У большинства людей слово «радио» ассоциируется с радиоточкой в квартире, или с музыкой, которую слушают в автомобиле. И мало кто задумывается, что изобретение радио дало жизнь всем современным беспроводным гаджетам.

Накануне Дня радио, который отмечается ежегодно 7 мая, мы побывали в музее радио. И надо сказать, что экскурсия была очень увлекательной.

Музей радио имени Александра Степановича Попова в Екатеринбурге был открыт 31 января 1986 года. Чуть раньше, в 60-е годы, в Екатеринбурге появилась улица Попова, а 7 мая 1975 года был открыт памятник Попову в сквере около Главпочтамта.

Мы не будем дискутировать на тему, кто же изобрел радио, потому что идея витала в воздухе во многих странах, но в России именно Александр Попов считается изобретателем радио.

Александр Попов родился в поселке Турьинские родники, сейчас это Краснотурьинск, в 1859 году, в семье священника. Он с детства интересовался электричеством и уже в раннем возрасте смастерил самодельную гальваническую батарею.

Как сын священнослужителей, он бесплатно получил образование вначале в духовном училище в Далматово, где его старший брат преподавал латынь, затем в Екатеринбургском духовном училище. Именно в этот период, с 12 до 14 лет, он и проживал в доме, где сейчас находится музей радио. Затем была Пермская духовная семинария и физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета.

После окончания университета он преподавал физику и электротехнику в Минном офицерском классе в Кронштадте, где и проводил свои исследования в области радиосвязи.

В музее радио много интересных экспонатов, мы расскажем о тех, кто действительно заслуживает внимания.

В самом первом зале вас встречает габаритный экземпляр – радиола консольного типа. В качестве радио здесь установлен приёмник Siemens, как говорят сотрудники музея, скорей всего трофейный, остальные детали промышленного производства, а корпус явно самодельный.

В этом же зале небольшая экспозиция по телефонной связи.

В конце XIX века телефонная связь между абонентами осуществлялась при помощи ручных телефонных коммутаторов. Телефонистка при помощи специального пульта соединяла абонентов.

В музее представлен коммутатор Свердловского завода на 30 абонентов. Для обслуживания коммутаторов на 100 абонентов даже проводился кастинг - требовался определенный рост и длинные руки, чтобы дотягиваться до всех «гнёзд».

Ручные телефонные коммутаторы заменили автоматические телефонные станции. Автором изобретения стал гробовщик Элмон Браун Строуджер.

Строуджер владел бюро ритуальных услуг в Канзас-Сити. В какой-то момент владелец заметил, что количество клиентов похоронного бюро стало сокращаться. Оказалось, что жена главного конкурента Строуджера была телефонисткой, и все звонки в похоронное бюро переводила в контору своего мужа.

В 1888 году Строуджер создал рабочую модель автоматического коммутатора, исключающую человеческий фактор, получил патент на изобретение, которое назвал «Без барышень и проклятий».

Ещё один интересный экземпляр этого зала – радиостанция «Урожай», симбиоз телефона и рации. Первый гражданский мобильный телефон с дальностью действия 30 км. Прадедушка гаджетов.

В кабинете ученого не только детей, но даже взрослых заинтересует работающий макет трансформатора Теслы. Визуальная демонстрация того, как работает передача энергии на расстоянии.

На катушке создается электрический разряд, искусственная молния, а лампочка в руках у экскурсовода загорается без всяких проводов. «Фокус»,- скажете вы. - «Физика», – ответим мы.

С развитием электричества у многих людей появляется мысль о передаче информации, так появляется устройство для быстрой передачи по электропроводам – телеграф.

Надо отметить, что в России раньше Морзе появилось телеграфное устройство и своя азбука, автор Павел Шиллинг, но оно не прижилось из-за сложной системы управления.

Возможности проводного телеграфа были ограничены. Александр Попов, работая в военно-морском ведомстве, задумался о беспроволочном телеграфе для обмена информацией между сушей и кораблями, потому что световыми сигналами или флажковой азбукой можно пользоваться только в пределах видимости.

Первый радиоприемник, «прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве» (приемник с когерером) был продемонстрирован Поповым и Рыбкиным 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге. Это изобретение позволило регистрировать последовательность электрических сигналов на расстоянии без проводов. На заседании общества расстояние между источником сигнала и приемником составило 16 метров.

Аналог этого прибора, приемника искрового типа, есть в музее радио. При демонстрации работы прибора вы услышите «голос новорожденного радио».

Первая смысловая радиограмма была передана Поповым 24 марта 1896 года в Санкт-Петербурге из одного корпуса университета в другой на расстоянии 250 м. В ней было всего два слова - «Heinrich Hertz» (Генрих Герц). Это была дань уважения немецкому физику, который доказал существование электромагнитных волн.

Первым практическим применением радио стал беспроводной телеграф для связи между берегом и кораблями при спасении броненосца «Генерал-адмирал Апраксин» в 1900 году.

В марте того же года с оторвавшейся льдины у острова Гогланд спасли 27 рыбаков. Именно Попов передал радиограмму капитану ледокола «Ермак» о терпящих бедствие. После спасения Александр Попов сказал, что только ради этого стоило изобретать радио.

Но не только радио изобрел Александр Попов, в музее радио в Кронштадте хранятся детали рентгеновского аппарата, который собрал Попов для своей жены-врача. На просторах интернета можно найти снимок руки Попова, который он сделал, испытывая работу аппарата.

Великий изобретатель скончался в 1905 году в возрасте 46 лет от кровоизлияния в мозг. Развитие радио на этом не остановилось. Александр Попов заложил фундамент, продемонстрировав возможность беспроводной передачи сигналов, а последующие поколения ученых и инженеров превратили это открытие в технологии, изменившие мир.

В 1913 году были изобретены радиолампы, появилась возможность передачи звука. Голосовое радио.

В музее есть ламповые радиолы, которые можно послушать. Звук здесь появляется не сразу, так как лампы должны нагреться. Отсюда и пошло выражение «теплый ламповый звук».

Из совсем удивительных экспонатов музея радио - телевизор для одного человека (вверху слева, смотреть нужно было в линзу). Первый серийный телевизор 1935 года. Это пример механического телевидения, которое оказалось тупиковым. В комплекте с самим телевизором несколько радиоприемников, чтобы получить изображение и звук.

Здесь же можно увидеть телевизор «Ленинград», экран которого закрывался специальной шторкой, и телевизор КВН с водяной линзой.

А ещё в коллекции хранятся радиоприемники, чемпионы мира по миниатюризации 1965 и 1966 годов.

В военном зале представлены радиостанции и рации.

Напомним, что 7 мая был объявлен Днём радио Постановлением правительства в 1945 году, как признание вклада радиосвязи в победу в Великой Отечественной Войне.

Здесь вы узнаете, почему перелом в войне случился на Курской дуге, как Сталин и Берия соперничали за радиодетали, почему был издан приказ о сдаче всех приемников.

А если вы внимательно будете слушать экскурсовода, то услышите голос Марка Бернеса с пластинки, которую проиграют на настоящем граммофоне.

Музей радио им. А.С.Попова

Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 9

