Современное женское нижнее белье: советы врачей и советы женщин

Женское нижнее белье — это не только элемент гардероба, но и важная часть повседневного комфорта и здоровья. Выбирая бельё, важно учитывать состав ткани. Правильно подобранное белье поможет сохранить здоровье и уверенность в себе каждый день.

Сегодня производители предлагают огромный выбор моделей из инновационных материалов, а врачи дают рекомендации по выбору безопасного белья.

В большой теме на нашем форуме, посвященной выбору нижнего белья, женщины рекомендуют марки: Mark Formelle, Comazo, Minimi, Milady, Baykar и другие, в ней много ссылок на те товары, что уже опробованы и получили хорошие рекомендации.

В статье приведены ссылки на конкретные модели, которые выбирают наши женщины.

Трусы Comazo женские Maxi хлопковые бесшовные

Какую выбрать модель трусов

Моделей женских трусов более 20, наиболее популярны сегодня слипы, стринги, шортики, танга. Женщины часто отдают предпочтение бесшовным высоким трусикам до талии, модели слипы.

Врачи, изучив анатомическое соответствие всех моделей, составили «рейтинг» безопасности этой одежды. Самыми безвредными признаны слипы: их швы не проходят по наиболее нежным местам, они закрывают обеспечивают нормальную терморегуляцию, а также удобны для крепления одноразовых гигиенических средств.

Шортики уступили слипам по двум позициям – крой нижней части и удобство в «критические дни». Эти модели трусов нарушают воздухообмен в нижней части, на внутренней поверхности бедер. Из-за этого риск развития грибковой инфекции (в том числе «молочницы») возрастает примерно на 20%.

Трусы слипы набор 3 штуки

Стринги, особенно с широкой полосой сзади (еще и отделанной кружевами или декоративной бельевой резинкой) – плохой выбор. Они сильно раздражают кожу между бедрами и часто вызывают грибковые заболевания и травмы.

Опасным фасоном женских трусов были признаны «утяжки». Оказалось, что регулярное ношение трусов с жесткими вставками в районе живота нарушает кровообращение, может стать причиной застойных явлений в органах малого таза. Надевать такое коррекционное белье можно лишь изредка и не находиться в нем дольше 6 часов подряд.

Комплект трусов бразильяна Inario Хлопок, 3 штуки

Как подобрать правильный бюстгальтер?

Специалисты рекомендуют обращать внимание на три ключевых аспекта: материал чашки, толщину бретелек и конструкцию каркаса.

Первый критерий – внутренняя часть чашки. Качественный бюстгальтер не должен иметь грубых швов внутри (в идеале они вообще отсутствуют), а ткань, контактирующая с кожей, обязана быть дышащей. Да, соблазнительное кружевное белье выглядит эффектно, но врачи не советуют использовать его ежедневно.

Толщина бретелек определяется размером груди. Девушкам с размером А или В подойдут любые лямки (иногда можно обойтись и без них). При объеме С и D нужны бретельки от 12 мм, а для более пышных бюстов – от 15 мм. В противном случае грудь не получит должной поддержки. Однако важно помнить: модель балконет с широко разведенными лямками не рекомендуется обладательницам груди крупнее С.

Конструкция каркаса тоже требует внимания. Бесшовные модели (спортивные топы, майки) не подходят женщинам с пышными формами или тем, кто активно худеет. Мягкие чашки (без косточек и поролона) универсальны для размеров до D. Лифчики с косточками не стоит носить полным дамам (независимо от объема груди) – из-за возможного передавливания тканей и нарушения кровотока. А популярные push-up, которые обожают миниатюрные девушки, созданы именно для них: при размере С и больше подушечки для объема могут навредить.

Отдельно о «минимайзерах» – бюстгальтерах, визуально уменьшающих грудь. Их можно носить не более 4–5 часов подряд, иначе возможны проблемы со здоровьем.

Трусы кружевные набор 5 шт. хлопок MOIE

Современные материалы для нижнего белья

Самыми лучшими тканями для белья признаны хлопок, шелк, вискоза и микромодал (аналог вискозы), а также сочетание этих волокон с эластаном, который обеспечивает лучшую посадку. Иногда можно – по особому поводу – наряжаться в трусы из полиамида. А вот трусы из нейлона медики вообще не рекомендуют носить..

Натуральные ткани

Хлопок — самый популярный и безопасный материал. Он гипоаллергенный, дышащий, хорошо впитывает влагу. Идеален для ежедневной носки, особенно в жаркую погоду.

Бамбуковое волокно — мягкое, антибактериальное, отводит влагу. Подходит для чувствительной кожи.

Шелк — дорогой, но приятный к телу материал. Однако требует особого ухода и не всегда практичен для ежедневного использования.

Синтетические и инновационные материалы

Микрофибра — легкая, эластичная, хорошо держит форму. Часто используется в корректирующем белье.

Тактель (Tactel) — разновидность полиамида, мягкая и прочная ткань, быстро сохнет.

Микромодал — вискозное волокно с добавлением хлопка, приятное к телу и экологичное.

Спандекс (лайкра, эластан) — добавляется в состав для эластичности. Важно, чтобы его содержание не превышало 5–10%, иначе белье может плохо пропускать воздух.

Современные технологии позволяют также использовать антибактериальную пропитку (в спортивном белье для предотвращения размножения бактерий) и умные ткани с терморегуляцией, которые адаптируются к температуре тела.

Трусы слипы женские набор 3 шт.

Советы врачей по выбору нижнего белья

Гинекологи рекомендуют:

Отдавать предпочтение хлопку в зоне промежности, чтобы избежать раздражений и инфекций.

Избегать тесного белья — оно нарушает кровообращение и может способствовать развитию молочницы.

Не носить стринги ежедневно — они повышают риск переноса бактерий.

Выбирать белье по размеру — слишком тугое сдавливает кожу, а свободное натирает.

Менять белье ежедневно, а в жару или после тренировки — дважды в день.

Дерматологи советуют:

Избегать синтетики при склонности к аллергии — она может вызывать зуд и покраснения.

Проверять швы и кружева — грубые элементы могут натирать кожу.

Не использовать белье с агрессивными красителями — особенно при чувствительной коже.

Трусы FRESH MF222 Slip слипы цветные из хлопка 3 штуки

Как ухаживать за нижним бельем?

Ручная стирка предпочтительнее для деликатных тканей (шелк, кружево). Машинная стирка — только в мешке для белья, при 30°C, без отжима.

Использовать мягкие гели вместо порошков, чтобы избежать раздражений.

При сушке бельё не выкручивать — это деформирует ткань. Сушить в тени — прямые солнечные лучи разрушают волокна и цвета. Не использовать батареи и обогреватели — высокая температура портит эластичные материалы.

Хранение

Складывать бюстгальтеры чашечками друг в друга, чтобы сохранить форму.

Стоит приобрести специальный органайзер для трусиков — удобно и минималистично.

* Можно посмотреть и ещё одну тему с рекомендациями на нашем сайте.