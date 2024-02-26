Про странных покупателей с Авито.

аленканешоколад,
🤦♀️
Капец)))
Сколько тонкостей)))
Znayka: Может, и ваша так же.
Костюм стоил 7,стал стоить 10.Потому и на треть.Авито себе не забирает столько(350 нужно было бы накинуть,а не 3 тыс)
Znayka,
Во-первых, уже давно не 2, а 5%
Продаю куртку в идеале . дорогой бренд. Цена раз в 5 ниже цены новой
Спросили :можете в такой то район?(для меня отдаленный).
Говорю :могу. Послезавтра с 11 до 13 смогу приехать в этот район к вам.
А они:мне ребенку померить надо. Она в школе до 2. Давайте после 3.
Блин. Привези. Подстройся под их время
Жди, пока мерить будут . а потом могут еще и не купить.
Аноним 58,
Тоже поражает такая наглость и ведь люди на полном серьёзе продавцам такое предлагают.
Аноним 58: Жди, пока мерить будут Вы не курьер, чтобы стоять, ждать, когда померят. Надо- сами после школы приедут, когда вам будет удобно.
Аноним 58: Блин. Привези. Подстройся под их время
Жди, пока мерить будут . а потом могут еще и не купить.
это что за новости?)))
доставка в этом конкретном случае только после полной оплаты или хотя-бы после залога, который в случае отмены покупки идет в счет доставки (бензин, время и проч).
в ином случае озоны и иже с ними никто не отменял - пусть пользуются на здоровье.
Аноним 826: люди на полном серьёзе продавцам такое предлагают. вот да.
Я сначала думала просто привезти. И заберут, если устроит состояние. Ну ок
Пусть меряют
Но в то время, когда я привезу
Аноним 833: Надо- сами после школы приедут, когда вам будет удобно.
Аноним 897: ином случае озоны и иже с ними никто не отменял - пусть пользуются на здоровье.
Вроде и мне продать надо. Бренд редкий . покупателей не так уж и много.
И я готова привезти. Но в то время, когда мне удобно.
Но в целом я согласна с мнениями выше
Покупатель десятым чувством сразу как-то понимает, что
Аноним 58: мне продать надо
И ведет себя соответственно. Чем больше вы условно "подстраиваетесь" (скинуть/привезти/ неудобное время и пр), тем более нагло будет вести себя дальше. В вашем случае, я бы вообще не повезла.
Camia: Во-первых, уже давно не 2, а 5%
Да, точно, 5%. Вещь стоила 1200, я доплатила 62 рубля. Дело не в процентах, а в итоговой сумме. Относительно этого товара не критично.
Аноним 58: потом могут еще и не купить.
У меня так автокресло хотела купить девушка: привезите, а я посмотрю и решу. Я ей предложила внести предоплату в размере 200 рублей за доставку, если подойдёт, то я с неё возьму меньше на эту сумму, а если нет, то 200 рублей остаются мне. Не подошёл такой вариант))) а если я заплачу, а вы не приедете? А если я приеду, а вы не возьмёте? Как в соседней теме про секс и деньги))))
Znayka: Я ей предложила внести предоплату И я про тоже, не получается у меня с предоплатой продать. Хотя профиль ОК, более 100 отзывов и продаж с доставкой. Нет ведь из-за 100 руб "мошенница" и все тут.
Кто -нибудь сталкивался с такой ситуацией??Отправила платье Авито доставкой,в итоге деньги за платье пришли .На следующмй день покупатель пишет-получила ли я деньги -пишу все ок .Она мне пишет- там какой -то сбой в сдэке или банке.
И ещё через несколько часов пишет,я говорит платье вернула ,а оформили как покупку.И сказали ей подойти через пару дней,будут разбираться.Вот как это понимать?
Меня смущает ее дозированная выдача информации.
лэнка,
Пускай с Авито разбирается, Вы здесь вобще никаким боком
МамаДома,
Спасибо.Тоже думаю пусть сами решают .Вот скинула ей ведь все замеры,платье уехало аж в Красноярск и вернула.Ну зачем заказывать.
Я сама заказываю,только если уверена,что заберу.
лэнка,
у авито в правилах написано, если выкуплено, то это уже проблемы покупателя
пошлите ее читать правила доставки
Белая Акула,
Конечно если платье вернётся ко мне ,переведу ей деньги.Но пока тишина
аленканешоколад: примерка запрещена правилами авито доставки!
Давно ничего не отправляла, это нововведения такие? Ещё год назад возможна примерка была.
лэнка,
если она его выкупила, она не может его вернуть через авито доставку
вашего адреса она не знает ( если доставка была через авито)
как она его Вам вышлет? только с Вашего согласия
а если Вы получите « кирпич», Вам никто не возместит
Белая Акула,
Через Авито доставку сдэком отправляла.
лэнка,
ну так она уже выкупила, все
в правилах написано, что возврат это только на ваших договоренностях, авито не будет нести ответственность
то есть Вам надо будет сказать ей адрес, куда она Вам пришлет платье
А Вы уверены, что платье вернется в том же виде?
Marr,
В сдэке с осени точно примерять нельзя,я детское просто прикладывала к ребенку.
Белая Акула,
Кая я поняла не выкупила
Marr,
По срокам не могу сказать точно, но не меньше года определенно
С момента закрытия многих любимых магазинов и ухода брендов я сама не раз покупала на авито и уверена, что в правилах это есть не меньше года.
Сотрудники боксбери и почты, где я отправляю, абсолютно точно это знают.
лэнка: детское просто прикладывала к ребенку
На чужой почте как-то наблюдала, что покупателю даже в руки не дали до оплаты, сотрудница предложила посмотреть из ее рук - вот это чувство ответственности)
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Ребенок искал на авито книгу, нашел только в др городе, значка доставки нет. Но и не написано в объявлении категоричного - не отправляю. Я говорю, напиши, спроси, вдруг отправит. Написал, ответили ок. Через несколько минут заходим оформить, цена выросла тоже примерно на треть. На наше недоумение ответ - вообще-то есть разница, что вы сами заберете или мне надо еще куда-то тащиться!
Я иногда эту переписку вспоминаю, когда у меня просят скидку на авито доставку) Так и хочется сказать: Э, дорогой, мне же еще КУДА-ТО ТАЩИТЬСЯ