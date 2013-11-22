Овощные башенки с французскими травами и куриные фрикадельки (рецепт с видео)

Кто сказал, что овощи – это скучно? Если приготовить их с настроением, с пряными травами и оригинально подать, то удовольствие гарантировано! Давайте сделаем овощные башенки с французскими травами, со свежим пряным соусом из натурального йогурта и зелени! На приготовление овощей не потребуется особых усилий, только время на нарезку и на запекание, а результат не только вкусный, но и радует глаз.

Если овощное блюдо кажется вам «несерьезным», недостаточно сытным, его можно дополнить фрикадельками из курицы. Я на кухню, присоединяйтесь!

Овощные башенки с французскими травами и куриные фрикадельки

Понадобится: Для фрикаделек: Филе куриное – 0,5 кг; Лук репчатый – 1 шт.; Приправа «Для мяса универсальная» или «Фарш домашний» от "Айдиго". Масло растительное для жарки. Для соуса: Натуральный йогурт без добавок – 200 мл.; Соль, Чеснок сушеный или свежий 1 зубчик. Зелень петрушки рубленая. Для овощей: Баклажан – 1-2 шт; Лук красный – 1-2 шт.; Свекла некрупная – 1-2 шт.; Помидор - 2 шт.; Масло оливковое ароматное – 3 ст.л.; Смесь пряностей "Французские травы с гималайской солью" от "Айдиго" – 1 ч.л. (ибо другая смесь с прованскими травами).

* Приготовить овощи очень просто. Подберите овощи близкие по размеру, чтобы получились кружки одного диаметра. Очищаем их, режем тонкими кружочками, сбрызгиваем оливковым маслом. Теперь овощи нужно посолить, приправить перцем, розмарином или тимьяном, выложить на противень для запекания.

* Помидоры можно не запекать, а быстро обжарить на сковороде, или вообще не подвергать тепловой обработке, особенно если это вкусные сезонные помидоры, сочные и мягкие.

* Можно использовать готовую Смесь пряностей "Французские травы с гималайской солью", для удобства использования травы собраны в мельницу – для того, чтобы максимально сохранить их аромат и вкус, измельчайте их непосредственно перед добавлением в блюдо. Здесь удачное сочетание вкусов – пряный букет прованских трав, хлопья паприки и кристаллы розовой гималайской соли. Если не любите экспериментировать с составлением пряных смесей – смело берите эту, вкус очень гармоничный.

* Противень с овощами поместите в рукав для запекания, чтоб защитить от пересыхания и отправьте в разогретую духовку (200 градусов) на 20-30 минут, в конце запекания можно разрезать рукав, чтоб овощи слегка поджарились, но приглядывайте, чтоб не засохли, и доставайте вовремя.

* Пока овощи пекутся, делаю фрикадельки. Куриное филе и очищенный лук нужно грубо измельчить в комбайне в режиме «пульс», посолить, приправить, при необходимости фарш немного развести водой. Слепить маленькие шарики, и обжарить на разогретом масле.

Обратите внимание на цвет соли в нашем ролике – это Гималайская розовая соль. Такой необычный цвет для неё естественный, и обусловлен минеральным составом: в ней присутствуют 74 микроэлемента. Это самая натуральная и чистая соль, она добывается в Гималаях вручную, никак не обрабатывается и не рафинируется. Её можно использовать как источник микроэлементов, она не повышает давление, не вызывает отеков, наоборот, эта соль регулирует обменные процессы.

* Для соуса к натуральному йогурту добавляю рубленую зелень, чеснок, перец и соль, а еще ложку ароматного оливкового масла – очень вкусно! Соус должен быть холодным, для контраста.

* Все готово! Осталось собрать «башенки» из запеченных овощей – просто сложить овощные кружочки стопочками, один на другой, и полить соусом. Выложить на порционные тарелки вместе с фрикадельками, остатки соуса подать в соуснике. Свежий, прохладный, в меру острый соус хорошо подходит и к овощам, и к мясу, а блюдо получается и вкусным, и нарядным.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта:

