Гуляш венгерский. Вкус настоящего гуляша!
Гуляш - традиционное венгерское блюдо, которое давно прижилось в нашей кухне и знакомо нам с детства.
Венгерский гуляш густой, ароматный, сытный и пряный. Приготовим его по рецепту венгерского повара Кароя Гунделя из его Малой кулинарной книги.
Часто перед подачей на стол в гуляш кладут «чипетке». Это тесто, сделанное из муки, соли и яйца, и сваренное отдельно. Если предполагается съесть гуляш сразу весь, можно сварить «чипетке» непосредственно в нем. Для теста нужно 200 г муки, яйцо и щепотка соли. Замесить крутое тесто, раскатать до толщины 4-5 мм и нарезать небольшими квадратиками.
Гуляш венгерский
Понадобится:
Говядина – 800 гр.,
Итого: 2000 гр.
Белки 170, жиры 150, углеводы 126, ккал 2516
Приготовление:
* Говядину нарежьте небольшими кубиками, со стороной ок. 1,5–2 см.
* Лук нарежьте мелкими кубиками. Не бойтесь большого количества лука, в готовом блюде он практически «растворится», придав вкус и бархатистость.
* Растопите жир (в оригинальном рецепте свиной жир, я использовала топленое масло) и обжарьте лук до золотистого цвета. Положите соль, тмин и паприку (если есть копченая паприка, добавьте немного – будет приятный вкус и аромат подкопченого мяса). Добавьте, хорошо перемешайте, и сразу добавьте мясо.
* Готовьте, помешивая, на слабом огне. Сначала мясо даст сок, потом сок полностью выпарится и начнет поджариваться. Переложите мясо в кастрюлю, а в сковороду добавьте пару ложек воды и вскипятите, чтобы растворить и собрать оставшийся мясной сок. В кулинарии этот прием называют «деглазирование». Перелейте к мясу.
* Если мясо еще жесткое, добавьте немного воды или бульона, и тушите до мягкости. Затем добавьте нарезанную небольшими кубиками картошку. Если нужно, долейте жидкости, чтобы только-только покрывала картофель. Тушите, пока картошка не станет почти готова.
* Перец традиционно используют зеленый. Очистите от семян и перегородок, нарежьте квадратиками примерно 1,5–2 см.
* С помидоров снимите кожицу (надрежьте крест-накрест, опустите на 30 секунд в кипяток, окатите холодной водой). Можно этого не делать, но так вкуснее и красивее. Нарежьте помидоры крупными кусочками.
* По готовности картошки добавьте в гуляш перец и помидоры и, по желанию, размятый зубчик чеснока.
* Тушите до мягкости овощей. Если нужно, добавьте соль.
Приятного аппетита!