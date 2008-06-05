Лучше поздно, чем никогда (о возрастных первородящих)

В последние годы все больше женщин откладывают рождение ребенка на четвертый десяток жизни. В России за последние 20 лет количество таких женщин увеличилось более чем в три раза, увеличился и средний возраст первородящих женщин.

Когда речь идет о женщине, которая решила родить первого ребенка в возрасте старше 30 лет, многие представляют этакую карьеристку, для которой работа и деньги на первом месте. Однако это далеко не всегда так. Не все женщины откладывают рождение ребенка из-за карьеры. У многих рождение ребенка откладывается из-за того, что долго не складывается личная жизнь, а некоторые просто подолгу не могут забеременеть, много лет лечатся от бесплодия. В общем, жизненные обстоятельства у всех разные.

Кроме того, изменились общественные взгляды. Если раньше женщина к 25 годам торопилась выйти замуж или родить «для себя», чтобы вообще не остаться без детей, то в настоящее время все видят, что и после 30-35 лет женщины рожают здоровых детей и становятся счастливыми молодыми мамами.

Еще несколько лет назад тридцатилетняя женщина, вставая на учет в женской консультации, наверняка бы услышала «старовата ты для первенца». Но в настоящее время в связи с тем, что таких женщин стало достаточно много, первородящая женщина старше 30 лет уже ни у кого не вызывает удивления. Врачи уже привыкли к таким пациенткам, и реагируют на них адекватно.

Диагноз «старородящая первородящая» несколько лет назад ставился женщинам от 28 лет. Сейчас термин «старородящая» заменили на «возрастная», а возраст диагноза сдвинулся до 30 лет, и все больше врачей предлагают сдвинуть его до 35 лет.

Особенности возрастных первородящих женщин

Ни для кого не секрет, что осложнения при беременности и в родах после 30-35 лет возникают чаще. Идеальным для рождения первого ребенка считается возраст 20-25 лет. К 30 годам организм уже привыкает к отсутствию беременности и не настраивается на рождение малыша. Именно поэтому таких женщин «помечают» диагнозом «возрастная первородящая».

Увеличивается риск генетической патологии у плода. Например, 70% детей с синдромом Дауна рождаются у женщин старше 30 лет. Если в возрасте 25 лет риск рождения ребенка с этой патологией составляет 1:1250, то в возрасте старше 30 лет 1:350, а старше 40 лет 1:30. В связи с этим повышенным риском расширяется объем исследований беременной женщины, обязательно проводится обследование на риск генетической патологии (PAPP-тест в 10-13 недель и АФП в 16-18 недель). Кстати, риск генетической патологии не зависит от того, первенца ожидает женщина или она повторнородящая.

У женщины старше 30 лет почти всегда имеются какие-то хронические заболевания, которые особо не мешают ей жить, но при беременности могут обостриться. Также накапливаются и очаги хронической инфекции в организме, инфекции, передающиеся половым путем. В связи с этим особенно важно обследоваться на этапе планирования беременности, чтобы максимально подготовить организм. При беременности нужно вовремя сдавать все анализы, потому что изменения в анализах обычно предшествуют видимым симптомам заболевания.

Женщинам старше 30 лет особенно важно принимать фолиевую кислоту и поливитамины, потому что потребность в них повышена. Рекомендуется 3-4 курса витаминов в течение беременности.

Чаще возникает гестоз во второй половине беременности и хроническая плацентарная недостаточность, приводящие к гипоксии плода.

Среди частых осложнений беременности недоношенная или переношенная беременность, что связано с изменением гормонального фона.

Ткани родовых путей уже менее эластичны. Из-за этого снижен тонус матки, чаще возникает слабость родовой деятельности, ткани родовых путей менее растяжимы, поэтому чаще бывают разрывы промежности, влагалища и шейки матки. При беременности важно посещать специальную гимнастику для беременных, потому что при этом повышается тонус всего организма, улучшается кровоснабжение всех тканей.

Некоторые считают, что у возрастной первородящей родоразрешение обязательно проводится путем операции кесарево сечение. Это не так. Возраст женщины – это относительное показание для операции кесарево сечение. Однако проблема в том, что часто имеются еще какие-то показания, которые все вместе приводят в итоге к операции (слабость родовой деятельности, переношенная беременность, хронические заболевания матери). В спорных случаях многое зависит от желания матери и ее психологического настроя на естественные роды. Потому что если женщина изначально уверена, что сможет родить только с помощью операции, то даже если и начать вести роды естественным путем, скорее всего возникнет слабость родовой деятельности и все равно потребуется операция. Поэтому с самого начала обсудите со своим врачом возможность естественных родов. Очень помогают правильно настроиться школы для будущих родителей и общение с женщинами вашего возраста, уже ставшими мамами, которые могут поделиться опытом.

В послеродовом периоде также чаще отмечаются осложнения, матка сокращается хуже, поэтому возможно возникновение кровотечения. Даже если не возникает кровотечения, послеродовые выделения обычно продолжаются дольше.

Часто возникают трудности с налаживанием грудного вскармливания. Однако в этом вопросе многое зависит от женщины. Если она проявляет терпение, не переводит ребенка с первых дней на искусственное вскармливание, то возможно установление лактации в достаточном количестве и на длительный период.

Плюсы тоже есть!

Известно, что хотя физиологически организм женщины лучше всего готов к родам в возрасте 20-25 лет, психологически женщина созревает для материнства к 30-35 годам. Поэтому возрастные первородящие женщины обычно более ответственны, беременность в этом возрасте чаще всего желанная, запланированная, ребенок воспринимается не как обуза, а как самое большое счастье в жизни.

Будущая мама более внимательно относится к своему состоянию, более стойко переносит такие неприятности как токсикоз и гестоз, потому что морально к ним готова.

В этом возрасте женщина обычно имеет хорошую работу, стабильный заработок, может себе позволить сдавать анализы когда ей удобно, а не сидеть в очередях в консультации, может больше потратить и на своего малыша, купить ему все самое лучшее. Тем не менее, даже самая независимая женщина при беременности становится ранимой и чувствительной, ей требуется забота, о чем необходимо помнить окружающим.

Родители более старшего возраста обычно больше занимаются с детьми, более ответственно относятся к их развитию. Поэтому большее число «гениев» у возрастных родителей объясняется не только какими-то физиологическими или генетическими причинами, но и особенностями воспитания.

У «возрастных» первородящих женщин чаще бывает многоплодная беременность. И хотя врачи считают, что многоплодная беременность это отклонение от нормы, для молодой мамы «двойное счастье» может быть приятным сюрпризом.

Отношение врачей к таким женщинам более внимательное и уважительное. Врач понимает, что перед ним не глупая девчонка, а взрослая женщина, поэтому дает более подробную информацию, охотнее отвечает на вопросы (конечно, врач ко всем пациенткам должен так относиться, но ни для кого не секрет, что, к сожалению, не всегда так бывает).

Беременность и кормление грудью оказывают омолаживающий эффект на организм женщины. Это отражается и на внешности женщины, и на ее самочувствии. Поздние роды могут даже привести к снижению уровня холестерина, снизив тем самым риск инфарктов и инсультов.

В этом возрасте реже бывает послеродовая депрессия, изменения в жизни воспринимаются позитивно.

У женщин, которые родили малыша после 30 лет, позже возникает менопауза, легче протекает климакс.

И, конечно же, очень приятно быть молодой мамой в кругу подруг, некоторые из которых уже стали бабушками.

Конечно, не стоит из-за этих плюсов специально откладывать беременность, также как не стоит из-за минусов лишать себя радости материнства. Дети всегда рождаются вовремя, но нужно помнить, что в разном возрасте беременность протекает по-разному, имеет свои особенности. Внимательное отношение женщины к себе и к малышу, ее позитивный настрой – это гораздо важнее, чем возраст.