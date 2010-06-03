Бажовские места: Синюшкин колодец

Сживи Синюшку с места - и откроется полный колодец золота да дорогих каменьев.

П.П.Бажов.

Город Полевской довольно известен среди жителей нашего края. И не столько добычей различных минералов (родонит, малахит, мрамор и даже золотые самородки) сколько природными и технологическими достопримечательностями. Во многом роль в создании этой популярности сыграл Павел Петрович Бажов.

Полевской находится чуть более чем в 50 км от Екатеринбурга. Свое название он получил от протекающей рядом речки. Он является одним из старейших поселений Урала (возник в первой половине 18 века), хотя статус города получил лишь в 42 году прошлого столетия.

Бажов, хоть и родился в Сысерти, детство и юность провел именно в Полевском. Здесь он и начал писать свои сказы. В краеведческом музее города есть зал, посвященный его жизни и творчеству.

Множество легендарных мест находится около Полевского!

Думная гора – расположена рядом с Полевским заводом (это наиболее посещаемое место). Имя ее появилось не просто так. Исторически сложилось, что на ней люди собирались обсудить важные вещи и принять решения, из которых складывалась судьба города. Именно на этой горе стояла сторожка деда Слышко, рассказы которого вдохновили Бажова на знаменитые сказы. С Думной горы можно увидеть весь город Полевской.

Гумешковский рудник – его месторождение малахита подарило Полевскому известность не только у нас, но и за рубежом. По красоте этому камню, найденному на Урале, нет равных. В сказах этот рудник фигурирует как Медная гора. Ищите ящерок говорящих .

Азов-гора (http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5404).

Село Косой Брод – упоминается во многих сказах Бажова («Кошачьи уши», «Змеиный след», «Про Великого Полоза» и др.). Когда-то в нем стояла некая крепость – для охраны рудников по добыче золота. Сейчас окрестные леса славятся обилием грибов и ягод.

Село Мраморское. Из названия понятно, что основано оно было недалеко от карьера по добыче мрамора. Также рядом с ним добывают поделочный камень змеевик. Главная достопримечательность села – самые точные в мире солнечные часы.

Поселок Зюзельский (местные жители называют его Зюзелка) - стоит в нескольких километрах от Полевского. Рядом с ним находится не одна достопримечательность. Например, гора Веселая (говорят, она названа так за то, что люди впадают на ней в неконтролируемую эйфорию). И, конечно, Синюшкин колодец. Именно он и стал целью нашего путешествия.

Добраться до него не составит никакого труда:

· На автомобиле. Выезжаем на Полевской тракт (выезд находится на Вторчермете, как ориентир можно взять магазин «Уралкерамика»). Минуем деревни и поселки, проезжаем Полевской, едем в сторону Зюзельского (по правую сторону от Вас будет находиться пруд с насосной станцией). В сам поселок заезжать не надо – сворачиваем налево, на асфальтированную дорогу. А затем примерно через километр – направо. Именно этот незаметный свороток ведет к нашей цели – менее чем, через 100 метров езды по нему Вы увидите Синюшкин колодец. Легковые машины я б посоветовала оставить на дороге – лесные тропы достаточно разбиты.

· На автобусе. Из Екатеринбурга до Полевского автобусы ходят каждые полчаса. Расписание можно узнать по телефонам: Южный автовокзал - (343) 257-12-60, 251-95-18; Северный автовокзал: (343) 358-41-68, 378-16-09 (у Северного автовокзала есть свой сайт http://avtovokzal-ekb.ru/shedule/). Билет в одну сторону будет стоить около 70 рублей. Также рядом с автовокзалами всегда стоят таксисты, – которые берут со своих пассажиров не намного больше. На автовокзале в Полевском пересаживаемся на автобус до Зюзельского – ходят они часто (так как в поселок нам не надо, лучше попросить водителя, чтоб он высадил Вас на свороте на Азов-гору).

!Обязательно уточните, до какого часа ходят автобусы из Полевского в Екатеринбург, чтобы не остаться на незапланированную ночевку!

· На пригородном поезде. Этот вид транспорта я б никому не рекомендовала – ходят они нечасто, и путь займет длительное время. Но если Вы все же предпочитаете путешествовать под стук колес, уточняйте расписание поезда Свердловск – Верхний Уфалей в справочной железнодорожного вокзала по телефону 358-32-10. Выйти нужно будет на станции «Полевской». Далее добирайтесь до автовокзала – действия как в предыдущем пункте.

Это сейчас Полевской и его окрестности являются практически промышленной зоной. Множество лесов вырублено, болот осушено… Везде люди оставили свои следы. А раньше «места были глухие, тайга, кругом топи, ни дорог, ни тропинок. Отыщет старатель богатую жилку, заприметит местность, «знаки» какие надо оставит. Назавтра пришел - ни примет, ни знаков. Будто все в колодец провалилось. Так и звали эти богатые, но заколдованные места - Синюшкин колодец».

В стародавние времена многие жители Зюзелки трудились на рудниках, приисках – да только дорога была не близкая туда. И альтернативы не было – ведь находился поселок среди болот да топей (считается, что само название поселка происходит от слова «зюзя» - грязь, болотистое место). Но все же находились смельчаки, которые в сухую погоду старались сократить путь – глядишь пустит болотце перебраться (об этом и в сказе Бажова говорится).

Да только всякое с этими смельчаками случалось – кто-то засыпал в лесу, кто-то память напрочь терял (кроме синего тумана совсем ничего не помнил), а кто-то и вовсе без вести пропадал. Говаривали, что происки бабки Синюшки это, которая богатства несметные охраняет, незваных гостей выпроваживает, а то и вовсе топит их в колодце своем. «Всегда старая, всегда молодая. К здешним богатствам навеки приставлена».

Молодой девушкой показывается она только тем, кто душой да помыслами чист. Того и богатствами своими одарит.

Рядом с колодцем когда-то был портрет Синюшки – молодой. «Простая девчонка, в обыкновенный человечий рост. Годов так восемнадцати. Платьишко на ней синее, платок на голове синий, и на ногах бареточки синие. А пригожая эта девчонка - и сказать нельзя. Глаза - звездой, брови - дугой, губы - малина, и руса коса трубчатая через плечо перекинута, а в косе лента синяя». А сверху над ее головой старческое лицо. К нашему приезду – увы – от этого портрета уже ничего не осталось: то ли ржавчина изъела, то ли туристы постарались.

Раньше мнения о том, где же находится Синюшкин колодец расходились: кто-то говорил, что под Азов-горой он находится, кто-то на восточную окраину поселка ссылался. А некоторые вообще были уверены, что в районе Косого брода он располагается. Власти Полевского, можно сказать, разрешили этот вопрос – в советское время облагородили родник рядом с Зюзельским, обозначив его как туристическое место.

Старожилы говорят, что Синюшка и поныне здесь людям голову кружит, да плутать заставляет. Но этому есть вполне логическое объяснение: иногда болотные испарения творят с людским сознанием поистине странные вещи.

Раньше к колодцу вели дощатые подмостки. Сейчас они остались – но находятся в крайне разрушенном состоянии.

!Соблюдайте осторожность. С них можно легко упасть в воду, просто поскользнуться!

Такая же «дорожка» уходит в противоположную сторону от дороги, в лес – но ее состояние еще более плачевно – поэтому дойти до конца и узнать, куда она ведет, я не рискнула.

От колодца отходит труба – чтоб было удобно набирать воду. На удивление, вода очень приятная на вкус. Местные жители говорят, что она обогащена серебром.

Пожалуй, это единственный позитив от этого места. Разруха оставляет удручающее впечатление. Да и природа вокруг оставляет желать лучшего: сырость, комары…На пикник останавливаться там не советую – лучше поехать на Азов-гору, которая расположена всего в нескольких километрах.

Но, несмотря на это, на Синюшкин колодец я съездить рекомендую. На мой взгляд, любое место достойно того, чтоб посетить его хоть раз. К тому же, а вдруг великие богатства именно Вам откроются? «Мы ведь что! Сверху поковыряли маленько, копни-ко поглубже... Глубокий, сказывают, тот Синюшкин колодец. Страсть глубокий. Еще добытчиков ждет».

Сухой остаток:

1. Координаты: 56.479617 60.117424.

2. Протяженность маршрута: около 60 км в одну сторону.

3. Продовольствие и питьевая вода: воду логичнее всего набрать в роднике. Припасы можно либо взять с собой, либо купить в Полевском (торговая сеть города довольно развита).

4. Наличие детей: возможно. Но в этом месте им не очень интересно – разве что ребенок читал сказ и проникнется его духом.

5. Интересность маршрута: 3 балла из 10.

Приятных путешествий!