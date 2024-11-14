Как сохранить грудь красивой и упругой

С течением времени и возрастом женская грудь обвисает, теряет упругость и юный задор — развивается птоз молочных желёз. Естественные процессы нельзя предотвратить, но мы расскажем, как их можно существенно замедлить.

Поговорим об анатомии и физиологии

Каждая молочная железа состоит из 15-20 мелких альвеол или долек (по строению напоминают пузырьки), расположенных в груди равномерно вкруговую. Пространство между дольками заполнено жировой и соединительной тканью.

У молодой женщины в молочных железах обычно больше железистой и соединительной ткани, придающие им упругость.

Молочные железы находятся на грудных мышцах, но не являются их частью. Собственных мышц груди не имеют, за исключением крошечных мышечных волокон, располагающихся в сосках.

Фактически бюст поддерживается лишь тонкой оболочкой, состоящей из кожи и связок — формируется каркас. Начинается он от подбородка и постепенно спускается вниз, захватывая участки возле плеч, зону декольте и собственно грудь.

С возрастом эластичность кожи и тканей снижается, связки растягиваются, железистая ткань замещается жировой, делая грудь мягкой и рыхлой. Постепенно под влиянием силы тяжести молочные железы обвисают.

Кроме естественных процессов, существуют факторы, не самым лучшим образом сказывающиеся на состоянии женского бюста.

Во время беременности

Под воздействием гормонов в молочных железах происходят изменения, направленные на подготовку к грудному вскармливанию. Железистая ткань разрастается, снижается эластичность кожи и соединительной ткани. Груди наливаются, на коже могут появиться растяжки.

Что делать?

Носите специальный бюстгальтер для беременных и/или поддерживающее белье. Пользуйтесь кремами и гелями против растяжек.

При грудном вскармливании

Грудь наполняется молоком, а после кормления опорожняется. Если резко прекратить грудное вскармливание, бюст обвиснет.

Что делать?

Кормите долго и отлучайте малыша от груди в течение нескольких месяцев

Тогда молочные железы привыкают к изменениям, постепенно возвращаясь почти к своим первоначальным размерам и формам.

Конечно, так везёт не всем мамам, но существует несколько способов, благодаря которым удаётся достигнуть прекрасных результатов. Хорошо помогают физические упражнения, контраст температур и плавание. Ниже мы подробнее об этом поговорим.

При большом количестве молока сцеживайте грудь

Используйте молокоотсос или сцеживайте в «ручном режиме». Если грудь надолго остаётся наполненной, кожа её растягивается, а форма — портится.

Поддерживайте грудь

Носите специальные бюстгальтеры для грудного вскармливания, сшитые из хлопчатобумажного материала без косточек — не даст обвиснуть груди под тяжестью молока.

Быстрый набор или потеря массы тела

При прибавке веса доля жировой ткани в молочной железе увеличивается, растягиваются поддерживающие связки и кожа (появляются растяжки).

При резком похудении жир быстро уходит не только с бедер и живота, но и из молочных желёз. Ткани теряют упругость, а грудь обвисает. Строгие диеты приводят к дефициту питательных веществ, что само по себе наносит вред всему организму.

При частых и резких «скачках» веса из одной стороны в другую, риск обвисания груди в молодом возрасте намного выше.

Что делать?

Старайтесь не набирать много лишних килограммов (особенно во время беременности).

Откажитесь от вредных и строгих диет, направленных на быструю потерю веса.

При похудении избавляйтесь от лишних килограммов постепенно. Питайтесь сбалансированно.

Полезны:

* продукты с высоким содержанием клетчатки: белокочанная капуста, цельнозерновой хлеб, зелень и др.;

* бета-каротин и калий — содержатся в моркови и кураге;

* молочнокислые продукты улучшают работу кишечника и способствуют выработке эстрогенов, повышающих упругость кожи.

В достаточном количестве употребляйте мясо и рыбу, содержащих белок — незаменимый строительный материал для наших клеток.

При веганстве важно, чтобы организм получал достаточное количество белка. Возможно, стоит подумать о приёме биологически активных добавок с аминокислотами (основными элементами для построения белков).

Курение

Под воздействием никотина и токсичных веществ, содержащихся в сигаретах, в тканях организма ухудшается кровообращение и снижается выработка коллагена (белка, составляющего основу соединительной ткани). Изменения приводят к потере эластичности и тонуса мышц/кожи, а женщина преждевременно стареет.

Что делать?

Откажитесь от курения и подумайте о своём здоровье.

Солярий и естественный загар

Под воздействием ультрафиолетовых лучей кожа быстрее стареет и теряет эластичность, приводя к ослаблению тканей, поддерживающих молочные железы.

Что делать?

Соблюдайте правила загара: находитесь на солнце недолго, в утренние и вечерние часы. Пользуетесь солнцезащитными кремами.

Сидячий образ жизни

Способствует потере тонуса грудных мышц, приводя со временем к потере эластичности тканей и обвисанию грудей.

Что делать?

Старайтесь больше двигаться, выполнять несложные упражнения или активно заниматься спортом.

Неправильная осанка

Привычка сутулиться — частый спутник обвисшей груди. Появляются боли в мышцах, заставляя занимать щадящую позу. Молочные железы теряют естественное положение, что негативно сказывается на состоянии поддерживающих их тканей.

Что делать?

Следите за осанкой во время ходьбы, работы за столом или экраном монитора. Держите спину прямо, а голову — высоко! Тогда грудь «не уплывёт».

Злоупотребление алкоголем

Ухудшает работу печени и организма в целом, приводя к преждевременному старению кожи, потере тонуса мышц и формы груди.

Что делать?

В небольших количествах хорошее вино не нанесет вреда здоровью. Наоборот, защитит стенки сосудов от отложения холестерина и поможет нейтрализовать свободные радикалы.

По рекомендациям ВОЗ допустимая норма спиртного для здоровых людей в день: женщин — 120-130 мл вина, мужчин — 240-260 мл.

Неправильно подобранный бюстгальтер

Большой по размеру бюстгальтер не выполняет свою поддерживающую функцию, но и особого вреда не наносит. Маленький и тесный — негативно сказывается на кровообращении тканей, состояние связок и грудных мышц.

Длительное ношение неправильно подобранного белья может привести как к обвисанию грудей, так и развитию онкологических заболеваний молочных желёз.

Что делать?

Подбирайте удобный бюстгальтер по форме и размеру грудей, чтобы материал и фурнитура (бретельки, «косточки» и др.) не давили на грудь/кожу.

Бюстгальтер вам не подходит, если при его ношении грудь принимает странную форму или «вываливается» из чашек, застежка находится высоко.

Можно ли «накачать» грудь?

Упражнения и физические нагрузки не оказывают прямого влияния на женский бюст. Однако при их помощи можно улучшить осанку, укрепить мышцы и ткани, окружающие молочные железы.

Простые, но действенные упражнения

* Возьмите в руки гантели и ложитесь на спину на пол. Разведите руки в стороны. Затем на выдохе медленно поднимайте руки вверх, на выдохе — опускайте. Выполните 15-20 раз за один подход.

* Займите положение стоя. Разведите ноги на ширину плеч. Возьмите в руки гантели и вытяните их вперёд. Скрестите руки впереди резким движением, затем повторите движение, но уже за спиной. Выполняйте до 10-15 раз.

* Сведите ладони перед собой и соедините — сложите в молитвенном положении. При этом локти должны оказаться на уровне груди. Давите ладонями друг на друга — за один раз до 10 секунд. Повторяйте упражнение 15-20 раз.

Несложные упражнения можно выполнять во время беременности и кормления грудью.

Постепенно увеличиваете количество подходов. Спустя несколько недель регулярных занятий вы ощутите, что грудь стала более подтянутой и упругой.

При хорошей исходной физической подготовке вы можете себе подобрать более сложный комплекс упражнений.

Хорошо укрепляют мышцы груди и всего тела занятия спортом: плавание, бадминтон, большой теннис.

Помогут ли крема, гели и масла?

Средства по уходу за кожей — наши добрые «волшебники». Однако это вовсе не означает, что грудь вновь станет по-девичьи упругой.

Косметические средства ухаживают за кожей: увлажняют и питают, стимулируют выработку собственного коллагена и эластина, способствуют обновлению клеток.

Наносятся массирующими движениями, двигаясь от груди к подбородку с захватом области декольте.

Выбирайте косметические средства по своему «карману». Не самый дорогой увлажняющий крем — лучше, чем ничего. Главное — пользоваться регулярно.

Контраст температур

Способствует улучшению кровообращения в тканях и восстановлению клеток, повышает упругость кожи.

Пользуйтесь кусочками косметического льда: круговыми движениями протирайте грудь и зону декольте после душа или ванны. Приготовьте лёд самостоятельно: сделайте отвар из лекарственных трав (ромашки, шалфея, календулы) и залейте в формы для льда, затем поместите их в морозильник.

Три раза в неделю устраивайте контрастный душ — чередование тёплой воды с прохладной. Одновременно вы будете выполнять и массаж молочных желёз.

Сначала отрегулируйте напор воды, чтобы он был несильный, но достаточно ощутимый и комфортный.

Круговыми движениями по часовой стрелке по 10 раз обводите одну грудь, а затем повторите движения в обратную сторону. Со второй грудью поступите точно также. Не забывайте и про зону декольте.

Постепенно увеличивайте длительность процедуры и количество циклов.

Важно:

* контраст температур противопоказан при мастопатии;

* процедуры можно выполнять во время беременности и кормления грудью.

Как противостоять беспощадной гравитации?

Встречается мнение, что нужно носить бюстгальтер постоянно, не снимая его даже во время сна. Пожалуй, такие крайности излишни.

Старайтесь придерживаться золотой середины: большую часть дня поддерживайте грудь. Носите не только бюстгальтер, но и поддерживающее белье для груди. Особенно это важно во время занятий спортом.

Благодаря этим несложным советам вы сможете стать обладательницей красивой и упругой груди, необязательно прибегая к помощи пластических хирургов.

Автор: Корецкая Валентина Петровна,

педиатр, врач-ординатор детского отделения

Фото: http://globallookpress.com