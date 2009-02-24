Причины кровянистых выделений при беременности

Кровянистые выделения при беременности могут быть симптомом серьезной патологии. Поэтому на любом сроке беременности при появлении кровянистых выделений, даже в совсем небольшом количестве, необходимо срочно обратиться к врачу, который вас наблюдает, или вызвать скорую помощь. Обычно женщине в этих случаях рекомендуется госпитализация (независимо от срока беременности).

Выделения могут быть обильными, либо совсем скудными, яркими «алыми» или коричневатыми. Тяжесть патологии не всегда пропорциональна интенсивности кровотечения, поэтому проявить бдительность нужно в любом случае.

В данной статье постараюсь перечислить основные причины подобных выделений на разных сроках беременности.

I триместр

Кровянистые выделения в первом триместре бывают наиболее часто и не всегда являются признаком патологии. Они наблюдаются примерно у каждой четвертой беременной женщины. Иногда незначительные мажущие выделения в срок ожидаемой менструации в первые три месяца возможны и в норме. Однако этот симптом всегда заставляет насторожиться.

При своевременно оказанной медицинской помощи в большинстве случаев беременность удается сохранить.

Возможна ситуация, когда мажущие выделения появляются за несколько дней до срока ожидаемой менструации, пока женщина еще не знает о своей беременности. Такие выделения объясняются прикреплением плодного яйца к матке. Они могут быть первым признаком беременности. Обращение к врачу требуется после установления беременности в том случае, если повышен риск угрозы прерывания (например, если вы длительно лечились от бесплодия, либо если ранее у вас были выкидыши).

Угроза прерывания беременности

Это, пожалуй, наиболее частая причина кровянистых выделений в первом триместре. При этом мажущие выделения могут сопровождаться тянущими болями внизу живота или в области крестца и поясницы различной интенсивности. По УЗИ при этом может определяться участок отслойки плодного яйца и гипертонус матки.

При начавшемся выкидыше выделения более обильные, практически всегда сопровождаются болями. Боли приобретают схваткообразный характер. Сохранение беременности возможно.

При свершившимся выкидыше («аборт в ходу») выделения обильные, возможно кровотечение, в выделениях могут определяться ткани плода. Боли схваткообразные, интенсивные. Сохранение беременности невозможно. В стационаре производится выскабливание полости матки, если по УЗИ определяется задержка тканей плодного яйца в матке. При массивном кровотечении может потребоваться переливание крови.

Внематочная беременность

Кровянистые выделения могут быть первым и до некоторого времени единственным симптомом внематочной беременности. В этом случае они также могут сопровождаться болями (тянущими или схваткообразными). При прогрессировании внематочной беременности незначительные выделения могут перейти в кровотечение, опасное для жизни (это происходит при разрыве «беременной» маточной трубы).

Точный диагноз устанавливается по УЗИ. Своевременное обращение к врачу часто позволяет сохранить трубу, при разрыве трубы она удаляется.

Редким вариантом внематочной беременности является шеечная беременность. Кровотечение при этом всегда обильное. Методом лечения является удаление матки с шейкой, так как отделение плодного яйца невозможно, а кровотечение обусловлено повреждением сосудов матки.

Патология шейки матки

При эрозии шейки матки мажущие выделения обычно появляются после полового акта, либо после гинекологического осмотра («контактные» кровотечения). Они безболезненны. Выделения появляются потому, что в месте эрозии слизистая оболочка легко травмируется, особенно при беременности, когда ткани становятся более рыхлыми, а кровенаполнение их увеличивается. Эрозия при беременности может появляться впервые. Если точно установлено, что источником выделений является эрозия шейки матки, такие выделения опасности не представляют. Обычно они проходят самостоятельно через несколько часов.

Также возможно выявление полипа шейки матки. При этом кровотечение необильное. Рекомендуется половой покой. В некоторых случаях возможно удаление кровоточащего полипа.

Пузырный занос

Пузырный занос – это состояние, при котором наблюдаются своеобразные изменения ворсин хориона (зародышевой оболочки, окружающей эмбрион), выражающиеся в их резком увеличении и пузырькообразном расширении. При отторжении этих «пузырьков» происходит кровотечение. Размеры матки при этом не соответствуют сроку беременности, а намного превышают его. Проявления токсикоза выражены намного сильнее, чем при нормально протекающей беременности. Плод в матке по УЗИ при этом не определяется.

Единственным способом остановки кровотечения является выскабливание полости матки. Дальнейшее прогрессирование беременности невозможно.

Частота пузырного заноса составляет примерно 1:1000 беременностей.

Следующую беременность рекомендуется планировать не ранее чем через 2 года.

II триместр

Во втором триместре кровянистые выделения бывают редко. Причиной мажущих кровянистых выделений также может быть угроза прерывания, но это бывает уже гораздо реже, чем на более ранних сроках. Чаще причиной мажущих выделений бывает предлежание плаценты, когда плацента расположена в области внутреннего зева (в месте перехода матки в шейку). В этом случае выделения не сопровождаются болью, могут усиливаться после физической нагрузки или полового акта. Предлежание плаценты опасно развитием массивного кровотечения, поэтому женщине необходимо постоянное медицинское наблюдение, в некоторых случаях практически всю беременность женщине приходится проводить в отделении патологии. Родоразрешение при полном предлежании плаценты возможно только путем операции кесарево сечение.

III триместр

В последнем триместре беременности наиболее частыми причинами кровянистых выделений являются предлежание плаценты или отслойка плаценты. В отличие от предлежания плаценты, при отслойке могут быть достаточно интенсивные боли. Отслойка, сопровождающаяся массивным кровотечением, представляет угрозу для жизни матери и плода. В некоторых случаях выделения могут быть скудные, так как кровотечение происходит внутрь (если отслойка началась в середине плаценты, то кровь может скапливаться под плацентой и не выделяться наружу), поэтому даже при небольших кровянистых выделениях в III триместре необходима госпитализация.

В этом сроке лучше сразу вызывать «скорую», до приезда врача нужно лежать. Даже незначительная физическая нагрузка может привести к прогрессированию отслойки и усилению кровотечения.

Таким образом, кровянистые выделения могут быть первым симптомом ряда серьезных заболеваний, иногда требующих неотложного медицинского вмешательства. Это тот случай, когда нельзя ждать, пока «само пройдет» и нужно немедленно обращаться к врачу.