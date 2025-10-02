Лучше, чем «Синнабон»! Безумно вкусные булочки с корицей

4 октября - празднуется День булочек с корицей! Это ли не повод порадовать себя и близких чудесной сдобой? Мы нашли самый лучший рецепт и спешим поделиться им с вами. От всей души рекомендуем попробовать испечь такие булочки дома. Они потрясающие!

Ингредиенты:

Тесто:

550 г муки;

240 мл молока;

80 г сахара;

80 г сливочного масла;

20 г свежих дрожжей или 8 г сухих;

2 яйца;

щепотка соли.

Начинка:

25 г корицы;

150 г коричневого сахара;

80 г сливочного масла.

Глазурь:

150 г творожного сыра;

50-80 г сахарой пудры.

1.В тёплом молоке растворяем дрожжи и столовую ложку сахара (от общего объема). Оставляем минут на 10, чтобы дрожжи «заработали». В миску для замешивания разбиваем яйца, добавляем оставшийся сахар, соль и растопленное сливочное масло. Соединяем дрожжевую смесь и яичную.

2. Просеиваем туда муку, примерно 400 граммов. Далее ещё влажное тесто выкладываем на присыпанный мукой стол и начинаем замешивать массу руками. Муки уходит не более 550 граммов, больше не нужно, чтобы тесто не стало крутым. Спустя 5-10 минут тесто перестанет липнуть к рукам. Кладем его в большую миску, накрываем плёнкой или пакетом и отправляем на расстойку в тёплое место на 1,5 часа.

3. Через некоторое время тесто в три раза увеличивается в объёме. Мы слегка его обминаем и раскатываем в пласт 30 на 40 см. Этот пласт смазываем мягким сливочным маслом. Смешиваем сахар и корицу, и этой смесью посыпаем масляное тесто. Будет казаться, что сахара с корицей слишком много, но используем всё, так будет вкуснее.

4. Пласт теста с корицей аккуратно скатываем в рулет.

5. Разрезаем этот рулет на 12 булочек.

6. Противень застилаем пергаментом и выкладываем булочки, оставляя между ними небольшое расстояние. Оставляем на расстойку примерно на 30 минут. Булочки увеличиваются в объеме.

7. Отправляем булочки в духовку, разогретую до 190 градусов. Выпекаются они 25-30 минут до румяной корочки.

8. Готовим крем. Смешиваем творожный сыр и сахарную пудру. Этой глазурью покрываем горячие булочки, которые только что достали из духовки.

Готово! Булочки можно есть сразу, тёплые они великолепны, но, в общем-то, как и остывшие. Рецепт очень хороший, выпечка получается роскошной. Бонусом: аромат корицы в квартире!

Приятного аппетита!