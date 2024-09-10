Про странных покупателей с Авито.

Аноним 249: спокойно заказал тот товар, что его устроил
А потом так же спокойно не пришел за посылкой.
На том же Мешке такой номер не пройдет - нажал кнопку "купить", будь готов сразу и оплатить, причем безвозвратно.
Аноним 248: А потом так же спокойно не пришел за посылкой.
"Болтуны" так же могут не забрать посылку. Общение не является гарантией .
Учитывая, что сейчас можно сразу не платить за заказ.
сталкивался может кто то?
Я отправила заказ.
Покупатель не пришел.
Мне заказ приехал назад в пятницу (ехал назад раза в два дольше , чем туда).
В субботу приходит сообщение с авито: заказ закрыт. Желаем найти скорее нового покупателя .
Хотя я не забирала ничего.
С суб сообщений 10 в авито написала
Нет ответа.
Я думала, что потеряли заказ и все.
У меня в авг так было .
Заказала через авито яндекс доставкой. Потеряли заказ. Но мне вернули деньги и продавцу вернули
Аноним 58: Хотя я не забирала ничего.
В пункт выдачи не ходили?
Хотя может и смысла нет. Пишите в поддержку.
Аноним 58,
сходите сначала до пункта выдачи.
там на месте разберетесь. может просто глюк программы и вам все отдадут
Даже не нашлась, что ответить на это сегодня
Ведь абсолютно все люди это умеют - обращайся, к кому хочешь и всё
Мисс Грейнджер,
Ответьте ему : А Вы?))))
Мисс Грейнджер: Даже не нашлась, что ответить на это сегодня
Ведь абсолютно все люди это умеют - обращайся, к кому хочешь и всё
Чего растерялись то, написали бы платная услуга,тысяч за 10 можно и съездить кончики подравнять 😁
Перестали приходить пуш-уведомления о новых сообщениях на телефон с сайта Авито (приложением не пользуюсь, захожу в телефоне только через сайт Авито), браузер Хром. Кто тоже заходит в телефоне только через сайт, у вас приходят уведомления?
Мечта: у вас приходят уведомления?
Это настройки телефон-Уведомления. Ищите там.
Приходят, но иногда пропадают. Захожу в настройки и включаю обратно.
Аноним 833: Это настройки телефон-Уведомления
Все уже проверила, уведомления подключены и на сайте в профиле, и в настройках телефона. Тут на Авито вылезла реклама типа: "Установите приложение, чтобы получать уведомления о сообщениях", вот я и подумала, что может теперь никому с сайта не приходят, только в приложении?
Как у вас идут продажи в последние время? У меня тишина уже третий день, даже не знаю с чем это связано, товар не сезонный и никогда такого не было
Аноним 826: У меня тишина уже третий день, даже не знаю с чем это связано, товар не сезонный и никогда такого не было
Тоже тишина, товар разный. И сезонный, и не сезонный, книги, детское всякое, посуда, мебель, авто товары и т.д. Плюс задолбали со скидками на продвижение, только закончилась 60%, прислали на 70. В эти периоды вообще затишье
Аноним 69:
смешно
Ну если 10-30 объявлений, то может🫠
А когда 150-200 объявлений в профиле, чёт не смешно совсем. Просмотров очень мало, продаж нет
Аноним 69,
и мне.продала 2 вещи не так давно а до этого тишина вековая была!
Сейчас как то хуже стало продаваться.на авито давно
Мечта: Перестали приходить пуш-уведомления о
Было так. Мне кажется это глюк авито. Я и приложение улаляла, заново скачивала. И отключала, включала уведомл. В итоге, само как-то восстановилось
Девочки, вопрос. Продаю товар, его несколько видов, покупатель желает посмотреть всё и, возможно, купить один.
У меня нет желания приглашать в квартиру и делать тут шоу рум. Цена значительно ниже рынка. Как вы вежливо отвечаете, что просмотреть все нельзя?
Лето,
Встречаюсь либо на улице, либо в предбаннике Пятерочки. Пишу подробные замеры и фото и предупреждаю, что без примерки. Если вам подходит такой вариант - можно в ближайшем ТЦ встретиться и дать в примерочной померить. Если какая-то техника, можно видео работающей вещи выслать. А вообще 90% продаж сейчас - Авито доставка, очень удобно.
Лето: Девочки, вопрос. Продаю товар, его несколько видов, покупатель желает посмотреть всё и, возможно, купить один.
У меня нет желания приглашать в квартиру и делать тут шоу рум. Цена значительно ниже рынка. Как вы вежливо отвечаете, что просмотреть все нельзя?
Напишите, что дома нет возможности показать, могу встретиться в ближайшем магазине, тц и сможете принести только 2-3 вещи на выбор
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Авито ведь такая же площадка для торговли, как ярмарка мастеров, мешок, да даже с озоном и вб можно сравнить.
На всех этих площадках достаточно нажать кнопку заказать, никто не станет отменять заказ, п.ч. продавцу надо "пообщаться".
Человек просмотрел варианты, сделал для себя вывод, и спокойно заказал тот товар, что его устроил.