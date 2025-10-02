Форум
Юлия Аверина
Выпечка

Лучше, чем «Синнабон»! Безумно вкусные булочки с корицей

4 октября - празднуется День булочек с корицей! Это ли не повод порадовать себя и близких чудесной сдобой? Мы нашли самый лучший рецепт и спешим поделиться им с вами. От всей души рекомендуем попробовать испечь такие булочки дома. Они потрясающие!

Ингредиенты:

Тесто:

  • 550 г муки;
  • 240 мл молока;
  • 80 г сахара;
  • 80 г сливочного масла;
  • 20 г свежих дрожжей или 8 г сухих;
  • 2 яйца;
  • щепотка соли.

Начинка:

  • 25 г корицы;
  • 150 г коричневого сахара;
  • 80 г сливочного масла. 

Глазурь:

  • 150 г творожного сыра;
  • 50-80 г сахарой пудры.

1.В тёплом молоке растворяем дрожжи и столовую ложку сахара (от общего объема). Оставляем минут на 10, чтобы дрожжи «заработали».  В миску для замешивания разбиваем яйца, добавляем оставшийся сахар, соль и растопленное сливочное масло. Соединяем дрожжевую смесь и яичную.

2. Просеиваем туда муку, примерно 400 граммов. Далее ещё влажное тесто выкладываем на присыпанный мукой стол и начинаем замешивать массу руками. Муки уходит не более 550 граммов, больше не нужно, чтобы тесто не стало крутым. Спустя 5-10 минут тесто перестанет липнуть к рукам. Кладем его в большую миску, накрываем плёнкой или пакетом и отправляем на расстойку в тёплое место на 1,5 часа. 

3. Через некоторое время тесто в три раза увеличивается в объёме. Мы слегка его обминаем и раскатываем в пласт 30 на 40 см. Этот пласт смазываем мягким сливочным маслом. Смешиваем сахар и корицу, и этой смесью посыпаем масляное тесто. Будет казаться, что сахара с корицей слишком много, но используем всё, так будет вкуснее. 

4. Пласт теста с корицей аккуратно скатываем в рулет. 

5. Разрезаем этот рулет на 12 булочек. 

6. Противень застилаем пергаментом и выкладываем булочки, оставляя между ними небольшое расстояние. Оставляем на расстойку примерно на 30 минут. Булочки увеличиваются в объеме. 

7. Отправляем булочки в духовку, разогретую до 190 градусов. Выпекаются они 25-30 минут до румяной корочки.

8. Готовим крем. Смешиваем творожный сыр и сахарную пудру. Этой глазурью покрываем горячие булочки, которые только что достали из духовки.

Готово! Булочки можно есть сразу, тёплые они великолепны, но, в общем-то, как и остывшие. Рецепт очень хороший, выпечка получается роскошной. Бонусом: аромат корицы в квартире!

Приятного аппетита!

Ante
03.10.25, 16:56

и в чем отличие? разве что глазури, как будто украли

Государственная Тайна
03.10.25, 17:30

Покупаю слоеное дрожжевое тесто, вместо корицы беру какао порошок, его смешиваю с сахарно пудрой и топленым маслом. Пласт теста промазываю щедро этой смесью, рулет скатываю, разрезаю на порции - запекаю. В это время творожный сыр + пудра, крема чем больше , тем лучше. Горячие булки мажу сыром с пудрой - все! Вкусно обалдеть.

Потолковый Лампонюх
03.10.25, 17:35

Сгорели

