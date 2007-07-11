Битва за аппетит. 8 причин его отсутствия

http://www.nanya.ru/

Причина № 1:

Ребенок заболел

Диагностика:

Аппетит пропадает внезапно. В большинстве случаев его отсутствие сопровождается симптомами различных заболеваний (повышение температуры, расстройство желудка, озноб, головная боль, зуд, высыпания на коже).

Что делать: Снижение аппетита - один из симптомов многих острых инфекционных болезней. Срабатывает так называемый защитный механизм. Организм начинает тратить силы на борьбу с инфекцией, а не на переваривание пищи. Не заставляйте ребенка есть. Кормление насильно в этот период значительно увеличивает продолжительность болезни и может привести к расстройству желудка. По мере выздоровления аппетит восстановится самостоятельно. Это один из первых сигналов, что болезнь отступает. Предлагайте малышу легкую пищу. Если симптомы острых инфекционных заболеваний отсутствуют - сдайте анализ кала. К отсутствию аппетита могут привести кишечные заболевания (дисбактериоз, энтеробиоз, гельминты)

Причина № 2:

Страх перед новыми видами пищи

Диагностика:

Ребенок консервативен в еде, он предпочитает известные ему продукты, а от любых нововведений категорически отказывается. В результате его рацион весьма скуден и однообразен.

Что делать: Если малыш отказывается от новых видов пищи, не торопите его. Но спустя некоторое время опять предложите этот продукт. Так, постепенно привыкнув к внешнему виду и запаху новой еды, ребенок осмелится ее попробовать. Подавайте чаду пример потребления новых продуктов. Озвучивайте свои ощущения от новой пищи: «Какая вкусная рыбка, такая мягкая и без костей». В конце концов любопытство возьмет верх. Если ребенок, попробовав маленький кусочек, категорически отказывается есть этот продукт дальше - не настаивайте. Пристрастие малыша к одним и тем же продуктам часто отражает реальные потребности детского организма. Например, многие дети до 2-х лет категорически отказываются от овощных блюд, предпочитая им молочные - это объясняется повышенной потреб- ностью организма в кальции, который нужен для роста костей и зубов и которого больше всего именно в молочных продуктах. А в 5-6 лет некоторые дети, наоборот, не едят молочные продукты, отдавая предпочтение овощным блюдам, в которых содержится много витаминов, необходимых в этом возрасте.

Причина № 3:

Несбалансированное питание

Диагностика:

За столом ребенок практически не ест. Но между приемами пищи постоянно «кусочничает». В результате к следующему приему пищи он опять не хочет есть.

Что делать: Отмените «кусочничание». Конфетки, сухарики и шоколадки между приемами пищи обеспечивают ребенку достаточный запас калорий и снижают потребность в еде. Постарайтесь кормить малыша по расписанию. Единственный способ «запихать» в ребенка полезные продукты - дать ему проголодаться. Чувство голода (аппетит) - это готовность организма принять пищу. По мнению специалистов, организм «запоминает» режим кормления и при его соблюдении заранее начинает готовиться к перевариванию и усвоению еды. Уже через 7-8 дней режимного кормления (при отмене перекусов) аппетит у маленького едока будет появляться, как по часам. Кроме того, при несбалансированном питании детский организм испытывает дефицит витаминов, из-за которого отсутствует желание есть (особенно влияют на аппетит витамины группы В). Многие диетологи для стимуляции аппетита рекомендуют за час до приема пищи дать ребенку поливитамины (предварительно согласовав это с врачом).

Причина № 4:

Слишком много эмоций

Диагностика:

Исчезновение аппетита совпадает с какими-то значимыми событиями - поход в школу (детский сад), переезд, семейные драмы (или, наоборот, большие радости).

Что делать: Когда ребенок нервничает, желание уходит - ребенок не хочет спать, гулять, играть и в том числе есть. Прежде всего, необходимо выяснить, какое именно событие стало для малыша серьезным потрясением и привело к отсутствию аппетита. Разговаривайте с ребенком, не отмахивайтесь от его проблем, узнайте, что его волнует. Иногда чаду для снятия нервного напряжения необходимо просто выговориться. Не заставляйте его есть во что бы то ни стало - при отсутствии аппетита на нервной почве кормление через силу может вызвать рвотный рефлекс. Лучше предложите ребенку теплый успокаивающий чай (с валерианой, зверобоем, ромашкой) с медом. После разговора по душам за чашечкой чая часто появляется аппетит. Если самостоятельно не получается решить проблему, необходимо обратиться к детскому психологу.

Причина № 5:

Физиологические помехи

Диагностика: Ребенок хочет есть и с аппетитом приступает к процессу, но практически сразу начинает капризничать и отказывается от пищи.

Что делать: Определить физиологическую помеху и как можно быстрее ее устранить. Если ребенок находится на грудном вскармливании, ему могут мешать насытиться физиологические особенности строения маминой груди (плоский или втянутый сосок, тугая грудь). К отсутствию аппетита могут привести проблемы в полости рта, при которых сосание, глотание и жевание вызывают болезненные ощущения (молочница, короткая подъязычная уздечка, воспаление десен, зубная боль, воспалительные процессы в области глотки), нарушение работы кишечника (повышенное газообразование, склонность к запорам). Очень часто ребенку трудно есть из-за заложенного носа.

Причина № 6:

Низкий уровень энергозатрат

Диагностика:

Ребенок мало двигается и практически не бывает на свежем воздухе. В свободное время он предпочитает читать книжки, смотреть телевизор или играть в спокойные игры.

Что делать: Количество еды прямо пропорционально количеству затраченной энергии. Это своего рода биологическая «страховка» от ожирения. Если при малоподвижном образе жизни ребенок будет уплетать за обе щеки - хороший аппетит может обернуться серьезными проблемами. Поэтому при снижении энергозатрат аппетит самостоятельно снижается. Чем больше малыш двигается на свежем воздухе и больше тратит энергии, тем охотнее ест. Поэтому, чтобы увеличить затраты энергии, необходимо изменить образ жизни и способ отдыха. Соотношение интеллектуальных и физических нагрузок должно быть один к одному. После часа, проведенного в кресле с книжкой, - час прогулки. Независимо от возраста ребенок должен ежедневно проводить на свежем воздухе не менее p3-х часов.

Причина № 7:

Не сезон

Диагностика: Желание есть - не постоянное. Оно колеблется в зависимости от времени года или времени суток. Например, ребенок хорошо ест летом (утром) и очень мало ест зимой (вечером).

Что делать: У каждого человека существуют так называемые индивидуальные биоритмы, которые определяют желание есть, спать, гулять. Именно этим объясняется колебание различных желаний в зависимости от времени суток и времени года. У одних они практически незаметны, а у других, наоборот, ярко выражены. Например, типичные «жаворонки», как правило, много едят утром, а у «сов», наоборот, аппетит просыпается ближе к вечеру. При составлении режима дня крохи учитывайте индивидуальные особенности детского организма и не пытайтесь приблизить своего ребенка к книжному стандарту. Кроме того, в разное время года дети растут по-разному, и в соответствии с этим меняется их аппетит. Например, большинство малышей активно растут летом, а зимой процесс замедляется, соответственно и желание поесть в теплое (не жаркое) время года значительно больше, чем зимой.

Причина № 8:

Индивидуальные особенности обмена веществ

Диагностика:

Ребенок нормально развивается и хорошо прибавляет в весе. Ест с удовольствием, но очень мало, на ваш взгляд. Он быстро наедается, никогда не просит добавки и редко просит поесть между приемами пищи.

Что делать: Не старайтесь любыми способами «затолкнуть» в малыша побольше пищи. Проанализируйте свой аппетит, мужа и ближайших родственников. Скорей всего, у вас в семье обязательно найдется еще несколько «малоежек».

Аппетитные секреты

Проявив определенную долю фантазии, родителям удастся досыта накормить даже самого упрямого «нехочуху».

Творческий подход. Еда бывает не только вкусная, но и красивая. Детям гораздо интереснее есть «грибочки», «рожицы» и «зверюшек», а не обычные бутерброды и макароны.

Посуда. Хороший помощник в битве за аппетит - современная детская посуда. Есть из тарелки, на дне которой нарисован тигренок, который, как только она пустеет, начинает «улыбаться», или солнышко, которое перестает «плакать», - очень интересно. У ребенка, помимо насыщения, появляется важная цель: «утешить солнышко» или «развеселить тигренка». Плюс не забывайте о цветах посуды, которые активизируют аппетит (яркие: оранжевые, красные, желтые). Сам себе повар. Пища, приготовленная своими руками, всегда кажется вкуснее. Разрешите малышу принимать участие в процессе приготовления еды, и капризы по поводу невкусных котлет моментально прекратятся.

Баурова Наталья, журнал "Няня"