Урочище «Каменное». Зеленая сова

Из Азии в Европу быстро и без виз? На Урале это легко!

Екатеринбург окружен многими населенными пунктами – городами и городишками, деревнями и поселками. Один из самых ближайших и известных старейших уральских городов – Ревда. Лично мне (как город) она не интересна. Заводы, промышленность – этого и в Екатеринбурге всем хватает с лихвой.

Но зато, сколько красивых природных достопримечательностей окружают это место. Из отдаленных, но от этого не менее притягательных – Шунут, Платонида, Старик-камень. Из индустриальных объектов – Дидино. Ревду окружают густые леса, различные водоемы (например, Волчихинское водохранилище, река Ревда ) и, конечно же, горы.

Но не только промышленностью и великолепными окрестностями знаменит этот небольшой городок. Ревду называют «первым городом Европы». Обусловлено это тем, что европейско-азиатская граница проходит по территории городского округа. Часть ее пролегает не по пыльным дорогам, а в живописнейшей местности, где находится ландшафтный памятник природы – Урочище «Каменное».

Если Вы желаете насладиться свежим воздухом, красотами, а также увидеть настоящую зеленую сову – Вам сюда!

Как добраться:

· Автомобилем . Едем по Новомосковскому тракту, следуя указателям «Ревда». Нужно свернуть на первый съезд, миновать город с краю и выехать на дорогу, ведущую в сторону Дегтярска. На пути Вам встретится карьер. Почти сразу после него сворачиваем направо, на грунтовую дорогу. Около двух километров – и она закончится, дальше нужно двигаться по дороге вдоль ЛЭП до горы. Я б советовала продолжать путь только на полноприводных авто – и то с осторожностью – дорога очень каменистая. Легковые машины лучше оставить. Не переживайте! Пройти пешком останется не более двух километров.

· Общественным транспортом. Из Екатеринбурга до Ревды постоянно ходят автобусы (например, № 151), электрички, маршрутные такси. Расписание можно уточнить на авто- и железнодорожном вокзалах. В Ревде нужно пересесть на автобус, идущий в сторону Дегтярска - № 101. Или на маршрутное такси № 103. И тот, и другой транспорт отходит с ревдинской автостанции, которая расположена на улице Российской, 19. Попросите высадить Вас после карьера. Скорее всего, вы будете не одни – вокруг множество коллективных садов.

Каменное урочище – это горная цепь с выходом на поверхность каменных останцев. Кстати, пусть Вас не пугает странное слово «урочище» - это достаточно общее понятие, которое употребляется в отношении любых участков местности, отличных от окружающей.

Конечную цель нашего путешествия также называют горой Каменной .

На вершину горы, туристами, которые массово посещают это место, протоптана даже не просто тропинка – целая тропа.

Рекомендую с этой тропы не сворачивать и, даже идя по ней, постоянно осматриваться – в этом районе очень много клещей!

Как я говорила выше, гора Каменная входит в цепь гор, по которым проходит граница Европы и Азии. О чем красноречиво свидетельствуют разложенные в виде соответствующих букв камни. Удивительно, но несмотря на посещаемость этого места, вандалы до них не добрались, не испортили.

Помимо каменных букв, на вершине горы установлен, ели его можно так назвать, обелиск. Филин или зеленая сова. Не найти ее сложно, но если не уверены в своей способности к ориентированию, можно воспользоваться навигатором – координаты места N°56’45’05.2 E°60’00’18.8. Достаточно нестандартное обозначение границы (каменные стелы более традиционный вариант). Все объясняется тем, что установило сову не государство, а дети – школьники из Ревды.

С вершины горы (Вы словно находитесь на крыше шестнадцатиэтажного дома!) открываются нереально красивые виды: леса, горы, водоемы. Безусловно, чтоб в полной мере оценить красоту уральской природы, стоит совершить путешествие в ясную погоду. А еще лучше поехать с ночевкой – чтобы посмотреть, как садится солнце, и встретить рассвет.

Места для того, чтоб расставить палатки, у подножия горы предостаточно. Так же там оборудовано место для пикника – стол и деревянные лавочки, чурбаки, на которых удобно сидеть. А в окрестном лесу можно легко набрать веток для разведения костра. Единственный минус – поблизости нет никакого родника – запас воды придется нести с собой.

Стоит отметить, что это место богато грибами (маслята, белые) и ягодами (черника, земляника) – есть что собирать и взрослым, и детям!

Сухой остаток:

1. Протяженность маршрута: около 50 км в одну сторону.

2. Родники с питьевой водой: отсутствуют.

3. Возможность сбора грибов и ягод: присутствует.

4. Наличие на маршруте детей: приветствуется.

5. Насекомые: очень много клещей, оводов.

6. Возможность ночлега: у подножия горы большая поляна, подходящая для палаточного лагеря.

7. Интересность маршрута: 9 баллов из 10.

Приятных путешествий!