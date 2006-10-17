Резус-конфликтная беременность: без паники!

Резус-фактор: что это за зверь?

Как всем известно еще с незапамятных школьных времен, «резус» - это такая обезьяна. Именно у нее в крови у первой обнаружили некий «фактор», который в ее честь и назвали.

Те же из наших читателей, у которых в школе по биологии была твердая пятерка и у мамы на антресолях до сих пор хранится почетная грамота со слета юных любителей анатомии, знают, что «фактор» этот на самом деле представляет собой белки системы «резус», расположенные на поверхности эритроцитов. Причем у некоторых людей эти белки на эритроцитах есть, а у других – напрочь отсутствуют.

Наличие или отсутствие резус-фактора в эритроцитах людей обуславливает принадлежность их к резус-положительной или резус-отрицательной группе. Установлено, что 86% людей европеоидной («белой») расы обладают положительным резус-фактором, а 14% – отрицательным.

Антигены системы резус вырабатываются у плода, начиная с 8-10 недели внутриутробного развития.

Когда возникает резус-конфликт?

Резус-конфликт может возникнуть во время беременности, если резус-фактор матери не совпадает с резус-фактором плода. В случае, когда носителем положительного резус-фактора является малыш, вероятность возникновения резус-конфликта гораздо выше, чем при обратной ситуации, и последствия его куда более серьезны. Поэтому чаще всего, если речь идет о резус-конфликтной беременности, подразумевается именно комбинация «резус-отрицательная мама + резус-положительный малыш».

Такая комбинация возникает примерно в 75% процентах случаев, когда мама - резус-отрицательна, папа - резус-положителен (для особо любопытных наших читателей - краткий экскурс в генетику: генотип, отвечающий за положительный папин резус-фактор, может быть гомозиготным или гетерозиготным. В случае гомозиготности резус-фактора папы будущий малыш обязательно будет резус-положительным, в противном же случае - шансы родить "положительного" и "отрицательного" малыша равны).

В чем же опасность резус-несовместимой беременности? Дело в том, что если в кровь резус-отрицательного человека попадут резус-положительные эритроциты, организм воспримет их как нечто чужеродное, и начнет вырабатывать антитела, разрушающие «чужаков». И если по каким-либо причинам в крови матери появятся такие антитела, будущему ребенку начнет угрожать серьезная опасность.

Попав через плаценту в кровь к ребенку, антитела начинают разрушать его эритроциты. Всю серьезность последствий этого несложно представить: ведь все мы со школьной скамьи знаем: важнейшая функция эритроцитов – транспортировать кислород к органам и тканям. Патологическое состояние плода, возникающее в результате попадания в его кровь резус-антител, врачи называют гемолитической болезнью. Не будем останавливаться на подробных описаниях симптомов и исходов этой болезни – полагаю, и так примерно понятен масштаб последствий, вызванный катастрофической нехваткой кислорода, да еще и в только формирующемся организме!

Но на самом деле вовсе необязательно, что при резус-несовместимой беременности разовьется резус-конфликт матери и плода. Очень часто во время такой беременности антитела либо совсем отсутствуют в крови, либо их количество настолько мало, что не представляет серьезной опасности для ребенка.

Какие же факторы могут спровоцировать выработку антител в организме будущей мамы?

Попадание крови малыша в кровоток матери. Это может произойти при родах, аборте или самопроизвольном выкидыше, при проведении амниоцентеза (исследование, проводимое путем введения длинной тонкой иглы сквозь брюшную стенку в матку) и т.п. Кроме того, попадание чужеродных эритроцитов может произойти внутриутробно через плаценту. Их проникновению в материнский кровоток способствуют инфекционные факторы, повышающие проницаемость плаценты, мелкие травмы, кровоизлияния и другие повреждения плаценты.



Антитела в крови резус-отрицательной женщины уже вырабатывались когда-то до беременности в результате, к примеру, переливания крови без учета резус-совместимости (пусть даже в раннем возрасте).



В очень малом проценте случаев антитела к резус-положительным эритроцитам образуются в организме беременной женщины без каких-либо видимых причин.

После того, как произошла первая встреча организма с инородными эритроцитами, в крови женщины остаются «клетки памяти», которые при последующих столкновениях с «вражескими» кровяными тельцами организуют быструю выработку антител. Именно поэтому вероятность резус-конфликта во время первой беременности сравнительно невысока (порядка 10%), но, если не принять определенных мер профилактики, то при последующих беременностях вероятность проблем существенно возрастает, так как во время родов резус-положительного ребенка происходит контакт с несовместимой кровью.

В резус-отрицательную кровь матери попадают резус-положительные эритроциты. Материнская кровь уже встречалась с резус-белками и содержит "клетки памяти". "Клетки памяти" начинают активную выработку антител к резус-положительным эритроцитам, которые через пуповинный кровоток попадают в кровь плода.

Что же делать?

Итак, по воле судеб получилось так, что, если верить всему вышесказанному, у вас есть вероятность резус-конфликтной беременности. Каков же план действий?

Во-первых, вам необходимо самым тщательным образом подходить к планированию беременности. Дело в том, что для вас очень важно избегать случаев «столкновения» с резус-несовместимой кровью (а это может произойти, в частности, при аборте или выкидыше, если плод был резус-положительным). В таких случаях необходимо как можно скорее ввести специальный препарат, предотвращающий выработку резус-антител.

Таким образом, любое прерывание беременности для вас связано с очень большим риском. Ведь если антитела уже однажды выработались, они будут вырабатываться вновь и вновь при каждой резус-несовместимой беременности, создавая серьезную угрозу здоровью маленького человечка.

После наступления беременности вам необходимо как можно раньше встать на учет в женской консультации, на первом же приеме сосредоточив внимание своего врача-гинеколога на этой чрезвычайно важной особенности своей беременности. Первейшая мера безопасности в данном случае – это регулярная сдача крови на наличие антител в течение всего периода беременности (до 32 недель - 1 раз в месяц, с 32 до 35 недель - 2 раза в месяц, а затем еженедельно).

Если все идет гладко и антитела в крови будущей мамочки не обнаруживаются, на 28-й неделе беременности врач может порекомендовать профилактическое введение антирезусного иммуноглобулина, который является своеобразной «резус-прививкой» – связывает попавшие в кровь матери эритроциты младенца и таким образом не допускает иммунного ответа (образования антител).

При критическом повышении титра антител необходима госпитализация будущей мамы в специализированный перинатальный центр, где за состоянием мамы и малыша будет вестись постоянное наблюдение. Врачи будут отслеживать:

Динамику титра антител в крови будущей матери;

Данные УЗИ: увеличение размеров печени плода, утолщение плаценты, появление многоводия и жидкости в перикарде и брюшной полости плода;

Данные амниоцентеза (исследование околоплодных вод) или кордоцентеза (исследование пуповинной крови).

Если беременность удается довести до состояния доношенной, то проводится плановое кесарево сечение. Если нет – приходится прибегать к внутриутробному переливанию крови. Роды в ситуациях, когда резус-конфликт возник и прогрессирует, чаще всего происходят через кесарево сечение, т.к. необходимо как можно раньше изолировать кроху от источника губительных антител.

И, конечно же, после рождения малыша в случае, если беременность прошла без выработки антител и резус-фактор ребенка оказывается положительным, в течение 24-48 часов после родов вам сделают инъекцию анти-резус-иммуноглобулина, призванного связать враждебные резус-положительные эритроциты и не допустить выработки антител (в противном случае риск осложнений во время следующей беременности серьезно возрастает). Точнее сказать, в роддоме ДОЛЖНЫ сделать инъекцию, но на практике совсем нелишним будет обговорить этот момент с врачами до родов и по возможности проконтролировать своевременное введение препарата после появления малыша на свет. Для полной уверенности лучше всего самостоятельно купить этот препарат в аптеке и взять с собой в роддом.

…а дальше?

Если в первую резус-несовместимую беременность проблемы выработки антител вас миновали, инъекция иммуноглобулина введена вовремя, то следующая беременность для вас изначально ничем не будет отличаться от первой, т.е. вероятность развития резус-конфликта по-прежнему останется на уровне 10%.

Но в любом случае важно помнить: сам по себе факт возможности резус-конфликта и даже наличия антител в крови – это не противопоказания к беременности и уж тем более не повод для ее прерывания. Просто такая беременность требует гораздо более ответственного и внимательного к себе отношения. Постарайтесь найти грамотного специалиста, которому вы полностью доверяете, и четко выполняйте все его рекомендации.

Послесловие

Итак, в данной статье мы подробно рассмотрели конфликт крови, когда мать с отрицательным резус-фактором беременна резус-положительным ребенком. Это самый распространенный и опасный случай конфликта, однако не стоит забывать, что конфликты возможны не только при резус-факторной, но и при групповой несовместимости крови матери и плода. Поэтому, готовясь к зачатию и вставая на учет по беременности в женской консультации, не отказывайтесь от соответствующих анализов и попросите врача прокомментировать – нет ли в вашей конкретной ситуации опасности конфликта. Ведь мамина информированность и правильное наблюдение «конфликтной» беременности позволит вашему малышу родиться здоровым, а вам в дальнейшем иметь еще много детишек!

Обсудите в форуме:

Резус-конфликтные пузярики есть?