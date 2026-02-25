«За кулисы». Экскурсии в филармонию и театры Екатеринбурга

В каких театрах Екатеринбурга можно побывать за кулисами, как записаться на экскурсию и сколько стоит билет – об этом расскажем в нашем материале.

Самый простой и удобный способ записи на экскурсию, по нашему мнению, в театр музыкальной комедии и филармонии.

Театр музыкальной комедии. Экскурсионная программа «Кулисы зовут»

Каким был дом Свердловской музкомедии, когда театра ещё не было. Как театр и кинематограф оказались сиамскими близнецами. Откуда появилось название «лаборатория советской оперетты». Кто главный в театральном Доме.

Куда со сцены прячутся артисты. Кто создаёт миры и одевает героев. Где спят декорации. Кто такие постижёры. Сколько костюмов помещается в костюмерных. Кто зажигает театральное солнце и чем опасна звёздная ночь. Кумиры и их поклонники, или как стать истинным театралом.

Это и многое другое в увлекательном путешествии по Свердловскому театру музыкальной комедии с главным администратором Рустамом Нарбутовым.

Записаться на экскурсию можно по ссылке

Стоимость 1000 руб.

Продолжительность 1,5 часа.

12+

Интервью с режиссером и актером Музкомедии Игорем Ладейщиковым

Экскурсии в филармонию

Филармония предлагает три разных программы – обзорная экскурсия в филармонию, экскурсия к органу, экскурсия в оркестр.

На фото процесс чистки органа.

Во время обзорной экскурсии вы побываете на сцене, зайдете в обычно недоступный для публики репетиционный зал, примите участие в репетиции, рассмотрите музыкальные инструменты.

Продолжительность 1 час.

Стоимость 1000 руб.

6+

На фото концерт на улице Вайнера. За органом Тарас Багинец, ведущий программы «Экскурсия к органу».

На экскурсии к органу вы окажетесь в непосредственной близости к «королю инструментов», узнаете историю его создания, секреты устройства, увидите вблизи органные трубы, пообщаетесь с органистом и хранителем органа, попробуете сыграть на настоящем инструменте и, конечно, послушаете чудесную музыку.

Продолжительность 1 час.

Стоимость 1500 руб.

6+

Экскурсия в оркестр – это, по словам сотрудников филармонии, самая интересная экскурсия. Во время экскурсии у посетителей появится возможность занять свое место в настоящем симфоническом оркестре, видеть лицо дирижёра, слушать музыку изнутри и даже принять участие в ее исполнении.

Продолжительность 45 минут.

Стоимость 1500 руб.

6+

Приобрести билеты на любую экскурсию можно на сайте филармонии. Сразу скажем, что билеты разбираются очень быстро.

Экскурсия в театр оперы и балета

На экскурсии вы узнаете много интересного о театре, истории его создания, побываете в музее театра, где выставлены костюмы, макеты спектаклей, много интересных фотографий. В будний день можно будет попасть ещё и за кулисы.

Минимальное количество человек для экскурсии 10 человек (точнее минимальная стоимость 5000 рублей, можно пойти и вдвоем), максимальное - 25.

Записаться на экскурсию можно по телефону +7(343) 350-20-55. Только после всех согласований со службами театра вам позвонят и сообщат дату и время посещения.

Стоимость билета для школьника - 300 руб., для взрослого - 500 руб. Продолжительность экскурсии 1 час - 1 час 30 минут.

Экскурсии в театр кукол

Экскурсий в театр кукол несколько. Они пользуются такой бешеной популярностью, что купить билеты очень-очень сложно.

Если вы индивидуальный посетитель, ищите в афише театра кукол следующие названия – «Когда просыпаются сказки», «Театральное закулисье», «Кукла. И только кукла».

Это и есть экскурсии по театру кукол, во время которых вы посетите музей, где собраны экспонаты 10 спектаклей, которые сейчас не идут (для гостей разыграют театральные отрывки), затем вам покажут репетиционный зал, где вы познакомитесь с разными системами кукол - петрушечные, тростевые куклы, марионетки, планшетные куклы, 5-6 метровые куклы, а в финале под руководством двух актеров и звукорежиссера вы сами выступите в качестве актера театра кукол.

Продолжительность экскурсий 1 час и 1,5 часа.

Стоимость 550 руб./будни, 700 руб./выходные дни за экскурсию продолжительностью 1,5 часа и 450 руб., если посещение экскурсии идет в паре с походом на спектакль.

Максимальное количество участников экскурсии 35 человек, они делятся на 2 группы.

Телефон отдела продаж только для групп +7 (343) 350-75-83.

Мы побывали в закулисье театра кукол (наш фоторепортаж)

И напоминаем, что представление уличного кинетического театра на фасаде театра кукол вы можете увидеть ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00.