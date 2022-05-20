Про странных покупателей с Авито.

У меня мадам из моего подъезда взяла детскую вещь для примерки без денег и уже третий день меряет , мне любопытно она будет мерять пока сезон не пройдёт , а потом мне вернёт ))
Аноним 886,
Крупногабаритную технику не продавала. А хотя, нет. Был телевизор новый в коробке (подарили, при том моему отцу, он же и попросил продать). Я выложила объявление на свой профиль, в тот же день покупатель приехал к отцу и забрал без лишних вопросов. Достать из коробки и включить не просил.
Больше из техники не продавала ничего.
А вообще самый крупногабарит (не из техники) - это была кроватка детская. Там муж с покупателем выносили вдвоем (в разобранном виде уже было, мы разобрали заранее).
Аноним 886,
Нет, у нас этажей много и квартир, она в нашем чате домовом
Аноним 886,
Дак не попадёт , я из интереса наблюдаю когда у человека совесть проснётся
Аноним 886: приглашать к подъезду и привозить на дом покупателю -это разные вещи так то.
ботинки и дубленку мерить у подъезда -да уж.
Я не приглашаю и не мерить. Приглашают гостей))
А что такого в том, чтобы в +20 градусов поверх футболки, в которой пришел, надеть померить дубленку?
Холода нет, оголяться (как, допустим, при примерке штанов или платья) не надо. Так в чем проблема то? На лавочке у подъезда гораздо удобнее это сделать даже, чем дома в коридоре в потёмках или электрическом свете где не развернуться толком. Или в подъезде у мусоропровода. Тоже приятного мало.
Аноним 886,
Аноним 886: ну во первых-нет зеркала. во вторых -зачем соседям это все видеть\знать?
У меня в коридоре тоже нет зеркала. Такого, чтобы в полный рост себя в дубленке осмотреть.
А соседи у нас не сидят на лавках сутками и не разглядывают, кто что продает и кто что померить решил. Никому до этого дела нет.
Аноним 886,
Аноним 886: к таким не поеду.
Печаль, беда.
Аноним 886: да уж кто к вам ездит ПОКУПАТЬ в такие условия.за бесплатно еще бы ладно.не глядя.
Вот соглашусь. Какой то очень странный продавец, мерить одежду у подъезда. Ну это ладно, видимо человек крайне ревностно оберегает порог своей квартиры, как интересно живётся с такой мнительностью.
Но мне такие не попадались, на уровне прихожей все благополучно покупала и продавала.
Basic_instinct,
Надеюсь вы потенциальных покупателей заранее предупреждаете о таких нюансах покупки.
А у вас часто покупают детские вещи (одежду) мужчины?
Как впечатления?
Я когда слышу в трубке мужской голос, понимаю, что это не сулит ничего хорошего
Всегда куча претензий, рассматривают каждый шов, каждую пуговицу, начинают ныть, что мол на фото вещь-то получше выглядит.....
Женщины в основном берут, практически не глядя, померили, все ок, купили.
А эти ноют, еще и потом написывают, что штаны порвались, когда я их постирал, вы мне дерьмо подсунили
Это что за тип мужиков-зануд, покупающих детские вещи на авито?
мама: видимо человек крайне ревностно оберегает порог своей квартиры, как интересно живётся с такой мнительностью.
Ну, вообще-то, это нормально. Это не мнительность, а осторожность.
Я не хочу, чтобы ко мне в квартиру шастал непонятно кто.
Я НИКОГДА ни кого в дом не пускаю, в исключительных случаях у подъезда, когда человек уж оооочень сильно хочет ко мне приехать. Все остальные продажи в торговых центрах. Если мерять не надо, у входа встретимся, если надо, то можно зайти в любую примерочную. Пока никто не жаловался.
мама: Ну это ладно, видимо человек крайне ревностно оберегает порог своей квартиры, как интересно живётся с такой мнительностью.
Я вот тоже никого не пускаю в свою квартиру. Есть ТЦ рядом, либо примерка в холле моего дома. Тепло и есть огромное зеркало. Зачем я буду посторонних пускать? Тем более покупатели часто всей родней приходят Покупали у меня детские сапожки, так даже бабушку с собой привезли Ну и на кой они мне в моей квартире этим табором?
Аноним 667: Есть ТЦ рядом
Аноним 916: Все остальные продажи в торговых центрах.
Я думаю вы понимаете разницу встретиться в торговом центре и просто на лавочке у подъезда? В ТЦ приемлемо, но предлагать мерить на улице ну как то не очень.
мама: Я думаю вы понимаете разницу встретиться в торговом центре и просто на лавочке у подъезда?
Разницу понимаю.
Я ответила вам на вашу фразу, что человек оберегает свою квартиру и это мнительность.
Это не мнительность, это нормально.
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Аноним 886,
У меня 90 процентов покупателей приезжают к подъезду, и там совершают покупки. Ни разу проблем не было. А вы что, сами к дому покупателей развозите вещи?
Просто я что-то требующего проверки дома, кроме мясорубки, не продавала. Детская одежда и обувь (ни разу с ребенком никто не приехал, то есть мерить покупатели не планировали), снегокат, самокат, беговел, велосипеды (это даже наоборот на улице проверять удобнее). Коляску детскую тоже на улицу вывозила для продажи.
Из взрослого, того, что надо мерить продавала дубленку и ботинки только. Отлично люди на улице померили (тепло было - сентябрь, и май).