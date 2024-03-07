В 2024 году Масленица приходится на даты с 11 по 17 марта. Мы подготовили для вас афишу праздничных мероприятий в Екатеринбурге на масленичную неделю. Куда сходить и что посетить - узнайте, как пройдет празднование Масленицы в нашем городе.

Масленица в Парке Маяковского

17 марта с 12:00 встречаем весну на традиционных гуляниях!

В ЦПКиО в этот день точно будет светить яркое солнце, мы узнавали. Хмурая зима отступит перед теплым праздником – Широкой Масленицей. В прошлом году шумно отметили его вместе с музыкальным хэдлайнером группой Zventa Sventana и приняли в парке почти 80 тысяч гостей.

Вас ждет настоящий вихрь веселья: забавы и игры с призами, яркие украшения, задорные скоморохи, зажигательная музыка и звездный хэдлайнер. Требуем от него заряд весеннего настроения для каждого гостя!

На большом фудкорте вас будут ждать ароматные блины – с пылу с жару, пышные и кружевные, красивые как солнышки.

Погрузиться в аутентичный народный быт - тоже в парк. На площадке фольклорного центра Русская Изба развернется целый музей.

В конце дня на площади перед сценой сжигаем чучело: отметим уход холодов и поприветствуем долгожданную красавицу-весну.

Вход свободный.

ЦПКиО им. Маяковского Екатеринбург ул. Мичурина, 230

Летний парк Уралмаш

17 марта с 12.00 парк тоже станет центром шумного и веселого праздника – Уралмасленицы!

Гостей ждет яркий декор, игры, забавные скоморохи, представления и музыка, масленичные угощения. Готовимся перетягивать канат, метать валенки, прыгать в мешках и наконец-то лакомиться блинами.

В конце дня на центральной площади парка сжигаем чучело - прощаемся с морозами и приветствуем весну.

Вход свободный.

Екатеринбург, ул. Кировградская, 1а

Масленичные гулянья в Основинском парке

17 марта с 12.00 здесь пройдет задорный праздник в традиционном стиле - что может быть лучше, чем приветствовать долгожданную весну среди заснеженных деревьев, которые только-только просыпаются после долгих морозов.

Красиво оформим парк, наполним его яркими фотолокациями, предложим гостям традиционные народные забавы, развлечем скоморохами с играми и призами. Душевная музыка и детские представления добавят настроения в этот день.

Вход свободный.

Екатеринбург, ул. Сулимова, 50

Масленица в VEER Mall

14.00-17.00 Развлекательная программа для всей семьи со сладкими подарками. Веселье с Бабой Ягой, её избушкой, скоморохами и Змеем Горынычем поднимет настроение, понравится взрослым и детям. Улица⠀

17.00-18.00 Спектакль «Масленица». Амфитеатр

18.30 Световое шоу. Улица

Veer Mall, пр. Космонавтов, 108,

Масленица в ТРЦ Карнавал

Масленицу встречаем – гостей ТРЦ «Карнавал» блинами угощаем! Приглашаем всех любителей блинов принять участие в Чемпионате. Победители получат замечательные призы!

А для зрителей и болельщиков споют и станцуют фольклорные коллективы, покажут и расскажут все о традициях масленицы!

16 марта в 13.00 часов в зоне фудкорта на 3 этаже

Регистрация участников с 13.00 до 15.00 часов. Начало Чемпионата в 14.00 часов.

Вход свободный.

ТРЦ "Карнавал", ул. Халтурина, 55

«Масленица в старом доме»

Масленица в стиле XIX века с театром Петрушки и масленичным поездом. Старинный особняк встретит гостей живыми картинками из русского быта XIX века с театром Петрушки и частушечными посиделками. Мы «проживем» каждый день Масленичной недели и устроим настоящий масленичный поезд с дедкой Масленкой и бабкой Масленкой, цыганом с медведем, лотошником и скоморохом.

16 марта 14:00 – для инд. посетителей. (6+)

Стоимость: 400 рублей.

Музей «Литературная жизнь Урала XIX века», ул. Царская, 7 (бывш. Толмачёва, 41), 371-22-81

«Блин да чучело»

Приглашаем на наш разудалый праздник с играми, стихами и конкурсами! Ребята узнают, как праздновали на Руси самый веселый и разгульный праздник, кто к кому в гости ходил, да какие слова говорил, какие еще угощения встречались на столах, да как народ весну встречал. Но спокойно сидеть не придется, ведь главные атрибуты Масленицы – это игры и веселье! А в конце проводим зиму, сжигая чучело!

16 марта в 13:00 – для индивидуальных посетителей (6+)

Стоимость: 500 рублей.

Музей «Литературная жизнь Урала XX века», ул. Пролетарская, 10, 371-05-91

« Гуляй , Масленица!» у Камерного театра

16 марта в 13:00 приглашаем всех на масленичные гуляния у Камерного театра!



Как задумал царь женить Ивана-царевича и созвал шутов да скоморохов невесту ему выбирать... И вы, гости, приходите на представление «Гуляй, Масленица!», помогите царевичу сделать выбор! Шутки-прибаутки, народные игры и масленичные забавы ждут и больших, и маленьких, главное, чтобы было желание веселиться от души. А помогут в этом актеры Камерного Театра.

Вход свободный.

Площадь Камерного театра, Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18

Масленица на Уктусе

17 марта с 13:00 на Уктусе пройдет традиционное празднование Масленицы. Праздничные, задорные и весенние конкурсы ждут всех гостей!

Программа: эстафеты и конкурсы, народный хор, измерение богатырской силы, веселые частушки, угощение гостей блинами, прощание с зимой и встреча весны!

Все, кто придёт на праздник в атрибутике, присущей празднованию Масленицы, получат подарки.

Вход свободный.

Екатеринбург, ул. Зимняя, 27

ТК «ДОКЕР» приглашает на Масленицу!

Все развлечения, угощения и аттракционы БЕСПЛАТНО.





Вас ждут:

Праздничная программа с героями-скоморохами;

Зажигательное танцевальное шоу;

Веселые конкурсы и забавы для детей и взрослых;

Вкусное угощение — масленичные блины, сладкая вата и горячий чай;

Фотозоны с гигантской русской матрешкой, самоваром и трехметровым ростовым мишкой для незабываемых и ярких фотографий на память;

Сладкие призы и подарки всем детям, а взрослым — розыгрыш сертификатов на приобретение товаров в магазинах ТК «ДОКЕР».

Ждем всех у стелы ТК «Докер» 17 марта в 12:00!

Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2б

Масленица 2024 у ДК «Совхозный»

16 марта 2024 года в 12:00 ДК «Совхозный» приглашает на Масленичные гуляния.

На этом празднике каждому найдется занятие по душе: станционные игры для всех возрастов, ярмарка с уникальными сувенирами, традиционное сжигание чучела и захватывающие соревнования между Зимой и Весной. А еще вас ждет море танцев и песен под аккомпанемент ансамбля русской песни «Яблонька».

Вход свободный.

Екатеринбург, ул. Комбинатская, 7

Народное гуляние «Широкая масленица» в Сысерти

17 марта 2024 , 12:00 - 15:00

Ярмарка мастеров, детские аттракционы, молодецкие забавы, игровые подворья, РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ, ароматные блины!

Вход свободный.

Дворец культуры имени И.П. Романенко, г. Сысерть, ул Ленина, д 32