Горячие блюда

Капустные конвертики

Делать — проще некуда, и получаются они такие аппетитные, в хрустящей корочке, сочные

В продаже появилась свежая капуста - очень вкусная. Сочная. Можно даже так грызть - любители капусты меня поймут :). Но, предполагаю, большинство  наших мужчин откажутся от полезной сырой капустки, гордо заявив  «я  такое не  ем» :). Так что давайте готовить -  из неё выходят замечательные капустные шницели или «конвертики». Знаете? Делать  – проще некуда, и получаются  они  такие аппетитные, в хрустящей корочке, сочные.  Мне вполне хватает  на ужин – с гарниром из свежих овощей или с салатом. А мужчинам, все же, подайте с мясом :).

Можно разбить приготовление на  два этапа: заранее сделать конвертики – шницели, и положить в холодильник, а перед ужином их запанировать и обжарить.

Капустные конвертики

Понадобится:

Капуста свежая;

Сыр твердый для начинки;

Для панировки

Мука;

Яйца;

Полстакана  молока или сливок;

Крошки белой булки или сухарики панировочные;

Соль, перец по вкусу.

1. Вырежьте кочерыжку (или просто подрежьте), и залейте кочан кипятком, добавьте соль  – будем варить. Если планируется приготовить немного конвертиков, то просто снимите с кочана нужное количество листьев. 

Важно: капусту надо отварить до готовности (до мягкости), ну или почти до готовности, иначе потом будут хрустеть шницели :). Тут ориентироваться придется на свой  вкус  -  любите вы, чтоб похрустывало, или предпочитаете полностью мягкую капусту. Обжаривать конвертики будем недолго, и недоваренная капуста дойти до готовности не успеет.

 

 

2. Пока варится, нарежьте сыр толстенькими пластинками. Слегка взбейте яйца со щепоткой соли, с молоком или сливками – на два яйца примерно полстакана жидкости. Приготовьте крошки-сухарики и муку для панировки.

 

 

3. Отваренные капустные листья слегка отбейте по прожилкам, можно рукояткой ножа, или срежьте утолщенные части. На каждый капустный лист положите ломтик сыра и заверните конвертиком.

 

 

4. Конвертики-шницели обваляйте в муке, в яйце, в крошках – и на разогретую сковородку. Жарить лучше на среднем огне.  

 

 

Приятного аппетита!

 

 

P.S.  Из того же набора продуктов можно сделать другой вариант капустных шницелей – в кляре. Напомню, кляр – это полужидкое тесто, в которое обмакиваются практически любые продукты перед обжариванием.

Кляр. Взбейте 2 яйца и 1/2 стакана молока или сливок, добавьте щепотку соли и муки – до образования полужидкого теста, по густоте как сметана. Можно добавлять в кляр натертый сыр, давленый чеснок, мелко нарубленную зелень и пряности – по вкусу и по желанию.

Капусту отварите. Капустный лист обмакивайте в тесто (с обеих сторон), и жарьте на разогретой сковородке до зарумянивания. Переложите на салфетку, она впитает излишки масла. Это блюдо, конечно, не назовешь диетическим, несмотря на наличие капусты :). Подавайте со сметаной.

 

 

Горячие блюда
