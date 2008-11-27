Кручу-верчу-накормить хочу! Готовим роллы по Ю-мамски от Маши-mashuk (часть первая)

Ну, удивительные ведь вещи происходят! Обычные россияне, наши с вами соседи, ни разу не японцы, спокойно и с удовольствием едят какой-нибудь там… мисо-суп или якитори – как будто это известные с детства щи или гречневая каша. И палочками орудуют свободно и естественно. Далека и загадочна страна Япония… а готовить суши и роллы умеет каждый второй в России… Ну, может, каждый третий

Ранее я ролловерчением не занималась… не полный ноль, конечно, интересовалась процессом, но – теоретик, и только. Вот полакомиться – с удовольствием, а крутить… как-то не случалось. Но тут неожиданный поворот судьбы, и попала я на ролло-мастер-класс – у стола колдовала широко известная и любимая нами ю-мамочка Маша - mashuk .

Завороженная разноцветьем и обилием, крепко держа в руках свой верный «Олимпус», я то и дело ахала и нажимала на кнопочку . Все посмотрела, все выспросила, и очень хочу теперь вам показать, «что там было»!

Должна сказать честно - стоит один раз ощутить магию этого процесса, и вы – «роллер» навсегда! Невероятно медитативное занятие, легко касается каких-то душевных струн, трогая и умиротворяя… Моё творческое начало мурчит от удовольствия уже неделю .

Многие ю-мамочки давно и умело не только роллы крутят, но и салатом вас удивят, и знают, что такое темпура! Вот, например, «Узкий взгляд на Японию» - читали? А если вы еще «не вертели» - рекомендую!

Про себя могу сказать с уверенностью – буду, да! Наверетеню большое блюдо этой радужной красоты, и пойду подружку с новым годом поздравлять – выпендрюсь . Или нет, не так – новогодние праздники длинные, позову к себе, будем вместе крутить. Провести морозный январский вечерок с друзьями, за неспешной приятной беседой, потягивая теплое саке и трудолюбиво свивая ролл за роллом – очень достойно! Присоединяйтесь!

Что как называется (капелька теории - кому интересно)

Сашими – это кусочки особо нарезанной сырой рыбы (без риса). «Са» - нож, «ши» - филе. Японцы предпочитают сашими, кстати, а не суши. По крайней мере, сашими едят в начале трапезы, до суши. Подается с васаби и соевым соусом.

Суши – блюдо из особо приправленного риса, рыбы (обычно сырой), морепродуктов и водорослей нори.

Нигири суши – от японского «сжимать». Это то, что мы обычно понимаем под словом «суши». Рис для этого вида суши сжимается в руке, так, чтобы получился брусочек. Сверху на него кладется ломтик рыбы, креветка или моллюск. Может быть «перепоясан» ленточкой нори. (Пример: «магуро нигири» – сверху ломтик тунца (магуро), «эби нигири» - сверху креветка (эби).)

Гункан маки – продолговатый комочек риса, обернутый листом нори (получается «стаканчик»), сверху выкладывается начинка. Часто подают такие суши с икрой лосося («икура гунканмаки»).

Маки суши - закрученные суши. Это любимые нами роллы .

* Темаки – роллы, сформованные в руках, похожие на кулечки, фунтики. Лист нори кладете на ладонь, рис и рыбу – на середину, и сворачиваете кулечком. Так обычно делают японцы дома. * Хосомаки – тонкие роллы, 1-2 ингредиента. * Футомаки – толстые роллы, с большим количеством ингредиентов. * Урамаки (саимаки) – роллы, вывернутые «наизнанку». Рис снаружи, внутри начинка в нори – это знакомые нам, например, роллы «Калифорния».

Ошидзуси – прессованные суши. Забавный вид суши, типа слоеного пирожного – сложенный из риса, нори и начинки, и прессованный в специальной форме.

Есть еще несколько разновидностей суши, любимых японцами, но малораспространенных у нас, например: темари (в виде шарика), чираши (рассыпчатый, с начинкой, выложенной поверху), и… тут я остановлюсь .

Словарик роллера

МАКИСУ – бамбуковый коврик-циновка для сворачивания роллов. Мыть после использования с мягким неароматным моющим средством (мылом). Не в посудомойке!

НОРИ – сушеные и прессованные в тонкие листы морские водоросли.

ВАСАБИ - острый зеленый японский хрен, бывает в виде готовой к употреблению пасты или в виде порошка, который разводят в воде.

ГАРИ, или ШОГА – маринованный имбирь розового цвета. Едят между различными видами роллов и суши, так как он способствует очищению полости рта от вкуса предыдущего суши, чтобы тоньше прочувствовать вкус следующего.

КОМЕ (суши, никиши) – японский рис, круглозерный, в вареном виде хорошо слипается. Это и делает его пригодным для изготовления суши и поедания палочками.

ХАШИ (саибаси) – палочки для еды.

ХАШИОКИ – подставка для палочек.

СУ - рисовый уксус. Имеет антибактериальные свойства.

Роллы по Ю-мамски от Маши- mashuk

Понадобится:

Рис "Суши" – пачка;

Листы нори – 1 пачка, листы размером примерно 20*20 см.

Семга или лосось слабосоленый (куском) – 200 гр.;

Семга или лосось слабосоленый (тонкими ломтиками) – 120 гр.;

Авокадо – 1 шт.;

Огурец свежий - 2 шт.;

Сыр творожный (Альметте или Филадельфия) – 1 баночка;

Крабовые палочки – 3 шт.;

Перец сладкий болгарский – по 1 шт. красного и желтого цвета;

Морковка – 1 шт. (у нас была готовая корейская морковка);

Икра летучей рыбы (тобико) – полстакана;

Пучок салата

Пучок укропа

Васаби

Имбирь маринованный

Соус соевый Kikkoman (темный), он самый вкусный

Инструменты:

Кастрюлька с широким дном для варки риса

Бамбуковый коврик - салфетка для сворачивания (макису)

Пленка тонкая пищевая

Фольга пищевая

Очень острый нож!!!

Примечание:

а). Рис нужен не простой – это важно! Подойдет специальный «ролловый» рис, вареный он клейкий, зернышки мягкие внутри, но при этом не разваривается в кашу. В идеале, конечно, японский . У нас можно купить рис «Суши» (производитель «Ангстрем») и «Японика» (производитель «Мистраль»). При отсутствии вышеуказанного риса - берите сорт с короткими круглыми зернами, вроде «Иберики» или «Краснодарского». Японцы, конечно, подмену влет раскусят, а мы все равно удовольствие от суши/роллов получим! (Длиннозерный и обработанный паром не подойдет!)

б). Рыбу (семга, лосось, кета, тунец, форель) можно засолить самостоятельно, только надо заранее позаботиться . Многие умеют, в условиях кризиса – очень даже полезное умение. Делились опытом недавно в форуме – тема «Как солить семгу». И еще здесь – «Соленая рыба». А сырую рыбу (как делают японцы, и как, в общем-то, правильно) мы использовать не будем – трудно найти в Екатеринбурге рыбку такой свежести, увы.

в). Икра летучей рыбы (тобико) бывает разных цветов – зеленый, красный, черный, желтый. В натуральном виде икра эта мелкая, твердая, и бесцветная. Её подкрашивают и используют специально для декорирования суши и роллов. Покупали в «Метро» – замороженную. Упаковка большая, но если вы планируете делать роллы не один раз, то покупайте – остатки этой икры прекрасно хранятся в морозилке.

Шаг 1. Варим рис.

Перво-наперво варим рис, потому как он – самый главный ингредиент в суши. Насыпьте рис в миску или сразу в кастрюльку, и несколько раз промойте, руками прямо потирайте зернышки , сливайте воду – пока она не станет прозрачной.

Это очень важная операция – нужно смыть всю «пыль и муку» с зернышек! Иначе между зернышками сваренного риса будет киселе- или кашеобразная масса… Промытый рис заливаем водой в пропорции 1 часть риса и 1 ¼ воды, то есть на 200 граммов риса – 250 мл. воды. Шеф-повар Маша говорит, что это очень просто, и через 2-3 раза вы даже сможете «на глазок» определить, сколько надо воды. Доводим до кипения под плотной крышкой на сильном огне, убавляем огонь и варим 10 минут, все это не снимая крышки.

Потом на самом слабом огне до выпаривания воды – минут 5-10. Визуально – на поверхности риса должны появиться «дырочки», то есть становятся видны промежутки между рисинками, отдельные зернышки. Готово, выключаем и минут через 10 снимаем крышку, чтобы остыл. Рис получится мягкий, клейкий, и в то же время одно зернышко от другого отдельно. И нисколечко не водянистый – то есть вода должна вся впитаться.

- Согласно традиции, сваренный рис нужно заправить - для него взбивается маринад из рисового уксуса, соли, сахара, сливового вина мирин. Я была удивлена, что мы рис ничем не заправляли, и даже не солили! Маша сказала, что, так как рыба соленая (не сырая, как у японцев), то рис можно не солить. И должна вам сказать – оказалось вполне достаточно той соли, которая присутствует в рыбе и соевом соусе (он-то очень соленый ! Роллы получились вкусные . Для вегетарианских, овощных роллов (без рыбы) рис стоит заправить, как в традициях - Специалисты рекомендуют уксус именно японский (не китайский), марки «Mitsukan». - Заправка для риса: 1 ст. л. сахара, 1 ч.л. соли, 3 ст. л. рисового уксуса (примерно на 400 гр. риса). Если купили соус – уксус уже с сахаром и солью, то, понятное дело, солить-сахарить не надо! В горячий рис влить тонкой струйкой заправку и осторожно (!) перемешивать до равномерного и полного впитывания. Вливайте понемногу и пробуйте – для приобретения личного опыта, сколько вам лично для вкуса надо заправки. Японцы во время перемешивания еще машут на рис веером – чтобы остывал быстрее, иначе будет более липким, чем надо… - При полной невозможности купить рисовый уксус – возьмите яблочный (заправка: 3 ст. ложки яблочного уксуса, 2 ст. ложки сахара и ½ ч. ложки соли).

Шаг 2. Подготовка и нарезка продуктов.

Надо нарезать и подготовить все, что будем в рис заворачивать. Основное правило – все режем тонкими длинными «палочками».

Авокадо надо почистить и вынуть косточку. Прорежьте его по кругу до косточки, и при помощи ножа и пальцев разделите на половинки – косточку легко достанете. Половинки плода надо разрезать на ломтики толщиной примерно полсантиметра, а ломтики – порезать на «палочки», соломкой то есть.

Огурцы: отрежьте кончики, разрежьте огурец по длине на четыре части, и срежьте серединку с семенами. Теперь каждую четвертинку еще разрежьте по длине – на 2, 3 или 4 части, в зависимости от толщины огурца. Должны получиться в итоге длинные тонкие брусочки.

Перец разрезаем на половинки, вычищаем семена и белые перегородки. У каждой половинки отрезаем … эээ… попку и носик? кончики, в общем, и шинкуем тонкой соломкой. Перчик лучше потоньше нарезать, чем авокадо, будет приятнее жевать – в отличие от авокадо, он твердый.

Рыбу (которая куском) также режем ломтиками чуть тоньше 1 см., и ломтики на брусочки.

Крабовые палочки – по длине на 4 части.

Укроп и салат нужно вымыть, салат разобрать на листы и обсушить, укроп обсушить и очень мелко нарезать – в нем будем обваливать роллы.

Несколько листов нори разрежьте пополам – это для тонких роллов. Если раскладывать на весь лист – получится на срезе улитка (спираль).

Говорят, что так и у японцев бывает, но это редко встречающийся вариант закрутки. Для больших толстых роллов понадобится целый лист.

Шаг 3. Подготовка инструментов

Ну вот, почти все готово, и волнующий момент уже близко . Осталось только обернуть бамбуковый коврик пищевой пленкой (иначе от риса трудно отмыть потом будет), и приготовить чашку-пиалу с водой (вода пополам с уксусом) – в неё будем макать пальцы в процессе ролловерчения . Еще приготовьте несколько квадратных кусков фольги – в них завернем готовые роллы, для облегчения последующей нарезки.

Шаг 4. Заворачиваем! тонкие роллы – хосомаки

1. Половинку листа нори положите на макису (бамбуковый коврик) – вниз блестящей и гладкой стороной. Мочить ничем не надо, нори размякнет от риса, и станет эластичным. Если намочить, будет очень трудно свернуть. Сверху, на нори, выкладываем немного риса – разравниваем и прижимаем ложкой и смоченными в воде пальцами (к мокрым пальцам рис меньше прилипает).

Слой риса должен быть нетолстый, меньше сантиметра. Визуально – так, чтобы немного просвечивал сам лист нори, толщиной 2-3 рисинки. Если положить много риса – потеряется вкус начинки, да и ролл может развалиться. Равномерно уплотненный рис – залог красивого ровного ролла!

Один длинный край листа (дальний) оставьте свободным примерно на 1,5 - 2 см – для обкручивания и склеивания рулета. Уложили плотненько, и в серединку – «дорожку» из сыра «Альметте» положите. Примерно одну чайную ложку, слегка размазать по рису. Теперь кладите на сыр брусочки рыбы, «в линеечку», рядом – так же брусочки авокадо. Лишнее – то, что вылезло за края листа нори, нужно отрезать.

2. Свободный от риса край нори надо слегка смочить водой. Закатываем: большие пальцы обеих рук располагаем снизу коврика, и приподнимаем край с одновременным подкручиванием вперед-вниз, так, чтобы край листа нори соприкоснулся с другим краем – там, где заканчивается слой риса.

Аккуратно нажимая на коврик, уплотните рулет.

Затем приподнимите вверх край коврика-макисы и доверните ролл, так, чтобы свободный от риса край нори, который мы оставляли «для склейки», навернулся и приклеился. Покатайте осторожно рулет в коврике, равномерно прижимая его со всех сторон.

3. Ура! У нас получится красивый ровный ролл, в диаметре не больше 3 см. Заворачиваем его в фольгу, и пусть полежит минут 10. После этого он легче разрежется. Нужен очень острый нож - это важно, иначе при нарезке роллы могут примяться. А еще mashuk поделилась своим секретом – резать роллы прямо в фольге! Так можно даже не суперострым ножом нарезать ровно!

4. Самый волнительный момент – первый разрез! Как там, внутри? Красиво? Из такого ролла-рулета у нас должно получиться 8 ролликов . Сначала смачиваем нож водой, разрезаем рулет пополам, и складываем половинки рядом. Теперь надо хорошо прицелиться и разрезать эти половинки (одновременно обе режутся!) на 4 равные части (пополам и еще раз пополам – все просто!). Перед каждым разрезом смачивайте нож водой, смывая остатки риса – для того, чтоб не прилипало и ролл не сминался.

5. Нужную атмосферу создает посуда – специальная для суши, или просто белые и черные квадратные тарелки. Простота и изящество - однотонная посуда отлично подчеркнет живописность суши. Разворачиваем нарезанные роллы, раскладываем, помним про имбирь с васаби… соевый соус… палочки-хаси… и…

Приятного аппетита!