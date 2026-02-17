10 лучших рецептов блинов на Масленицу

Масленица – прекрасный повод порадовать себя и своих близких вкусными блинчиками. Традиционные, овсяные, гречневые, ржаные или целые блинные торты – решать вам.

Блины овсяные

Понадобится: овсяные хлопья – 2 стакана, мука пшеничная – 1 стакан, яйца – 5 шт., сахар – 3-4 ст.л., соль – ⅓ ч.л., сливки 10% – 0,5 л, вода (кипяток) – 0,5 л, разрыхлитель – 2,5 ч.л., масло растительное – ¼ стакана, молоко примерно ½ - 1 стакан.

1. Овсянку при помощи блендера превращаем в муку и смешиваем с пшеничной.

2. Яйца взбиваем с сахаром, солью, добавляем сливки и еще раз взбиваем.

3. Муку всыпаем в яично-сливочную смесь, после энергичного размешивания получается довольно густое тесто. Его надо заварить кипятком – два стакана кипятка поочередно вливаем в тесто, продолжая хорошо и быстро мешать. Оставляем на 15-20 минут, за это время мука набухнет и блинчики будут прочнее.

4. На отдохнувшее тесто просеиваем разрыхлитель, тщательно размешиваем. Добавляем растительное масло и опять размешиваем. Можно печь. За то время, пока блины пекутся, тесто постепенно густеет. Добавляем молоко или воду понемногу, как только показалось, что стало густо.

Блины ржаные

Понадобится: мука ржаная – 200 г, яйца – 3 шт, сахар – 3 ст. л., соль – 1/3 ч. л., молоко (сливки 10%) - 250 мл, вода (кипяток) для заваривания теста – 300 мл, масло растительное – 3 ст. л.

Примечание. Из этого количества продуктов получается 10-12 шт.

1. Яйца, соль и сахар перемешайте до растворения сахара, добавьте молоко (сливки).

2. Всыпьте всю муку, размешайте – получится густое тесто. Дальше будем его разводить до нужной густоты – так получается однородное тесто без комочков.

3. Разводим кипятком – завариваем, блины из такого теста получаются нежные и дырчатые. Кипяток вливайте по трети стакана и сразу размешивайте, тесто будет по густоте похожим на кефир. Иногда приходится добавлять больше воды, или в процессе выпечки немного разводить молоком, если тесто загустело.

4. Теперь вмешайте растительное масло. Тесто готово.

К несладким блинам подаем икру, мясной паштет, тонкие ломтики красной рыбы, сырный салат.

Блины манно-овсяные (без муки)

Понадобится: 1 стакан овсяных хлопьев, 1 стакан манной крупы, 500 мл кефира, 3 яйца, 2 ст. л. сахара, ½ ч. л. соды, ½ ч.л. соли, 3 ст. л. растительного масла.

1. Смешиваем овсяные хлопья и манную крупу и заливаем кефиром. Лучше дать хлопьям постоять и набухнуть пару часов. Нет пары часов? Берем блендер и измельчаем нашу массу.

2. Добавляем яйца, сахар, соль, соду, растительное масло. Перемешиваем. Тесто готово. Оно получается довольно жидким.

С самого начала сковороду лучше немного смазать маслом. Не делайте блин слишком большим, при переворачивании он может порваться, оптимальная порция — пару столовых ложек теста распределить по центру сковороды, формируя круг размером 10–15 см.

Блины без глютена

Предлагаем простой и доступный пошаговый рецепт блинов без молока, без сахара и без пшеничной муки. Будет вкусно!

Понадобится: мука гречневая (из зеленой гречки) - 150 г, мука рисовая из белого риса -150 г, яйца – 3 шт., мёд – 70 г, соль – щепотка, вода – 500-600 мл, масло растительное – 20 мл.

Получится около 18-20 шт. (в зависимости от размера сковороды и толщины блина).

1.Соедините оба вида муки, соль, яйца и масло.

2. Добавьте половину воды, мед, и хорошо размешайте. Получится густое тесто без комочков.

3. Доливайте в два-три приема воду, каждый раз хорошо размешивая. Густоту теста регулируйте «под себя» - любите блины потолще, значит, тесто погуще. Блины потоньше – значит, всю воду добавляйте.

4. Печь, как обычно, на хорошо разогретой сковороде.

Блины получаются вполне традиционного вкуса, тонкие, с хрустящим кружевным краешком.

Блины гречневые

Подавать блины лучше с несладкой начинкой.

Понадобится: мука гречневая – 1 стакан, яйца – 2 шт., сахар – по вкусу, соль – по вкусу, молоко - 2 стакана, масло сливочное – 50 г.

1.Взбейте яйца с сахаром и солью. Сахара мы взяли 1 столовую ложку, чтобы блины получились несладкими. Соли достаточно 1 щепотки.

2. Растопите сливочное масло в микроволновке и дайте ему остыть.

3. К яичной взбитой массе добавляем ингредиенты в следующей последовательности: гречневая мука, молоко, растопленное масло. Аккуратно вымешивайте тесто до исчезновения комков и получения однородной массы. Если получилось густовато, добавьте немного молока или воды.

4. Выпекать блины можно сразу после замеса теста.

Блины со шпинатом

Понадобится: яйца – 3 шт; шпинат – 70 г; вода – 50 мл; молоко – 200 мл; мука – 100 г; растительное масло – 2 ст.л.; соль – 1/2 ч.л.; сахар – 1 ч.л.

1. Делаем тесто для блинов. Шпинат моем и отправляем в высокий стакан. Добавляем туда 50 мл воды. Тщательно взбиваем блендером.

2. В миску разбиваем три яйца, добавляем 100 мл молока и шпинатную массу. Перемешиваем. Кладем соль, сахар, растительное масло и муку. Тщательно перемешиваем венчиком. Когда мука полностью разойдется, выливаем оставшееся молоко. Получается красивое насыщенное зелёное тесто. Даём ему постоять минут 5-10 и можно выпекать блины.

Начинку можно сделать любую, мы предлагаем следующую – зернистый творог в сливках 200 г, авокадо 1 шт,

помидоры черри 12 шт, острый перец 1 шт, кинза, зелёный лук, оливковое масло 1 ст.л., лимон или лайм,

соус "Сладкий чили".

На готовый блин выкладываем пару ложек зернистого творога. Сверху выкладываем заранее замаринованный авокадо (тонкие слайсы залить смесью из оливкового масла, соли, перца, зеленого лука, кинзы, сока лимона), нарезаем помидоры черри, острый перчик, немного зеленого лука и капельку соуса «Острый чили» или «Чили-манго».

Рецепт десертных блинов от Константина Ивлева

Понадобится: 475 г муки, 1 л молока, 10 яиц, 200 мл подсолнечного масла, 150 г сахара, 25 г соли.

Все ингредиенты поместить в миску и смешать (не взбивать) погружным блендером. Оставить тесто на 10 минут и выпекать.

Блины дрожжевые

Понадобится: вода – 0,5 литра, молоко – 0, 5 литра, дрожжи – 1,5 ч.л. сухих быстрых дрожжей, сахар – 2 ст.л., мука – 3 стакана (для тонких) и 4 стакана (для пышных блинов), яйца – 3-4 шт., сливочное масло – 60-70 г, соль – ½ ч.л.

! Блины станут еще более воздушными, если отделить белки от желтков, и взбитые белки ввести в тесто непосредственно перед выпечкой.

1. Воду подогрейте до ощущения «довольно теплая, не горячая» - в горячей воде дрожжи сварятся и тесто не поднимется, в холодной процесс брожения будет идти медленно. Оптимальная температура для работы дрожжей – 35-38 градусов.

2. В миску просейте 2 стакана муки, положите дрожжи, сахар, перемешайте. Добавьте подогретую воду и вымесите до однородности. Накройте полотенцем и оставьте на 30 минут в теплом месте – за это время дрожжи начнут работать, тесто (опара) слегка запузырится и увеличится в объеме. Если в кухне холодно, можно поставить миску с опарой в другую, бОльшего диаметра, наполненную теплой водой. Или в чуть теплую духовку.

3. Молоко подогрейте и растопите в нем масло, если очень горячее получилось – немного остудите и добавьте яйца, соль и хорошо взбейте-взболтайте.

4. В поднявшуюся опару нужно добавить оставшуюся просеянную муку и яично-молочную смесь. Чтобы избежать образования комочков, и муку и молоко добавляйте в два-три приема, хорошо размешивая.

Если любите тонкие блины, добавьте в опару один стакан муки – тесто получится жидкое, блины тоненькие и дырчатые. Для более пышных добавьте к опаре 2 стакана муки. Блины будут немного толще, при этом такие же воздушные и пористые.

5. Снова накройте миску и поставьте в теплое место для подъема, примерно на час. Так как тесто довольно жидкое, очень сильно оно не поднимется, но запенится и запузырится. Тут вы его аккуратно, снизу вверх, перемешайте половником, и оставьте еще минут на 10.

Можно печь.

Блинчики по-австрийски

Национальное австрийское блюдо – рекомендуем приготовить в выходные!

Понадобится:

Для теста: мука пшеничная – 125 г, яйца – 2 шт., соль – щепотка, сахар ванильный – 1 ч. л., молоко – 1 стакан, растительное масло – 1 ст.л..

Начинка: творог свежий, некислый – 250 г, масло сливочное – 50 г, сахар – 50 г, яйца – 2 желтка + 3 белка, сахар ванильный – 1 ст.л., сметана – 5 ст.л., цедра лимонная – 1 ч.л., изюм – 75 г.

Заливка: молоко или сливки – ½ стакана, желток сырой – 1 шт., сахар – 1 ч. л.

Для формы – сливочное масло; для посыпки – корица и сахарная пудра.

! Для начинки можно взять творожную массу с изюмом, она нежная и однородная. И уже с сахаром – поэтому надо уменьшить количество сахара в начинке по вкусу.

1. Сначала заведем тесто – тут все просто. Яйца надо взбить с молоком, солью-сахаром, добавить муку и тщательно размешать. Добавить масло, и еще раз перемешать до «без комочков». Всё, теперь пусть постоит минут 30 – за это время клейковина муки набухнет, и блины выйдут тонкими и прочными. Из такого количества теста должно получиться 8 блинчиков.

2. Масло нужно комнатной температуры – достаем и оставляем на столе, чтоб согрелось и стало мягким.

3. Яйца делим на желтки и белки. Один желток оставляем – для заливки, а оставшиеся два желтка тщательно растираем с творогом, сметаной, лимонной цедрой. У меня была творожная масса, она мягче и нежнее творога, поэтому я сметану не стала добавлять – чтоб не сделать начинку слишком жидкой. Можно смешивать блендером.

4. Взбить масло с сахаром – чтоб масло стало пышным. Я взбивала вилкой, пока не побелело, до состояния крема доводить не стала. Соединяем творожную и масляную части начинки, добавляем изюм.

5. Печем блинчики. В авторском рецепте рекомендуют печь на сливочном масле – чуть смазывать сковородку под каждый блин.

6. Пришел черед белков. Взбиваем их с ванильным сахаром и несколькими каплями лимонного сока до стойкой пены (не выливается, если перевернуть миску, в которой взбивали). Соединяем с творожной начинкой – выкладывайте по частям белки и перемешивайте осторожно, ребром ложки, не давящими, а режущими движениями. Начинка готова.

7. Включайте духовку – надо разогреть до 180-200 градусов. На каждый блин намазываем начинку – по всей поверхности. Сворачиваем рулетиком-трубочкой и режем пополам – по диагонали, чтобы получился косой срез. Укладываем половинки в форму, обильно смазанную сливочным маслом, срезом вверх, немного «внахлест».

8. Молоко (сливки) хорошо размешайте с желтком и сахаром, залейте блинчики. Выпекать около 30 минут. В духовке блинчики увеличатся в размере, станут симпатичными, румяными – значит, готово!

9. Можно посыпать корицей и сахарной пудрой.

Блинный торт

Понадобится:

Для блинов: молоко – 300 мл, кипяток – 200 мл, какао – 2 ст.л., яйцо – 2 шт., сахар – 2-3 ст.л., ванильный сахар – 1 ч.л., мука – 180 г, щепотка соли, растительное масло – 2 ст.л.

Для крема: сметана – 700 г, желатин – 15 г, сахарная пудра – 150 г, ванильный сахар – 1 ст.л.

Для начинки: замороженная вишня – 250 г, консервированные персики – 250 г.

Для глазури: шоколад – 100 г, молоко – 2,5 ст.л., масло сливочное – 1 ст.л.

1. Первым делом необходимо испечь блины. Разбиваем 2 яйца, добавляем сахар, ванильный сахар, щепотку соли и перемешиваем. Сюда же вливаем половину молока, ещё раз перемешиваем. Затем в яично-молочную смесь просеиваем какао и муку, замешиваем густое тесто. В него выливаем остатки молока и 1 стакан кипятка, всё ещё раз тщательно перемешиваем и отправляем отдохнуть на 20-30 минут.

2. Консервированные персики нарезаем небольшими кусочками, вишню размораживаем.

3. Желатин замачиваем в холодной воде и оставляем для набухания на 15-20 минут.

4. Приступаем к выпеканию блинов. На сковороду наливаем чуть-чуть подсолнечного масла и выпекаем первый блин. Все последующие выпекаем на сухой сковороде. У нас получилось 14 штук. Оставляем их остывать.

5. Сметану смешиваем с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Желатин нагреваем в микроволновке для полного растворения и вливаем в сметанный крем.

6. Собираем торт. Дно подходящей по размерам разъемной формы выстилаем пищевой плёнкой. Выкладываем на дно блин, чуть-чуть загибая края вверх, как бортик, и сверху кладём 4-5 ложек сметанного крема. Теперь очень быстро надо собрать мешочки из блинов, фруктов и сметанного крема. Мы для этого использовали небольшие пиалки. Кладем в пиалку блин, наливаем пару ложек сметанного крема, добавляем кусочки персика и вишню, края блина просто собираем. Всего в нашу форму вошло 10 таких мешочков.

Поверх мешочков с блинами добавляем оставшиеся фрукты, выливаем остатки сметанного крема и укрываем сверху блином. У нас осталось 3 штуки, поэтому мы выложили их все, чуть подворачивая края вниз, как будто это крышечка.

7. Закрываем пищевой плёнкой и отправляем на ночь в холодильник.

8. Для глазури на водяной бане растапливаем шоколад, масло и молоко. Затем широким ножом или специальной лопаткой покрываем верх торта и бока шоколадом.

Приятного аппетита!

