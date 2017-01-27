Гормональная терапия при климаксе: возможности современной медицины

Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) – вовсе не «таблетка от старости». Однако она даёт возможность женщине улучшить качество жизни, долгие годы хорошо выглядеть и сохранять сексуальную активность, предотвратить развитие многих хронических заболеваний.

Итак, в каких случаях назначение МГТ оправдано, а когда лучше от этого воздержаться? Какие существуют схемы МГТ и способы использования препаратов?

МГТ: положительное влияние

Общие выводы многочисленных исследований при длительном применении у большого количества женщин 50-59 лет:

Понижается риск перелома шейки бедра, позвонков и позвонковых отростков.

Защищается хрящевая ткань от разрушения.

Улучается состояние кожи, волос и ногтей.

Уменьшается вероятность развития рака толстой и прямой кишки, депрессии и болезни Альцгеймера (старческого слабоумия).

Снижается частота инфаркта миокарда и сердечнососудистых заболеваний.

Улучшается обмен жиров, реже развивается ожирение и сахарный диабет II типа.

Понижается общая смертность от хронических заболеваний.

Когда назначается МГТ?

Важна ваша готовность к длительному приёму препаратов (не менее 10 лет) для улучшения качества жизни.

Медицинские показания

Ранние симптомы дефицита половых гормонов: приливы жара, повышенная потливость, быстрая смена настроения, склонность к депрессивным состояниям, сердцебиения.

Расстройства со стороны мочеполовой системы: сухость во влагалище, боль во время полового акта, частое мочеиспускание, недержание мочи и другие.

Профилактика развития остеопороза и переломов у женщин из группы риска вне зависимости от наличия или отсутствия признаков климактерического синдрома. Группа риска: повышенная потливость (с потом выделяются минералы из организма), остеопороз у родственниц по материнской линии, заболевания щитовидной железы, сахарный диабет, курение, применение кортикостероидов (гормонов).

Остеоартрит – хроническое заболевание, проявляющееся болями, нарушением подвижности и формы суставов.

Искусственная менопауза – «выключение» яичников.

Преждевременное угасание функции яичников: наступление климакса до 40-45 лет.

Когда МГТ не назначается?

Медицинские противопоказания:

Рак молочной железы или эндометрия (внутренней слизистой оболочки матки) – перенесенный ранее или подозреваемый в настоящее время.

Образование тромбов (плотных сгустков крови) в просвете вен или артерий – ранее или в настоящее время.

Кожная порфирия. Нарушен обмен пигмента порфирина – предшественника небелковой части гемоглобина. Пигмент откладывается в коже.

Перенесенный инсульт, ишемическая болезнь сердца, сердечнососудистая недостаточность (в зависимости от степени).

Гормонозависимые опухоли (доброкачественные, злокачественные) – например, яичников или матки. Иногда после излечения МГТ назначается – решение принимается индивидуально.

Тяжёлые заболевания печени с нарушением функции. После нормализации показателей печёночных ферментов возможно применение МГТ.

Кровотечения из половых путей по невыясненным причинам.

Аллергия на препараты для МГТ.

При некоторых состояниях противопоказания условные, а возможность использования МГТ рассматривается индивидуально. Например, при мигрени применяются чрескожные формы гормонов, миоме матки – в зависимости от размеров узла.

Подготовка к МГТ и контроль над общим состоянием

Проводятся исследования до начала лечения, в дальнейшем – один раз в год, при необходимости – чаще.

Что рассказать доктору о себе?

Хронических заболеваниях: ЖКТ, сердца и сосудов, щитовидной железы, печени, сахарном диабете.

Были ли ранее переломы костей (при какой травме получены, как быстро срослись).

Имеются ли у близких родственников остеопороз.

Своём питании: перевес в сторону животных жиров или радикального вегетарианства отрицательно сказывается на состоянии костной ткани.

Вредных привычках.

Обязательный минимальный объём обследований

Гинеколог проводит исследование на гинекологическом кресле.

Из просвета шейки матки набирается цитологический мазок или тест Папаниколау для своевременного выявления атипичных (изменённых) или раковых клеток.

Рассчитывается индекс массы тела, измеряется и контролируется артериальное давление.

Назначается общий анализ крови.

Также в крови определяется уровень сахара, общего холестерина, липопротеидов высокой и низкой плотности («полезного» и «вредного» холестерина), гормонов щитовидной железы.

Проводится УЗИ органов малого таза.

Исследуются молочные железы: осмотр, УЗИ, маммография (после 40 лет – ежегодно или раз в два года).

При хронических заболеваниях выполняются дополнительные исследования: заболеваниях печени – УЗИ печени и печёночные ферменты, остеопорозе – денситометрия костей и другие.

Иногда определятся онкомаркер СА 15-3 и носительство генов (BRCA1 и BRCA2) – наследственная предрасположенность к раку молочной железы.

Основные принципы МГТ

Начинать можно в возрасте не старше 60 лет и не позднее 10 лет после наступления менопаузы.

Используются препараты, содержащие аналоги природных эстрогенов и прогестерона (прогестагены).

Эстрогены обладают доказанным положительным действием на ткани организма, а прогестерон усиливает этот эффект и защищает эндометрий.

Из эстрогенов предпочтение отдается эстрадиолу – вызывает меньше побочных эффектов и лучше переносится. После 50 лет – тиболону, который в организме расщепляется на эстрогены, прогестерон и андрогены.

Режимы или подходы к МГТ

Перименопауза

Назначается эстроген в комбинации с прогестероном. Принимаются ежедневно с перерывом на 5-7 дней один раз в месяц – для менструальноподобного кровотечения (сохранение ритма менструального цикла). Длительность – до возраста наступления естественной менопаузы (в среднем – 47,5-50 лет).

Постменопауза

Используется эстроген вместе с прогестероном либо тиболон, но без перерыва в приёме препаратов – ежедневно. Лечение рекомендуется продолжить до 60-65 лет, далее – по необходимости.

При некоторых состояниях применяются только эстрогены – например, при удалённой матке или нарушениях со стороны мочеполовой системы.

Лекарственные формы эстрогенов:

Приём внутрь – препараты проходят через печень. Противопоказаны при заболеваниях печени и ЖКТ (плохо усваиваются), склонности к образованию камней в желчном пузыре.

Чрескожно: гель, мазь, пластырь. Рекомендуется при заболеваниях печени, ЖКТ, высоком уровне холестерина, повышенном риске образования тромбов, ожирении, артериальной гипертензии.

Вагинально в виде свечей колец, кремов или гелей с содержанием эстрогена – при расстройствах со стороны мочеполовой системы. Вагинальные формы препаратов не оказывают влияния на организм в целом.

Внутримышечно. Недостаток: при непереносимости компонентов невозможно прекратить действие препарата.

Польза и риски МГТ

Проведены многочисленные исследования доказывающие, что при правильном подходе польза для организма высока, а вероятность развития осложнений минимальна.

Наиболее распространённое опасение: при МГТ увеличивается риск развития рака молочных желез. Да, имеется такая вероятность: при наследственной предрасположенности, либо если ранняя стадия рака не была выявлена до назначения МГТ. В остальных случаях гормоны, наоборот, защищают ткани молочных желёз.

Поэтому во избежание любых нежелательных последствий проходите обследование (до назначения МГТ, в дальнейшем – для контроля) и придерживайтесь рекомендуемых схем.

Чем раньше, тем лучше

Начало МГТ в перименопаузе или в течение трёх-пяти лет после наступления менопаузы значительно повышает благоприятные эффекты и снижает возможные риски развития осложнений.

Таков общий подход к МГТ. Однако на практике используются разные схемы. Назначая препараты, доктор учитывает несколько факторов в совокупности: искусственный или естественный климакс, отсутствие или наличие матки, хронические заболевания, склонность к образованию тромбов и многие другие.

Дорогие женщины, как видите, благодаря достижениям современной медицины можно сохранить своё здоровье на долгие годы и наслаждаться жизнью. Не упустите такую возможность!

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/