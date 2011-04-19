13 предрассудков акушеров-гинекологов

Давно известно миру, что не все йогурты одинаково полезны. По аналогии, не все действия акушеров-гинекологов – общепринятые и рутинные – приносят пользу матери и ребенку. Миру это известно давно, а мы продолжаем идти «своим путем». Рассмотрим лишь некоторые из устаревших, неэффективных, вредных и не обязательных к исполнению рекомендаций акушеров-гинекологов. Отсутствие их эффективности или наличие вреда достоверно доказано.

Рекомендации взяты из жизни и «Руководства по эффективной помощи при беременности и родах» под ред. Э. Энкин. (A guide to effective care in pregnancy and childbirth, second edition, Oxford University Press, 1995), пер. с агл. СПб, Нордмед-Издат, 1999.- 544 с.

Ограничения в диете для предупреждения преэклампсии (гестоза)

Излюбленное развлечение акушеров-гинекологов с бесконечными «разгрузочными днями», «творожно-яблочной диетой» и пр., если беременная набирает, с их точки зрения, слишком большой вес.

Ну нет в этом смысла! Если развивается гестоз, его яблочком не удержишь! Нужно рациональное питание – то есть четко выяснить для себя, что во время беременности «не является едой», и это не есть.

Дородовый уход за молочными железами или сосками у женщин, планирующих грудное вскармливание

Растирать соски грубым полотенцем, пришивать к бюстгальтеру прокладки из грубой ткани – бессмысленно! Невозможно подготовить нежную женскую грудь к «наждачной» манере питаться у новорожденных малышей. К счастью, болеть будет не долго. Чем чаще прикладывать ребенка к груди, тем быстрее загрубеют соски. Начинать комрить надо с той груди, которая болит меньше.

Если вы только собираетесь кормить грудью своего первенца – верьте в себя, все получится. А грудь оставьте в покое.

Дородовые упражнения по системе Хофмана и использование экранов при втянутых или плоских сосках

Обладательницы втянутых и плоских сосков проводят часы перед зеркалом, пытаясь их вытянуть. Но загадка тысячелетия – как втянутые соски мешают кормить ребенка? Мать кормит ребенка не соском, а грудью. После 1-го же дня кормления вы навсегда забудете о том, как выглядели соски до того, как попали в рот малышу. Это целый бизнес – можно наивной мамочке впарить обучение специальным упражнениям, множество примочек и накладок и даже, - о ужас! – хирургическую операцию. Сомнения – дорога к неуспеху. Вы сможете кормить ребенка, неважно – какие у вас соски!

Кардиотокография (КТГ) в условиях стимуляции сосков с целью улучшения перинатальных исходов

Не надо теребить грудь во время исследования, пользы в этом никакой. И во время беременности тоже не надо теребить грудь. И во время кормления не надо. Женщины, оставьте свою грудь в покое! Для диагностики опухолей есть УЗИ и рентген. Опухоль растет до диагностически значимого размера 1 см около 5 лет! Вы все равно ничего не нащупаете. Если 1 раз в год в плановом порядке женщины старше 40 лет будут делать маммографию – мы спасем человечество от рака молочной железы. Для России – это фантастика: у нас или нет маммографа, или нет рентгенолога, или нам некогда.

Обучение женщин самообследованию молочных желез не оправдало себя – не улучшила показатели ранней диагностики рака молочных желез. То, что вы у себя находите – или совсем не рак, или о-го-го! – какой рак. Только УЗИ и ММГ – ваш шанс на действительно раннюю диагностику.

Рутинное применение клизмы во время родов

С чисто эстетической точки зрения, может быть и некрасиво, когда все родственники, собравшиеся в родзале, наблюдают за вашей дефекацией в потужном периоде. Но очищение кишечника с помощью клизмы уж точно не улучшает родовую деятельность.

Рутинное выбривание лобка перед родами

О, как оплакиваю я эту строку! Я, как и все гинекологи, питаю слабость к лысым лобкам. Ну хотя бы, что бы волосы не путались в зеркалах и кустистые косы не закрывали обзор. Но никакой медицинской необходимости в выбривании нет, и на западе женщины давно рожают с лобками любой степени зрастания.

Рутинное ограничение контакта матери и младенца, рутинное помещение младенцев в детские палаты

Разделять мать и ребенка сразу после родов, оправдывая это тем, что матери нужно "отдыхать" - вредно! Они нужны друг другу! Ребенок будет сосать грудь, а у матери будет сокращаться матка. Он получит самую лучшую в мире еду – всегда стерильную, всегда правильно подогретую, приготовленную только для него одного на самой лучшей в мире кухне – в маминой груди. Ведь только сосание обеспечит быстрый приход молока. Многие проблемы с грудным вскармливанием берут начало именно в раннем разлучении матери и ребенка.

Рожайте здоровых детей, будьте здоровы сами – и никто не отберет у вас малыша в детское отделение.

Ограничение времени сосания при кормлении грудью

Это любят педиатры. «Как, вы держите ребенка у груди 40 минут?! Какой ужас! 15 минут – не больше!» Нет. Дети – они тоже люди. Они разные. Есть «активные сосальщики» - они агрессивно сосут 5 минут и сыто отваливаются. Есть «гурманы» - они смакуют мамино молоко долго и вдохновенно. Есть просто ребятишки, которые быстро устают, ведь сосание – тяжелый труд! Им элементарно нужен отдых.

Использование кремов или мазей для груди кормящих матерей

Чем только не мажут грудь несчастные кормящие женщины. Если у дитенка вся рожица в зеленке – мама обработала трещины, к гадалке не ходи! Если все перемазано жуткими оранжевыми пятнами – это облепиховое масло.

Единственное разумное средство для смазывания трещин – "позднее" (или "заднее") грудное молоко! Покормили ребенка, выдавили по капельке молока, смазали соски - и оставили подсохнуть на воздухе. Тут и ранозаживляющий, и антисептический эффект. Природа все еще гораздо мудрее человека, материнское молоко – один из лучших ее продуктов.

Рутинное допаивание водой или питательной смесью детей, находящихся на грудном вскармливании

В грудном молоке есть все – и еда, и вода. Не надо предлагать малышу водичку из бутылочки. Это опция обязательна для детишек, кушающих смеси. Не надо бояться, что молока мало. Кормите чаще! Помните: сколько ребенок съел, столько молока и выработается. Кормите чаще, молока будет больше.

Рекомендация сцеживаться после каждого кормления

Очень вредная рекомендация. Особенно в 2-х типичных случаях. Рассмотрим примеры.

Молока много, ребенок наелся, а в груди еще много молока. К чему приводит сцеживание в этом случае? Ребенок поел, мама сцедилась. Сколько выработается молока? Столько, сколько малыш съел + столько, сколько мама сцедила. Было молока много, стало еще больше. Зачем? Торговать? Это прямая дорога к неуспешному грудному вскармливанию, лактостазам и пластическому хирургу впоследствии.

Молока мало. Мамочке все твердят: сцеживайся, сцеживайся! Ребенок поел, кое-как наелся и уснул. Мама села цедиться. Давит, давит, текут из груди капельки... Все мимо бутылочки... За 20 минут еле-еле 3 чайные ложки... А ей повторяют: сцеживайся, сцеживайся, до сухой груди сцеживайся! Слезы из глаз ручьями, молоко из груди по капле.

Мамочки, грудь осушить невозможно! Сколько будете цедить, столько будет капать. 40 минут кошмара, в морозилку ставить нечего. А тут и малыш проснулся, кушать изволит. А нечего! Нелепо? Нелепо. При гипогалактии (мало молока) каждая капля должна попадать в рот ребенку. Никакого сцеживания! Кормить чаще. И спать. И кушать, как следует, а не как получится. На этапе становления лактации женщина – это молочная фабрика на этапе становления производства. Бросьте все! Ваша задача – вырабатывать молоко.

Ребенок уснул, мама поела - и спать! Муж сам себя покормит, а все помощники вполне могут помочь убрать в квартире, а не поносить малыша на руках 10 минут. Да, это беспокойно. Да, малыш часто просыпается. Поймите же, так и надо! Малыш помогает вам найти баланс между его потребностями и вашими возможностями. Конечно, есть искушение – схватить бутылочку со смесью и докормить. И свекровь уже косо смотрит. И мама робко советует. Но тут одно из двух: или вы справитесь, и будете успешно кормить грудью, или «молоко «пропадет», «ребенок отказался» - чаще всего это так называют.

Сцеживание грудного молока необходимо в одном-единственном случае – если вы будете какое-то время разлучены и создаете «банк грудного молока». Помните – каждая порция молока замораживается в отдельной бутылочке. Доливать и отливать нельзя. Каждая порция молока размораживается и разогревается только один раз. Никакого «пусть постоит в холодильнике»!

Тест со взвешиванием до и после кормления для детей, находящихся на грудном вскармливании

Очередное преданье старины глубокой для определения того, что ребенок не доедает. Но очевидно же, ребенок – тоже человек. В разные кормления он съедает разное количество молока. Мама – тоже живая, количество молока меняется в течение дня. Как правило, по утрам молока больше, к вечеру – меньше. Контрольное взвешивание – устаревший тест, не дающей информации о количестве молока. Следите за тем, как ребенок прибавляет в весе, за тем сколько он спит, насколько жадно сосет, доволен ли жизнью, в конце концов!

Назначение бромокриптина для уменьшения неприятных симптомов со стороны молочных желез у женщин, не кормящих грудью

Классика жанра – как остановить лактацию. Бромкриптин (парлодел) для остановки лактации надо применять в течение 2-х недель. Именно это время требуется обычно для «уменьшение неприятных симптомов» безо всякого бромкриптина. Это американцы еще не знают, как можно прикладывать капустные листья, делать медовые примочки, смешивать смолу с куриными перьями, хорошенько распаривать, предлагать мужу «рассосать грудь» и...

Ничего этого делать не надо. Надо убрать ребенка в другую квартиру на 3-4 дня (всегда можно найти вариант), ни при каких условиях не сцеживаться, резко ограничить количество жидкости и соли. Для медикаментозной аблактации просвещенное человечество придумало Достинекс (карбеголин). Но в большинстве случае можно обойтись без достинекса и без куриных перьев.

Дорогие мамочки! Понятно «особенное» состояние вашего сознания в связи с беременностью и родами. Но это ваша жизнь и ваш ребенок. Старайтесь думать, включать логику, задавать вопросы, искать адекватные источники информации. И помните: «мы всегда так делали» и «мой опыт подсказывает» - это не аргументы!

Консультант: Оксана Богдашевская – врач акушер-гинеколог, г. Москва, зав. гинекологическим отделением медицинского центра «Медикал-плюс», работает «женским доктором» с 1997 года. «Когда я выбирала врачебную специальность, акушерство казалось мне очень светлой и радостной профессией. В нашей работе, действительно, много света и счастья. Рождение новой жизни – это чудо, к которому гинекологи прикасаются каждый день. Но даже в самом страшном сне я не представляла, сколько слез и горя ждет меня в моей профессии. Сколько изломанных судеб, сколько фатальных человеческих ошибок, которых так легко было избежать и которые можно было исправить».

