Половые гормоны крови: анализируй это!

Анализ крови на половые гормоны – это одно из самых важных исследований при оценке состояния женского здоровья. Этот анализ назначается одним из первых при нарушении менструального цикла, бесплодии, невынашивании беременности и других «женских» проблемах. Безусловно, назначать и оценивать анализ должен врач, тем не менее, и самой женщине полезно знать, для чего оценивается уровень определенных гормонов, о чем говорит повышение или понижение уровня того или иного гормона, и как правильно сдать анализ, чтобы результаты не были искажены. Об этом и пойдет речь в данной статье.

В статье не приводятся нормы содержания гормонов крови, так как в разных лабораториях они отличаются (из-за различных реактивов и методик проведения анализа), поэтому необходимо попросить нормативные показатели именно там, где вы сдаете анализ. Кроме того, нормы зависят от того, в какой день цикла сдается анализ, они отличаются в период беременности и в менопаузе.

Как правильно сдавать анализ на гормоны

Правила сдачи анализа примерно одинаковы для всех гормонов. Во-первых, анализ крови на гормоны сдается натощак . Во-вторых, за день до сдачи анализа необходимо исключить алкоголь, курение, половые контакты, а также ограничить физические нагрузки. К искажению результатов также может привести эмоциональный стресс (поэтому анализ желательно сдавать в состоянии покоя) и прием некоторых лекарственных препаратов (прежде всего гормоносодержащих). Если вы принимаете какие-либо гормональные препараты, обязательно сообщите об этом врачу.

Разные гормоны сдаются в разные дни менструального цикла (считая от первого дня менструации).

ФСГ, ЛГ, пролактин – на 3-5 день цикла (ЛГ иногда сдается несколько раз в течение цикла для определения овуляции).

Тестостерон, ДГЭА-с – на 8-10 день цикла (в некоторых случаях допускается на 3-5 день цикла).

Прогестерон и эстрадиол – на 21-22 день цикла (в идеале через 7 дней после предполагаемой овуляции. При измерении базальной температуры – через 5-7 дней после начала подъема температуры. При нерегулярном цикле может сдаваться несколько раз).

ЛГ и ФСГ (лютеонизирующий и фолликулостимулирующий гормоны)

ЛГ и ФСГ выделяются гипофизом. ФСГ отвечает за рост и развитие фолликулов. ЛГ, воздействуя на яичники, стимулирует выделение эстрогенов. Этот гормон также влияет на овуляцию и образование желтого тела.

Повышение ЛГ наблюдается при синдроме поликистозных яичников (соотношение ЛГ и ФСГ при этом 2,5), при синдроме истощения яичников и при опухолях гипофиза. Также повышение может быть вызвано эмоциональным стрессом, голоданием и интенсивными спортивными тренировками. Снижение его может быть обусловлено нарушением функции гипофиза, генетическими нарушениями (синдром Клайнфейтера, синдром Шерешевского-Тернера и т.д.), ожирением (причем ожирение может быть как причиной, так и следствием нарушения гормонального баланса). В норме снижение ЛГ происходит и при беременности.

Недостаток ЛГ приводит к бесплодию из-за отсутствия овуляции!

Повышение ФСГ наблюдается при опухолях гипофиза и недостаточности функции яичников. Кроме того, ФСГ повышается при алкоголизме. Повышение ФСГ в менопаузе является нормой. Высокий уровень наблюдается после воздействия рентгеновского излучения. Снижение ФСГ наблюдается при синдроме поликистозных яичников и при ожирении.

Повышение ФСГ часто приводит к дисфункциональным маточным кровотечениям, а при снижении может быть аменорея (отсутствие менструаций).

Прогестерон

Большая часть прогестерона вырабатывается в яичниках, плюс небольшое количество в надпочечниках. При беременности до 16 недель прогестерон вырабатывается желтым телом, а затем плацентой.

Прогестерон называют гормоном беременности, так как он отвечает за подготовку слизистой оболочки матки к имплантации яйцеклетки, а затем препятствует отторжению плодного яйца, уменьшая сократительную активность матки. Он также стимулирует рост матки и влияет на нервную систему, настраивая ее на вынашивание беременности и роды. Недостаток прогестерона быть причиной бесплодия или невынашивая беременности, а также нарушения менструального цикла (менструации могут быть редкими или скудными, а в некоторых случаях вообще отсутствовать). Причинами снижения прогестерона могут быть недостаточность желтого тела яичников, отсутствие овуляции, хронические воспалительные заболевания внутренних половых органов.

Повышение прогестерона наблюдается при опухолях яичников или надпочечников и может проявляться маточными кровотечениями и нарушением менструального цикла. Повышение прогестерона при беременности является нормой.

Эстрадиол и Эстриол

Эстрадиол и эстриол относятся к группе женских половых гормонов эстрогенов. Эстрогены необходимы для нормального функционирования женской репродуктивной системы, также они отвечают за вторичные половые признаки. Эстрогены вырабатываются в яичниках (они секретируются созревающими фолликулами) и небольшое количество в надпочечниках.

Наиболее активен гормон эстрадиол, но при беременности главное значение приобретает эстриол. Снижение эстриола при беременности может быть признаком патологии плода.

Повышение уровня эстрогенов может быть при опухолях яичников или надпочечников. Может проявляться маточными кровотечениями. Повышение уровня эстрогенов наблюдается при избыточной массе тела, так как жировые клетки являются гормонально активными и могут вырабатывать эстрогены.

Причиной снижения уровня эстрогенов может быть отсутствие овуляции. При этом наблюдается бесплодие, нарушение менструального цикла, сухость слизистой оболочки влагалища, также может быть депрессия, апатия, снижение работоспособности.

Пролактин

Пролактин это гормон гипофиза. Основная его функция – стимуляция роста и развития молочных желез и установление лактации. При повышении уровня пролактина в крови подавляется синтез ФСГ, поэтому отсутствует созревание фолликула и овуляция. Кроме того, пролактин играет важную роль в водно-солевом обмене.

В норме уровень пролактина повышен при беременности и в период лактации. Причинами патологического повышения пролактина могут быть опухоли или нарушение функции гипофиза, гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы), синдром поликистозных яичников, аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, системная красная волчанка), недостаток витамина В6, почечная недостаточность, цирроз печени. При повышенном уровне пролактина наблюдается выделение молока или молозива из молочных желез, может быть нарушение менструального цикла вплоть до отсутствия менструаций. Кроме того, при повышенном пролактине может отсутствовать овуляция, что приводит к бесплодию. Низкий уровень пролактина может быть при недостаточности фукнции гипофиза.

Мужские половые гормоны

К мужским половым гормонам (андрогенам) относятся тестостерон и ДГЭА-с (дегидроэпиандростерона сульфат).

На первый взгляд может показаться что нам, женщинам, мужские половые гормоны вообще не нужны, но это не так. Они приносят пользу и женскому организму, хотя конечно все хорошо в меру.

Андрогены отвечают за сексуальное влечение как у мужчин, так и у женщин, поэтому их снижение приводит к нарушению либидо. Гормон тестостерон влияет на деятельность различных органов и систем: головного мозга, костно-мышечной системы, сальных желез. Кроме того, женские половые гормоны образуются из тестостерона.

Повышение уровня тестостерона может свидетельствовать об опухолях надпочечников или яичников, о гиперфункции надпочечников (например, вследствие их повышенной стимуляции гормонами гипофиза), синдроме поликистозных яичников. Чаще всего если причина заключается в нарушении функции яичников, больше повышается тестостерон, а если в нарушении функции надпочечников, то ДГЭА-с. Уровень тестостерона может быть повышен также вследствие нарушения образования эстрогенов из мужских половых гормонов. Снижение уровня андрогенов может быть обусловлено надпочечниковой недостаточностью, нарушением функции почек, ожирением. Кроме того, снижен уровень тестостерона у вегетарианцев.

Повышение уровня андрогенов проявляется повышенным ростом волос на руках, ногах, животе, лице (чаще над верхней губой), вокруг сосков, ухудшением состояния кожи (acne vulgaris – угревая сыпь), при длительно повышенном уровне андрогенов (например, при адреногенитальном синдроме) фигура женщины приобретает мужские черты (узкий таз, широкие плечи, развитая мышечная масса). Повышенный уровень андрогенов может приводить к бесплодию или самопроизвольному выкидышу.

Достаточно редко наблюдается изменение уровня какого-то одного гормона, так как работа всех желез внутренней секреции (органов, которые выделяют гормоны) скоординирована, изменение уровня одного гормона влияет и на другие. Поэтому и приходится сдавать сразу несколько гормонов, хотя это достаточно накладно. При коррекции уровней гормонов важно не просто привести в норму содержание гормона в крови, а постараться найти и устранить причину, вызвавшую нарушение гормонального баланса (к сожалению, это не всегда удается).

Поэтому требуется консультация не только гинеколога, но и эндокринолога.