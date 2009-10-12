Село Коптелово. Путешествие назад в прошлое

История — сокровищница наших деяний,

свидетельница прошлого,

пример и поучение для настоящего,

предостережение для будущего.

Сервантес



Тот, кто не помнит своего прошлого,

осужден на то, чтобы пережить его вновь.

Сантаяна



С самых юных лет меня влечет всё интересное, малоизученное, таящее в себе отпечаток прошлого. То с чем, возможно, соприкасались мои предки. Ещё, будучи маленькой девочкой, я очень хотела посетить музей под открытым небом в селе Нижняя Синячиха, но папа всё время откладывал на потом... И вот теперь у меня уже своя семья, дочке только исполнился годик, а мысль съездить в это село меня не покидала... В один из выходных дней мы всей семьёй решили съездить в небольшое путешествие, пусть дочке только годик и она многого ещё не поймет, зато все вместе, а это ли не счастье?

Итак, решено: едем в Нижнюю Синячиху, по дороге заедем в село Коптелово, там находится уникальный музей, рассказывающий о жизнедеятельности крестьян, их материальной и духовной культуре...

Ездили на своей машине, в дорогу взяли всё необходимое: воду питьевую, воду для умывания-подмывания, пищу в термосе и сухой паек (в виде печенья, фруктов, бутербродов), горшок, сменную одежду, полотенце для рук и пеленки, фотоаппарат, аптечку.

http://www.umap.ru/map::sCity/66 - карту можно посмотреть здесь. На Коптелово своротка там же где Ялунинское, Костино. Если свернете раньше, то попадете только на станцию, а не в село, как это сделали мы...

Ах да, ещё один момент, если вы желаете попасть на полную экскурсию в селе Коптелово (экскурсия, выступление фольклорного коллектива, катание на лошади, обед), то заранее нужно позвонить и договориться, количество человек не меньше восьми, стоимость такой экскурсии 450 рублей + 60 или 70 рублей за каждого человека.

Коптелово

Коптелово самое обычное село, разве что «живой» музей один из немногих в России... Жил в этом селе когда-то Александр Григорьевич Потоскуев – профессионал ветеринарной службы, краевед, очень увлечённый человек, именно ему в 1964 году пришла идея создания музея, к этому времени у него была собрана уникальная коллекция сельскохозяйственной техники, машин и агрегатов. С 1969 – 1992 он был директором музея, много сил приложил для того, чтобы этот музей был признан. Так простые люди оставляют свой след в нашей с вами истории...

С чего всё начиналось? А начиналось всё с родника, именно в устье этого родника Иван Коптелов срубил свою избу. С родника начиналась и наша экскурсия. Вода дает жизнь всему живому на этой земле, родник – это символ жизни. И пока бьют родники, живы и наши традиции, жива русская деревня, жив человек. О чудодейственной силе Коптеловского родника говорят жители: «Попьешь этой студеной водицы, а горло не заболит, умываешься - лицо молодеет, морщины разглаживаются...».

Водицы мы здесь испробовали, отличается от нашей и вкусная она, мягкая. Здесь в Крещение верующие собираются вместе с батюшкой, на Масленицу приходят, да и воды когда нет, тоже сюда идут. Молодожены приходят, чтобы свою любовь укрепить, т.к. называют этот родник – Родником Влюбленных. В 2003 году сотрудники музея при поддержке селян возвели над истоком родника часовню. Часовня над родником это знак особого уважения и любви к воде, как источнику жизни, и не случайно родник на Руси это ещё и синоним духовности и нравственной чистоты...

Далее мы немного прошли по деревне к избе бабы Кати. Эта изба была срублена в конце XVII века. Срублена одним топором, вместо фундамента положены каменные валуны (под углы), а прямо на землю были уложены венцы сруба. В самой избе сохранились колотые лавки, накатной потолок из целых бревен, пол из половиц, глинобитная печь, полати, подлавки, матица, красный угол. И у каждого элемента избы своя бытовая и ритуальная функция в повседневной и праздничной жизни, в дни рождения, свадеб и смерти. Здесь даже есть «сиделка» для малышей и две люльки (зыбки).

Внутри изба имеет единое ничем не делимое пространство, но вот, например, кухня – это угол хозяйки, мужчина может сюда прийти и командовать, а вот женщина в мужском углу присесть не может, т.к. не принято, присела - получи от мужа. На печи могли спать только старики и дети. Последняя жительница этого дома, баба Катя, жила в семье из 18 человек, вот они все здесь и умещались. Не любили, когда в семье рождается девочка, т.к. за неё землю не давали. Девочка сама собирала себе приданое, много всего делала по дому. Ещё одна особенность – забор, каков забор - таково и материальное состояние семьи: из бревен – зажиточные крестьяне, а ежели из жердей – бедные...

Потом мы посмотрели экспозицию сельскохозяйственных орудий и агрегатов, здесь представлены технологии, начиная с весенней обработки земли и посева сельскохозяйственных культур и заканчивая уборкой урожая.

Развитие технического прогресса от бороны суковатки и двурогой сохи к тракторным орудиям и агрегатам. Вот, например, на сеялке конной нельзя было засыпать, иначе упадешь и живым уже не останешься... а на этих сеялках дети, бывало, работали... На телеге (на деревянном ходу) нельзя было ездить меньше 15 человек, т.к. отпавшее колесо тяжело было на место ставить...

На мастеровом подворье представлены крестьянские ремесла: плетение из бересты, лыка, ткачество... Для русского человека береза играет не последнюю роль:...первое дело – мир освещает, другое дело – разбитому связь, третье дело – больных исцеляет, некопаный колодец, четвертое дело чистоту соблюдает».

Рядом с березой на Руси растет ещё одно удивительное дерево с красивым названием – липа. В жаркие дни июля крестьянин пытался «раздеть» это дерево и, в зависимости от возраста липы, имел лубок, лыко или мочало. Древесина липы, имея белую структуру, легко поддается обработке резанием. Липовый цвет собирает на своих ветках тружениц пчел, с помощью которых передает человеку душистый и лечебный мед. Этот же мед в содружестве с чаем из липовых цветов будет незаменимым лекарством от простуды и другого недуга.

А как лен обрабатывают, и ткань получают, вы видели? Если нет, то здесь обязательно узнаете!

Есть здесь интересный экспонат, ему уже более 170 лет, лодка долбленка из цельного дерева. Крестьянин Борисихин плавал в ней по реке и нехитрым приспособлением сплетенных из ивовых ветвей вылавливал рыбину, которой хватало на уху и на жарево, а рыбная «молодежь» беспрепятственно покидала морды. Кстати, природа в Коптелово богата не только рыбой, но и грибами, ягодами...

И вот мы уже в последнем помещении этого музея – Кузнице. Вообще кузница должна находиться на окраине села, поэтому здесь мы увидели только экспонаты: наковальню, изделия кузнеца, также могли проследить процесс работы кузнеца. На Урале кузнец – это человек, обладающий какими-то сверхъестественными силами...

Вот так прошла наша экскурсия по Коптеловскому музею. К сожалению, мы не попали на полную экскурсию, т.к. суббота, и было нас всего четверо. Софийка не утомилась, всё время что-то говорила, и, как бы это не показалось удивительным, слушала экскурсовода!

Что же нам не удалось посмотреть? Во-первых, гостевой дом, а во-вторых, мемориальные залы – здесь представлена жизнь села и её жителей. В Коптелово также есть свой ипподром, но мы уже торопились на другую экскурсию, в село Нижняя Синячиха...

P.S. Для желающих номер телефона музея: (34346)7-33-31

Русаков Леонид Федорович – директор музея.

Образовательные программы:

• «Музей, малыш и сказка» - для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В программу включены музейные и игровые занятия, встречи с персонажами русских сказок.

• «Уральская старина» - для разных возрастов. Полная экскурсия.

• «Мир уральской деревни» - программа знакомит иностранного туриста с историей и особенностями данного уральского села.

• «Материальная культура крестьянства» - программа ориентирована на педагогов, студентов, изучающих вопросы материальной культуры крестьянства, краеведения и музейной педагогики.

• «Чтим и помним» - программа патриотического воспитания детей и подростков. Участники знакомятся с революционными и военными событиями XX века на примере жителей села.

• «Деревенские забавы» - Рекреационная игровая программа для детей.

Для педагогов, работников музеев, краеведов: здесь ежегодно походят «Потоскуевские чтения», где рассматривают тему крестьян, их жизни, а также деятельности музеев.