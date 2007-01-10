Я беременна! Как сказать окружающим?

Правда, растерянность быстро проходит и в большинтсве своем будущие мамы воспринимают свое новое положение как приятную «неизбежность». Ну а после того как, посетив врача, вы развеете последние сомнения, можно будет поделиться радостным известием с окружающими. Это на самом деле не так легко, как кажется. Конечно, речь не идет о знакомых людях. Их совершенно необязательно во что-либо посвящать. Скоро все и так станет ясно. Но будущему папе, родителям, родственникам, близким друзьям и коллегам по работе все-таки стоит рассказать эту новость. Для своей же пользы.

Позвоните мужу...

Независимо от того, в каких вы состоите отношениях с будущим отцом ребенка, желательно в первую очередь именно его оповестить о предстоящих переменах. Согласись, будет неприятно, если эту сногсшибательную новость он узнает от ваших знакомых или от родителей.

Конечно, если ваши отношения носят неопределенный характер, то ситуация существенно осложняется. Но сказать все равно придется. Для молодого человека, не готового к семейной жизни, известие о беременности подруги является серьезным испытанием. В данной ситуации ему придется нелегко. Постарайтесь его понять и не обижайтесь, если не последовало бурной радости. Сейчас ему в срочном порядке предстоит решить два важных вопроса: расставаться или нет с холостяцкой жизнью? И как он сможет обеспечить жену и маленького ребенка?

Раз и навсегда стоит осознать и запомнить, что с помощью младенца удерживать любимого не то чтобы невозможно, а попросту неэтично. И если он уйдет сейчас, то вам будет гораздо легче, чем если это случится после рождения малыша.

Большинство женщин сходятся во мнении, что новость о скором превращении в папу, удобнее всего сообщить любимому по телефону. Во-первых, у него будет время прийти в себя и принять верное решение. А во-вторых, если после этого он захочет тебя увидеть, то, скорей всего, у вашей истории есть продолжение. Когда мужчина в принципе не против ребенка, стоит порадоваться, но не нужно сразу же требовать скорейшего оформления отношений. Общий ребенок и совместная жизнь — две совершенно разные вещи. Штамп в паспорте не дает гарантии счастья.

Другое дело, если потенциальный отец одновременно является вашим мужем. В этом случае все значительно упрощается. По крайней мере, можно не опасаться, что он вдруг и навсегда исчезнет из вашей жизни.

Большинство женщин, насмотревшись фильмов о любви, представляют, как расскажут мужу о своей беременности в романтической обстановке. Он непременно обрадуется, подхватит на руки и будет долго целовать. А потом вы вместе начнете строить планы на будущее.

Эта реакция, зачастую не имеет ничего общего с реальностью.

Безусловно, очень обидно, если супруг сразу не задушил тебя в объятиях. Но вспомните свое состояние в тот момент, когда узнали о своей беременности... Муж просто может оказаться не готов к такому повороту событий и ему потребуется какое то время, чтобы прийти в себя. Все мужчины в некоторой мере эгоисты. И в критических ситуациях думают в первую очередь о себе. Так и сейчас, он сперва задумается, как теперь изменится его жизнь, а уж потом вспомнит, что рядом беременная жена, которой требуется его поддержка.

Кстати говоря, совсем необязательно сообщать мужу о своей беременности прямо в лоб. Конечно, интересно, как он отреагирует, но вдруг вам это не понравится. Можно все «обставить» так, чтобы он сам засомневался и начал строить догадки. Рассказывайте ему о своих сомнениях, ощущениях, намекайте, но не делайте вывод. Пусть мужчина начнет размышлять и додумывать. В таком случае мысленно он уже будет готов к любому повороту событий и известие о беременности воспримет как что-то более-менее само собой разумеющееся.

И помните, по первой реакции сильной половины мира сего практически невозможно сделать выводы на будущее. Очень часто те, кто не выразили восторга от грядущих перемен, становились замечательными отцами и любящими мужьями. И наоборот, те, кто с нетерпением ждали рождения наследника, спустя некоторое время уходили из семьи.



«Бабушка рядышком с дедушкой...»

Реакция ваших родителей, скорей всего, будет зависеть от их отношения к зятю. Если они довольны выбором дочери, то очень обрадуются известию. Кроме того, ваша беременность наверняка существенно изменит отношения с родителями в лучшую сторону.

И между прочим, ваша мама может задолго до сообщения обо всем догадаться, особенно если вы проживаете в одной квартире. Так что тут вроде все не так сложно.

Сообщить новость отцу тяжелее, чем матери. Если в этот момент муж находится рядом, то во взгляде отца будет ясно читаться: «Как ты смог сделать подобное с моей маленькой девочкой?» Ваш папа, конечно, будет счастлив, особенно если счастлива его дочь, но его первая реакция может напоминать реакцию мужа.

Если же родителям категорически не нравится ваш избранник, то могут возникнуть разногласия. Желательно вежливо выслушать их претензии и не возражать. Ведь никто не требует от вас следовать родительским наставлениям. Да и вашего ребенка они все равно будут любить при любых обстоятельствах.

Независимо от того, какие у вас отношения, сообщить эту новость будущим бабушкам и дедушкам «с другой стороны» придется. Если вы побаиваетесь их неадекватной реакции, можно доверить эту важную миссию мужу. Уж он-то найдет правильный подход к своим родителям.

Иногда свекровь с излишней ответственностью подходит к беременности невестки. Она начинает наставлять ее на «путь истинный» и учить жизни. Постарайтесь с максимальным вниманием слушать ее «полезные советы», возможно, некоторые из них действительно пригодятся. К тому же никто не мешает вам внимать, а потом поступать, как вы считаете нужным.

В общем, какие бы родственники вам ни достались, с ними всегда можно найти общий язык, проявив сдержанность и рассудительность. В конце концов, вы собираетесь жить с их сыном и рожать от него ребенка. А бабушки и дедушки для детей самые близкие люди после родителей. Малыш не будет подразделять их на ваших и его родителей. Для него они одинаково необходимы.



«Седьмая вода на киселе?..»

Как говорится, реклама окупается, а особенно самореклама. После того как вы скажете родным о своей беременности, жизнь станет гораздо легче и приятней.

Стоит заметить, что зачастую близкие родственники воспринимают такую новость гораздо более восторженно, чем будущие бабушки и дедушки. Это связанно с тем, что они не втянуты в ваши семейные проблемы и на вашу беременность смогут смотреть без предубеждения. Они будут искренне радоваться за тебя и ждать назначенного дня.

Позвольте тетям, сестрам, крестным переживать беременность вместе с вами. Возможно, они будут давать чересчур много советов, но где еще вы найдете столько любви и заботы. Если у вас с родителями достаточно напряженные отношения, то именно близкие родственники помогут разрядить обстановку. Они будут самыми лучшими посредниками между двумя конфликтующими сторонами.

Старый друг...

Есть суеверие, что женщина не должна афишировать свое положение приблизительно до трех месяцев, пока не минует угроза выкидыша. Раньше даже был обычай не приносить в дом детские вещи и никому ничего не говорить вплоть до рождения ребенка. По разным причинам некоторые семьи и сейчас придерживаются этого своего рода ритуала. Но многим в силу общительности характера очень тяжело скрывать от близких друзей любые новости, а особенно такие приятные.

Поэтому говорить или нет друзьям, придется решать вам. Только помните, что если вы расскажете по большому секрету о своей беременности всего нескольким подругам, очень скоро об этом будут знать практически все знакомые. Так что либо следует хранить тайну ото всех, либо объявлять во всеуслышание. Иначе окружающие будут разглядывать вас исподтишка и шептаться за спиной. Это не очень приятно.

Ваша беременность сразу станет основной темой для разговоров. С этого момента вы будете объектом всеобщего внимания и трогательной заботы, вам будут предлагать все самое вкусное, предоставлять самые удобные места и не позволят поднять даже легонькую сумочку.



Как коллега коллеге...

Учитывая общественное мнение, от коллег по работе надо как можно дольше скрывать эту новость. Иначе не только придется постоянно слушать бесконечные монологи о чьих то родах, но и малознакомые люди будут пытаться потрогать вам живот и узнать подробности личной жизни. Нередко беременную женщину на работе «боятся» и обходят за версту. Ей стараются не давать серьезных заданий и относятся как к тяжело больной, чье общество все обязаны терпеть. С другой стороны, будущей маме все позволено. Никто не уволит ее за опоздание на работу или за послеобеденный сон во время важного совещания.

Исключением является непосредственное начальство и те люди, которые могут чем-то помочь. Их следует поставить в известность. Босс, конечно, если вы ценный специалист, вряд ли искренне обрадуется скорому уходу в «декретный отпуск», но...

Сообщить ему о беременности желательно как можно раньше. Таким образом, вы сможете создать себе на работе максимально комфортные условия. Так, например, вам не придется каждый раз, отпрашиваясь в женскую консультацию, придумывать достаточно уважительную причину. И наконец, посторонние люди.

Конечно, совершенно необязательно рассказывать каждому встречному о своем интересном положении, но иногда беременностью можно воспользоваться в корыстных целях. Например, когда в транспорте очень тяжело стоять или в магазине так душно, что невозможно находиться в очереди. Обратитесь к окружающим. Ни один нормальный человек не посмеет вам отказать.

Отдельный разговор сотрудники правоохранительных органов. Не возбраняется рассказать постовому сотруднику ГАИ о своей беременности, когда вас остановят, скорее всего, вас пожурят, но штрафа не возьмут. Через какое-то время муж и друзья тоже станут пользоваться вашим положением, сообщая сотрудникам ГАИ, что у них в салоне будущая мать...