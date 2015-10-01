Как уберечь ребенка от ожирения и его негативных последствий

Для того, чтобы поколение полных детей не выросло в поколение больных людей, врачи-кардиологи ДГКБ № 11 разработали методику по снижению избыточной массы тела и предотвращению развития раннего атеросклероза и гипертонической болезни.

Проблема полных детей в нашем городе весьма существенна: по данным недавнего многоцентрового исследования, практически каждый четвёртый ребенок в Екатеринбурге сегодня имеет избыточную массу тела. У 5% детей – избыток массы перешел уже в поставленный врачами диагноз «Ожирение».

Ожирение, помимо психологических проблем для ребенка и возможных насмешек в детском коллективе, является фактором риска для развития многих заболеваний. Одно из самых грозных из них – это повышение артериального давления, которое может быть даже у детей и поддерживаться как раз избытком массы тела.

В дневном стационаре Детского городского кардиоревматологического центра ДГКБ № 11 в течение года проходят лечение 1400 детей. У половины из них, несмотря на юный возраст, сейчас уже поставлен диагноз вегетососудистой дистонии по гипертоническому типу или артериальной гипертонии. Причем у большей части из этих детей подъем артериального давления не связан с тяжёлыми врожденными болезнями, а напрямую связан с увеличением массы тела.

Помочь этим детям снизить массу тела и вместе с ней – риск гипертонической болезни в будущем, сегодня могут врачи Детского кардиоревматологического центра ДГКБ № 11 совместно с сотрудниками кафедры Поликлинической терапии и педиатрии Факультета повышения квалификации и послевузовской подготовки Уральского государственного медицинского университета. Сегодня мы решили рассказать о той методике, которая используется в центре. Возраст детей, которым здесь помогают врачи – от 1 года до 17 лет включительно.

Как связаны сердечно-сосудистые заболевания и ожирение у детей?

Ответ врачей на этот вопрос однозначен – да. Зависимость между превышением индекса массы тела (ИМТ) и риском развития артериальной гипертензии у ребенка видно на представленном ниже графике. По нему видно, что чем больше избыток массы тела, тем чаще у такого ребенка может повышаться артериальное давление.

Как правильно вести себя родителям и чем может помочь врач в этой ситуации?

Задача врача в том случае, когда у маленького пациента с превышением массы тела имеется повышение артериального давления – не лечить только симптомы и не снижать давление с помощью исключительно лекарств, а нормализовать весь обмен веществ. Очень часто у детей с избытком массы тела может быть инсулинорезистентность – то есть состояние, при котором клетки плохо реагируют на инсулин, который является основным проводником глюкозы в ткани. Сегодня это состояние в большинстве случаев с успехом корригируется эндокринологами.

В том случае, если мама не обратится к врачу, решив, что у неё «просто такой ребенок» или «у нас в семье все такие полные», то в будущем этому ребенку грозит не только ожирение, но и ранняя артериальная гипертензия, нарушение обмена жиров (дислипидемия) и ранний атеросклероз. А ранний атеросклероз – это как раз главная причина смертности в молодом возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний.

Первое и самое главное, что делают врачи – они оценивают так называемый кардиометаболический риск. То есть насколько проблемы обмена веществ у ребенка влияют или могут повлиять на здоровье его сердца и сосудов. Для этого исследуется липидограмма (это биохимический анализ крови с определением холестерина и всех жировых фракций), снимается электрокардиограмма, в том числе, если это требуется – с нагрузочными пробами (метод называется велоэргометрия), при необходимости проводится УЗИ сердца, а также рассчитывается интенсивность основного обмена и содержание жира в общей массе тела располневшего ребенка. Врач подробно изучает особенности питания в семье и то, чем и в каком количестве питается ребенок. И, при наличии сомнений в эндокринной природе ожирения, консультирует своего пациента у врача-эндокринолога.

Грустная статистика

По результатам тех исследований, которые на сегодня уже сделаны в ДГКБ № 11, серьезные патологические изменения в обмене жировых фракций были обнаружены у 90% детей с ожирением. Это говорит о том, что у них уже начался процесс атерогенеза в сосудах, который затем приведет к раннему атеросклерозу. В некоторых случаях значения самых атерогенных фракций липидов крови у детей приближались к тем значениям, которые имеют пожилые люди с распространенным атеросклерозом. Чаще всего такие изменения обнаруживались у мальчиков – они на сегодня составляют 80% от числа пациентов по данной программе.

Как проходит лечение

После обследования пациента врач-кардиолог разрабатывает индивидуальную программу лечения для каждого ребенка. Врач составляет индивидуальный план питания, с постепенным снижением суточной калорийности пищи до нормального уровня, по её распределению в течение суток, по замене «вкусняшек» на более здоровые продукты и не менее вкусные. А также вместе с пациентом и его семьей подбирает вид и «дозу» физической активности в соответствии с уровнем обмена веществ ребенка и его индивидуальными особенностями.

Главный критерий при тренировках – это постепенное наращивание пульса в течение 2-4-6 недель до уровня, когда происходит снижение веса. Пульс у снижающего вес ребенка не должен превышать предельных величин для исключения негативного воздействия на сердечную мышцу и обеспечивать эффективно сжигание жира.

Основа грамотной потери избыточной массы тела – снижение её на ту величину, которую индивидуально высчитает врач. В среднем это не более чем 0,5-0,8 кг/неделю.

Все рекомендации, вместе с данными измерения артериального давления, пульса, массы жировой составляющей в теле ребенка, данных липидного профиля крови фиксируются в индивидуальной карте. Здесь же врач будет отмечать потерю веса, динамику давления, изменения в липидном спектре.

Пример индивидуальной карты пациента:

Результат есть!

Казалось бы, нет ничего проще – используются только диета и не изнуряющие физические нагрузки. Но при их индивидуальном подборе на фоне исключения серьезных соматических причин ожирения результаты получаются очень показательными. В течение шести месяцев после начала работы по программе снижения веса он снижается абсолютно у всех детей, объемы бедер и объемы талий уменьшаются в среднем на 10% от исходных, на столько же – с 36% до 26% уменьшается жировая составляющая массы тела.

Не меньше радует и то, как сами пациенты субъективно оценивают происходящие с ними перемены. В начале лечения все они проходят психологическое исследование. Судя по нему, наибольшие проблемы у детей с ожирением вызывают значительные трудности в учебе и общении со сверстниками. После полугода наблюдения у врача и похудения дети чувствуют себя намного уверенней, им становится легче учиться и общаться в коллективе.

И, что важно для кардиологов, вместе с массой тела уходят и первые признаки наметившихся заболеваний сердца и сосудов – одышка, сердцебиения, повышение артериального давления, постепенно приходит к норме липидный обмен. Более половины пациентов, начавших заниматься по программе снижения веса, продолжают приходить к своему врачу-кардиологу и спустя 6 месяцев – для того, чтобы закрепить полученный результат и следить за своим обменом веществ и состоянием сердца и сосудов. Учитывая, что большая часть этих пациентов – обычно ни во что не верящие подростки, это действительно дорогого стоит.

В книге отзывов и предложений кардиоцентра ДГКБ № 11 мы нашли благодарность от бабушки 14-летнего Александра, который с октября 2014 года до апреля 2015 года здесь снизил свой вес на 24 килограмма – со 107 до 83 кг. «У него появилась вера в себя, спасибо Вам за нашего Сашу», - написала врачам бабушка. Есть здесь и запись от мамы девочки Виолетты, которая похудела на 21 килограмм всего за 4 месяца. «У дочки значительно снизилось артериальное давление, и мы смогли снизить дозу антигипертензивных препаратов, которые принимали раньше. Появился стимул для снижения веса ещё, резко улучшилось настроение», - как оказалось, всё не так и сложно: просто иногда нужно взять себя в руки под контролем врача. И всё получится!