Про странных покупателей с Авито.

аленканешоколад: Ребята, если я этот номер скрыла для всех, то почему условной Оле/Маше я должна этот номер по-быстрому написать?))
1) на Авито и так подменные номера, никто ваш номер настоящий и не узнает.
2) лично желают расспросить о товаре
3) не всегда у людей есть возможность написать сообщение на Авито, а так номер записали и по возможности набрали и договорились о встрече.
У меня так часто иногородние спрашивают номер.
аленканешоколад: Я некоторое время назад отключила возможность звонков на авито,
А зачем?
Аноним 807: 1) на Авито и так подменные номера, никто ваш номер настоящий и не узнает.
2) лично желают расспросить о товаре
3) не всегда у людей есть возможность написать сообщение на Авито, а так номер записали и по возможности набрали и договорились о встрече.
1 - я не скрываю свой номер, я НЕ ХОЧУ ОТВЕЧАТЬ НА ЗВОНКИ
2 - что желают они, я поняла, но вся информация по товару есть в описании, а поболтать - см п1.
3 - объявление можно сохранить и написать, когда будет эта возможность.
А вообще все это можно не расписывать, просто вернуться к п1 - продавец не дает номер, а просит только писать сообщения. Это его право. Речь -то ведь о том, что он уже обозначил свое право, но покупатели авито в очередной раз считают, что их "право правее". Вот о чем пост)
lessy28: А зачем?
А зачем мне они? Информация более чем полная и фото в описании. Договориться о встрече в переписке легче. И переписка - доказательство того, как реально проходило общение.
На самом деле у нас была неприятная ситуация, когда девушка оставила откровенно лживый отзыв. Сначала мы вели переписку, а потом она еще пару раз звонила Очевидно в нетрезвом виде. Там был и мат, и угрозы и пр. Так вот по факту, оказалось, что звонки не записываются (хоть и говорят), или выборочно. Мы смогли себя защитить только благодаря сохранившейся переписке. А звонки после этого отключили.
аленканешоколад,
Понятно
Такой вопрос. При поиске в объявлениях не видно дату и время размещения. Раньше прекрасно видно было. Могу исправить этот момент?
Аноним 807: не всегда у людей есть возможность написать сообщение на Авито, а так номер записали и по возможности набрали и договорились о встрече.
Я просто писала, что включу возможность звонка, звоните
Я на работе не могу разговаривать, а черкнуть пару слов всегда.
Никто же не читает, что на звонки отвечу после 16
Неизвестный: Никто же не читает, что на звонки отвечу после 16
Я вам больше скажу- сейчас даже мало кто читает текст объявления.
У меня всё расписано, прописано, размеры все, фото с разных ракурсов… но нет, всё по новой могут спросить в сообщениях скрины приходится делать своего собственного объявления
Не люблю звонки. У меня самой отключены и скорее всего не буду покупать у того, кому нельзя писать, а нужно только звонить.
Аноним 807: скрины приходится делать своего собственного объявления
Так и есть, в 9 из 10 сообщений приходится повторять одно и тоже или просто делать скрин своего же объявления. Кстати, мне тут пару раз с претензией написали после скрина, "что трудно просто ответить?" Дорогие мои, а просто прочитать трудно?))
К недавнему вопросу об отключенных звонках. Практически каждый звонок по одной схеме: еще продаете товар?/ в наличии? и т.п. А далее вопросы по товару, ответы на которые уже есть самом объявлении. И зачем тратить время на такие звонки? Один из тысячи звонил, чтобы договориться по существу.
Продавцы, поделитесь опытом, как реагируете или не реагируете на панибратско-хамское общение со стороны покупателя. Например, пишут "меняйте цену" ( вместо спасибо, что согласились на скидку, измените пожалуйста цену) или "отправьте сегодня" (вместо пожалуйста, отправьте как можно быстрее) и т.п.
аленканешоколад: меняйте цену" ( вместо спасибо, что согласились на скидку, измените пожалуйста цену) или "отправьте сегодня" (вместо пожалуйста, отправьте как можно быстрее) и т.п.
Не обращать внимания. По сути не нахамили, не нагрубили.
Вы думаете , что в магазинах перед продавцами все в риверансах приседают ?
Нет, конечно
Поэтому не обращать внимания
аленканешоколад, игнорю таких все равно толку не будет . сколько раз так получалось .пишешь пишешь в итоге нет.
Один аж.на его цену не согласилась ,начал писать всякие гадости
аленканешоколад: еще продаете товар?/ в наличии? и т.п. А далее вопросы по товару, ответы на которые уже есть самом объявлении. И зачем тратить время на такие звонки? Один из тысячи звонил, чтобы договориться по существу
Я не раз замечала и сталкивалась, что у многих описание не равно реальному состоянию вещи. И когда звонишь и спрашиваешь , допустим, сразу о дефектах, о которых ничего не сказано в объявлении, оказывается, что да, они есть.. Но, как обычно говорят, они не критичные или товар бу ( что вы хотели,не новый же) , поэтому и умолчали в описании. Либо просто начинают описывать то, о чем вобще в объявлении не говорилось. Поэтому да, я та самая противная покупательница, которая лучше сто раз спросит, но не потратит впустую время ни своё ни продавца, а приедет и сразу купит, если реально ожидание (описание)/реальность совпадают
Аноним 548: не потратит впустую время ни своё ни продавца
Ну вот я - та самая противная продавец (говоря вашими словами), у которой описание = реальному состоянию вещи. И получается, что звонки с расспросами о том, о чем я уже написала в объявлении максимально подробно, это и есть трата времени впустую))
Я понимаю, о чем вы хотели сказать, но хочется, чтобы и вы и другие покупатели услышали, что хотят сказать продавцы - тогда общение и сделка будут обоюдопроиятными и выгодными)
Аноним 548: но не потратит впустую время ни своё ни продавца, а приедет и сразу купит, если реально ожидание
Описываю сегодняшнюю ситуацию. Прилетает сообщение "У вас новый заказ". Ну ок думаю, безмолвных покупателей сейчас пруд пруди. Заказ через почту из ЕКБ. Пишу, что на почту смогу отправить только в субботу. Рассматриваете другие способы доставки? или могу привезти в центр. На что мне отвечают, что надо мерить и могут тогда-то. Я спросила, а как вы собирались мерить на почте? Да и примерка на работе у меня не возможна. Можно было конечно в ТЦ встретится. Тупо отменили заказ и пропали. Вот что за люди? Ладно спросила, уже побаиваюсь этих "молчунов".
Зато не потратила свое время.
Раньше тема интересной и смешной была, про странных покупателей с авито, а сейчас больше про странных продавцов с авито
У меня самый странный покупатель был трансвестит, хотел купить платье, которое было забронировано, долго уговаривал отдать ей/ему, потом предлагал дружить, мол, подружек нет. Я отправила на ю-маму учиться дружить)))
аленканешоколад: которой описание = реальному состоянию вещи. И
И это здорово) я такой же продавец! Напишу всё как есть в реале.
Но ведь я, будучи, покупателем,допустим,на другом конце не знаю и не могу знать какой вы человек и насколько правдиво написано описание, правда ведь? Так же как и вы не знаете правду ли написала я.
Достаточно много и покупаю и продаю на Авито. Поэтому всё именно из личного опыта, говорю как есть
Аноним 548, я такая же беру только в отличном состоянии
Но это все можно спросить дополнительно в переписке не звонила. Мне так удобнее.модет и продавцу тоже ответит когда время будет
Аноним 833,
Я не трачу время на таких молчунов. Просто отменяю доставку и всё. Если человеку товар реально нужен, он позвонит/напишет и хотя бы спросит возможна ли отправка и когда
Аноним 632: это все можно спросить дополнительно в переписке не звонила.
Если сообщения открыты, пишу.
У некоторых только позвонить можно
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Я некоторое время назад отключила возможность звонков на авито, только сообщения. Иногда захожу на авито как покупатель и обратила внимание, что очень многие сделали тоже самое. На авито в этом случае покупатель видит в объявлении, что "пользователь предпочитает сообщения и скрыл номер телефона" .
И вот как продавец я не перестаю удивляться, когда в сообщениях в переписке приходит "скиньте номер телефона"или подобное. Ребята, если я этот номер скрыла для всех, то почему условной Оле/Маше я должна этот номер по-быстрому написать?))
Сразу оговорюсь, что речь не идет о назначенной встрече на конкретной точке в конкретное время.