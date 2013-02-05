Куриные крылышки гриль, жареные, или запеченные, как правило, едоки встречают с энтузиазмом и съедают быстро и с удовольствием. Хороши они в качестве горячего блюда с основательным гарниром, или с зеленым овощным салатом, как закуска к пиву и просто так, погрызть. Наверное, у вас есть свой фирменный проверенный рецепт – а может быть, вы каждый раз импровизируете – я уверена, результат всегда отличный, ведь готовить крылышки несложно и почти без хлопот. Попробуйте куриные крылышки с азиатской ноткой: с кунжутным маслом и имбирем! Пряные, хрустящие, слегка острые и очень ароматные - это вкусно, присоединяйтесь!

Пряные куриные крылышки в азиатским стиле

Понадобится:

Крылья куриные – 500 гр.;

Лимон – ½ шт.,

Корень имбиря – кусочек 5-6 см. длиной.

Соевый соус – 2-3 ст.л.;

Кунжутное масло – 2-3 ст. ложки;

Чеснок – 2 зубка.

Соль.

· Сначала готовлю маринад. Имбирь для маринада нужно очистить и натереть на мелкой терке. С таким количеством имбиря крылышки будут в средне-острые. Еще понадобится цедра с половины лимона, для этого лимон хорошо мою и мелкой теркой снимаю цедру (верхний желтый слой кожуры). Из половинки лимона выжимаю сок. Чеснок можно пропустить через пресс, или тоже натереть на мелкой терке. Смешиваю лимонный сок, цедру, соевый соус, кунжутное масло, соль. Можно добавить столовую ложку меда, тогда готовые крылышки получатся остро-сладкие – не все любят эту сладкую нотку, поэтому мед кладите по желанию. Хорошо перемешиваю, маринад готов.

· Куриные крылышки нужно хорошо вымыть и разрезать их по суставам на 3 части. Если крылья большого размера, можно использовать все три части, а если маленькие, то я готовлю только два, там мяса больше - а самый кончик крыла не использую. Это не обязательно, вопрос привычки и вкусовых предпочтений, конечно. Можно эти отложенные части использовать для приготовления бульона.

· Подготовленные крылышки кладу в маринад, перемешиваю, оставляю на час-два.

· Выкладываю в глубокую форму для запекания, добавляю немного маринада. Разогреваю духовку до 200 градусов, и запекаю примерно 40-60 минут. Мне нравится, что за это время крылышки становятся очень мягкими и нежными, такими, что мясо само отделяется от косточек, а снаружи покрыто румяной хрустящей корочкой.