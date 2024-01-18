Про странных покупателей с Авито.

CatClub: не поверите - меня тут же в игнор поставили и больше на связь не выходили.
да очень не приятно
CatClub: не поверите - меня тут же в игнор поставили и больше на связь не выходили.
да очень не приятно
CatClub,
CatClub: Поэтому даже бы не волновалась, что купили другие.
CatClub: Поэтому даже бы не волновалась, что купили другие.
Мне просто не удобно как то человек писал, спрашивал про то когда заказать можно, и буквально за пару минут до того как мы решили всё её заказал другой
Irishaclever,
даже не сомневайтесь, отправляйте тому, кто оформил
Irishaclever, Вот точно, первый бы и не купил, так и писал дальше. "Кто первый встал, того и тапки" и все!
У меня также было, а сфоткайте с этой стороны, а сфоткайте с той, а тут что, в итоге пока я на все вопросы ответила, приехал другой покупатель и забрал)) никакой вины не испытывала, просто написала тем , что уже продано
CatClub, Еще ловлю себя на том, что если просят быстро/срочно/прям щас, то не торопись. Подожди и цени свое время. Не надо "рвать себя на британский флаг" , никто не оценит.
Был случай, попросили тут, тороплюсь чтобы успеть до закрытия в снегопад вечером. Писали, что ну все все проверили, точно все подойдет. И что? А ничего, едет обратно. Или " ну отправьте побыстрее" , а за посылкой идут неделю.
Писали тут про предоплату- не работает у меня пока. Сразу отказывают.
Irishaclever: Мне просто не удобно как то человек писал, спрашивал про то когда заказать можно, и буквально за пару минут до того как мы решили всё её заказал другой
Irishaclever: Мне просто не удобно как то человек писал, спрашивал про то когда заказать можно, и буквально за пару минут до того как мы решили всё её заказал другой
Ну дп, немного неудобно получилось. Если не отправили, можно отменить. Типа не успели с продажи снять. Но опять стоит ли
CatClub,
У нас кстати договорённости о том что он точно купит на тот момент не было, даже не просил пока кому ли не продавать, а так мнтго писали, один раз отправила неделю твда шла посылка, потом на почте неделю лежала в итоге её тупо не забрали и ещё неделю она шла ко мне. Потратила время и упустила покупателей
CatClub: Чего неудобного? Еще и под него отменят
CatClub: Чего неудобного? Еще и под него отменят
Так она сама пишет,что неудобно ей, что покупатель уже хотел купить, обсуждал как заказать. Раз совесть мучает, вот и предложила вариант.
Аноним 970: . Раз совесть мучает
именно так мучает совесть, чисто по человечески,я перед ним извенилась, нашла ему ещё около 10 подобных объявлений списалась сама с продавцами всё узнала и ему переслала, чтобы хоть как то типо извениться. Так как посылку отменять это реально глупо,так как если отменю тоже будет ситуация не очень.
Аноним 970: . Раз совесть мучает
именно так мучает совесть, чисто по человечески,я перед ним извенилась, нашла ему ещё около 10 подобных объявлений списалась сама с продавцами всё узнала и ему переслала, чтобы хоть как то типо извениться. Так как посылку отменять это реально глупо,так как если отменю тоже будет ситуация не очень.
Вообщем сделала всё что в моих силах в данной ситуации.
Аноним 383: Кто готов, тот покупает. Как это сделал второй покупатель.
Аноним 383: Кто готов, тот покупает. Как это сделал второй покупатель.
Такие рассуждения интересные.
Я покупаю б/у вещь, почему я не должна задавать вопросы. У некоторых фото ужасные, прошу дополнительно выслать. Или описания вообще нет.переписки по несколько дней тоже из-за продавцов часто, так отвечают.
Бывает без переписки сразу беру, покупала так икеевские вешалки по отличной цене, что про них спрашивать.
С точки зрения продавцов все отписываются, как будто покупателями не бывают.
Когда сама продаю такие моменты тоже учитываю.
CatClub: Второй вон вообще ничего не выяснял, заказал и никому мозг не делал.
CatClub: Второй вон вообще ничего не выяснял, заказал и никому мозг не делал.
Он еще может не забрать и обратно поедет
Аноним 504: У некоторых фото ужасные, прошу дополнительно выслать. Или описания вообще нет.
Аноним 504: У некоторых фото ужасные, прошу дополнительно выслать. Или описания вообще нет.
Пока вы просите доп фото и доп еще чего то, кто покупает. Без обид, кто успел - тот и молодец.
Я как продавец и как покупатель живу. Подписана на группу определённого товара. Там кто успел - тот и успел. И никто не в обиде, все все понимают. Если я прощелкала клювом (в том числе, протянула время, задавая уточняющие вопросы) - так было, то это моя оплошность. Т.е. тут я как покупатель и никаких недоумении у меня нет. Это рынок.
Irishaclever: нашла ему ещё около 10 подобных объявлений списалась сама с продавцами всё узнала и ему переслала,
Irishaclever: нашла ему ещё около 10 подобных объявлений списалась сама с продавцами всё узнала и ему переслала,
Вам заняться больше нечем? Считаете, что там покупатель недееспособный и сам не в состоянии о себе позаботиться?
Я бы мягко говоря офигела, если бы продавец мне начал подсовывать то, что я у него не просила, ещё и от других продавцов.
Вы за них можете ручаться, чтобы их рекомендовать? Если там обманут, вам опять будет неудобно и вы все убытки возместите?
Irishaclever, да всё нормально. Вы уж сильно переживаете. Так-то вы вообще ведь ничего плохого не сделали
Irishaclever: именно так мучает совесть, чисто по человечески,я перед ним извенилась, нашла ему ещё около 10 подобных объявлений списалась сама с продавцами всё узнала и ему переслала, чтобы хоть как то типо извениться. Так как посылку отменять это реально глупо,так как если отменю тоже будет ситуация не очень.
Irishaclever: именно так мучает совесть, чисто по человечески,я перед ним извенилась, нашла ему ещё около 10 подобных объявлений списалась сама с продавцами всё узнала и ему переслала, чтобы хоть как то типо извениться. Так как посылку отменять это реально глупо,так как если отменю тоже будет ситуация не очень.
О б а л д е т ь просто Вам делать нечего? Что-то вы слишком загрузились с этим покупателем.
У меня была почти такая ситуация. Один покупатель пишет в час по чайной ложке, и высоту чайника и вместительность (хотя всё есть в объявлении) потом пропал на несколько часов. В это время прилетел молчаливый заказ на чайник от другого. Ну и первый активизировался "отмените заказ" "куплю зуб даю" и всё такое. Мне это зачем? Написала ему "вы на бронь не ставили, отменять не честно, точка" И никаких угрызений
Какие могут быть извинения? За что? За его нерешительность насчёт покупки? А уж поиски подобных товаров это нечто
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CatClub,
Мне просто не удобно как то человек писал, спрашивал про то когда заказать можно, и буквально за пару минут до того как мы решили всё её заказал другой
Irishaclever,
даже не сомневайтесь, отправляйте тому, кто оформил
Irishaclever, Вот точно, первый бы и не купил, так и писал дальше. "Кто первый встал, того и тапки" и все!
У меня также было, а сфоткайте с этой стороны, а сфоткайте с той, а тут что, в итоге пока я на все вопросы ответила, приехал другой покупатель и забрал)) никакой вины не испытывала, просто написала тем , что уже продано
CatClub, Еще ловлю себя на том, что если просят быстро/срочно/прям щас, то не торопись. Подожди и цени свое время. Не надо "рвать себя на британский флаг" , никто не оценит.
Был случай, попросили тут, тороплюсь чтобы успеть до закрытия в снегопад вечером. Писали, что ну все все проверили, точно все подойдет. И что? А ничего, едет обратно. Или " ну отправьте побыстрее" , а за посылкой идут неделю.
Писали тут про предоплату- не работает у меня пока. Сразу отказывают.
Ну дп, немного неудобно получилось. Если не отправили, можно отменить. Типа не успели с продажи снять. Но опять стоит ли
CatClub,
У нас кстати договорённости о том что он точно купит на тот момент не было, даже не просил пока кому ли не продавать, а так мнтго писали, один раз отправила неделю твда шла посылка, потом на почте неделю лежала в итоге её тупо не забрали и ещё неделю она шла ко мне. Потратила время и упустила покупателей
Так она сама пишет,что неудобно ей, что покупатель уже хотел купить, обсуждал как заказать. Раз совесть мучает, вот и предложила вариант.
Вообщем сделала всё что в моих силах в данной ситуации.
Такие рассуждения интересные.
Я покупаю б/у вещь, почему я не должна задавать вопросы. У некоторых фото ужасные, прошу дополнительно выслать. Или описания вообще нет.переписки по несколько дней тоже из-за продавцов часто, так отвечают.
Бывает без переписки сразу беру, покупала так икеевские вешалки по отличной цене, что про них спрашивать.
С точки зрения продавцов все отписываются, как будто покупателями не бывают.
Когда сама продаю такие моменты тоже учитываю.
Он еще может не забрать и обратно поедет
Пока вы просите доп фото и доп еще чего то, кто покупает. Без обид, кто успел - тот и молодец.
Я как продавец и как покупатель живу. Подписана на группу определённого товара. Там кто успел - тот и успел. И никто не в обиде, все все понимают. Если я прощелкала клювом (в том числе, протянула время, задавая уточняющие вопросы) - так было, то это моя оплошность. Т.е. тут я как покупатель и никаких недоумении у меня нет. Это рынок.
Вам заняться больше нечем? Считаете, что там покупатель недееспособный и сам не в состоянии о себе позаботиться?
Я бы мягко говоря офигела, если бы продавец мне начал подсовывать то, что я у него не просила, ещё и от других продавцов.
Вы за них можете ручаться, чтобы их рекомендовать? Если там обманут, вам опять будет неудобно и вы все убытки возместите?
Irishaclever, да всё нормально. Вы уж сильно переживаете. Так-то вы вообще ведь ничего плохого не сделали
О б а л д е т ь просто Вам делать нечего? Что-то вы слишком загрузились с этим покупателем.
У меня была почти такая ситуация. Один покупатель пишет в час по чайной ложке, и высоту чайника и вместительность (хотя всё есть в объявлении) потом пропал на несколько часов. В это время прилетел молчаливый заказ на чайник от другого. Ну и первый активизировался "отмените заказ" "куплю зуб даю" и всё такое. Мне это зачем? Написала ему "вы на бронь не ставили, отменять не честно, точка" И никаких угрызений
Какие могут быть извинения? За что? За его нерешительность насчёт покупки? А уж поиски подобных товаров это нечто