Для весеннего настроения! Рулетики из семги с брокколи и соусом

Весна все дразнит, и никак по-настоящему не начнется. А так хочется поскорее увидеть зеленую травку вместо снега и голой земли! Вам тоже? Тогда давайте приготовим красивые рыбные рулетики . Выглядят они очень по-весеннему, такие зелененькие, прямо-таки букетики - глаз радуется! Я готовила их в пароварке, но, конечно, можно запечь и в духовке.

Очень рекомендую соус. Он нежно-острый, сливочный, с ароматом апельсина и чили, с пикантной горчичной ноткой – интересная «многослойность» вкуса.

Рулетики из семги с брокколи и соусом

Понадобится:

Филе семги (лосося, форели) – 0,5 кг.;

Брокколи – 400 гр.

Перец, соль

Соус:

Апельсин – 1 средний, кисло-сладкий;

Масло сливочное – 1 ст.л.;

Мука - 3 ч.л.,

Сливки 20% - 200 мл.;

Горчица острая - ½ ч.л.;

Смесь пряностей «Чили» от Santa Maria;

Соль, перец – по вкусу.

Примечание. Апельсин лучше брать кисло-сладкий. Если попался очень сладкий, без кислинки, то в соус нужно будет добавить лимонного сока. Вливайте понемногу, и пробуйте.

1. Брокколи разморозьте, если свежая – отварите до полуготовности. Нам нужны соцветия-букетики среднего размера с недлинной ножкой.

2. Рыбу нарежьте на тонкие длинные кусочки. Держите нож под углом, и режьте не вертикально, а наискосок – так ломтики получатся шире.

3. Сверните рулетики, оборачивая вокруг «ножки» каждой брокколины полоску рыбы. Сверху можно слегка посолить-поперчить. Варим в пароварке около 15 минут. (Напомню - рыба готова, когда легко разделяется вилкой на слои, брокколи – когда ножка свободно протыкается в самом толстом месте).

3. Пока рулетики пароварятся, успеем приготовить соус. С апельсина снимите теркой цедру и выжмите сок. Можно с мякотью, как получится.

4. В ковшике разогрейте сливочное масло и чуть поджарьте на нем муку. Влейте сливки тонкой струйкой, энергично размешивая, чтобы не образовались комочки.

Я использовала для соуса смесь пряностей «Чили» от Santa Maria. Это ароматная и не такая уж острая приправа. Чили гармонирует с апельсином, хорош для сливочных соусов. В составе этой смеси, кроме собственно Чили – сладкая паприка и сушеные помидоры.

5. Добавляем выжатый апельсиновый сок. Теперь можно положить цедру (немного оставьте для украшения), и варить несколько минут до загустения. Посолить и поперчить по вкусу. Я еще добавила острой дижонской горчицы – она дает необходимую пикантность .

6. Соус готов, и рулетики тоже. Осталось достать красивые тарелки и позвать всех к столу .