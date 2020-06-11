Гуляш - традиционное венгерское блюдо, которое давно прижилось в нашей кухне и знакомо нам с детства.

Венгерский гуляш густой, ароматный, сытный и пряный. Приготовим его по рецепту венгерского повара Кароя Гунделя из его Малой кулинарной книги.

Часто перед подачей на стол в гуляш кладут «чипетке». Это тесто, сделанное из муки, соли и яйца, и сваренное отдельно. Если предполагается съесть гуляш сразу весь, можно сварить «чипетке» непосредственно в нем. Для теста нужно 200 г муки, яйцо и щепотка соли. Замесить крутое тесто, раскатать до толщины 4-5 мм и нарезать небольшими квадратиками.

Гуляш венгерский

Понадобится: Говядина – 800 гр.,

Лук – 300 гр.,

Картофель – 400 гр.,

Паприка – 1 ст. л. (10 гр.),

Чеснок – 1 долька (по желанию),

Соль – по вкусу,

Перец сладкий (лучше зеленый) – 200 гр.,

Помидоры – 250 гр.,

Жир или топленое масло – 50 гр.

Тмин – 1/2 ч. л. Итого: 2000 гр. Белки 170, жиры 150, углеводы 126, ккал 2516

На 100 гр.: белки 8.5 жиры 7.5, углеводы 6, ккал 126

Приготовление:

* Говядину нарежьте небольшими кубиками, со стороной ок. 1,5–2 см.

* Лук нарежьте мелкими кубиками. Не бойтесь большого количества лука, в готовом блюде он практически «растворится», придав вкус и бархатистость.

* Растопите жир (в оригинальном рецепте свиной жир, я использовала топленое масло) и обжарьте лук до золотистого цвета. Положите соль, тмин и паприку (если есть копченая паприка, добавьте немного – будет приятный вкус и аромат подкопченого мяса). Добавьте, хорошо перемешайте, и сразу добавьте мясо.

* Готовьте, помешивая, на слабом огне. Сначала мясо даст сок, потом сок полностью выпарится и начнет поджариваться. Переложите мясо в кастрюлю, а в сковороду добавьте пару ложек воды и вскипятите, чтобы растворить и собрать оставшийся мясной сок. В кулинарии этот прием называют «деглазирование». Перелейте к мясу.

* Если мясо еще жесткое, добавьте немного воды или бульона, и тушите до мягкости. Затем добавьте нарезанную небольшими кубиками картошку. Если нужно, долейте жидкости, чтобы только-только покрывала картофель. Тушите, пока картошка не станет почти готова.

* Перец традиционно используют зеленый. Очистите от семян и перегородок, нарежьте квадратиками примерно 1,5–2 см.

* С помидоров снимите кожицу (надрежьте крест-накрест, опустите на 30 секунд в кипяток, окатите холодной водой). Можно этого не делать, но так вкуснее и красивее. Нарежьте помидоры крупными кусочками.

* По готовности картошки добавьте в гуляш перец и помидоры и, по желанию, размятый зубчик чеснока.

* Тушите до мягкости овощей. Если нужно, добавьте соль.

Приятного аппетита!