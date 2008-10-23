Морковный кекс с фундуком

Для нас морковка все-таки в первую очередь овощ, и сладкие блюда с ней, а тем более выпечка, непривычна и не особенно известна. А вот швейцарцы пекут и с удовольствием поедают морковные торты, пирожные, кексы и кексики – у них это национальное . Самый известный, наверное, торт «Рюбли» - «Ruebli torte». По старинному рецепту его готовят строго с миндалем, и совсем без масла - много миндаля, много взбитого белка, нежный, воздушный, ароматный.

Со временем появилось много «модификаций» этого торта, с другими орехами, с цукатами, пряностями – возможно, это отступления от классического рецепта, но зато какие вкусные! Для каждого найдется свой, самый-самый, вариант. Вы еще не пробовали морковных кексов? Тогда давайте печь! Если вы любите морковку, то вам очень повезло! Если не любите – чем не повод её полюбить?

Предлагаю «ореховую версию» морковного кекса. Молотый фундук придает рассыпчатость и тонкий аромат. Кстати, этот рецепт можно сделать совсем «бюджетным», стоит только заменить сливочное масло растительным и испечь без орехов. И все равно будет очень вкусный, сочный, красивый оранжевый кекс. За это его и люблю.

Carrоt cake с фундуком

Ароматный. Рассыпчатый. Легко приготовить.

Понадобится:

Морковь сырая тертая – 1 стакан с горкой;

Яйца – 2 шт.;

Сахар – 1 стакан;

Мука – 2 стакана;

Орехи фундук – 100 гр.;

Масло сливочное – 150 гр.;

Разрыхлитель – 1 пакетик 10 гр.;

Соль – на кончике ножа.

Для глазури:

Сахарная пудра – 150 гр.;

Сок лимона – 2 ст.л.;

Сливочное масло – 1 ст.л.;

Примечание.

а). Количество сахара можно уменьшить на треть, с целым стаканом получается довольно сладко.

б). Масло сливочное заменить растительным – без запаха и с нейтральным вкусом, примерно полстакана.

в). Можно добавить пряности – корицу, молотую гвоздику, цедру лимона, мускатный орех, имбирь. А можно всякие разные сухофрукты и цукаты.

1. Включите духовку, чтобы она успела разогреться к моменту готовности теста. Подготовим все ингредиенты. Сырую морковку надо натереть на мелкой терке – не в пюре, но довольно мелко. Орехи тонко смолоть в блендере. Масло растопить. Яйца с сахаром взбить – до растворения сахара и появления пены, образования такой негустой кремообразной массы. Если нет миксера и никакой ручной взбивалки, можно ложкой – насколько хватит терпения.

2. Теперь все смешиваем. В тертую морковку вливаем яичный крем, размешиваем, добавляем растопленное масло, еще раз перемешиваем.

Теперь всыпьте все сухие компоненты: муку, разрыхлитель, соль и молотый фундук – все сразу, и перемешайте быстро, до образования однородной массы. Размешивать нужно быстро, потому что при соединении разрыхлителя с жидкостью он (разрыхлитель) сразу начинает работать (выделять пузырьки углекислого газа, вследствие чего тесто становится воздушным). При долгом перемешивании газ улетучится и будущий пирог эту свою пышность может потерять. Поэтому быстро перемешиваем – быстро выкладываем в форму – и сразу ставим в печь!

3. Форму выстелите бумагой для запекания. Выпекайте в разогретой до 180-200 градусов духовке около 50 минут. Можно испечь кексики – в формочках, тогда пеките минут 20-25. Готовность проверяйте деревянной палочкой – если проткнуть кекс в серединке, и палочка выйдет сухая, то испекся. Прилипло тесто – подержите еще минут 10 в духовке.

4. Готовый теплый кекс можно покрыть глазурью. В сахарную пудру добавить лимонный сок и растопленное горячее масло, тщательно размешать и сразу вылить на теплый кекс. Распределить ложкой или плоскостью ножа по поверхности кекса.

Глазурь быстро становится густой, и твердеет, поэтому мажьте сразу! Если не любите лимон, возьмите сок апельсина, или другой – по вкусу. Или, например, бренди, или вишневую наливку.

Приятного аппетита!

Для тех, кто не любит рассыпчатые, ломкие кексы, а предпочитает более влажные, мягкие – вариант с простоквашей или сметаной.

Морковь тертая – 1 стакан с горкой;

Яйца – 2 шт. (3 шт., если маленькие);

Сахар – 1 стакан;

Мука – 2 стакана;

Простокваша или сметана – 200 гр.;

Масло сливочное или растительное – 100 гр.;

Разрыхлитель – 1 пакетик 10 гр.;

Соль – на кончике ножа.

Технология приготовления такая же!!!

К нему – Глазурь – крем творожный.

Творог (пастообразный или протереть через сито, а брала «Активиа») – 1 пачка (200 гр.);

Сахарная пудра – 100 гр.;

Масло сливочное – 100 гр. (можно заменить жирными сливками – будет нежнее).

Размягченное (не растопленное!) масло взбить с творогом и сахарной пудрой до крема, глазировать кекс сверху и с боков. Поставить на пару часов в холодильник.