Эвтаназия младенцев

BlackRose
он не спрашивает у родителей больных детей, а хотят ли они убивать? Ведь даже если это тяжело, это их выбор и их право.
Вы внимательно читали-то? %)
**Мириам**
Кто имеет право определять, кому жить, а кому умереть, и какое увечье можно считать достаточным для умерщвления?
- Всё это решают две стороны: врачи и мать. И больше никто туда не суётся.
**Мириам**
Если у матери родилось какое-то уродливое дитя и она считает, что лучше ему не жить, значит, на свете больше нет ни одного человека, которому оно нужно. Ни общество, ни церковь, ни государство, ни даже Путин не должны соваться в личную жизнь граждан, семья сама всё решит.
Все же выбор должен быть у родителей.
cheburashka84
Ведь даже за рубежом уже все решается, такие дети не отбросы общества.
Такие дети везде отбросы общества, т.к. психология человека везде одинаковая.
Мангуста
Только кто возьмет на себя роль Бога:
Так журналист же сказал: врач и мать.
Только вот роль эта не проста....
Stone
Подобные суждения могут привести к тому, что жить будет позволено только идеальным людям, у которых даже уши и нос определенной формы.
Могут, у нас все может быть, но в том-то и дело, чтобы это предотвратить....Сообщение было изменено пользователем 02-03-2010 в 12:19
Бармалей™
И бочка дёгтя с ложке мёда
поясните, пжлст.
*Nara*
Так журналист же сказал: врач и мать.
А у нас врачи - боги? А можно ли нашим врачам доверять? Знаю мальчика, которому уже 3 года, он вполне здоровый ребенок. Когда он родился - все врачи ходили и сочувствовали маме, что он не протянет больше недели, потом больше месяца, потом ну он года не проживет. А он живет!!! И он здоров!!!
Но я за эвтаназию - у родителей должно быть право решать такой вопрос.
все не смогла прочесть.
но вот с этим согласна.
**Мириам**
Я предлагаю им эвтаназию и считаю, что в отдельных случаях именно это наиболее гуманный выход из ужасающей ситуации.
право выбора должно быть, как бы жестоко это не казалось.
мужик не прав в одном - слишком жестким способом поднял проблему. Но опять же прально он грит, иначе ее никто бы не захотел видеть.
Бармалей™
Нарушается естественный отбор
В Германии накануне войны практиковалось такое. Резко повысился уровень рождаемости именно особых детей.
Изyмрудная Лоза
Не все 9 месяцев ребенка ждут и мечтают о нем
такие простите и от здоровых детишек отказываются... :(
Простите про какой естественный отбор может идти речь, если мы живем в современном обществе. Например слепой человек в каменном веке не выжил бы (т.е естественный отбор), а сейчас вы (кто говорит про естественный отбор) что с этим человеком сделаете. Я конечно понимаю сейчас скажут что тут говорится о младенцах. Слепых мледенцев тоже будете усыплять. Да и не будет здесь грани "растение" "не растение". Какая-нибудь мать посчитает что ребенок без руки (например) не достоин жизни. Матери - с.ки то же бывают.
У меня нет в окружении детей инвалидов (ттт), но я до глубины души возмущенна статьей этого морального урода.
Мангуста
Ну дядя явно переборщил, конечно. Идея стара как мир, и в Древней Спарте и нацисты в Германии ее "успешно" воплощали. Только кто возьмет на себя роль Бога: решать сможет ли данный человек стать полноценным или нет, действительно ли есть необходимость эвтаназии в том или ином случае или нет?
вы как и не читали статью то %)
статья не об евгенике и ест. отборе, а том что у матери должно быть право выбора.
cheburashka84
Для них ни чего не сделано и не обустроено
да ладно эти сказки.
Бармалей™
обществе вместо того, чтобы дать естественному отбору сделать своё дело, тратят деньги... немалые деньги... деньги налогоплательщиков, то есть и мои в том числе... для того, чтобы содержать человека, который не может быть ячейкой общества.
Очень надеетесь что Вас ничего не каснется? Очень удивляют люди, которые считают, что они "избранные" и их ничего не коснется. В жизни все бывает и аварии и катастрофы -люди остаются без ног без рук слепыми и другое.
Давайте сразу их убьем зачем им мучаться. Мы все под одним Богом ходим. И Вас может это коснутся.
Бармалей™
Нет.
Да же сказать Вам на это нечего. Вы видимо "избранный".
Бармалей™
Речь в теме вроде как идет о новорожденных, ты ничего не путаешь ?
А у нас всегда начнется заздравием закончится заупокой. На одном мы точно не остановимся. Ведь на западе обсуждают и борются за эвтаназию взрослых. А у нас это только начало.
Бармалей™
А Вы уверены что Вы "истинный ариец".?
вот мне странно почему ж это у нас все так в матешке России не как у людей...у мужа родственники живут в Германии...у них есть знакомая семья -там сын с синдромом Дауна...получил специальное образование работает в супермаркете( конечно выполняет какую то не сложную работу) ..водит машину...очень неплохо рисует...короче вполне самодостаточный человек еще кстати и себя обеспечивающий..откуда у нас такое больное отношение...у русских людей...?что говорить пролюдей с синдромом Дауна-если человеку достаточно просто стать инвалидом(аввария или еще что) и все...если нет силы воли и желания жить и бороться-что с такими людьми просходит..спиваются как правило или самоубийством жизнь заканчивают
Бармалей™
чтобы дать естественному отбору сделать своё дело
ну есоли уж мы затронули естественный отбор..то к чему кривить душой ..те кто хочет естественный отбор-должны жить на природе..гоняться за олешками и зайцами и удирать от волков и медведей..а не жить в уютных городских квартирках и водопроводом и телефоном..не ходить к врачу когда заболеешь... цивилизация и естественный отбор в одном ряду стоять не могут..либо будьте цивилизованы..либо добро пожаловать на пальму...
Сообщение было изменено пользователем 02-03-2010 в 15:05Сообщение было изменено пользователем 02-03-2010 в 15:08
Василёк1
ы затронули естественный отбор..то к чему кривить душой ..те кто хочет естественный отбор-должны
Василёк1
не ходить к врачу когда заболеешь..
Василёк1
либо будьте цивидизованы..либо добро пожаловать на пальму...
Браво!!!!
Бармалей™
Мы - совершенно не ариец.
Поясняю для несведующих: даже на солнце есть пятна, Вы считаете что Вы чистый. Не боитесь что придут люди которые захотят урать таких как Вы? Т.е и Ваше время придет.
Если бы у меня был выбор лежать овощем или легкая смерть, выбрала бы второе.зачем мучать своих родных.