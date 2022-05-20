Про странных покупателей с Авито.

Аноним 886: брюки\платья продавать\мерить в вашем холле?
Без понятия. Я такое не продаю. У меня детское в основном.
Если бы продавала, то наверное пакетами без примерки, ну и цена конечно ниже плинтуса. Хотя проще сдать в переработку или бесплатно
мама: видимо человек крайне ревностно оберегает порог своей квартиры, как интересно живётся с такой мнительностью.
Если вы не читаете сводки преступлений каждый день - это не значит, что их нет.. Осторожность не помешает
Аноним 715: Если вы не читаете сводки преступлений каждый день - это не значит, что их нет.. Осторожность не помешает
+++
Ко мне вчера в машину ломился какой-то придурок, хорошо, я успела двери заблокировать.
Потом начал что-то бормотать, типа сейчас будет разгрузка и я перегородила выезд (хотя это не так).
Я все понимаю, а зачем дверь мою открывать? Так и не поняла, что это было.
А в квартиру тем более - никого!
Аноним 886,
Также мерили в машине обувь детскую и взрослую , коньки, ролики, сами выбрали таким образом.
Аноним 886: поподробнее пож. как в фамилии это сделать . там же ящики стоят?
Что за ящики?
Пришли в фамилию и в примерочной померила.
Аноним 886,
И что прям не пускают с сумками? Первый раз такое слышу. Это где такое? Всегда прохожу с сумкой .
Я и в продуктовый прохожу спокойно, если знаю что у меня нет продуктов ..
С полными сумками , конечно, не пойду, неудобно.
В любом одежном магазине берете их вещь и мерите вместе с вещью , которую хотите купить, Если продавцы внимательно наблюдают. но в фамилии всегда по барабану. Но я в Глобусе чаще всего тусуюсь.
Были варианты, в Реалисте и профмаксе и Спортмастере / золле/ Инсити встречались. Никто против не был , но и НЕ демонострировали свои намерения естественно. Или в детском мире.
Аноним 886,
Ну, замечу, куча магазов без всяких ящиков при входе. В Глобусе точно никто не бдит и в Алатыре. В Алатыре , правда, в январе была в последний раз.
Аноним 886: в маленьких да.все на виду. не намеряешься
Ну, вообще-то, имеете право мерить любую вещь из магазина со своей, сочетается или нет , мало ли какие у вас "модные " заскоки. Сравнить хотите с вещью из другого магазина. Не наглеть, конечно. Но за 10 лет "похождений" не было проблем никогда. Многим удобней в ТЦ встретиться , дома боятся некоторые . Особенно девочки молодые. У меня дочь никогда не пойдет одна мерить на дом.
Я ленивая, мне проще на 10 минут пустить домой в прихожей примерить, чем в тц возить вещи на примерку. В тц это же час минимум надо на одного покупателя. А если их 2-3-4 в день, не наездишься
Аноним 562: Я ленивая, мне проще на 10 минут пустить домой в прихожей примерить, чем в тц возить вещи на примерку. В тц это же час минимум надо на одного покупателя. А если их 2-3-4 в день, не наездишься
Ну это если покупателей вал идет и бойкая торговля))
Я вот писала выше у меня затишье с детскими вещами да и не сложно мне выбежать и продать на 10 мин раз в неделю/две
Безопасность моя и моей квартиры не идут в сравнение с 500-1000 руб, на которые я обычно продаю
Basic_instinct: Если продавец знает, что продаёт исправный предмет.
Такой бред простите вы пишите, это вы знаете, а как знать это покупателю.
Basic_instinct: Как вариант проверки некоторые используют видео
У вас может подобных телевизоров два, один сломался купили ему на замену такой же, а старый на авито выставили.
Basic_instinct: Понятно, что берешь рабочий.
Кому понятно то? Вам? Я бы вам еще и отзыв соответствующий оставила, право слово тема о покупателях, но порой продавцы еще с большими заморочками.
Аноним 886: ботинки и дубленку мерить у подъезда -да уж.
Это всегда в квартиру пускаю. Но вещи даром выношу к подъезду и разные штуки, которые не требуют примерки. Телевизор или пылесос понятно, что проверять в квартире придётся в любом случае.
12786,
Такой бред простите вы пишите, это вы знаете, а как знать это покупателю
Вы вырвали фразу из контекста. Моя фраза о том, что я знаю, что предмет работает была в ответ на вопрос о спокойной совести продавцы при продаже.
12786: Кому понятно то? Вам? Я бы вам еще и отзыв соответствующий оставила, право слово тема о покупателях, но порой продавцы еще с большими заморочками.
Отзыв за что? И о чем? Покупатель приехал ко мне с севшим телефоном (= невозможность оплатить покупку), и извинившись ушла восвояси. Сделки не случилось по этой причине, а не по той, что я отказалась пускать ее домой.
Покупатель была совсем не обижена и не расстроена. Даже извинилась, что так получилось. Чего ж Вас то, человека, который никакого отношения к этой ситуации не имеет так "бомбит"?)))
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Обижались на что?
Я прямым текстом говорю, что дома никого не принимаю. Все относятся с пониманием, по крайней мере, еще никто ничего не высказывал и не обижался.
Если честно, за все время был только один раз, что пришлось идти в примерочную, там надо было брюки померять мальчику. Зашли в первый попавшийся бутик, ближайший к входу ТЦ.
А все остальное меряли просто у входа - сапоги, куртки.... Я в основном верхнюю одежду продаю.