раз доказывает, что гормо- нозаместительная терапия должна прово­диться только под контролем специалиста. Причем это правило верно для всех женщин которые принимают гормональные препараты, независимо от длительности курса лече­ния, будь то 5 лет или всего лишь 1 месяц.

Миф 16

Протезированную грудь на ощупь нельзя отличить от настоящей

Можно! Различия видны даже внешне. Чем больше в организме женских гормонов — эстрогенов, тем крупнее грудь и женственнее формы, а рост меньше. Если же при худенькой мальчишеской фигурке у девушки при­сутствует внушительного размера бюст, то вполне вероятно, не обошлось без помощи хирурга. На ощупь же протезированная грудь, как правило, заметно тверже нату­ральной. Имплантаты, наполненные физра­створом, этого недостатка лишены, но у них есть другое неудобство: они могут «побуль­кивать» при беге.

Миф 17

Грудь после протезирования теряет чувствительность

Это ерунда. Тактильные ощущения теряют­ся лишь на несколько недель после опера­ции, потому что при хирургическом вмеша­тельстве травмируется молочная железа. А уже через 15-20 дней чувствительность восстанавливается.

Миф 18

Грудь растет от капусты как на дрожжах

Глупость. Если бы капуста действительно увеличивала грудь, то зачем тогда все осталь­ные ухищрения. К сожалению, ни одна диета или продукт не способны повлиять только на размеры женского бюста. Но неправильное питание или чрезмерная любовь к пончикам и сдобным булочкам сделает свое дело: ты на­берешь вес и, соответственно, с массой тела увеличится масса и объем груди.

Миф 19

Употребление высококалорийной пищи и молочных продуктов увеличивает риск возникновения рака молочной железы

Большинство исследований, проведенных в США, доказывают, что нет никакой пря­мой связи между потреблением высококало­рийных продуктов и возникновением рака груди. Хотя ряд наблюдений подтвердили, что в странах, где традиционно потребляют пищу с меньшим содержанием жира, про­цент заболевших раком груди ниже. Но в первую очередь это связано с тем, что жен­щины там больше двигаются, меньше едят и курят или просто в этих государствах совершенно другой генетический тип, иная экологическая обстановка.

Ученым из Гарвардского университета удалось точно выяснить, что у женщин, упо­треблявших во время климакса большое ко­личество низкопроцентных молочных про­дуктов, рак груди развивался реже.

Миф 20

Рак молочной железы - убийца женщин номер один

Далеко не так. Женщины в 8 раз чаще умирают от заболеваний сердечно-сосудис­той системы. А число летальных исходов от рака молочной железы занимает шестую строчку, следуя сразу за количеством смер­тей от пневмонии и гриппа. Кроме того, сре­ди дам моложе 45 лет смертельных исходов от СПИДа и несчастных случаев гораздо больше, чем от рака молочной железы. Од­нако страх перед возможностью лишиться одной груди и стать менее сексуальной сде­лал это заболевание самым опасным для мо­лодых женщин.

Источник: http://news.gde.ru/