Гречневые кукиз

Ингредиенты:

1 стакан гречневой муки

1/3 стакана пшеничной муки

1/2 стакана сахарной пудры

2 желтка

2/3 стакана кефира

разрыхлитель

3 ст.ложки растительного масла

1/2 стакана изюма

корица, ваниль

1 ст. ложка меда

Способ приготовления:

1. Замочить изюм в кипятке примерно на 15 минут.

2. Желтки перемешать с кефиром, всыпать гречневую муку, размешать и оставить на 15 минут.

3. Перемешать сахарную пудру, разрыхрытель, корицу и ваниль.

4. В тесто добавить растительное масло, сахарную пудру, изюм и мед.

5. Тесто выкладывать ложкой на противень, вытсланый бумагой для выпечки. Выпекать при 180 градусах примерно 20 минут.

Получается примерно 12 печений, у меня при первой готовке остался лишний изюм, так что он пошел на украшение .