Повидло из ревеня с бананом и имбирем и пирог с ревенем

Ревень - первый летний овощ, сочный кисловатый вкус которого сразу возвращает нас в детство. Не пренебрегайте этим чудом, ведь он - кладезь витаминов! Какие есть рецепты из ревеня? Что можно из него приготовить? Ревень обычно готовят, как фрукт: делают компоты, пекут пироги, варят варенье.

Обычно используют стебли ревеня. Старые листья не пригодны - в них много щавелевой кислоты. А вот из молодых можно приготовить суп или добавить в салат.

А мы тоже пойдем «сладким путём»! Сделаем потрясающий пирог из ревеня с заливкой-суфле и волшебное повидло с азиатскими нотками!

У меня в закладках хранится рецепт повидла из ревеня, найденный на просторах интернета. И вот - настала его очередь! Как же я благодарна автору! Повидло будем варить с розмарином, имбирем, лаймом и бананом. Если вам нравятся азиатские нотки в еде, обязательно приготовьте его, вы не пожалеете!

А наш пирог с ревенем будет играть вкусами: кислым, сладким, сливочным, а еще - текстурами: песочной и суфле и кусочками ревеня.

Повидло из ревеня с бананом, имбирем и розмарином

Ингредиенты: - ревень очищенный - 400 г;

- банан - 1 шт.;

- сахар - 200 г.

- лайм - 1/2 шт. (понадобится и сок, и цедра)

- корень имбиря - 1 см;

- розмарин - 1 пышная веточка;

- красный острый перец (по желанию!!) - на кончике ножа.

! На пробу я сделала повидло из этого количества ингредиентов, получилось всего около 0,5 литра, поэтому во второй раз готовила двойную порцию. Итог - 1 литр повидла.

! Это повидло можно заготавливать на зиму, в этом случае положите вполовину больше сахара или добавьте пектин.

Приготовление:

1. Ревень режем поперек стебля на кусочки 1-1,5, засыпаем сахаром и отставляем на 3 часа, чтобы выделился сок.

2. Ставим на медленный огонь, добавляем розмарин и варим минут 10, пока ревень не станет мягким. Можно не снимать пену, тут по желанию.

3. Добавляем натертые как можно мельче имбирь и цедру половинки лайма, сок лайма (покатайте лайм прежде, чем разрезать, по столу, с сильным давлением - так сок легче выделится). Банан порежьте кружками и тоже добавьте на этом этапе. Если любите - положите чуточку красного перца.

4. Провариваем повидло до загустения. У меня это заняло меньше 10 минут.

5. Убираем веточки розмарина. Делаем из массы повидло с помощью погружного блендера.

6. Если не собираетесь хранить долго, банки можно не стерилизовать. Как остынет - переложите в ёмкости для хранения.

Вкус - яркий, насыщенный, кисло-сладкий, пряный, ароматный. Можно использовать, как соус к мясу или рису, а можно, как десерт!

Приятного аппетита!

Пирог из ревеня с заливкой-суфле

Пирог получается очень нежный! Рассыпчатое песочное тесто в основе, нежное и сладкое сливочное суфле, немного похожее на чизкейк, а немного - на шарлотку, кисленькие кусочки ревеня... Потрясающе!

Ингредиенты - ревень очищенный - 250 г;

- мука - 2 ст.;

- сахар - 1 ст.;

- масло сливочное - 180 г;

- яйцо - 2 шт.;

- ванильный сахар - 1 пакетик;

- крахмал — 3 ст.л.;

- сметана - 200 г;

Приготовление:

1. Стебли ревеня нарезать кусочками по 1 см. Засыпать сахаром (1/4 часть), перемешать и оставить на 30 минут, чтобы ревень дал сок.

2. Масло заранее достаньте из холодильника. Мягкое масло соедините с 1 стаканом муки, разомните вилкой. Когда масса станет однородной, нужно добавить 1 столовую ложку сметаны, половину пакетика ванильного сахара и второй стакан муки, перемешать, но не вымешивать долго, иначе тесто станет жестким.

3. Распределите тесто по форме для выпечки, подняв на бортики (как раз на форму диаметром 20 см) и уберите в холодильник на 20-30 минут.

4. Часто наколите тесто вилкой и поставьте в заранее разогретую духовку на 10 минут.

5. Сделаем заливку. Яйца взбиваем с оставшимся сахаром до полного его растворения и появления кремообразной консистенции. Добавляем ванильный сахар, крахмал, сок ревеня и перемешиваем, кладем сметану. Ещё раз хорошо перемешиваем.

6. Дольки ревеня нужно выложить в форму поверх теста и залить пирог заливкой. Выпекать пирог будем в духовке на 180 градусах 40-45 минут.

7. Верх пирога подрумянится, внутри он будет казаться жидковатым. Когда остынет, суфле стабилизируется.

Можно посыпать сахарной пудрой, а можно подать и так!

Приятного аппетита!