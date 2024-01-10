Про странных покупателей с Авито.

Аноним 667,
Удаляет или не читает - разницы нет, а есть изначально хамское отношение к продавцу - я это вижу именно так. Я жду обычно 5-7 дней на продолжение диалога ( ну мало ли какие неожиданные обстоятельства у написавшего и пропавшего), смотрю как часто написавший в сети и ... переношу его в ЧС. Продолжать подобное общение (если оно будет по этому или другому объяв) не вижу для себя смысла.
У меня 15 декабря девушка оформила заказ. Предварительно спросила, отправлю ли.
Но выбрала почту России
Я заказ отменила, написав ей, объяснив, что из-за 180 рублей тащиться до почты и торчать там час-два не готова.
И вот на дворе 9 января, а она так больше и не была в сети
В общем, Бог отвёл. Пришлось бы потом ещё раз до почты переться.
Аноним 722: И вот на дворе 9 января, а она так больше и не была в сети
Я думаю, что у неё это не один аккаунт. У многих по нескольку акков, забывают потом кому что пишут и заказывают
У меня так женщина с августа со мной переписку пустую вела, раз неделю написывая, с двух аккаунтов по 3 объявлениям. Сначала традиционное в наличии, потом скидку дайте, потом бронь захотела, потом выяснилось что приедет в екб через месяц, потом на мое предложение о доставке написала, гордое "нет" и пропала на пару месяцев. Со второго аккаунта тоже самое писала) За неделю до нового года активизировалась, написала, что едет в Екб в гости и ооочень обиделась, что я уже продала нужные ей товары
Я просто фигею с людей конечно
аленканешоколад: Я жду обычно 5-7 дней на продолжение диалога ( ну мало ли какие неожиданные обстоятельства у написавшего и пропавшего), смотрю как часто написавший в сети и ... переношу его в ЧС. Продолжать подобное общение (если оно будет по этому или другому объяв) не вижу для себя смысла.
А если таких мнооого вот ещё отслеживать, время тратить
Я одна не вкуриваю, да, почему человек купил новую за 27299 на Озоне, а на авито продаёт б/у уже за 38000? ну или зачем тогда чек было выкладывать
А у меня тетка выклянчила скидку, написала поэму как ей жизненно необходимы эти сапоги, типа сделайте подарок мне на Новый год, денег нет на дорогую обувь . Я хотела побыстрее продать сезонные, поэтому согласилась, и у меня в голове скидка и низкая цена гарант, что заберут, хоть на перепродажу . Заказала без постпоплаты, т. Е. Внесла предоплату авите. Сапоги лежат с 30 декабря, мне она ответила один раз, что обязательно заберёт. Далее я ей писала ещё один раз - игнор. Завтра они уезжают ко мне, естественно, она успеет их забрать если придёт прямо рано утром) видимо, действительно "нужны")
И ещё одна. Договорились о встрече. О времени. Я чётко сказала, что после 13 уезжаю, ждать не смогу. Сижу жду, уже время близится к 13. Её нет. Пишу ей. Она мне перезванивает на телефон и говорит, мол, а я в пробке стою; и называет адрес примерно час до моего дома, а в пробке и 1,5. Я говорю, мол, через 15 минут уезжаю. Она просит подождать и говорит что едет издалека, называет свой адрес. Я понимаю, что оттуда она на прямом автобусе могла доехать за 30 минут примерно, о чем ей сообщаю, а она сделала дикий кругаль🤣 на что просто с дикой претензией "а вы что мне раньше не сказали? ". На что я ей " Вы не спросили". Я офигела от наглости такой. Ещё должна узнавать их место жительства, говорить или выстраивать самый быстрый маршрут от меня. Причём без просьб, а сама по своей инициативе. Спросила бы она хоть, так я ей помогла. В общем, эта баба два раза ко мне так ещё ездила. Говорила приеду и исчезала хотела и четвёртый раз "приехать", но я сказала, что уехала из города, так как понимала, что она не в адеквате . И продала другой женщине через доставку
Аноним 904,
Спалилась нечаянно Думает, что итоговую цену скрыла, а под названием не подумала, что цену тоже будет видно)
orhidey,
Оу, вы уже нашли её и проверили? Щас ей профиль раскачаете ещё просмотрами, так что купят за полдня и по такой цене
А мне через месяц после покупки написала женщина, что вещь в плохом состоянии, пахнет и в катышках. Она разочарована в Авито. Написала 7 января, а получила она ее по авитодоставке 13 декабря… почему не отказалась, я не понимаю или зачем теперь писать? Тоже не понятно. Причем вещь была постирана, поглажена, упакована и с фото полностью совпадала.
Аноним 585: почему не отказалась, я не понимаю или зачем теперь писать
Авито может через пару недель после покупки прислать уведомление:а хотите оставить отзыв?
Вот и захотела.
Аноним 585: Причем вещь была постирана, поглажена, упакована и с фото полностью совпадала
У всех разные ожидания от вещи и от понятия "вещь в отличном состочнии".
Я недавно купила кофту от костюма лимитированной коллекции 18 года.у меня штаны.мне прям нравятся .случайно выпала эта кофта.
Написано:одета один раз.стирка один раз.
Для меня это значит, что идеальное состояние.как новая.
По факту пришла кофта с износом ткани и цвета поблекшие.
Естественно я написала отзыв.а мне опроаержение:я такая сякая
Неправду пишу
Аноним 58,
Я просто ответила, что вы могли отказаться и не покупать. Про стирку один раз я там не писала, но катышки и запах точно мимо.
И покупатель просто в чат написал, а не в отзывы
Аноним 585: Про стирку один раз я там не писала, но катышки и запах точно мимо Я свой пример написала.ваша покупатель_это не я
Аноним 585: покупатель просто в чат написал, а не в отзывы
Если вы уверенны в своей продаже,то забудьте
Аноним 130: Товара в объявлении 2 , я попросила прислать их оба, объединив их в один заказ, соответственно, продавец поставила цену за оба товара. В личном кабинете заказ есть, так же он есть в приложении почты России.
Там в объявлении продавца, когда его создаёт окошки: " сколько штук в наличии", "цена за 1 штуку". Если на фото 2 штуки, а в объявлении как вы написали, тогда вам отправят 1 штуку ИЛИ я бы написала покупателю и уточнила, почему он пишет что нужно 2, а оплатил 1.
Аноним 130: Отметки о нескольких штуках нет. Напишите, как получите что в итоге. Но, да, действительно нет. Глюк у Авито, со стороны покупателя выглядит как цена за все объявление. Со стороны продавца, как цена за 1 единицу товара.
Аноним 166: Напишите, как получите что в итоге.
В объявлении цена была указана за 1 штуку, но фото и описание 2-х товаров, я попросила прислать оба, изменив (объединив) при этом цену в объявлении, что продавец и сделала. Условно-цена была указана 500 , за второй товар в описании цена была указана 700 , продавец изменила цену на 1200. В итоге, заказала я 5 января (оплатив, разумеется). 9 января истекал срок отправки, я вежливо напомнила продавцу об этом (я понимаю прекрасно, что у всех свои дела-заботы, не всегда есть возможность отправить товар сразу), написала о том, что можно продлить срок отправки, что продавец и сделала, любезно сообщив мне об этом. Сегодня она отправила товар, жду его из Перми примерно к 15 числу. По весу посылки в приложении Почты России понятно, что скорее всего там оба товара. Но самое интересное то, что в объявлении на Авито до сих пор нет отметки о брони, товар до сих пор можно заказать . Ну явно глюк Авито.
Аноним 130: явно глюк Авито
Мне сегодня женщина позвонила и сбивчиво начала объяснять что к ней в город Авито доставка очень дорого выходит, аж 150 рублей. И поэтому я ей должна продать весь товар из объявления за 200 рублей. Я ее заблокировала. Потом зашла в объявление с другого акккаунта - а там , как я вам уже писала: цена за весь товар - 300 Конечно, если я отдаю "практически за бесплатно", то почему бы и не попросить, а я ее в сумасшедшие "записала"
И в сообщениях ещё несколько покупателей, все явно за 300 весь товар рассчитывают купить. Капец.
[cit]Аноним 130: Аноним 130,
Там сейчас так
Не бронируется автоматически ( нет надписи товар забронирован
У меня был куплен пуховик
Но мне постоянно писали
Я спросила , не видно ли надписи , что товар забронирован ? Нет
Там самим сейчас надо это оформлять / выбирать надпись
Аноним 395: спросила , не видно ли надписи , что товар забронирован ?
Ааа... Вон оно что.. А я-то грешу на глюк Авито . Ну ладно, главное, что мне товар уже отправлен.
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Не понимаю, сообщения на авито не прочитаны, это значит удаляют переписку?
За пару дней человек 20 написало по разным товарам, типа куплю не могу, дайте адрес, выезжаю или "любимое" в наличии? и т.д. Отвечаю оперативно, в течение 10-15 минут и тишина. Заходят на сайт, а сообщения не читают. Вот что это? 🤔 Зачем свое и мое время тратить, вопрос риторический, но как же бесит отвечать в пустоту