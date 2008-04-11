20 мифов о груди
Миф 1
Имея красивую грудь, необязательно носить нижнее белье
Несколько фактов из анатомии: грудь состоит из 15-25 долей, разделенных соединительными перегородками и жировой тканью. Она крепится к грудным мышцам тонкими связками, которые растягиваются под ее тяжестью с возрастом. Эффективным способом предотвращения этого является правильно подобранный бюстгальтер, поддерживающий грудь, особенно во время занятий спортом и при беременности. Ключевые слова - правильно подобранный. Исследование группы ученых из Сиднея (Австралия) доказало, что тугое белье на металлических косточках стягивает грудь, приводит к микротравмам и пережимает лимфоузлы, что повышает риск появления злокачественной опухоли.
Миф 2
Грудь можно «накачать» в спортзале
Не совсем так. Физические упражнения лишь укрепляют мышцы груди, но размермолочной железы не увеличивается. Хотя за счет объема грудной клетки бюст визуально кажется больше.
Миф 3
Вероятность развития рака груди равна 100%, если к этому есть генетическая предрасположенность
«Не только наследственный фактор влияет на возможность возникновения рака груди, - утверждает онколог Марисса Вейсс, организатор интернет-ресурса по вопросам рака молочной железы. - Среди других причин: курение, алкоголь, раннее начало менструального периода до 12 лет и его продолжительность после 50, а также отсутствие первой беременности до 30 лет».
Даже если в твоей семье существует предрасположенность к онкозаболеваниям — это не значит, что она обязательно коснется и тебя. У заболевших раком груди была обнаружена мутация генов, получивших название BRCA1 и BRCA2.
В нормальном состоянии они обладают противоканцерогенным действием, но при мутации противораковая защита снижается и риск развития болезни возрастает.
Миф 4
Рак груди передается только от матери, но не от отца
Неверно. Известно, что рак груди передается и по отцовской линии. Число заболевших раком грудной железы среди мужчин составляет 1% от общего количества больных. «Развитие этой болезни у представителей сильного пола связано с мутацией гена BRCA2», - объясняет онколог Марисса Вейсс. Так что если в твоей семье были случаи заболевания раком груди по мужской линии, обязательно расскажи об этом своему доктору.
Миф 5
Рак груди передается только по наследству
Не совсем так. Каждая женщина может заболеть раком груди, впрочем, как и каждый мужчина. Лишь у 10% заболевших этой болезнью была обнаружена наследственная связь, а около 85% столкнувшихся с раком груди не имели подобных случаев среди родственников. Поэтому все без исключения должны проходить диагностику на маммографе и регулярно осматривать свою грудь.
Миф 6
Использование антиперспирантов повышает риск возникновения злокачественной опухоли
Абсолютная ложь. К сожалению, распространению дезинформации способствует всемирная паутина. Сегодня большинство работающих женщин читают новости on-line, в которых можно встретить сведения и о том, что бритье подмышек способствует проникновению в организм канцерогенных веществ антиперспирантов через повреждения, наносимые лезвием, и в результате развивается опухоль. Ни одно из этих заявлений не является правдой. Такие товары, как антиперспиранты, очень тщательно проверяются, прежде чем попасть на рынок. Если есть инфекция в подмышечной области, то может возникнуть легкое раздражение, но не рак. Нет доказательств, что химические вещества, используемые в антиперспирантах, вызывают заболевание, и результаты исследований, опубликованные в Journal of the National Cancer Institute (JNCI), окончательно это подтвердили.
Миф 7
О раке груди стоит беспокоиться только в преддверии менопаузы
Действительно, с годами вероятность проявления болезни возрастает, но рак молочной железы может настигнуть в любом возрасте. Как правило, эксперты рекомендуют проводить ежегодные обследования на маммографе начиная с 40 лет. Докторможет направить тебя на диагностику и раньше, учитывая экологические условия жизни и особенно, если в твоей семье были случаи заболевания раком груди в раннем возрасте. Кроме маммограммы, для более эффективного выявления болезни делают ультразвуковые и магнитно-резонансные исследования (МРИ).
Миф 8
Маммограмма позволяет предупредить развитие рака молочной железы
Очень жаль, но это не так. Маммография - метод рентгенологического исследования молочных желез, который применяется как для диагностики заболеваний, так и для профилактических обследований. Раннее выявление заболевания позволяет увеличить продолжительность жизни, но не спасает от болезни. Поэтому всем женщинам старше 35 лет стоит регулярно делать обследование. Вредное излучение прибора на организм - минимально.
Миф 9
Кормление грудью ухудшает ее внешний вид
Действительно, грудь женщины, которая родила и выкормила ребенка, меняется. Но природа физиологических процессов такова, что все равно после 30 лет кожа на груди становится менее эластичной и упругой. И как результат - небольшое (иногда значительное) обвисание молочной железы, или как это явление называют циничные медики — птоз. Так что грудное вскармливание малыша существенно не влияет на естественные возрастные изменения.
Миф 10
В маленькой груди меньше молока
Неправда. Маммологи утверждают, что это не так. Количество молока зависит от величины молочной железы. У маленькой груди она может быть большой и наоборот, но никакой зависимости от размера здесь нет. Чаще всего пропорции фигуры передаются по наследству, так что если тебя мама кормила грудью до трех лет, то и ты не будешь иметь с этим проблем.
Миф 11
Маленькая грудь меньше подвержена раку
Абсурд. Вероятность возникновения болезни не связана напрямую с размером груди, потому что злокачественные образования возникают непосредственно в протоках или дольках молочной железы. Правда, практика свидетельствует, что полные женщины болеют чаще. Но это связано скорее с нарушением обмена веществ, а не с размером груди.
Миф 12
Мужчинам нравятся «большие объемы»
Конечно, но не всем. Британцы в 2002 году провели опрос с целью выяснить, грудь какого размера мужчины считают наиболее привлекательной. В исследовании участвовало несколько тысяч человек. 53% опрошенных мужчин заявили, что они предпочитают женщин со средним размером бюста, 14% - в восторге от обладательниц пышной груди, а 5% привлекают дамы мальчишеского телосложения. Остальные 28%, как выяснилось, вообще не придают значения размерам. Психологи же утверждают, что пристрастие к большой груди - это скрытый комплекс маменькиных сыночков.
Миф 13
Грудь увеличивается после секса
К сожалению, ненадолго. Во время занятий любовью кровоток улучшается и молочные железы чуть-чуть набухают. Но после ночи страсти все оказывается на своих местах, так что секс никак не влияет на размер бюста. Впрочем, то же самое относится и к мужским половым органам.
Миф 14
Специальный крем легко увеличивает грудь
Практически нет. Широко разрекламированные кремы и пищевые добавки для увеличения груди на самом деле только влияют на упругость и эластичность кожи, препятствуя ее обвисанню и преждевременному старению. В их состав входят либо растительные вещества, имитирующие действие женских половых гормонов - фитоэстрогенов, либо просто гормоны. Поэтому они, с одной стороны, небезопасны, а с другой - малоэффективны, так как оказывают действие на естественный гормональный баланс организма.
Миф 15
Прием гормональных препаратов провоцирует развитие рака груди
Четкой зависимости между увеличением риска развития рака туди и приемом гормональных препаратов специалистам выявить не удалось. Известно, что они стимулируют деление и размножение клеток. Есте ственно, они вызывают деление и раковых клеток, если те присутствуют в организме на момент приема гормонов. Но такие искусственно размножившиеся клетки оказываются менее болезнетворными и опасными, а у врачей есть возможность быстро обнаружить и удалить на стадии, когда рак еще поддаете лечению. Это еще раз доказывает, что гормо- нозаместительная терапия должна проводиться только под контролем специалиста. Причем это правило верно для всех женщин которые принимают гормональные препараты, независимо от длительности курса лечения, будь то 5 лет или всего лишь 1 месяц.
Миф 16
Протезированную грудь на ощупь нельзя отличить от настоящей
Можно! Различия видны даже внешне. Чем больше в организме женских гормонов — эстрогенов, тем крупнее грудь и женственнее формы, а рост меньше. Если же при худенькой мальчишеской фигурке у девушки присутствует внушительного размера бюст, то вполне вероятно, не обошлось без помощи хирурга. На ощупь же протезированная грудь, как правило, заметно тверже натуральной. Имплантаты, наполненные физраствором, этого недостатка лишены, но у них есть другое неудобство: они могут «побулькивать» при беге.
Миф 17
Грудь после протезирования теряет чувствительность
Это ерунда. Тактильные ощущения теряются лишь на несколько недель после операции, потому что при хирургическом вмешательстве травмируется молочная железа. А уже через 15-20 дней чувствительность восстанавливается.
Миф 18
Грудь растет от капусты как на дрожжах
Глупость. Если бы капуста действительно увеличивала грудь, то зачем тогда все остальные ухищрения. К сожалению, ни одна диета или продукт не способны повлиять только на размеры женского бюста. Но неправильное питание или чрезмерная любовь к пончикам и сдобным булочкам сделает свое дело: ты наберешь вес и, соответственно, с массой тела увеличится масса и объем груди.
Миф 19
Употребление высококалорийной пищи и молочных продуктов увеличивает риск возникновения рака молочной железы
Большинство исследований, проведенных в США, доказывают, что нет никакой прямой связи между потреблением высококалорийных продуктов и возникновением рака груди. Хотя ряд наблюдений подтвердили, что в странах, где традиционно потребляют пищу с меньшим содержанием жира, процент заболевших раком груди ниже. Но в первую очередь это связано с тем, что женщины там больше двигаются, меньше едят и курят или просто в этих государствах совершенно другой генетический тип, иная экологическая обстановка.
Ученым из Гарвардского университета удалось точно выяснить, что у женщин, употреблявших во время климакса большое количество низкопроцентных молочных продуктов, рак груди развивался реже.
Миф 20
Рак молочной железы - убийца женщин номер один
Далеко не так. Женщины в 8 раз чаще умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. А число летальных исходов от рака молочной железы занимает шестую строчку, следуя сразу за количеством смертей от пневмонии и гриппа. Кроме того, среди дам моложе 45 лет смертельных исходов от СПИДа и несчастных случаев гораздо больше, чем от рака молочной железы. Однако страх перед возможностью лишиться одной груди и стать менее сексуальной сделал это заболевание самым опасным для молодых женщин.
