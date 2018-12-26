Необходимый минимум обследований для женского здоровья

Важно помнить, что многие серьезные заболевания в женском организме протекают бессимптомно. Сегодня рассказываем про скрининг-тесты для женщин, о том, какие обследования и анализы для женщин обязательно нужно делать, чтобы вовремя «словить» серьезное заболевание.

Наш консультант: Гальперин Александр Маркович, врач-уролог, медицинский директор объединения "Новая больница"

Основные «болевые точки» у женщин

Цифры Госстата неумолимы: «убивают» российских женщин проблемы, связанные с сердцем (ишемическая болезнь, инфаркт, инсульт) и онкология. Конечно, лучше всего «профилактировать» все эти заболевания - правильное питание, занятия спортом, отказ от вредных привычек. Но ведь есть еще наследственный фактор, экология, нервы…

За всем не уследишь, но кое-что мы можем делать регулярно:

1. Измерять артериальное давление хотя бы 1 раз в год. Даже если вам всего 18 лет и вы полны сил и энергии, необходимо знать «возможности» своего организма. В норме АД должно составлять до 140 на 90. Если выше – обязательно нужно обратиться к врачу и скорректировать давление.

2. Сдавать кровь на определение липидов крови 1 раз в год. Это не просто анализ на холестерин, а еще и на его фракции, то есть развернутый. Важна именно совокупность факторов, потому что даже если у вас повышенный холестерин, то вовсе не обязательно, что он будет откладываться на стенках сосудов.

3. Сдавать тест на уровень глюкозы в крови. Так вы сможете контролировать появление сахарного диабета второго типа. Это достаточно тяжелое эндокринное заболевание, которое может долгое время протекать скрыто и разрушать ваши сосуды.

4. Следить за индексом массы тела. Он вычисляется по банальной, но доступной формуле: вес (кг) : на рост2 (метр). Например, ваш вес 54 кг, а рост 156. 54 делим на (1,56х1,56) получается 22,2. Если ИМТ от 25 до 30, то у вас избыточная масса тела, а значит вы в зоне риска. Об ожирении говорит ИМТ выше 30.

Как профилактировать онкологию

У женского рака, в отличие от мужского, где лидирует безжалостный рак легких, есть свой ТОП-3 онкозаболеваний: рак молочных желез, кожи, шейки матки.

Вероятность заболеть раком груди до 40 лет – 0,5%, с 40 до 60 лет – уже 4%, с 60 до 80 лет - 7%. Это высокая вероятность! Как правило, женщины более ответственно подходят к вопросам здоровья. И на диспансеризацию ходят, и на дополнительные обследования. А потом – бах! – рак груди. «Слона-то я и не заметил»…

А ведь всего лишь надо:

1. Проводить самообследование молочной железы. Обращайте внимание на возможные припухлости, изменения формы одной из груди, выделения из сосков, прощупывайте грудь и подмышечные впадины. Как стоя, так и лежа. Делайте это раз в месяц! Ведь не сложно?

2. Делать УЗИ молочной железы или маммографию. Вообще УЗИ рекомендуют делать до 40 лет, а после – маммографию, хоть это и лучевая нагрузка, но она позволит ничего не пропустить в особо опасном возрасте.

Техника самообследования груди на видео

Что касается такого частого заболевания, как опухоли кожи, то здесь тоже правило №1 – пристальное внимание к себе. Чтобы не было такого, что «родинка у меня выросла на 5 см, но я не обратила внимания…». Поэтому:

Внимательно следите за любыми изменениями на коже, за родинками, сделайте дерматоскопию, если что-то настораживает.

Под десятикратным увеличением прибора врач видит - меланома перед ним или простая родинка. При необходимости назначит дополнительное обследование. Особенно подвержены раку кожи люди «северного типа», со светлыми волосами и кожей. Не усердствуйте с загаром, тем более без специальных кремов с УФ-защитой! Помните, ничего просто так не должно увеличиваться, чесаться, кровоточить, доставлять вам другие неудобства. Если ранка долго не заживает, а родинка изменила размер или цвет – к врачу.

Все о родинках: почему появляются, как вывести и что должно насторожить Ликбез по родинкам пригодится всем людям в разных жизненных ситуациях. Чтобы знать, когда все хорошо и нет смысла переживать, когда лучше заняться профилактикой, а когда нужно бежать к врачу. Подробнее о родинках

Что касается рака шейки матки, то научно доказана его прямая связь с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Этот вирус выявляется у 100% больных раком. Причем за 70% случаев рака шейки матки отвечают папилломавирусы 16 и 18 штаммов. Сам по себе вирус передается только половым путем, причем достаточно одного контакта, чтобы он попал в организм. Мужчины могут быть носителями вируса, но ВПЧ при этом не болеть.

Среди эффективных методов борьбы с вирусом – лишь вакцинация. По-другому, к сожалению, профилактировать ВПЧ невозможно. В таких странах, как США, Австралия прививка от ВПЧ включена в национальный календарь прививок. В России вакцину можно поставить лишь за свой счет, и она не из дешевых. Но здоровье ведь дороже!

Прививку рекомендуется ставить подросткам (да-да, и мальчикам!) до начала половой жизни, примерно в 12-13 лет. Можно и девушкам старше 25 лет, если инфицирование не обнаружено. В противном случае вакцина не поможет.

Если же ВПЧ у вас обнаружено?

Делаем Рар-тест (цитологический мазок на измененные клетки) каждые 2-3 года, не реже. А при наличии вируса – ежегодно, чтобы не пропустить патологии шейки матки.

Дружба с овощами и хорошее настроение

Если относиться внимательно даже к «банальному» гастриту, то до рака желудка можно и не доводить. Этот рак сейчас не так распространен, как прежде. Однако если вам исполнилось 50, или вы в «зоне риска» по неправильному питанию и вредным привычкам, то обязательно делать:

1. ФГДС (фиброгастродуоденоскопию). Не входит в стандарт диспансеризации, поэтому проводить надо самостоятельно однократно пройти эту процедуру. Если все отрицательно, то повторить исследование можно через 5 лет. В противном случае по назначению гастроэнтеролога.

2. Исследование на Хеликобактер. «Спиралевидная бактерия, обитающая в привратнике желудка» способна вызвать гастрит, дуоденит, язву, а также рак желудка. Дело в том, что хеликобактериоз – самая распространенная инфекция в мире. Исследование делается обязательно вместе с ФГДС, но можно сдать анализ крови на антитела в любом возрасте. У гастроэнтерологов сейчас действует принцип «диагностирован хеликобактер – необходимо лечение». Передается как через поцелуи, так и через дверные ручки. Если уж кто-то в семье обзавелся таким «питомцем», то лечиться антибиотиками нужно будет всем домочадцам.

3. Колоноскопию. Процедура не из приятных, но можно найти клиники, где делают с анестезией и, мало того, можно сделать вместе с ФГДС. Продолжительность - от 20 минут до часа. Сможет обнаружить (если они есть) патологии в толстой кишке (полипы, измененную ткань и другое) на ранней стадии.

Снизить риск развития рака желудка может правильное питание. Чем меньше в вашем меню консервированных продуктов, жареного мяса, хрустящих пирожков и чипсов, и чем больше овощей, особенно зеленых (кабачки, огурцы, тыква, зелень), фруктов, богатых витамином С, клетчаткой, молока и молочных изделий, тем меньше шансов «надорвать» желудок и заболеть.

Из инфекционных заболеваний проверяемся на ВИЧ, гепатит С и В. Это прежде всего рекомендация для тех, у кого активное половое поведение и частая смена партнеров. Помните, что хотя ВИЧ-инфекция на сегодняшний день не излечима, доступна эффективная антиретровирусная терапия, которая позволяет жить с ВИЧ и даже родить здорового ребенка. В любом случае знать свой ВИЧ-статус будет не лишним.

Напоследок осталось простое:

Делаем общий анализ крови с СОЭ, общий анализ мочи. Сами по себе они рак не выявляют, но косвенно позволяют заподозрить симптомы разных тяжелых заболеваний, отклонений от нормы

УЗИ органов брюшной полости и почек. Исследование у нас доступно и безопасно. Позволяет выявить объемные образования: камни, опухоли, кисты.

Резюмируем. Безусловно, медицина за последние десятилетия научилась выявлять заболевания на самой ранней стадии. Еще до появления «видимых» симптомов. Но без внимания к себе любимой чуда не произойдет. Рано обнаружили = успешно пролечили!

И еще. Удивительно, но при всей своей выносливости женский организм - как музыкальный инструмент. Может расстроиться в любой момент – как от стресса, так и от переутомления. Поэтому не забывайте, дорогие девочки, о полноценном сне, 4-5 разовом питании, пеших прогулках и улыбке.

Доказано, что смех значительно повышает защитные силы организма, стимулирует иммунную систему! Не отказывайте себе в небольших радостях, пробуйте себя в новых сферах, которые вас привлекают. Все новое приносит в нашу жизнь лишь позитивные эмоции, радость, а значит интерес к здоровой жизни!

Внимание! Полезная табличка-напоминание, когда и какие скрининг-тесты нужно сделать: