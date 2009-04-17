Пускаем в дело желтки от пасхальных яиц! Печенье «Пельмешки»

С детства люблю красить яйца к Пасхе. Мама варила их в луковой шелухе, и для меня это был весьма завораживающий процесс. Да все ведь тогда красили яйца луковой шелухой, и у всех получались разные краски-оттенки. Бабушка приносила красивые мраморные, с переходами цвета, в крапушку. У мамы выходили яйца рыжие-оранжевые, тетушке удавалось получить густой, насыщенный красный. А мне еще очень хотелось почему-то, чтоб было зеленое яичко.

Сейчас такое разноцветье «яичных» красок и наклеек, мы нынче даже специальные фломастеры купили! Будем дарить яйца раскрашенные-разрисованные, в кружева-коробочки упакованные. И гости к нам придут – со своими крашенками … Я это к чему? После Пасхи практически в каждом доме остается приличное количество вареных яиц, которые, как правило, идут в салаты. Есть вариант – с желтками испечь печенье, а в салат можно положить только яичные белки. Или нафаршировать их – хорошая закуска получится! О том, чем нафаршировать яйца, можно почитать здесь http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4231.

Делаем печеньки? В семье моей двоюродной сестры, которая и поделилась рецептом, их называют «сладкие пельмени».

Печенье «Пельмешки»

Понадобится:

Масло сливочное – 200 гр.;

Желтки вареные – 4 шт.;

Сметана – 4 ст. л.;

Мука – 2 стакана;

Разрыхлитель – 1 чайная ложка;

Соль – щепотка;

Для начинки:

Мармелад или орешки, изюм, цукаты.

Для посыпки:

Сахарная пудра;

1. Начинаем? Сначала извлечем желтки. Аккуратно, если белки будем потом фаршировать – или как угодно, если в салат . Желтки надо размельчить, лучше теркой. Масло тоже натрите на терке, если холодное – или разомните-разотрите с желтками, если уже успело оттаять. Добавляю сметану и чуть соли. Размешиваю. Всыпаю муку с разрыхлителем.

2. Тесто должно получиться довольно плотное – вымесите его и прикройте, и пусть полежит минут 10, отдохнет. Если тесто немного "расплывается", добавьте муки и снова подмесите.

3. Лепим «пельмешки». Тесто раскатывайте нетолсто, тогда будет хрустящим. Так как в тесте сахара нет, начинка нужна сладкая – у меня кусочки мармеладки, вяленая вишня и фундук.

4. Разогрейте духовку до 200-220 градусов. Печь до легкого зарумянивания. Можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Встречала вариант такого печенья под названиями «Регина» и «Ежики». Отличается только формой (шарики) и наличием обсыпки.

Для глазури: 4 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки молока, 2 ст. ложки какао, 1 ч. ложка сливочного масла.

Для обсыпки: Вафли с начинкой.

Пока шарики пекутся, варю глазурь. Все компоненты просто смешиваю, и нагреваю в микроволновке примерно 2,5 минуты.

Можно сварить в ковшике на плите – помешивайте, чтоб не пригорело. Испеченные шарики надо остудить, обмакнуть в глазурь и обвалять в тертых орехах или вафельной крошке (натереть вафли с начинкой на терке). Можно на некоторое время поставить печенье в холодильник, чтобы застыла глазурь.

В оригинальном рецепте нужны вафли с лимонной начинкой, но я лимонные вафли не люблю, поэтому у меня шоколадные. Надо сказать, что «глазированное» печенье довольно сладкое, поэтому в качестве начинки лучше использовать только орехи. В вафельной обсыпке немного напоминает «Родные просторы», в тертых орехах не так сладко, а мне и «голые» печеньки, в общем-то, нравятся .