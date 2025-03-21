За кулисами Театра кукол

Сегодня, 21 марта, во всём мире отмечается Международный день театра кукол, ставший профессиональным праздником всех кукольников мира. Мы побеседовали с главным режиссером Екатеринбургского театра кукол, Заслуженным артистом России Евгением Сивко.

Евгений Сивко

– Чем театр кукол отличается от других театров?

– У нас более гуманный хронометраж. В кукольном театре нет спектаклей больше 2 часов. Сами спектакли более острые и гротесковые. Мы не можем держать обычных театральных пауз. У нас смена событий на сцене происходит быстрее, все пространство сцены оживает.

– А чем отличаются актёры?

– Актером театра кукол быть интересней. Актеры и режиссеры кукольного театра — это те, кто вышел из детства, но немного там остался. Мы можем оживить любой предмет, даже табурет, к нему нужно просто приложить свой жизненный опыт.

Спектакль «Карлсон, который живет...» Художник Ю.Селаври

– Как рождаются спектакли в кукольном театре?

– Идею и тему приносит режиссер, но в кукольном театре роль режиссера меньше, чем в драматическом. Не менее важна роль художника. У него тоже может рождаться идея спектакля, образы и механика. В нашем театре таким примером может быть спектакль «Дон Кихот», художником которого является Виктор Плотников.

Спектакль «Соловей». Художник А.Ефимов

Но конечный успех спектакля зависит от «многодельности». Кукольный театр – это театр полного цикла. У нас 2 этажа цехов. Там работают конструкторы и бутафоры. Плотники создают очень сложные конструкции декораций со скрытыми люками, например.

Швейный цех обшивает кукол. Это особенная работа, так как платья или фраки шьются под лупой с воспроизведением каждой детали. В костюме дворянина, например, могут быть использованы перламутровые пуговицы. Такие мелкие детали могут быть не видны со сцены, но они важны для актеров, которым такие миниатюрные детали помогают вжиться в роль.

Спектакль «Маленькая Баба-Яга». Художник Е.Петухова

– Из чего делают кукол? И как изменился подход к их изготовлению со временем?

– Сейчас материалов стало значительно больше. Появилась, например, медицинская ткань для теплового загипсовывания. Она накладывается на гипсовую форму, обрабатывается специальным феном, после чего принимает форму предмета. Затем ткань снимается и красится. Эта ткань легкая и удобная в использовании. И она асептична, в отличие от папье-маше, из которого изготавливались классические куклы, и в котором может заводиться грибок. Поэтому куклы из папье-маше необходимо обрабатывать в бактерицидной камере.

Однако и старым технологиям есть место в театре. Сейчас в нашем кукольном театре идет спектакль «Пиноккио», куклы для которого изготовлены по старинной итальянской технологии. В основе – бумага и костный клей, но кукла выглядит как вырезанная из дерева.

– Изменилась ли вслед за материалами механика управления куклами?

– Все способы управления куклами придуманы давным давно. В каждой стране они свои. Самые распространённые – марионетки, штоковые, обычные и веерные. Есть куклы тростевые и перчаточные, к которым относится наш русский Петрушка. Но появились и элементы электроники, и дроны, благодаря которым куклы летают.

https://vkvideo.ru/video-47462864_456239319

– Влияет ли на образ куклы внешность актера, который управляет ей?

– В отдельных спектаклях да. Например, у нас есть спектакль «Алиса», для которого куклу делают в соответствии с внешностью актрисы. На сцене в какой-то момент живой актер исчезает и появляется кукла, которая выглядит абсолютно так же. Роли «Алисы» в спектакли исполняют две актрисы, поэтому у нас для этого спектакля есть две куклы с разной внешностью.

В руках у актёра театра Александра Шишкина кукла Николай Коляда из спектакля «История города в куклах», а справа из спектакля «И оживают куклы...Дверь на сцену», художник Ю.Селаври

https://vkvideo.ru/video-47462864_456239318

– А характер куклы описывается в сценарии для того, чтобы актер вжился в него? Ну, как в ремарках классических пьес Островского, например.

– Нет, в кукольном театре такого нет. Конечно, кукла изготавливается «под руку» актера, а дальше у него есть несколько дней на то, чтобы «оживить» куклу. Актер должен интуитивно выйти на характер куклы. Он «разминает» куклу перед зеркалом. Смотрит, как она двигается, как может реагировать на ситуации. Можно сказать, что актер учит куклу ходить, говорить и взаимодействовать с другими. Это похоже на обучение и воспитание ребенка. Только времени у актера очень мало – дня три.

– Может ли актер внести в характер куклы что-то свое, помимо замысла режиссера и художника?

– Да. Именно поэтому мы и не пишем на бумаге инструкции для актера. Это позволяет избежать внесения в кукол индивидуальности художника и режиссера. Если актеру рассказать о видении образа, он начинает пародировать образ. И на сцене может появиться с десяток «художников» и «режиссеров», которые разговаривают и двигаются одинаково.

Каждый актер – индивидуальность, и это передается кукле. Поэтому мы всегда можем угадать, кто за ширмой. Кукла повторяет манеры и движения актера в обычной жизни - подволакивает ногу или идет прыгающим шагом. А вот голос угадать непросто. Актеры способны менять голос до неузнаваемости.

Спектакль «Гуси-Лебеди». Художник Л. Жамалетдинова

– Какой спектакль дольше всего идет в нашем кукольном?

– Дольше всего идут «Потешки» по пьесе Нины Гернет «Гусенок». Это спектакль с классической сценографией с ширмой и марионетками. Этому спектаклю больше 30 лет. На нем выросло уже не одно поколение детей. Конечно, примерно раз в 5 лет идет обновление кукол и декораций. Заяц в спектакле уже пятый или шестой. В этом спектакле меняются и актеры. Он для пары артистов – мальчика и девочки. Мы ставим туда молодых актеров, пришедших в театр.

Спектакль «Таюткино зеркальце», художник А. Ефимов

– Хранятся ли в кукольном театре куклы, которые уже не принимают участие в спектаклях?

– Раньше кукол разбирали «на запчасти». Теперь кукол мы бережно храним, и не только на складе. Такая возможность у нас появилась с созданием арт-пространства. Здесь мы выставляем для зрителей кукол, которым по 50-60 лет. А если они отреставрированы, то их можно даже потрогать. Здесь есть куклы, которые снимались в фильмах и мультфильмах Свердловской киностудии. Куклы на выставке меняются, туда можно прийти с экскурсией.

Спектакль «Свет ликующий». Художник А.Шубин

Получают они вторую жизнь и в рамках специальных программ и этюдов, фестивалей и даже проектов других театров. Большую часть «пенсионеров» мы отдаем в Театральный институт, где готовят актеров кукольного театра. Бывает, что туда переезжают целые спектакли.

Кстати, о театральных экскурсиях. Самой интересной из них можно считать «Путешествие с Петрушкой». Это путешествие за кулисы кинетического театра, который находится на фасаде нашего театра.

Кинетический театр «Время чудес». Художник Ю.Селаври

Через специальное окошко мы можем взглянуть как живут Петрушки, которые три раза в день устраивают представления. Они с улицы кажутся маленькими, а на самом деле фигуры огромные.

За кулисами у них столик, где Петрушки пьют чай. На столе самовар, баранки и конфеты. Ведь куклы в театре не только работают, но и живут.

– Есть ли идеи новых спектаклей, которые еще предстоит поставить в кукольном?

– Я хочу поставить спектакль в синтетическом формате, которого на сцене кукольного еще не было. С участием фокусника. Это спектакль о человеке, который потерял детство, а потом нашел его. Спектакль называется «Забытая мечта».

История ни в коем случае не трагическая, так как детство все-таки нашлось. Это история про мечту, которая не осуществилась, а вместо нее появилась нелюбимая работа и рутина. В этой рутине люди забывают, о чем они мечтали, а потом вдруг человек вспоминает о своей мечте и с помощью волшебных сил становится тем, кем хотел быть в детстве.

Спектакль «В стране невыученных уроков», художник Т. Несисян

Фото Дмитрий Часовитин.