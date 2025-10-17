19 октября в России отмечается День отца. Праздник официально установлен Указом Президента РФ № 573 от 4 октября 2021 года «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

Артист и режиссер Музкомедии Игорь Ладейщиков рассказал о своем отцовском опыте.

Для театральной среды семья артистов Свердловского театра музыкальной комедии Игоря Ладейщикова и Марии Виненковой нетипичная. У них четверо детей. Три сыночка и лапочка дочка. Александру 9 лет, Алексею 7, Сергею 4 года, а Ольге недавно исполнился год. Как быть артистом и многодетным отцом одновременно, почему главное – сохранять спокойствие и любить жену, а также о воспоминаниях собственного детства Игорь Ладейщиков рассказал в интервью Ю-маме.

– Многодетная семья была осознанным выбором?

– Скорее нет. Я никогда не думал о большой семье. Она появилась благодаря моей прекрасной жене.

В театре работа затягивает, ее всегда много и хочется сказать: «Давай отложим, чуть позже», но Мария сумела меня вразумить, что другого времени для детей у нас не будет. Так появились трое мальчишек. Я понимал, что она мечтает о дочке. Только с дочками женщины душевно близки и могут обсудить любые вопросы, стать подругами. Наблюдаю, как жена близка со своей мамой, и понимаю, что это важно для женщины.

А мальчики все же ближе к отцу, как мои сыновья. Они до сих пор прибегают ко мне, если что-то тревожит, не спится или хочется поговорить.

Но я рад, что семья у нас многодетная. Конечно, это сложно, но какое же счастье, что Бог дал нам столько детей!

– А сколько детей должно быть в семье на ваш взгляд?

– К сожалению, это решение принимаем не всегда мы. Многие семьи живут в любви, но детей родить не могут. Видимо есть что-то свыше, что позволяет нам продолжить себя. Дети приходят тогда, когда примут решение сами.

– Вы присутствовали на родах?

– Нет. Я считаю, что рождение детей – это таинство, в котором нет места непосвященным. Мужчина не во всем должен участвовать.

Конечно, бывают случаи, когда это необходимо. Например, у наших друзей скорая не успевала приехать и роды принимал отец. Но это совсем другое дело.

– Тяжело справляться с таким количеством малышей? Фраза «с одним тяжелее, чем с несколькими» оправдана?

– По нашему опыту, эта фраза не работает. Нам тяжело. Бывает, что трое из четверых детей гостят у бабушки с дедушкой. И вот тогда ты понимаешь, как легко с одним. Когда мне говорят, что с одним ребенком сложно – это смешно.

Каждый из наших детей со своим характером и своими интересами, со своим настроением. Особенно с утра, когда всех нужно поднять, одеть, накормить и отвезти в садик-школу. А еще у них музыкальная школа, художественная школа, танцы и спортивная секция. Надо всё собрать и ничего не забыть. Они учатся в Верхней Пышме, где живет бабушка. И каждое утро я еду по загруженному проспекту Космонавтов. Отвожу детей и спешу на репетицию в театр.

Спасибо, что бабушка с дедушкой помогают. Вечерами мы на спектаклях. Сейчас вместе с Марией работаем над новым спектаклем, где я выступаю в качестве режиссера и вокального руководителя. Детей бывает не видим сутками.

Когда детей много, это огромные эмоциональные и психологические затраты. Но чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что смысл существования в детях. Особенно важно это для артиста. Знаю коллег, которые отдают жизнь театру. Театр прекрасен, но жесток. Зритель приходит смотреть на молодых артистов. За редким исключением, для пожилых артистов, после 70 лет, репертуар ограничен, энергии играть на сцене уже меньше. А дом их пуст, нет ни детей, ни внуков.

Удовольствие от театра и успех – приходящее. А дети остаются. Так что наш подход можно назвать рациональным (смеется).

– Что для детей делает только папа?

– Наши дети похожи на нас – очень активные. Мы гуляем, катаемся, бегаем, прыгаем. Все это время рядом с ними я. Маму мы жалеем.

– А какие воспоминания у вас связаны с вашим собственным отцом?

– Так случилось, что отца в моем детстве не было. У них был яркий роман с моей мамой. Но он уехал в родную Грузию почти сразу после моего рождения. Мама не поехала за ним.

Отца в моем детстве заменил дедушка, и это было очень счастливое детство. У бабушки и дедушки было хозяйство в деревне, поэтому дедушка научил меня косить сено и водить мотоцикл. Некоторые картины из детства до сих пор очень ярко вспоминаются. Например, как мы едем на мотоцикле. Я сижу, уткнувшись в спину дедушки носом, в лицо теплый ветерок, запах трав. Такие воспоминания придают сил во взрослой жизни, питают нас энергией. Вот сейчас вспоминаю эти сцены – и мне хорошо.

А с отцом мы не общались до того, как мне исполнилось 40. И в нашей встрече тоже сыграла роль моя жена. Она однажды спросила: «А ты хотел бы найти отца?» И мы его нашли в Тбилиси. У него своя жизнь и своя семья. Общаться сложно, в том числе в силу языкового барьера. Он остается чужим мне человеком, а дедушка – родной.

– Возникают ли у вас с Марией разногласия в воспитании детей?

– Все вопросы воспитания я полностью доверяю жене. Она в них главная. И именно поэтому у нас хорошая семья.

Примером для нас является семья Маши. Она очень крепкая, правильная, эмоционально уравновешенная. Такая же сдержанная моя жена. А в воспитании детей это важно. Терпение и понимание спасают любую непростую ситуацию. Ребенка важно направить в нужное русло без криков, спокойно.

С детьми проще всего психовать и кричать, но мы этого не делаем. Маша умеет терпеливо их направлять, а я этому учусь. Вернее, мы с детьми учимся этому друг у друга.

– А что вы делаете если дети не слушаются?

– У детей бывают, конечно, драки. И борьба за внимание. Может быть плохое настроение или не поделили игрушку. Тут необходимо железное терпение. Просто нужно каждого успокоить и вдохновить, какое-то воздействие придумать. Иногда и манипуляцию: если ты вот это сделаешь, то получишь то, что хочешь.

Взрослые могут быть с детьми в конфликте, в этом нет ничего страшного. Это может быть полезно. Учит детей отстаивать свое мнение. Искра появляется только тогда, когда есть трение.

Детство у ребенка должно быть ярким и запомнится ему на всю жизнь. Эти воспоминания дадут жизненные силы и энергию во взрослом возрасте. Если ребенок хочет бегать, залезть в лужу и испачкаться – пусть это делает. Родители должны только следить за безопасностью.

А еще очень важно любить своих детей в любых обстоятельствах. Приходит один из них и спрашивает: «А ты меня больше всех любишь?» Я понимаю этот вопрос. Ребенок же у себя только один. У него нет другого человека, который ответит ему безграничной любовью. Обычно я отвечаю: «Я вас люблю по-разному, но всех очень сильно!»

– Что пожелаете тем, кто только готовится стать отцом?

– Проще всего было бы пожелать терпения. Это пригодится всегда.

Но еще я пожелаю любить и уважать свою жену. Это божественное создание, которое подарило вам ребенка. Это не так просто, как кажется. Сейчас не просто даже зачать, тем более выносить и родить ребенка.

А после этого ей еще сложнее. Вслед за бессонными ночами начинается бесконечный поток информации в чатах садиков, школ, в соседских чатах. Где-то собирают деньги на праздник, где-то помогают с домашним заданием, где-то спорят о детской площадке. Надо за всем уследить и все держать в своей голове, принимать решения. Моя жена – неземное существо для меня.

Сделайте все возможное, чтобы ваша жена понимала, что вы ее любите. Если бы все мужчины понимали, что женщина послана Богом, носили их на руках, уделяли им столько времени, сколько им нужно и когда оно им нужно, то в каждой семье все было бы хорошо. Потому, что именно женщина создает в семье атмосферу. Атмосферу, где всем хорошо.