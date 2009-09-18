Гречневые кукиз
Вы все еще варите из гречки кашу? Как это банально… Сделайте печенье!
Ингредиенты:
1 стакан гречневой муки
1/3 стакана пшеничной муки
1/2 стакана сахарной пудры
2 желтка
2/3 стакана кефира
разрыхлитель
3 ст.ложки растительного масла
1/2 стакана изюма
корица, ваниль
1 ст. ложка меда
Способ приготовления:
1. Замочить изюм в кипятке примерно на 15 минут.
2. Желтки перемешать с кефиром, всыпать гречневую муку, размешать и оставить на 15 минут.
3. Перемешать сахарную пудру, разрыхрытель, корицу и ваниль.
4. В тесто добавить растительное масло, сахарную пудру, изюм и мед.
5. Тесто выкладывать ложкой на противень, вытсланый бумагой для выпечки. Выпекать при 180 градусах примерно 20 минут.
Получается примерно 12 печений, у меня при первой готовке остался лишний изюм, так что он пошел на украшение .
