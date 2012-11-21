Выпадение волос: причины, виды и способы борьбы

Каждая женщина мечтает о пышных, блестящих, густых и крепких волосах. Кому-то такие волосы передались по наследству, кто-то добился отличных результатов, приложив немало усилий. И вдруг мы начинаем находить свои прекрасные волосы везде – на полу, в ванной, на расческе, одежде, постельном белье…

К сожалению, проблема выпадения волос рано или поздно настигает почти каждую женщину. Это могут быть и гормональные изменения (например, в среднем, через 4 месяца после родов) и реакция на лечение. Зная эти причины, можно надеяться, что после их устранения шевелюра вернется на свое «законное» место. Но существуют еще и малоизученные причины выпадения волос, из-за которых женщины тратят огромные деньги на чудо-препараты, консультации врачей, пытаясь сберечь хотя бы остатки волос. В этой статье мы поговорим о причинах выпадения, о проверенных способах борьбы с этим и о том, что есть норма в выпадении, а когда надо бежать к врачу.

Сначала немного теории

Каково же строение волосяного фолликула, каким образом волосинка питается, чтобы быть длинной, крепкой и здоровой? Сколько волос на голове и как долог срок их жизни?

Волосяной фолликул это некое вместилище для корня волоса, который еще иногда называют луковицей. Луковица представляет собой небольшое утолщение (в 2 раза толще самого волоса) и она состоит из клеток, которые, делясь, образуют волос. В нижней части к луковице примыкает волосяной сосочек, который содержит в себе кровеносные сосуды. Волосяной сосочек является очень важной составной частью фолликула, поскольку действует как своего рода компьютер, контролирующий состояние, рост и питание волоса, именно через него в волос поступают все сигналы организма. Если гибнет сосочек - то погибает и волос. Однако, если погибает волос, а сосочек сохраняется, то на его месте вырастает новый волос.

К волосяному фолликулу примыкают также следующие структуры: сальная (их обычно 2-3) железа, потовая железа, мышца, поднимающая волос (именно благодаря этой мышце наши волосы порой «встают дыбом»), и многочисленные кровеносные сосуды. Волосяной фолликул проживает несколько стадий: период роста называется анагеном (3-6 лет), период покоя – телогеном (несколько месяцев), период перехода от одной стадии к другой – катагеном (несколько недель). Обычно у здоровых людей примерно 80-90% волос находятся в стадии анагена, чуть меньше 1-2% - в стадии катагена, и около 10-15% - в стадии телогена. На голове каждого человека расположено в среднем от 100 до 150 тысяч волосяных фолликулов, каждый волос живет по своему "индивидуальному графику", а потому разные волосы в одно и то же время находятся на разных стадиях своего жизненного цикла. Исследования показывают, что обильному выпадению волос соответствует изменение вышеприведенного соотношения: уменьшение процента волос, находящихся в анагене и катагене, и увеличение процента волос, находящихся в стадии телогена. Все волосы, которые остаются на расческе или выпадают в течение дня - это, как правило, телогеновые волосы. Что является причиной такого жизненного цикла волос, пока остается тайной для исследователей.

Основные причины выпадения волос

Как ни странно, но их существует всего две – своевременное выпадение волос, в связи с физиологическим циклом, либо естественными гормональными процессами и не естественное выпадение, в силу различных обстоятельств (болезнь, принятие лекарств, не правильный уход и т.д.).

Итак, волосы в норме выпадают (по разным данным) в количестве 40-150 штук в сутки (да, да, так много). Конечно, если волосы изначально не густые, то и 50 волосинок в сутки - это слишком, поэтому все относительно. Прежде, чем начинать паниковать – не ленитесь! Посчитайте несколько дней количество «павших». Если их не больше нормы, то вероятно хватит и профилактических мер. Если же потери намного больше нормы, то пора действовать, и очень быстро!

Волосы, как и зубы, ногти и кожа – это индикатор, как нашего общего здоровья, так и качества осуществляемого ухода. И если проблемы со здоровьем решит врач, то о вредных внешних раздражителях можем позаботиться и мы сами, потому как они незаметно, но крайне пагубно влияют на волосы, их состояние и рост:

* Вредные ингредиенты в косметике для волос: сульфаты (Ammonium Lauryl Sulfate, Ammonium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate, TEA Layril Sulfate, ТЕА Laureth Sulfate), парабены (Paraben - Metyl, Butyl, Propyl, Isobutyl), не вымываемые силиконы (Amodimethicone, Behenoxy Dimethicone, Stearoxy Dimethicone, Cetearyl methicone, Cetyl Dimethicone, Cyclomethicone, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Dimethiconol, Stearyl Dimethicone, Trimethylsilylamodimethicone) забивают поры в коже, смывают естественный защитный жировой слой, проникают в кровеносную систему, высушивают и сам волос, забивая пространство между чешуйками.

Что можно предпринять? Покупать уходовые средства только профессиональных линий, внимательно читать состав, желательно, хотя бы в период выпадения перейти на органические/ натуральные шампуни и избегать использования недорогих укладочных средств.

* Водопроводная вода. Думаю, многие замечали, какого цвета вода горячего водоснабжения, а о ее составе кто-то задумывался? Наша вода содержит хлор, органические соединения, серную и соляную кислоту, щелочь и многое другое, всё это оседает на наших волосах и коже, медленно накапливаясь, отравляя и ухудшая их качество.

Что делать? После каждого мытья ополаскивать голову очищенной или родниковой водой. Очень полезно добавлять туда лимонный сок, экстракты трав, а также разведенные в растительном масле или соли эфирные масла.

* Недостаточное питание волос. Конечно, маленькие дети, семейные обязанности и бешеный ритм жизни порой мешают уделить несколько часов в неделю только себе, но к этому надо стремиться, ведь порой вовремя сделанная маска для усиления кровообращения кожи головы может предотвратить начинающееся выпадение.

Что делать? Найти 2-3 часа в неделю на питательную маску для волос, волосы будут благодарны.

* Неблагоприятная экология. К сожалению, этот внешний фактор можно изменить только переменой места жительства.

Что же делать? Используя защитные натуральные средства для волос, питаясь правильно, отказавшись от вредных привычек, надевая шапку зимой, а панаму летом, можно хоть как-то поддержать свой организм, который все время подвергается нападению вредных экологических факторов.

Если волосы начали выпадать, то необходимо также исключить следующие внутренние возможные причины этого, которые имели место быть за 3-4 месяца до начала выпадения:

- длительная болезнь;

- лечение химиотерапией, антибиотиками;

- стресс;

- диагностированный синдром хронической усталости;

- диагностированный авитаминоз;

- послеродовой период и др.

Про выпадение волос в послеродовой период - отдельно

Женские форумы обычно пестрят темами про потерю волос через 3-4 месяца после родов, мамочки хватаются за голову в прямом и переносном смысле этого слова, не зная, что делать. Объяснить же данный процесс несложно. На 3-4 месяце беременности под влиянием сформировавшейся плаценты волосы начинают получать приличную порцию факторов роста, потому как гормональный фон становится максимально благоприятным для вынашивания ребенка. На фоне этих процессов волосы практически перестают выпадать, и многие беременные женщины могут похвастаться шикарной шевелюрой, длинными прочными ногтями и хорошей, гладкой кожей. Это всё работа «беременных «гормонов». Оставшиеся 5-6 месяцев волосы растут здоровыми и блестящими.

Теперь немного цифр:

За эти 5 месяцев здоровая не беременная женщина должна терять примерно по 100 волос в сутки, т.е. за 150 дней она должна потерять 15 000 волос. Но она их не потеряла, т.к. была беременна.

В послеродовый период вся эта масса волос сразу входит в фазу выпадения, но нужно еще 3 месяца, чтобы эти, уже мертвые волосы, окончательно потеряли связь с волосяным фолликулом. Итак, если в день будет выпадать по 200 волос, тогда накопленные 15 000 выпадут за 75 дней. Но к этому добавятся еще волосы, которые выпадают сами по себе, т.е. еще по 100 в день, а возможно и больше, т.к. после родов женщина может быть подвержена дефициту железа, кальция и т.д., депрессии, неврозу, усталости, недосыпу … Все эти факторы не могут оставаться для волос незамеченными и усиленное выпадение практически неизбежно. Такой «волосопад» явление временное, т.к. относится к естественному выпадению и при правильном образе жизни, уходе и рациональном питании волосы постепенно восстановятся.

Когда бежать к трихологу?

Если у вас нет явных причин для выпадения волос, но, проведя учет «павших», вы поняли, что теряете более 100 волосинок в день, то пора со всех ног бежать к трихологу. Это очень полезный доктор, он внимательно изучит под микроскопом несколько ваших волосинок, начиная от корня и до самого кончика, а также кожу головы.

* Если же вы очень любопытны и у вас есть дома микроскоп – то посмотрите внимательно на выпавший волос – в норме ширина волосинки у корня должна быть в 2 раза больше, чем на его середине, если же ширина настолько не отличается, значит, существует проблема с питанием корня волоса. Изучите волосинки, выпавшие у вас в течение суток – это уже о многом вам скажет.

Доктор обязательно отправит вас на следующие анализы: общий анализ крови, анализ крови на гормоны (а именно, ТТГ и тестостерон) и биохимический анализ (кальций, железо сыворотки, ОЖСС) по результатам которых станет ясно – есть ли необходимость в консультации у других специалистов, и дефицит каких важных элементов вы испытываете. Для экономии времени и денег можно сдать эти анализы уже к первому приему у врача.

Это страшное слово «алопеция»

На приёме врач-трихолог скорее всего поставит диагноз «алопеция». Итак, существуют следующие виды алопеции:

Андрогенетическая алопеция составляет до 90% всех случаев облысения у женщин. Она встречается примерно у 19% женщин старше 20 лет. Причина - генетическая повышенная чувствительность волос к действию андрогенов, мужских половых гормонов. Выявление повышенного уровня андрогенов является показанием к обследованию у эндокринолога. Под воздействием андрогенов (тестостерона и его более активного метаболита – дигидротестостерона) волосяной фолликул подвергается значительным изменениям: фаза роста волоса – анаген – укорачивается, удлиняется латентный период жизненного цикла волоса. Значительно уменьшается размер сально-волосяного аппарата, при котором длинный волос постепенно сокращается в объеме до уровня пушкового волоса с возможной длиной всего в один сантиметр.

Андрогенетическая алопеция у женщин начинается с истончения волос в области пробора и распространяется по всем направлениям. Причем первые проявления андрогенного выпадения волос маскируются под диффузную (равномерную) алопецию. Большинство женщин не подозревают у себя повышение уровня мужских гормонов и в течение 2-3 лет лечат все мыслимые и немыслимые причины выпадения волос, пока в лобно-теменной области не образуется выраженное прорежение волос. Очень важно уяснить, что измененный метаболизм мужских гормонов, однажды начавшийся в организме, продолжается в течение всей жизни и необходимо постоянное плановое лечение, которое позволяет избежать всех неприятных симптомов и последствий общей андрогенизации организма.

Диффузная алопеция характеризуется равномерным и интенсивным выпадением волос по всей поверхности головы. Это происходит в результате сбоя циклов развития и роста волос. Диффузная алопеция – это следствие нарушений в работе всего организма, ее часто называют симптоматической. Она занимает второе место по распространенности после андрогенетической алопеции и чаще встречается у женщин.

Выделяют телогеновую и анагеновую форму диффузной алопеции. Телогеновая форма встречается чаще. Обычно она возникает после спровоцировавшей её причины. Около 80% волосяных фолликулов преждевременно уходят в фазу телогена (покоя), прекращая производить волосы. Причинами телогеновой формы алопеции являются стресс, гормональные нарушения, хирургические операции, острые инфекционные и тяжелые хронические заболевания, диеты с недостатком жизненно важных для организма элементов. Анагеновая форма диффузной алопеции возникает при воздействии сильных и быстродействующих факторов, как на организм в целом, так и на волосяные фолликулы в частности. В результате данного воздействия волосяные фолликулы не успевают «спрятаться» в фазу покоя, и волосы начинают выпадать сразу из фазы роста (анагена). Такими факторами обычно бывают радиоактивное излучение, химиотерапия, отравление сильными ядами. В большинстве случаев, когда исчезают причины диффузной алопеции, выпавшие волосы полностью восстанавливаются в срок от 3 до 9 месяцев. Поэтому основное лечение диффузной алопеции направлено на поиск и ликвидацию причины, которая её спровоцировала.

Очаговая алопеция характеризуется сплошным выпадением волос на резко ограниченных участках кожи, покрытой длинными волосами и отсутствием при этом воспалительных явлений. Выпадение волос как внезапно начинается (без каких-либо предпосылок), так и внезапно останавливается. Оно может продолжаться длительное время и приводить к полному облысению на отдельных участках головы или даже тела, а может и быстро прекращаться. Самое интересное, что человек, который был совершенно лысым в течение долгих лет, может отрастить нормальные волосы буквально за месяц. А потом потерять их вновь. Волосы как будто живут своей собственной жизнью, покидая голову и возвращаясь обратно, когда им заблагорассудится.

В зависимости от вида диагностированной трихологом алопеции назначается адекватное лечение. Но бывает, что врач, поставив диагноз диффузная алопеция, не может, тем не менее, найти причин выпадения волос, т.к. и анализы в норме и явных причин и изменений в организме нет. Тогда в бой вступают проверенные годами и опытом многих людей «народные» методы борьбы за волосы.

* Под народными имеются в виду не только переданные нам в наследство от бабушек, но и используемые сейчас в «народе», пользующиеся популярностью, в силу своей эффективности, методы.

Итак, несмотря на большое количество народных методов, можно выделить маски, усиливающие кровоснабжение корней волос и питающие кожу головы (питать корни можно только путем принятия витаминов, правильно питаясь и делая инъекции).

«Горячие» маски

Маски на основе горчицы, сока лука, спирта, красного перца. Как таковой питательной ценности они не несут, но за счет «горячего» эффекта усиливают приток крови к корням волос. Смягчают же эффект и питают кожу различные масла, черный хлеб, яйца и другие «жители» холодильника, входящие в состав подобных масок. Одна из очень эффективных масок - горчичная: 2 столовые ложки горчицы, 2 столовые ложки масла (можно использовать сборы масел, просто растительное с добавлением эфирных), 2 столовые ложки воды и 1 желток. Получается сметанная консистенция, маска наносится по проборам на кожу головы, укрывается голова пакетом и полотенцем.

Маска будет жечь, поэтому нет универсального времени её использования, т.к. чувствительность кожи у всех разная. В первое применение хватит и 20-ти минут. Делать её можно несколько раз в неделю. С подобными масками главное – не переусердствовать, лучше чаще, но меньше по времени, чем наоборот. Эти маски очень сушат волосы, поэтому наносить их на всю дину нельзя и после смывания лучше нанести увлажняющее средство на волосы (исключая область корней). Маски на основе лукового сока были очень популярны во времена наших бабушек и эффект у них не хуже, чем у горчичных, но к сожалению, запах от лука сохраняется на волосах довольно долго. Помогает его ослабить ополаскивание водой с соком лимона.

Никотиновая кислота

* Сразу хочу оговориться – никотиновая кислота ни имеет никакого отношения к никотину, содержащемуся в сигаретах.

Никотиновая кислота – это витамин РР, называется также В3, ниацинамид, никотинамид. Она широко применяется в домашних средствах по уходу за волосами, полезна как для корней (усиливает кровоток в коже, тем самым обеспечивая более сильное питание луковице), так и всей длине (увлажняет волосы, входит в состав многих смываемых масок). В аптеках никотинка продается в ампулах для инъекций, по 10 ампул в упаковке, стоит около 30-35 руб. за упаковку. Наносить никотиновую кислоту нужно на кожу головы, точечно (удобно использовать для этого шприц), после чего втирающими движениями делается массаж головы.

После начала применения кожа головы может отреагировать шелушением, это не перхоть (т.е. не грибок), это просто реакция, которая пройдет через несколько дней, но все равно, прежде чем начать пользоваться этим методом – проверьте себя на индивидуальную переносимость, капнув каплю кислоты на кожу на сгибе руки. Наносить витамин желательно по следующей схеме: ежедневно, начиная с 1 ампулы разведенной 1:1 с водой, и постепенно переходя на 2 неразведенные ампулы, на чистую кожу головы (т.е. на коже не должно быть укладочных и иных средств). После применения волосы мыть не нужно, т.к. никотиновая кислота это прозрачная водичка, которая не пачкает волосы, а благодаря массажу даже придает им объем. Используется никотиновая кислота в течение месяца, потом месяц перерыв и далее опять месяц. Заметные улучшения возможны уже в первые недели использования метода. Эффективность данного средства спорна, есть те, кому маска помогла остановить выпадение и усилить рост волос, есть те, кому она не помогла, ну, а у кого-то вызвала головную боль или аллергию.

Маски на основе смеси растительных и эфирных масел

Если раньше наши бабушки пользовались репейным маслом и считали его чуть ли не эликсиром красоты для своих волос, то сейчас количество известных и активно используемых масел (как растительных, так и эфирных) выросло в десятки раз.

На передовой борьбы с выпадением стоят эфирные масла Бей и Розмарина. Эти масла можно добавлять в маски на основе растительных масел (следует выбирать масла-проводники, такие как макадамии, оливковое, конопляное, виноградных косточек, зародышей пшеницы и т.д.).

Масло Бей – предотвращает выпадение волос, стимулирует регенерацию клеток и метаболизм ростковой зоны волоса, восстанавливает волосяной фолликул, укрепляет, утолщает тело волоса.

Масло Розмарина – уменьшает гиперсекрецию жирной и нечистой кожи, усиливает кровоток кожи, стимулирует регенерацию и рост, останавливает выпадение волос, устраняет перхоть.

* Маски с данными эфирными маслами стоит с огромной осторожностью применять гипертоникам, беременным и кормящим. Масла сомнительного качества лучше вообще не покупать!

* Все вышеуказанные методы проверены автором на себе.

Некоторым особняком стоит весьма эффективный, но дорогостоящий метод

– мезотерапия

Это метод инъекционного введения в кожу головы витаминов и лекарственных препаратов. Он может назначаться трихологом и проводиться в больнице, может проводиться по собственной инициативе в салоне красоты. В состав мезококтейля обычно входят витамины, аминокислоты, нуклеиновая кислота, экстракты трав и цинк. Они нормализуют работу кровеносной и лимфатических систем, насыщают луковицу и фолликулу питательными веществами. Обычно назначается от 10 процедур, которые длятся в среднем 20 минут, 1 раз в неделю. Мезотерапия применяется при всех видах облысения. Волосы получают ударную дозу полезностей, это стимулирует их рост, уменьшает количество выпавших волос, а новые волосы растут более сильными и крепкими. К сожалению, стоимость сеансов достаточно высока, от 1500 руб. и выше, соответственно, чаще всего мезотерапия проводится уже как необходимая часть лечения, а не как профилактическая мера.

Трихология – это прогрессивная наука, но до сих пор не раскрыты все причины выпадения волос, потому как сами волосы, по сути, совершенно не изучены с точки зрения их роли в системах организма, их энергетической ценности и т.д. Единственное, что мы можем сделать со своей стороны, столкнувшись с проблемой выпадения, это не затягивать.

Содержание холодильника можно намазать на волосы в любое время, поэтому не стоит дожидаться эффекта от маски из недельной сметаны, перемешанной с дрожжами, а лучше в первую очередь сходить к трихологу, обследоваться, разработать план действий по спасению шевелюры, постараться избегать стрессов, правильно питаться и подойти тщательно к выбору уходовых средств для волос!