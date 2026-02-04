Масленица 2026 в Екатеринбурге

Масленица — один из самых радостных и веселых праздников в России. В 2026 году Масленицу отмечают 22 февраля, но вся неделя с 16 по 22 февраля считается праздничной.

Рассказываем, где в Екатеринбурге можно отпраздновать Масленицу — стать участником конкурсов, послушать выступление фольклорных коллективов, поесть блинов и, конечно же, увидеть сжигание чучела.

1. Широкая Масленица в Парке Маяковского

22 февраля (воскресенье) с 12:00 встречаем весну на традиционных гуляниях!

Вас ждут забавы для детей и взрослых.

Главная звезда — группа Ягода, чья энергия точно растопит лёд. А ещё — две сцены с песнями и танцами, скоморохи с шутками-прибаутками, масленичные забавы для всей семьи, музей народного быта и, конечно, горы блинов со всевозможными начинками.

чья энергия точно растопит лёд. А ещё — две сцены с песнями и танцами, скоморохи с шутками-прибаутками, масленичные забавы для всей семьи, музей народного быта и, конечно, горы блинов со всевозможными начинками. И, конечно, кульминация праздника — большое чучело, охваченное пламенем, которое станет символом обновления.

ЦПКиО им. Маяковского Екатеринбург ул. Мичурина, 230

Вход свободный.

2. Масленица в конном клубе «Каприоль»

Конный клуб "Каприоль" приглашает школьные группы и детские сады. Мы подготовили специальные программы, адаптированные для разных возрастов детей – скучно не будет никому!

Вас ждет:

Катание верхом на лошадях и в санях!

Забавные конкурсы и игры!

Творческий мастер-класс в тёплой беседке!

Ароматные блины с разными начинками!

Кульминация праздника – сжигание чучела.

Веселая музыка и задорные скоморохи!

Экскурсия по конному клубу и знакомство с животными. У нас можно познакомиться с верблюдом, ламой, яком, осликами, северными оленями, козочкой и овечкой, гусями и курочками, лисичками и белочками, енотами и енотовидной собакой. И многими другими! Всех животных можно погладить, покормить и сфотографироваться! Не забудьте взять с собой угощения – яблочки и морковку.

Море положительных эмоций и незабываемых впечатлений!



Дата и время: с 16 февраля по 22 марта 2026 года. Свободные даты и время можно узнать по телефону +7 (908) 922-57-61.

Место: Конный клуб «Каприоль», посёлок Верх-Нейвинский, ул. 8 Марта, 210.

Стоимость: 1400 руб./чел. для организованных групп от 15 чел. Или 21 000 руб. для групп менее 15 чел. Программа длится 3 часа.

3. Тур выходного дня: Масленичное гуляние

Приглашаем вас на веселые проводы Русской зимы!

Программа на 3 часа:

Заезд в Экокомплекс. Вас встретит Ростовая кукла Пчелка! Сделаем яркие фото!

Интерактивная история о пчелах. В уютном помещении вас ждет увлекательный рассказ о пчеловодстве и меде с наглядными пособиями.

Обед. Вкусный плов, овощной салат, десерт и иван-чай. Напишем свои желания на листочках.

Масленичное гуляние. Участвуем в эстафетах, веселых играх.

Лесная прогулка: катаемся с горки, качаемся на качелях «Мудрости», разжигаем костер, жарим маршмеллоу и пьём иван-чай с печеньем, стреляем из лука, сжигаем чучело с вашими желаниями.

Возвращение в Экокомплекс. По желанию вы можете приобрести продукцию или сувениры.

Адрес: село Кадниково, ул. 1 Мая, 107, Экокомплекс «Уральская пчёлка».

Информация по стоимости и записи: +79089070571.

ТГ-канал

4. «Ай, да Масленица!» — грандиозный праздник в загородном клубе «Белая Лошадь»

22 февраля 2026 года загородный клуб «Белая Лошадь» приглашает на широкое празднование Масленицы — настоящий фестиваль русских традиций и веселья!



Программа стартует в 12:00, но уже с 11:00 начнут работу все аттракционы.

Гостей ждут удивительные активности: катание в настоящих санях и верхом, заезды на сноубанане и хоббихорсинг, а также богатырские игры и «Молодецкие забавы».

Создадим атмосферу вместе! Мы объявляем конкурс на лучший народный костюм или маску — вдохновляйтесь сказками и былинами. Вас также ждут мастер-классы, ярмарка, конкурсы красоты чучел и длинных кос, выступления фольклорных коллективов и щедрые розыгрыши.

Подкрепиться можно у фудкортов с горячими блинами, а финальным аккордом станет потрясающее фаер-шоу и сожжение 17-метрового чучела в 17:30!

Не пропустите этот яркий зимний праздник!

Вход свободный!

Дата и время: 22 февраля, 12:00-18:00.

Место: Свердловская область, Сысертский район, территория Белая Лошадь (с.Кадниково, 40км. от Екатеринбурга).

5. Масленичные гулянья «Уральские забавы» в парке Литературного квартала

Солнечный праздник со скоморохами, шутками-прибаутками и народными играми в парке Литературного квартала.

Программы в Литературном квартале:

«Масленица в старом доме» (6+)

Масленица в стиле XIX века с театром Петрушки и масленичным поездом. Старинный особняк встретит гостей живыми картинками из русского быта XIX века с театром Петрушки и частушечными посиделками. Мы «проживем» каждый день Масленичной недели и устроим настоящий масленичный поезд с дедкой Масленкой и бабкой Масленкой, цыганом с медведем, лотошником и скоморохом.

700 ₽ | 22 февраля 16:00 — для индивидуальных посетителей

ул. Царская, 7 (бывш. Толмачёва, 41) | музей «Литературная жизнь Урала XIX века"| 371-22-81

«Блин да чучело» (6+)

Ребята узнают, как праздновали на Руси самый веселый и разгульный праздник, какими еще яствами, кроме блинов, угощают в Среду-лакомку и какие забавы устраивали на Широкий четверг. Поиграют в шумные игры, вспомнят стихи о борьбе зимы и весны. Ну и, конечно же, сожгут чучело масленицы!

1000 ₽ | 21 февраля в 13:00 — для индивидуальных посетителей

ул. Пролетарская, 10 | музей «Литературная жизнь Урала XX века» | 371-05-91

«Масленица скоморошная» (6+)

В программе мероприятия: мастер-класс, на котором ребята создадут традиционную народную куклу из ткани — кувадку, а также захватывающий кукольный спектакль с Петрушкой, викторина и веселые игры, которые погрузят вас в атмосферу традиционного русского праздника — Масленицы. Создадим весеннее настроение вместе с Музеем кукол и детской книги.

21 февраля 16:30, 22 февраля в 11:00

800 ₽ - детский, 300 ₽ - взрослый

ул. Пролетарская, 16 | Музей кукол и детской книги | 371-37-86

«Отворяй ворота — Масленица пришла!» (6+)

Встреча с Хозяйкой дома, традиции и театр Петрушки. Масленица-блиноедка, Масленица-жироедка пришла и на Почтовый двор! Встречать Масленицу будем с Хозяйкой старого дома. Зачитает она царский указ и расскажет о днях самого древнего славянского праздника, о его героях, солярных играх, масленичном чучеле. Дети разыграют сказку «Встреча с Масленицей», а Медведь повеселит гостей. Во дворе играми и закличками проводим Зиму-матушку, проедемся масленичным поездом и покажем вместе с Домовым и Доманей театр Петрушки.

800-900 ₽ | 21 февраля 13:00 Билеты

ул. Пролетарская, 6 | музей Ф. М. Решетникова | 371-45-26

«Где блины — там и мы» (7+)

Праздник масленицы в доме Д.Н. Мамина-Сибиряка основан на народных традициях проводов зимы и встречи весны. Персонажами театрализованного представления являются герои сказок Мамина-Сибиряка и русских народных сказок: Баба Яга, Девица-Красавица, Скоморох, Весна-Красна. Дети принимают участие в представлении: читают весенние стихи русских поэтов, поют, танцуют, помогают сказочным героям чествовать Весну-Красну.

22 февраля 11:00 Билеты

800 ₽| ул. Пушкина, 27 | музей Д. Н. Мамина-Сибиряка | 371-35-76

«Не все коту масленица» (16+)

Игровая программа для взрослых. Гости окунутся в атмосферу яркого фольклорного праздника. Танцы, игры и чаепитие с блинами настроят на весенний лад после длинной зимы. Поговорим о традициях празднования масленицы на Урале в 19 веке, поиграем в старинные хороводные игры, познакомимся с веселой Бабой Ягой, с Весной Красной, с зажигательным Скоморохом, Травницей из сборника сказок Мамина-Сибиряка «Светлячки». Гостей ждет угощение: травяной чай, блины с традиционными уральскими начинками.

21 февраля 19:00 Билеты

1000 ₽ | ул. Пушкина, 27 | музей Д. Н. Мамина-Сибиряка | 371-35-76, 8-912-60-43-714 (с 10.00 до 20.00)

У нас будет по-весеннему тепло!

22 февраля 2026 года. Начало в 13:00. Вход свободный.

6. Масленица в ESTORY

22 февраля в 18:00 в ТРЦ «Гринвич» пройдёт масленица с русским оркестром!

Традиционная русская музыка и легенды русского рока.

Дата и время: 22 февраля, 18:00.

Место: ESTORY (ТРЦ «Гринвич», ул. 8 марта, 46)

Вход свободный.

7. Масленица в VEER Mall

22 февраля приглашаем вас на самый вкусный и веселый семейный праздник!

На улице перед ТРЦ — настоящие масленичные гуляния с 14:00 до 15:00

Конкурсы, хороводы и танцы до упаду!

Диджей.

Любимые качели «Самовар».

Фаершоу у главного входа в 18.00.

В Амфитеатре с 15:00 до 17:00:

Молодецкие игры и масленичный квиз.

Караоке.

«Блинная карусель».

Угощение чаем и сладкими леденцами!

Дата и время: 22 февраля, 14:00–18:30.

Место: ТРЦ VEER Mall, пр.Космонавтов, 108Д

Участие бесплатное!

Программа будет дополняться.