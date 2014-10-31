Болит ухо. Симптомы и причины ушной боли у ребенка

Боль в ухе очень неприятна, часто она бывает мучительной, но ребенок не всегда может четко сказать, что и где у него болит. Поэтому роль ответственного родителя здесь – вовремя распознать опасный симптом и помочь своему ребенку.

Орган слуха у человека состоит из трех отделов, и, в принципе, источником боли может стать любой из них:

- наружное ухо (это то, что мы видим невооруженным взглядом - ушная раковина и наружный слуховой проход до барабанной перепонки),

- среднее ухо (это полость, которая начинается сразу за барабанной перепонкой, именно в ней находятся слуховые косточки, отвечающие за передачу звуковых сигналов),

- внутреннее ухо (оно расположено ещё глубже, в височной кости, здесь расположена так называемая улитка – орган слуха, а также полукружные каналы – орган равновесия человека).

Источник боли - наружное ухо

Здесь причинами боли чаще всего являются различные воспаления - наружный отит и абсцессы. Чаще всего это проявления не генерализованной, а местной инфекции.

Наружный отит может быть следствием простуды - не «общего» ОРЗ!, а именно тогда, когда на ухо локализованно воздействуют ветер и холод или в него попадает вода (например, многим известно выражение «ухо пловца» - этот термин появился как раз отсюда).

Также наружный отит может начаться после травмы стенок наружного слухового прохода - во время его неаккуратной чистки с последующим инфицированием ранки. Для такого наружного абсцесса характерна внезапная, интенсивная пульсирующая боль в ухе, которая ощущается в слуховом проходе, на небольшой глубине. Такая боль может иррадиировать по всей половине головы, в том числе и в зубы. Для боли характерно усиление при жевании и сжатии челюстей + ночное нарастание. Если абсцесс не лечить, что, конечно же, неправильно, то он, скорее всего, прорвется сам через 7-10 дней. Опасным осложнением такого на первый взгляд безопасного заболевания могут стать гнойный менингит, поэтому самолечение в данном случае не рекомендуется, и тем более в данном случае не стоит надеяться на самоизлечение. Лечат такие абсцессы хирургическим путем - вскрывают их, а затем ребенку назначаются антибактериальные капли или антибиотики внутрь в зависимости от состояния ребенка и размеров абсцесса.

Если у ребенка банальное воспаление наружного уха без образований гнойного очага, то боль в ушах обычно выражена не очень сильно, а общее состояние ребенка, его сон и аппетит не нарушены или почти не нарушены. Лечение наружного отита, когда нет нагноения, заключается в соблюдении чистоты слухового прохода, иногда назначается закапывание ушных капель с антибактериальным и противовоспалительным компонентами.

Ещё одна причина боли, происходящей из наружного уха – это инородные тела, попавшие в ухо ребенка. При подозрении на наличие инородного тела в ухе надо срочно показать его врачу – во избежание развития воспаления и травмы барабанной перепонки. Удалять инородный предмет самим родителям также не стоит – потому что инородное тело так можно не достать, зато можно протолкнуть его внутрь уха и повредить барабанную перепонку.

Источник боли – среднее ухо

Чаще всего причиной боли в ушах становятся отиты, а из них чаще всего случается средний отит (воспаление среднего уха). Среднее ухо представляет собой полость, и воспаление и повышение давления в этой полости как раз и вызывает интенсивную боль. Основным путем попадания инфекции в эту полость является евстахиева труба – это узкий канал, который соединяет полость среднего уха с носоглоткой. Она нужна для того, чтобы давление по разные стороны барабанной перепонки было одинаковым. И как раз по этому каналу в полость среднего уха из носоглотки может попасть инфекция и вызвать там воспаление.

Почему маленькие дети чаще болеют средним отитом?

У маленьких детей средний отит бывает намного чаще, чем у более взрослых людей тоже из-за евстахиевой трубы. До определенного возраста этот канал достаточно короткий и при этом широкий – то есть инфекции достичь по нему среднего уха намного проще. Дополнительно к этому негативную роль у ребенка могут сыграть аденоиды, которые, во-первых, являются источником инфекции, а, во-вторых, мешают нормальной работе евстахиевой трубы. И именно по частоте отитов у ребенка зачастую судят о необходимости убирать аденоиды хирургическим способом. Также отиты намного чаще бывают у детей с различными нарушениями работы иммунной системы, их частота даже является одним из критериев диагноза иммунодефицита. Поэтому иммунограмма и консультация грамотного специалиста на предмет удаления аденоидов при частых отитах – это объективная необходимость.

Вносят свою лепту в развитие отитов и хронические заболевания носоглотки – синуситы, фарингиты, тонзиллиты, а также склонность к аллергическим заболеваниям, когда на фоне любой инфекции будет выражен аллергический компонент, вызывающий отек тканей. Отек вызовет повышение давления в полости среднего уха, а, следовательно, и боль в нем.

При воспалении среднего уха главным проявлением будет боль в ушах – иногда очень интенсивная, из-за которой ребенок не может спать или даже спокойно сидеть и лежать. Часто боль при среднем отите «стреляет». При среднем отите выражено повышение температуры, слабость, снижен аппетита, снижен слух, «заложены» уши. Из уха здесь могут быть выделения, напоминающие гной. Маленькие дети, которые сами ещё не смогут точно описать свои ощущения, при среднем отите кричат и плачут, держатся за уши, трясут головой, отказываются от груди.

Так как средний отит в большинстве случаев является осложнением инфекционного заболевания органов носоглотки, то появляется он на фоне других неприятных симптомов – насморка, заложенности носа, боли в горле, кашля и, как правило, уже после них. Но обычных методов лечения, с помощью которых лечится то же ОРЗ, при отите будет уже недостаточно.

Важно! Если ребенку поставлен диагноз ОТИТ (даже на фоне ОРЗ), и врачом был выписан антибиотик, то отказываться от антибактериальной терапии означает – подвергнуть риску не только слух ребенка в дальнейшем, но иногда и его жизнь. Осложнениями среднего отита могут стать мастоидит (воспаление височной кости, что потребует большой и травматичной операции), внутримозговые абсцессы, сепсис, потеря слуха. Прободение барабанной перепонки, которое также может быть при таком отите – наиболее «легкое» из осложнений, хотя тоже весьма серьезно.

Несколько лет назад все участковые педиатры Екатеринбурга получили в свое распоряжение специальные приборы – отоскопы, которые должны помочь им в осмотре ушей у детей (в том числе, и при вызове не дом), включая барабанную перепонку. Поэтому в том случае, если у родителей есть подозрения на то, что ребенок испытывает дискомфорт в ушах, то об этом обязательно нужно сказать педиатру и попросить его провести отоскопию – это совершенно безболезненный метод, который от ребенка и родителей потребует только посидеть спокойно в течение пары минут.

Есть ещё один важный момент – боль в ушах появляется ПОСЛЕ начала воспаления в полости уха и исчезает ДО его стихания, поэтому лечение отита нужно продолжать уже после уменьшения или даже полного прекращения боли в ухе.

Лечение отита – основные принципы

Сухое тепло. Использование сухого тепла при отите возможно только в первые часы заболевания - когда боль только появилась! Здесь могут помочь грелка, нагретые мешочки с солью или песком. Большого противовопалительного действия эта мера не имеет, однако помогает облегчить боль в ухе. Температура грелки должна быть не более 50-55 градусов. Но не нужно греть больное ухо в более поздние сроки. Потому, что к этому времени средний отит может перейти в гнойную стадию, когда в полости среднего уха появится воспалительная жидкость. Её нагревание может привести к усилению боли и прогрессированию воспаления.

Любые капли в ухо (тот же нагретый отипакс, который также уменьшит боль) можно закапывать только в том случае, если родители точно знают, что барабанная перепонка у ребенка цела и невредима. Её состояние также может уточнить педиатр с помощью отоскопии. Появление любых жидких (или густых, а особенно – желтых) выделений из уха может быть признаком гнойного процесса и расплавления барабанной перепонки – в этом случае введение в ухо любых жидкостей противопоказано!

Закапывая капли в ухо, нужно положить ребенка на здоровый бок, слегка оттянуть кончик ушной раковины назад и вверх для выпрямления слухового прохода, закапать 3-4 капли лекарства и попросить ребенка полежать так 10-15 минут. Перед вставанием после закапывания капель, в ухо нужно ввести небольшой ватный тампон.

Сосудосуживающие капли в нос – они не только уменьшат боль в ухе (за счет уменьшения отека слизистой), но и будут способствовать стиханию воспаления. Уменьшая отек носоглотки, эти капли восстанавливают проходимость евстахиевой трубы, которая связывает полость уха с носоглоткой, по которой происходит отток воспалительной жидкости из барабанной полости. Все это уменьшает боль в ушах и облегчает состояние ребенка.

Антибиотики. Антибактериальная терапия назначается врачами при подтвержденном среднем отите практически всегда. Чем это обусловлено, мы сказали выше, говоря об осложнениях среднего отита. Лучше, если антибиотики назначит ЛОР-врач и совершенно необходимо, чтобы курс лечения был пройден полностью. Иначе воспаление в полости уха может остаться, стать хроническим, а также привести к неприятным осложнениям.

Жаропонижающие и противовоспалительные препараты. Детям для уменьшения боли в ушах (особенно это важно маленьким детям, так как боль в ушах не дает им полноценно питаться, особенно если они находятся на грудном вскармливании) и повышенной температуры детям дают препараты ибупрофена и парацетамола.

В тяжелых случаях лечение среднего отита проводится в стационаре. Иногда для оттока гноя ЛОР-врач может сделать парацентез – разрез барабанной перепонки, по которому гной быстро уходит из полости уха и уменьшается боль и воспаление. Затем такой разрез благополучно зарастает сам (если лечение уха проводится под контролем врача).

Если в барабанной перепонке на фоне отита образовалось отверстие, то в течение года ухо стоит поберечь – нельзя купаться и нырять, и явно не стоит, чтобы вода попадала в это ухо даже при принятии душа или умывании.

Источник инфекции - внутреннее ухо

Воспалительные процессы во внутреннем ухе (лабиринтиты, или воспаления лабиринта) - это очень серьезное заболевание. Они могут быть:

тимпаногенными - вследствие распространения инфекции из среднего уха,

менингогенными - при распространении воспалительного процесса с мозговых оболочек,

метатастическими - вследствие заноса инфекции через кровь из другого гнойного очага.

Дети болеют лабиринтитами чаще, чем взрослые. Опасность этого заболевания – в том, что его осложнением может стать разрушение слухового и вестибулярного анализаторов с полной глухотой и потерей чувства равновесия. А также – прорыв гноя в полость черепа.

Среди симптомов воспаления внутреннего уха боль встречается нечасто. Зато здесь появляются шум в ушах, головокружение, тошнота и рвота, падение слуха, спонтанный нистагм (его должен оценивать врач) и расстройство равновесия.

Лечение воспаления внутреннего уха зависит от состояния функции лабиринта и выраженности воспаления. Это может быть и консервативное лечение с применением антибиотиков и соблюдением строгого постельного режима, и хирургическое лечение – с обязательным вскрытием полости среднего уха. Но до этого, конечно же, лучше никому не доходить.

Если болит здоровое ухо

Да, бывает и такое – из-за того, что область головы и уха в частности очень хорошо снабжена нервными окончаниями. Болью в ушах себя может проявить невралгия тройничного нерва, боль в зубах (в том числе, при их прорезывании), воспаление лимфатических узлов, эпидемический паротит, травмы черепа и челюстей и другие заболевания в органах, расположенных рядом с ушами. Эти боли маскируют истинное заболевание и являются хорошей проверкой для знаний и навыков врача, который занимается лечением ребенка.

Небольшую боль в ушах могут вызвать взлеты и посадки на самолете, быстрый подъем на лифте, подъем по горным серпантинам на машине, длительное пребывание на холоде или слишком энергичное сморкание. Здесь ребенку помогут следующие методы: зевота, проглатывание слюны, а также повторное произношение слова «пароход» с активным выдохом на слоге «хо», во время которого можно зажать пальцами ноздри ребенка.

Ещё раз хотим обратить внимание родителей на то, что боль в ушах – это коварный симптом, судить только по нему о выраженности воспаления в ушах нельзя, и нельзя полностью отменять лечение, если эта боль прошла!